Иранската армия: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последното денонощие

22 Май, 2026 15:47 665 9

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран обяви днес, че през последните 24 часа 35 кораба са преминали през стратегически важния Ормузки проток за търговия с енергийни ресурси в координация с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Иранските въоръжени сили казаха, цитирани от държавната телевизия, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби.

Иранските въоръжени сили поеха контрола над Ормузкия проток малко след началото на войната на 28 февруари. Трафикът през протока до голяма степен беше блокиран вследствие на заплахи, проверки и атаки срещу кораби, отбелязва ДПА.

Това доведе до рязко покачване на цените на енергията и горивата в световен мащаб. Иран също така заяви, че протокът е бил миниран.

Техеран многократно е подчертавал, че Ормузкият проток не е блокиран. На практика обаче корабните компании трябва да се съгласуват с иранските контактни точки и след това им се разрешава да преминават само по коридор в близост до иранското крайбрежие.

Иранското ръководство събира високи такси за това. Експерти по международно право заявиха, че такива такси нарушават правото на транзит.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който е в Швеция за среща на външните министри на НАТО, осъди опитите на Иран да създаде система за събиране на такси за преминаване през протока.

"Не знам друга страна в света, която да е за това, освен Иран, но няма страна в света, която трябва да го приеме", каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    А минаваха по 100 на ден .

    15:48 22.05.2026

  • 2 Тоналд Дръмп

    6 1 Отговор
    Плашим гаргите с огромен успех.

    15:54 22.05.2026

  • 3 Блокада на блокадата

    4 0 Отговор
    Важното е, че данъклоплатците плащат милиони на ден за мисия “Стоим и гледаме”.

    15:56 22.05.2026

  • 4 Тц тц тц тц

    8 1 Отговор
    А ние си мислехме, че американската армия е номер едно в света. Каква заблуда…

    15:57 22.05.2026

  • 5 Кон бе, Кон

    12 1 Отговор
    Стария рижа затвори прохода със своята лична война срещу персите. Сега не може да го отвори. Но, който купува със юани преминава. Хитро нали?

    16:00 22.05.2026

  • 6 арбалета 🎯

    5 2 Отговор
    Янките се оказаха слаба ракия - и с персите не можаха да се справят ...

    16:02 22.05.2026

  • 7 хехе

    4 1 Отговор
    Аре сега на крива ракета Космоса й виновен кой започна войната персите ли или колиция Епщейн.

    16:09 22.05.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Колко танкера от ИРАНСКИ пристанища са минали пролива????

    16:12 22.05.2026

  • 9 Иван

    0 0 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио......продал 500 килограма кокаин в Южна Флорида.......и лъже че е роден в Куба и е жертва на комунизма.......Ахтунг: Юден.

    16:18 22.05.2026

