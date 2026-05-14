Еманюел Макрон: Руските атаки срещу Украйна са доказателство, че Путин не знае как да сложи край на своята война

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди днес масираната атака с дронове и ракети, извършена от Русия срещу Украйна, като заяви, че тя е доказателство за „слабостта“ на Москва, която „не знае как да сложи край на своята агресивна война“, съобщава БТА.
„Като нанася нов масиран удар с дронове и ракети срещу украински градове и цивилни - най-големия през последните четири години - Русия допълнително утежнява престъплението на своята агресия“, написа френският президент в Екс.
Той смята, че Москва „показва цялото лицемерие, с което е водила преговорите за крехкото прекратяване на огъня през последните дни“.
„Като бомбардира цивилни, Русия демонстрира не толкова своята сила, колкото своята слабост: тя е изчерпала решенията си на военното поле и не знае как да сложи край на своята агресивна война“, заяви той, уверявайки, че Франция остава „до Украйна“, за да „помогне за постигането на справедлив и траен мир“.
Русия е изстреляла 675 дрона и 56 ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили, които твърдят, че са свалили съответно 652 дрона и 41 ракети. Това е една от най-големите въздушни атаки през последните седмици.
Масираните руски бомбардировки срещу Киев през изминалата нощ „показват, че Москва залага на ескалация, а не на преговори“, заяви и германският канцлер Фридрих Мерц в Екс, предаде Франс прес.
„Киев и неговите партньори са готови за преговори за справедлив мир. Русия, от своя страна, продължава войната“, добави германският консерватор.
Атаките от миналата нощ в Украйна причиниха смъртта на най-малко 10 жертви и раниха около 40 души Украйна.
Руснаците нанесоха удар по енергийната инфраструктура на Одеска област тази вечер, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.
"В резултат на атаката с дронове е повреден енергиен обект в Белгородднестровски район. За щастие няма жертви. Тридесет и две населени места са останали без ток. Общо над 15 000 абонати останаха без ток. Към 21:00 часа енергетиците успяха да възстановят електрозахранването на 12 000 абонати", се казва в информацията на Кипер.
По негова информация енергетиците предприемат всички мерки за възможно най-бързо възстановяване на електрозахранването на всички потребители. Обектите на критичната инфраструктура са превключени на резервно захранване.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.
1 Муткурова , Пазарджик
22:29 14.05.2026
2 Виенето на Макарона и Шмерц
Коментиран от #10
22:31 14.05.2026
3 Еманюел ( синьото око )
22:32 14.05.2026
4 Бабата на макрон
Коментиран от #91
22:33 14.05.2026
5 Какво смешно изявление
Възниква въпроса Дали макрон е бил военнослужещ или съгласвободили като негоден за военна служба
22:33 14.05.2026
7 Овчар
Коментиран от #17, #25, #58, #63
22:36 14.05.2026
8 Спас
Коментиран от #14, #16, #52
22:36 14.05.2026
9 Съдията
22:38 14.05.2026
10 да питам
До коментар #2 от "Виенето на Макарона и Шмерц":И колко години , са движат ?🤭
Коментиран от #32, #51
22:38 14.05.2026
12 Къде е макроница
22:40 14.05.2026
13 Тихо ве
22:40 14.05.2026
14 Бай Спас
До коментар #8 от "Спас":Съдисти са тези които работят в съда.
Коментиран от #24
22:40 14.05.2026
16 Вуйчо Спас
До коментар #8 от "Спас":А Садисти са последователите на маркиз дьо Сад,троле!Къде ви намират такива умно-кухи?
22:43 14.05.2026
17 Офчаря ,
До коментар #7 от "Овчар":Ако Питин каже , какво ли ще е?!
22:43 14.05.2026
18 хахахахха
22:44 14.05.2026
19 Много добре знае
Коментиран от #23
22:45 14.05.2026
20 Атлантик
Нали така казахте.
22:45 14.05.2026
22 В Курск съм
Коментиран от #31
22:46 14.05.2026
24 Спас
До коментар #14 от "Бай Спас":Да, точно в съда очакват кремълкото чудовище, разсипало живота на народа си. Идва възмездието за него и всичките му кучета
22:47 14.05.2026
26 Наполеон
22:50 14.05.2026
27 Айде бе
Иска да ви види на колене пред нея и този ден наближава. Вече сте приклекнали.
