Новини
Свят »
САЩ »
Голям горски пожар бушува край Маями ВИДЕО

Голям горски пожар бушува край Маями ВИДЕО

11 Май, 2026 10:14, обновена 11 Май, 2026 10:24 398 8

  • флорида-
  • пожар-
  • сащ-
  • маями-
  • гора

Над 12 екипа се борят с пламъците

Голям горски пожар бушува край Маями ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от 10 пожарни екипа се борят с голям горски пожар във Флорида близо до Маями, предаде NBC, позовавайки се на пожарната и спасителна служба.

Екипите са започнали работа по овладяването на масивния горски пожар, разпространяващ се в окръзите Маями-Дейд и Броуърд близо до Маями.

Над 12 спасителни екипа са пристигнали на мястото на инцидента.

Пожарът в окръг Броуърд в момента не е локализиран, докато в окръг Маями-Дейд пожарникарите са потушили само една трета от района.

Няма съобщения за жертви или ранени, а пожарните служби призоваха жителите да избягват засегнатите райони.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    2 0 Отговор
    няма да се сетят да уволнят някой губернатор.

    10:27 11.05.2026

  • 2 Бряво Миленчоо, ако не си ти да ни

    0 0 Отговор
    разкажеш кво стаа в Миями, нема да спим добре.
    Браво, аве да има кликс че иначе гладене не се живее.
    И да знаеш Милене глада е по силен от тока.🤔

    Бедни Мириканци.

    Коментиран от #6

    10:30 11.05.2026

  • 3 да пратят самолет

    1 0 Отговор
    може и два . когато горят над 100 хектара 20 коли с вода не могат да угасят пламъците . а самолетът плиска с прах или вода . нарочно ги подпалват . има пиромани . Флорида няма да изгори . но местните няма да ходят с лопати да гасят огъня . може да пратят армията . ще видим .

    10:33 11.05.2026

  • 4 А сега де,

    1 0 Отговор
    Маями,скоро и при нас ще започнат тези пожари.В Маями дали ще ги отразят?

    10:33 11.05.2026

  • 5 Абе Милене

    0 0 Отговор
    Не се меси в божиите дела ГОДПОД си знае работата.

    10:34 11.05.2026

  • 6 Миленчо е публикувал тая статия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бряво Миленчоо, ако не си ти да ни":

    като намек за Боко да вади кофпомпата, да се качва на "Спартан"-а и да ходи да гаси.

    10:35 11.05.2026

  • 7 Маг

    0 0 Отговор
    Забравихте ли? Или затънали в маловажието, не обръщате внимание? Скоро ще ви вземат Слънцето! Технологиите за разпръскване на частици в небето, които да спират слънчевата светлина, напредват. Загрижени са за вас, за да няма пожари и високи температури! Стадото блее щастливо, ще се грижат за него! Всъщност, тъмнината ще донесе глад и студ. И много от вас ще умрат, другите ще продадат душата си за храна и топлина!

    10:36 11.05.2026

  • 8 Кирило Буданов, разведчик

    1 0 Отговор
    Завтра и в Масква ☝️

    10:36 11.05.2026