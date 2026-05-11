Голям горски пожар бушува край Маями ВИДЕО

Повече от 10 пожарни екипа се борят с голям горски пожар във Флорида близо до Маями, предаде NBC, позовавайки се на пожарната и спасителна служба.

Екипите са започнали работа по овладяването на масивния горски пожар, разпространяващ се в окръзите Маями-Дейд и Броуърд близо до Маями.

Над 12 спасителни екипа са пристигнали на мястото на инцидента.

Пожарът в окръг Броуърд в момента не е локализиран, докато в окръг Маями-Дейд пожарникарите са потушили само една трета от района.

Няма съобщения за жертви или ранени, а пожарните служби призоваха жителите да избягват засегнатите райони.