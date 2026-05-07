Тринадесет ранени при атака на украински дронове срещу жилищни сгради в Брянск

Тринадесет души, включително едно дете, бяха ранени при атака на украински дронове срещу жилищни сгради в Брянск, обяви губернаторът на Брянска област Александър Богомаз.

„Подобно на нацистите, те удариха жилищни сгради и цивилни през нощта. В резултат на терористичната атака в Бежицки район на Брянск, за съжаление, 13 души, включително едно дете, бяха ранени“, каза Богомаз.

Ранените са откарани в болница.

Според губернатора са повредени две жилищни сгради и над 20 апартамента. Четиридесет автомобила също са повредени.

На повече от 10 руски летища са въведени ограничения за полети.

Богомаз предупреди, че проверката на последствията ще продължи през светлата част на денонощието. Аварийните служби работят на мястото на инцидента.

Брянск беше ударен от ракетни удари в началото на март тази година. Следственият комитет установи, че украинските въоръжени сили са изстреляли най-малко 16 ракети Storm Shadow по града. Атаката е повредила над 420 обекта на гражданската инфраструктура, убивайки осем цивилни и ранявайки 55 други, включително едно дете.

Системите за противовъздушна отбрана унищожиха два дрона, насочващи се към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в канала си Max.

„Спешни служби работят на мястото на падналите отломки“, каза Собянин.

По-рано Федералната агенция за въздушен транспорт обяви ограничения върху работата на летище Внуково. Пресслужбата на Шереметиево заяви, че полетите ще излитат и пристигат с предварителна уговорка. Тази мярка е свързана с изпълнението на плана „килим“.

Ограничения за летищата бяха наложени в Псков, Сочи, Тамбов, Иваново, Пенза, Саратов, Ярославъл, както и в Геленджик и Краснодар, където според Федералната агенция за въздушен транспорт са въведени „допълнителни временни ограничения“.

„Летище Геленджик приема и излита полети от 8:30 до 20:00 часа, а Краснодар от 9:00 до 23:00 часа московско време“, се казва в изявлението.

На 5 май силите за противовъздушна отбрана прехванаха 18 дрона, летящи към Москва в рамките на 24 часа.