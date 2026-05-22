ЕС допуска Киев да се присъедини към съюза, преди конфликтът да бъде разрешен. Това заяви Пека Товери, ръководител на Комисията за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна в Европейския парламент (ЕП), пред „Известия“.

Европейският политик заяви, че има силна подкрепа за тази идея и отбеляза желанието на ЕС да приеме Киев в съюза, дори ако продължи откритият конфликт между Русия и Украйна. Той добави, че ако това не се случи, то би било „открита покана“ за Русия да продължи конфликта като начин за спиране на интеграцията на Украйна със Запада.

По този начин, отбеляза той, Брюксел би изпратил ясен сигнал на Москва, че Украйна в крайна сметка ще се присъедини към ЕС и че Русия няма думата по въпроса.

Той добави, че страните от ЕС няма да се окажат въвлечени в открит конфликт с Москва, тъй като някои от тях са се присъединили към съюза, докато все още имат териториални спорове с Русия.

Конфликтът в Украйна ще продължи през 2026 и 2027 г. Това е заключението на пролетната икономическа прогноза, представена от Европейската комисия на 21 май.

„Основният сценарий предполага, че геополитическото напрежение в региона ще остане в пълна сила и санкциите срещу Русия ще останат в сила през целия прогнозен период“, се казва в документа.

Европейската комисия очаква финансовите нужди на Киев да бъдат напълно покрити от външно финансиране до края на 2027 г., отбеляза европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис, представяйки прогнозата. Той припомни, че ЕК почти е финализирала одобрението на 90 милиарда евро финансиране за Украйна за две години и очаква да преведе първия транш на Киев през юни. Русия осъжда всяка помощ за Украйна.

След като достигна 1,5% миналата година, се очаква темпът на растеж на БВП на ЕС да се забави до 1,1% през 2026 г., според предварителните прогнози. Това е с 0,3 процентни пункта по-ниско от прогнозираното в есенната прогноза за 2025 г. Очаква се инфлацията да се повиши до 3,1%, което е с 1 процентен пункт повече от същата есенна прогноза.

ЕК отдаде тези негативни промени на енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток. Очаква се нейните ефекти да продължат през 2027 г.: растежът на БВП ще се ускори до „скромните“ 1,4%, а инфлацията ще намалее до 2,4%, но тази цифра все още е приблизително с 0,3 процентни пункта по-висока от прогнозираната през есента на 2025 г.