Марио Драги: Европа е наистина сама в ерата на Доналд Тръмп

Бившият президент на Европейската централна банка Марио Драги предупреди, че Европа трябва бързо да се адаптира към новата геополитическа реалност, в която САЩ са станали "по-противничествени и непредсказуеми" и "може би вече не гарантират нашата сигурност", цитира думите му "Политико".
В реч в Аахен, Германия, при получаването на Международната награда "Карл Велики" за принос към европейското единство, Драги заяви: "За първи път в паметта на живите сме наистина сами заедно".
Изказването му идва на фона на засилващите се икономически и политически предизвикателства пред ЕС, включително слабия икономически растеж и увеличаващото се изоставане в производителността спрямо САЩ. Според Драги натискът върху Европа се е засилил след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом и по-конфронтационната политика на Вашингтон по въпросите на търговията и сигурността.
Бившият италиански премиер, който през 2024 г. представи план за възстановяване на конкурентоспособността на ЕС, подчерта, че европейските държави трябва да преосмислят стратегическите си зависимости.
"Всяка стратегическа зависимост сега трябва да бъде преразгледана", подчерта Драги пред аудитория, в която присъстваха германският канцлер Фридрих Мерц, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.
Той предупреди, че "ако откритостта остане единственият ни отговор, тя се превръща в липса на решение".
Драги открои изкуствения интелект, отбраната и енергийната инфраструктура като ключови области, в които Европа трябва спешно да увеличи инвестициите, за да защити конкурентоспособността и сигурността си.
По думите му обаче процесът на вземане на решения в ЕС често "разводнява и забавя" необходимите мерки, докато те станат недостатъчни за постигане на целите.
"Слабото изпълнение подкопава легитимността, а слабата легитимност прави изпълнението още по-трудно. Трябва да прекъснем този цикъл", добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:29 14.05.2026
2 Нещо за визите не каза ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не рече ли че за благодарност визите ще ги махнат скоропостижно
20:34 14.05.2026
3 Пич
20:35 14.05.2026
5 Мдаа...
Следващите в списъка са малкобританските инцести. И на шМерц му се клатят краката с десетина процента одобрение, същото като на мИкрончето на дядо бриджит.
Предстоят много забавни и поучителни времена за хрантутниците в ЕсеС. Току виж накрая наистина ги погнали с тояги по улиците.
20:39 14.05.2026
6 Баба Меркел
До коментар #3 от "Пич":хем искаше евтин руски газ хем не се противопостави на елитите за войната в Украйна.
Ама то как и да се противоостави, германците имат висок стандарт но за важни решения нямат думата.
20:46 14.05.2026
7 Изкуствен съюз
А имаше статия че в съединените щати се е повишила с 0,8% и те били зле.
Такава фалшива пропаганда върви в Европейския съюз относно съединените щати ще е смешно и странно дали някой вярва на това което пише лъже и маже европейската преса. Толкова сме зле че няма накъде но никой не го признава.
20:47 14.05.2026
8 Хм Хм
САЩ и Китай бълват въглерод като луди, ние правим Зелени сделки. Сякаш въздухът стои на едно място.
20:48 14.05.2026
9 понякога
21:03 14.05.2026
10 И какво ще направи изоставения
До коментар #9 от "понякога":след като внася Петрол газ и редкоземни метали. Затвори си атомните централи и се опитва да живее на фотосинтеза и зелена сделка от което пострада икономиката тежката металургия химическата промишленост автомобилната индустрия и всичко останало само рейн-метал говори за производство на оръжия което не се консумира въпреки че оръжейната индустрия печели баснословни суми но гражданите са в колапс. Инфлацията нараства сметките за енергия също.
Като пример възходът на партиите които рисува и розовите понита не понасят и ги представят за предни в Европейския съюз.
21:16 14.05.2026
12 Юрий
Решения които трябва да се вземат за секунди и касаят пряко всички на момента не могат да се вземат с години.
Цял свят се подиграва открито на глупостите които творят. Единствено що годе което беше добре беше стандарт на живот , но след коронакризата и това се промени. Всички умни хора се махнаха извън Европейския съюз. Швейцария Люксембург и Монако.
Май и моят път е натам , взе да ми писва вече.
00:52 15.05.2026
13 Разбирам те,.ама
До коментар #12 от "Юрий":Тъпото е, че където и да си на тази планета, пак ще те накарат да живееш по техните правила. Освен ако не стане някаква тотална гражданска война, не можем да се отървем от днешния фашизъм. Нали ги виждаш. Те открито вече искат ядрена война с РФ. Е, Монако или Швейцария??? И там ще стане гадно за живот след такава война.
04:07 15.05.2026