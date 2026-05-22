Брюксел вижда Украйна в ЕС преди края на войната, според ЕК конфликтът ще продължи и през 2027 г.
Брюксел вижда Украйна в ЕС преди края на войната, според ЕК конфликтът ще продължи и през 2027 г.

22 Май, 2026 04:57, обновена 22 Май, 2026 06:22 1 844 43

Основният сценарий предполага, че геополитическото напрежение в региона ще остане в пълна сила и санкциите срещу Русия ще останат през целия прогнозен период

Пека Товери, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЕС допуска Киев да се присъедини към съюза, преди конфликтът да бъде разрешен. Това заяви Пека Товери, ръководител на Комисията за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна в Европейския парламент (ЕП), пред „Известия“.

Европейският политик заяви, че има силна подкрепа за тази идея и отбеляза желанието на ЕС да приеме Киев в съюза, дори ако продължи откритият конфликт между Русия и Украйна. Той добави, че ако това не се случи, то би било „открита покана“ за Русия да продължи конфликта като начин за спиране на интеграцията на Украйна със Запада.

По този начин, отбеляза той, Брюксел би изпратил ясен сигнал на Москва, че Украйна в крайна сметка ще се присъедини към ЕС и че Русия няма думата по въпроса.

Той добави, че страните от ЕС няма да се окажат въвлечени в открит конфликт с Москва, тъй като някои от тях са се присъединили към съюза, докато все още имат териториални спорове с Русия.

Конфликтът в Украйна ще продължи през 2026 и 2027 г. Това е заключението на пролетната икономическа прогноза, представена от Европейската комисия на 21 май.

„Основният сценарий предполага, че геополитическото напрежение в региона ще остане в пълна сила и санкциите срещу Русия ще останат в сила през целия прогнозен период“, се казва в документа.

Европейската комисия очаква финансовите нужди на Киев да бъдат напълно покрити от външно финансиране до края на 2027 г., отбеляза европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис, представяйки прогнозата. Той припомни, че ЕК почти е финализирала одобрението на 90 милиарда евро финансиране за Украйна за две години и очаква да преведе първия транш на Киев през юни. Русия осъжда всяка помощ за Украйна.

След като достигна 1,5% миналата година, се очаква темпът на растеж на БВП на ЕС да се забави до 1,1% през 2026 г., според предварителните прогнози. Това е с 0,3 процентни пункта по-ниско от прогнозираното в есенната прогноза за 2025 г. Очаква се инфлацията да се повиши до 3,1%, което е с 1 процентен пункт повече от същата есенна прогноза.

ЕК отдаде тези негативни промени на енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток. Очаква се нейните ефекти да продължат през 2027 г.: растежът на БВП ще се ускори до „скромните“ 1,4%, а инфлацията ще намалее до 2,4%, но тази цифра все още е приблизително с 0,3 процентни пункта по-висока от прогнозираната през есента на 2025 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    48 3 Отговор
    Русия все още не е във война. Но ако това стане, Украйна и някои други страни ще станат история

    05:05 22.05.2026

  • 2 И Киев е Руски

    48 3 Отговор
    Докъде стигнаха технологиите. За да остъкли Европа. Русия се нуждае само от 2% от арсенала си и 15 минути. Някой от тези европейски мелези замислял ли се е за това

    Коментиран от #11

    05:06 22.05.2026

  • 3 Аби

    32 3 Отговор
    Путин многократно подчерта, че е против военния съюз НАТО, а не срещу влизането в ЕС

    05:08 22.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    24 2 Отговор
    ЕССР допуска Киев да се присъедини към съюза преди края на войната в Украйна

    Коментиран от #17, #26

    05:10 22.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бавно и полека

    22 3 Отговор
    Чакаме новия Хрушчов, който да оглави ЕССР.

    05:32 22.05.2026

  • 8 Иван

    3 33 Отговор
    Точно това трябва да се случи. Възможно най-бързо. Анализът е правилен, доводите също.

    Коментиран от #10

    05:36 22.05.2026

  • 9 Стиви Уондър

    21 2 Отговор
    Добре е да сменят розовите цайси в Брюксел.

    Коментиран от #36

    06:25 22.05.2026

  • 10 Това трябва да се случи

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    Да те ... кой те хване.

    06:27 22.05.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 26 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    а за да се остъкли РФ и трябва само 10% от арсенала на Франция

    Коментиран от #13, #29

    06:28 22.05.2026

  • 12 Сандо

    16 2 Отговор
    Прекрасно:евроклоаката ще погълне още една помийна яма.А китайският Дракон седи на брега на реката ... !

    06:30 22.05.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 16 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    някоя лаеща копейка замисляла ли се е за това? те са няколко града само

    Коментиран от #16

    06:30 22.05.2026

  • 14 Конфликтът

    18 3 Отговор
    Ще продължи до окончателното затриване на тази измислена държава. Европейският съюз дотогава ще се е разпаднал. На печелившите честито.

    06:33 22.05.2026

  • 15 абе льольо

    13 5 Отговор
    "...а за да се остъкли РФ и трябва само 10% от арсенала на Франция...". Франция разполага с 290 ядрени бойни глави, 10% са...29 бройки. Как смяташ да се "остъкли" цялата РФ с тази бройка? Кораба майка какво още ти каза?

    Коментиран от #19

    06:40 22.05.2026

  • 16 Абе

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Погледнете картата и ще видите на колко ракети е Европа,за да стане необитаема и после вижте Русия:),там обитаема земя ще има и след ядрена война:)

    Коментиран от #20

    06:47 22.05.2026

  • 17 Допълнение

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Брюксел вижда Украйна в ЕССР преди края на войната, според ЕК конфликтът ще продължи и през 2027 г.

