Еманюел Макрон: Руските атаки срещу Украйна са доказателство, че Путин не знае как да сложи край на своята война

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди днес масираната атака с дронове и ракети, извършена от Русия срещу Украйна, като заяви, че тя е доказателство за „слабостта“ на Москва, която „не знае как да сложи край на своята агресивна война“, съобщава БТА.

„Като нанася нов масиран удар с дронове и ракети срещу украински градове и цивилни - най-големия през последните четири години - Русия допълнително утежнява престъплението на своята агресия“, написа френският президент в Екс.

Той смята, че Москва „показва цялото лицемерие, с което е водила преговорите за крехкото прекратяване на огъня през последните дни“.

„Като бомбардира цивилни, Русия демонстрира не толкова своята сила, колкото своята слабост: тя е изчерпала решенията си на военното поле и не знае как да сложи край на своята агресивна война“, заяви той, уверявайки, че Франция остава „до Украйна“, за да „помогне за постигането на справедлив и траен мир“.

Русия е изстреляла 675 дрона и 56 ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили, които твърдят, че са свалили съответно 652 дрона и 41 ракети. Това е една от най-големите въздушни атаки през последните седмици.

Масираните руски бомбардировки срещу Киев през изминалата нощ „показват, че Москва залага на ескалация, а не на преговори“, заяви и германският канцлер Фридрих Мерц в Екс, предаде Франс прес.

„Киев и неговите партньори са готови за преговори за справедлив мир. Русия, от своя страна, продължава войната“, добави германският консерватор.

Атаките от миналата нощ в Украйна причиниха смъртта на най-малко 10 жертви и раниха около 40 души Украйна.

Руснаците нанесоха удар по енергийната инфраструктура на Одеска област тази вечер, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"В резултат на атаката с дронове е повреден енергиен обект в Белгородднестровски район. За щастие няма жертви. Тридесет и две населени места са останали без ток. Общо над 15 000 абонати останаха без ток. Към 21:00 часа енергетиците успяха да възстановят електрозахранването на 12 000 абонати", се казва в информацията на Кипер.

По негова информация енергетиците предприемат всички мерки за възможно най-бързо възстановяване на електрозахранването на всички потребители. Обектите на критичната инфраструктура са превключени на резервно захранване.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.