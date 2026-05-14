Марио Драги: Европа е наистина сама в ерата на Доналд Тръмп

Бившият президент на Европейската централна банка Марио Драги предупреди, че Европа трябва бързо да се адаптира към новата геополитическа реалност, в която САЩ са станали "по-противничествени и непредсказуеми" и "може би вече не гарантират нашата сигурност", цитира думите му "Политико".

В реч в Аахен, Германия, при получаването на Международната награда "Карл Велики" за принос към европейското единство, Драги заяви: "За първи път в паметта на живите сме наистина сами заедно".

Изказването му идва на фона на засилващите се икономически и политически предизвикателства пред ЕС, включително слабия икономически растеж и увеличаващото се изоставане в производителността спрямо САЩ. Според Драги натискът върху Европа се е засилил след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом и по-конфронтационната политика на Вашингтон по въпросите на търговията и сигурността.

Бившият италиански премиер, който през 2024 г. представи план за възстановяване на конкурентоспособността на ЕС, подчерта, че европейските държави трябва да преосмислят стратегическите си зависимости.

"Всяка стратегическа зависимост сега трябва да бъде преразгледана", подчерта Драги пред аудитория, в която присъстваха германският канцлер Фридрих Мерц, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

Той предупреди, че "ако откритостта остане единственият ни отговор, тя се превръща в липса на решение".

Драги открои изкуствения интелект, отбраната и енергийната инфраструктура като ключови области, в които Европа трябва спешно да увеличи инвестициите, за да защити конкурентоспособността и сигурността си.

По думите му обаче процесът на вземане на решения в ЕС често "разводнява и забавя" необходимите мерки, докато те станат недостатъчни за постигане на целите.

"Слабото изпълнение подкопава легитимността, а слабата легитимност прави изпълнението още по-трудно. Трябва да прекъснем този цикъл", добави той.