    06:47 22.05.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Така ще се Д-окаже, че Русия воюва...
    срещу ЕсеС и НАТьО🤔❗

    06:47 22.05.2026

  • 19 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "абе льольо":

    То по съжденията и израза се вижда кой е льольото бездарен:)))

    06:48 22.05.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 8 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    вярно е! и ще живеят китайци!

    Коментиран от #25

    06:49 22.05.2026

  • 21 Ами да

    6 3 Отговор
    направо федерална провинция на Германия може да стане Украйна и така да влезе в ЕС. Украинците биха били много радостни това да стане.

    06:50 22.05.2026

  • 22 Голяма

    11 1 Отговор
    глЮпост ще е Украйна да влезе когато и да е в ЕС . Натиска е от балтийците , но Запада трябва да ги отреже!

    06:53 22.05.2026

  • 23 име

    11 1 Отговор
    Кака Мъpcyла отново и се привиждат милиарди, гепени от крадливата киевска хунта и процент за нея. Затова напъва да вкара в ЕССР някаква територия, на която има военен конфликт. А уж всяка държава трябва да е уредила всички териториални претенции със своите съседи преди да я приемат в ЕССР.

    06:53 22.05.2026

  • 24 Дзак

    8 1 Отговор
    Ще обезлюдят Украйна като постоянна военна зона. Ще разорят Европа, която ще се прехранва от Латинска Америка.

    06:55 22.05.2026

  • 25 Валерианче

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Вече спорим със себе си и си отговаряме сами май?

    06:56 22.05.2026

  • 26 Шопо

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Аз не искам България да е в ЕС заедно с Украйна.
    Референдум за ЕС и НАТО

    07:07 22.05.2026

  • 27 А ганю ще дава само пари,

    10 1 Отговор
    Урсула да храни Украйна!?

    07:08 22.05.2026

  • 28 Демек

    9 1 Отговор
    Русия ще влезе в ЕС. Област Украйна сама не може.

    07:08 22.05.2026

  • 29 т-п тpoл соpocoиден

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Къв ядрен арсенал на Африканция сънуваш, бе тролчик?! Бомбите, хвърлени от бомбандировач, са отживелица от ВСВ, руснаците даже няма да ги чакат да излетят тия допотопни самолети. А ракетите им са от времето на студената война, бавни свръхзвукови балистични. Да си чул Африканция, краварите или ocтровните poдocмecители да имат хиперзвукови ракети с 20 МАХ? НАТОвското оръжие не става даже за сплашване на афганистански козари с калашници.

    07:09 22.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Европейците, най вече Германия трябва да

    4 0 Отговор
    си набият дълбоко в тиквите, какъв е девиза на Русия, а той е-"Защо да съществува света, ако Русия я няма"!? Това е най страшното оръжие за Европа, първо тя ще умре, чак тогава Русия, и защо ручат жабетата?

    07:19 22.05.2026

  • 32 ЮРОХАНЦИТЕ

    5 0 Отговор
    Ще гледат Одеса през крив макарон.

    07:20 22.05.2026

  • 33 Анонимен

    2 0 Отговор
    Жалко за украинския народ че има такъв корумпиран и крадливи президент

    07:22 22.05.2026

  • 34 ИВЧО

    4 0 Отговор
    Никоя страна в ЕС няма да ги допусне!Хората ще ги разкъсат!На кой му трябват проблеми?

    07:23 22.05.2026

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    Мразя украйна безплатно. Всички земи до Лвов са Русив!

    07:24 22.05.2026

  • 36 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стиви Уондър":

    и ще е драстично по евтино за ес и в переспектива

    07:28 22.05.2026

  • 37 НА ФАЛИРАЛИЯ ЕС

    4 0 Отговор
    Спешно му трябват нови територии за разграбване.

    Коментиран от #40, #41

    07:30 22.05.2026

  • 38 Емил

    0 0 Отговор
    Тези наистина искат да разбият икономически ЕС.
    Работят за САЩ, Русия и Китай едновременно, в ущърб на гражданите и данъкоплатците в ЕС!

    07:38 22.05.2026

  • 39 Далила

    0 0 Отговор
    И каква е ползата на от Киев? Миграцията от всички войни на източния бряг не стопиха толкова средства за 15 години, колкото Украйна за 5.

    07:40 22.05.2026

  • 40 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "НА ФАЛИРАЛИЯ ЕС":

    Какво да разграбиш от фалирала пропита от корупция държава, при това във война?
    По-скоро грабят нас с така наречените помощи които отиват директно в техните фирми за производство на оръжие и други необходими за войната консумативи!!!

    07:42 22.05.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "НА ФАЛИРАЛИЯ ЕС":

    "Схемата Понци" не може да продължава когато няма нови ОФЦЕ за доене/стригане
    😉❗
    Тя или ги подмамва или ги принуждава да влязат в капана🤔❗

    07:42 22.05.2026

  • 42 ЕВРОПА НЯМА ШАНС

    1 0 Отговор
    САЩ я ограбват до голо, загубила е конкуренцията със Китай, вече няма достъп до руските и африканските ресурси и ционите я напълниха с мигранти.

    07:43 22.05.2026

  • 43 Перо

    0 0 Отговор
    Тогава разпада на ЕС ще е 100% сигурен! 27 страни ще работят за ционисткия корумпиран режим, ръководен от незаконен наркоман!

    07:43 22.05.2026

