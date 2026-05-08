Обмислят затварянето на центъра за задържане на нелегални мигранти „Алигатор Алкатраз“ във Флорида ВИДЕО

Американската администрация обмисля затварянето на центъра за задържане „Алигатор Алкатраз“ за нелегални имигранти, кръстен на скандалния затвор.

Това беше обявено от Рон ДеСантис, губернатор на Флорида, където се намира съоръжението.

„Би било чудесно, ако можем да затворим това съоръжение. Въпросът се обсъжда“, каза губернаторът пред репортери, цитиран от Miami Herald.

ДеСантис отбеляза, че новият министър на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин е „хвърлил нов поглед“ към затвора, откъдето идва и промяната в политиката. Вестникът пише, че готовността на администрацията на Флорида и федералното правителство на САЩ да изоставят затвора „бележи драматична промяна в позицията им“.

Преди това властите популяризираха центъра за задържане като модел за борба с нелегалните имигранти. Щатът Флорида е похарчил стотици хиляди долари за съдебни битки, оспорващи опитите за затваряне на затвора.

Според The ​​New York Times, позовавайки се на източници, щатските и федералните власти наистина обсъждат закриването на затвора, но тези преговори все още са в предварителен етап. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ заключи, че поддръжката на центъра е твърде скъпа и го смята за неефективен.

Администрацията на Флорида харчи над 1 милион долара на ден за експлоатацията на центъра.

Открит през лятото на 2025 г., центърът за задържане, според президента на САЩ Доналд Тръмп, е бил предназначен да служи като модел за бъдеща серия от подобни съоръжения за задържане на нелегални имигранти. Околната зона е влажна зона, обитавана от множество алигатори, крокодили и отровни змии.

Изграждането на центъра във Флорида предизвика вълна от критики от членове на Демократическата партия и организации за правата на човека, които смятат, че суровите условия в съоръжението нарушават правата на имигрантите. Група сенатори от Демократическата партия и членове на Камарата на представителите поискаха от властите да разкрият информация за дейността на съоръжението, подозирайки, че дейността му нарушава закона.