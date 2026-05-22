Брюксел вижда Украйна в ЕС преди края на войната, според ЕК конфликтът ще продължи и през 2027 г.

ЕС допуска Киев да се присъедини към съюза, преди конфликтът да бъде разрешен. Това заяви Пека Товери, ръководител на Комисията за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна в Европейския парламент (ЕП), пред „Известия“.
Европейският политик заяви, че има силна подкрепа за тази идея и отбеляза желанието на ЕС да приеме Киев в съюза, дори ако продължи откритият конфликт между Русия и Украйна. Той добави, че ако това не се случи, то би било „открита покана“ за Русия да продължи конфликта като начин за спиране на интеграцията на Украйна със Запада.
По този начин, отбеляза той, Брюксел би изпратил ясен сигнал на Москва, че Украйна в крайна сметка ще се присъедини към ЕС и че Русия няма думата по въпроса.
Той добави, че страните от ЕС няма да се окажат въвлечени в открит конфликт с Москва, тъй като някои от тях са се присъединили към съюза, докато все още имат териториални спорове с Русия.
Конфликтът в Украйна ще продължи през 2026 и 2027 г. Това е заключението на пролетната икономическа прогноза, представена от Европейската комисия на 21 май.
„Основният сценарий предполага, че геополитическото напрежение в региона ще остане в пълна сила и санкциите срещу Русия ще останат в сила през целия прогнозен период“, се казва в документа.
Европейската комисия очаква финансовите нужди на Киев да бъдат напълно покрити от външно финансиране до края на 2027 г., отбеляза европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис, представяйки прогнозата. Той припомни, че ЕК почти е финализирала одобрението на 90 милиарда евро финансиране за Украйна за две години и очаква да преведе първия транш на Киев през юни. Русия осъжда всяка помощ за Украйна.
След като достигна 1,5% миналата година, се очаква темпът на растеж на БВП на ЕС да се забави до 1,1% през 2026 г., според предварителните прогнози. Това е с 0,3 процентни пункта по-ниско от прогнозираното в есенната прогноза за 2025 г. Очаква се инфлацията да се повиши до 3,1%, което е с 1 процентен пункт повече от същата есенна прогноза.
ЕК отдаде тези негативни промени на енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток. Очаква се нейните ефекти да продължат през 2027 г.: растежът на БВП ще се ускори до „скромните“ 1,4%, а инфлацията ще намалее до 2,4%, но тази цифра все още е приблизително с 0,3 процентни пункта по-висока от прогнозираната през есента на 2025 г.
Коментиран от #36
06:25 22.05.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "И Киев е Руски":а за да се остъкли РФ и трябва само 10% от арсенала на Франция
Коментиран от #13, #29
06:28 22.05.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":някоя лаеща копейка замисляла ли се е за това? те са няколко града само
Коментиран от #16
06:30 22.05.2026
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Погледнете картата и ще видите на колко ракети е Европа,за да стане необитаема и после вижте Русия:),там обитаема земя ще има и след ядрена война:)
Коментиран от #20
06:47 22.05.2026
До коментар #5 от "Факти":Брюксел вижда Украйна в ЕССР преди края на войната, според ЕК конфликтът ще продължи и през 2027 г.
06:47 22.05.2026
срещу ЕсеС и НАТьО🤔❗
06:47 22.05.2026
До коментар #15 от "абе льольо":То по съжденията и израза се вижда кой е льольото бездарен:)))
06:48 22.05.2026
До коментар #16 от "Абе":вярно е! и ще живеят китайци!
Коментиран от #25
06:49 22.05.2026
До коментар #20 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Вече спорим със себе си и си отговаряме сами май?
06:56 22.05.2026
До коментар #5 от "Факти":Аз не искам България да е в ЕС заедно с Украйна.
Референдум за ЕС и НАТО
07:07 22.05.2026
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Къв ядрен арсенал на Африканция сънуваш, бе тролчик?! Бомбите, хвърлени от бомбандировач, са отживелица от ВСВ, руснаците даже няма да ги чакат да излетят тия допотопни самолети. А ракетите им са от времето на студената война, бавни свръхзвукови балистични. Да си чул Африканция, краварите или ocтровните poдocмecители да имат хиперзвукови ракети с 20 МАХ? НАТОвското оръжие не става даже за сплашване на афганистански козари с калашници.
07:09 22.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #9 от "Стиви Уондър":и ще е драстично по евтино за ес и в переспектива
07:28 22.05.2026
38 Емил
Работят за САЩ, Русия и Китай едновременно, в ущърб на гражданите и данъкоплатците в ЕС!
07:38 22.05.2026
40 Емил
До коментар #37 от "НА ФАЛИРАЛИЯ ЕС":Какво да разграбиш от фалирала пропита от корупция държава, при това във война?
По-скоро грабят нас с така наречените помощи които отиват директно в техните фирми за производство на оръжие и други необходими за войната консумативи!!!
07:42 22.05.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "НА ФАЛИРАЛИЯ ЕС":"Схемата Понци" не може да продължава когато няма нови ОФЦЕ за доене/стригане
😉❗
Тя или ги подмамва или ги принуждава да влязат в капана🤔❗
07:42 22.05.2026