22:50 14.05.2026
29 Гошо
22:52 14.05.2026
30 Примитивно кънчо
До коментар #23 от "Нищо особено":Всичките примитивни в Европа мислят, че "Путин е единственият, от когото зависи капитулацията на Русия "... Примитивно мислене. Русия е ЦИВИЛИЗАЦИЯ, за разлика от разпокъсана Европа и налазена с мигранти. Ако Путин е изчезнал, то генерал полковник Каракаев ще задейства РВСН и чао олигархия, чао свят... Ако и той е изчезнал, то има и други там. А последен в опашката е Периметър. Това е без хора и знае, под кои планини, кои ракети са скрити и може само да изстреля всичките. Фашата няма акъл и не знае, какъв таралеж си слагат в шортите.
Коментиран от #34
22:53 14.05.2026
31 Уникално
До коментар #22 от "В Курск съм":Лъжеш!им
Това твърдение не е вярно. С днешна дата общият внос на природен газ в Европейския съюз е значително по-нисък в сравнение с нивата от 2022 г.
Объркването вероятно идва от скорошни новини, които засягат конкретно руския втечнен природен газ (LNG), чийто внос през първото тримесечие на 2026 г. действително достигна най-високото си равнище от 2022 г. насам. По отношение на общото количество газ обаче данните показват ясна тенденция на спад.
Ключови факти и статистика
Общ обем на вноса: Общото потребление и внос на природен газ в ЕС намаляха с около 20% между 2021 г. и 2026 г. Благодарение на мерките за енергийна ефективност и масовото навлизане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), Европа е по-малко изложена на газовия пазар спрямо кризата през 2022
Коментиран от #42
22:54 14.05.2026
36 Трепя русофоби
До коментар #34 от "Оди у Въ.ш.кар.истан":в европа
Коментиран от #39
23:03 14.05.2026
38 пиер
23:05 14.05.2026
40 Европа се управлява от луди
Коментиран от #44
23:06 14.05.2026
41 Трътлю
23:07 14.05.2026
42 Уникално е
До коментар #31 от "Уникално":Как си мислиш че ще заблудиш някой с такива лъжи,бе става така ве евтини драскачи,за да мине пропагандата трябва и малко истина,а вие само лъжи бълвате...
23:07 14.05.2026
49 Радой Ралин
23:26 14.05.2026
50 Руски газ за Европа:
Ръст на втечнения газ (ВПГ): За периода януари – март 2026 г. вносът на руски ВПГ в ЕС е скочил с 16% на годишна база, достигайки 6,9 милиарда кубически метра. Това е най-високото му равнище от 2022 г. насам, провокирано от пазарните сътресения заради геополитическото напрежение в Близкия изток.
: Делът на газа по тръбопроводи от Русия е свит драстично до едва около 6% от общото потребление на ЕС, спрямо близо 40% преди началото на войната в Украйна.Основни купувачи: Около 85% от руския втечнен газ влиза в Европа през три държави – Франция, Испания и Белгия.Санкции и бъдещи планове за ограничение:През януари 2026 г. Съветът на ЕС прие нов регламент, който въвежда официална забрана за вноса на руски тръбопроводен и втечнен газ, влязла в сила на 18 март 2026 г.. В момента текат предвидените преходни периоди за съществуващите договори, като пълното преустановяване на всички енергийни доставки от Русия остава планирано за края на 2027 г.
23:28 14.05.2026
51 Атина Палада
До коментар #10 от "да питам":Така и не разбрахте ,че войната в Иран не е война между САЩ/Израел и Иран,нито войната в Украйна е война между Русия и Украйна! Тези два конфликта са глобални !
Война между две държави,която няма глобално значение е примерно....войната между САЩ и Виетнам...
Коментиран от #53, #62
23:30 14.05.2026
52 сноу
До коментар #8 от "Спас":Спасе...по добре да си пас...
23:37 14.05.2026
55 Атина Палада
До коментар #53 от "Я па ти":Ти да не би да си под някой храсталак,че питаш аз от кой точно съм изпълзяла?:))))
23:40 14.05.2026
56 Хайо
23:42 14.05.2026
58 Хаха
До коментар #7 от "Овчар":Има няма 3-4 милиона сами при Бандера .
23:43 14.05.2026
59 Дръта чанта
23:44 14.05.2026
60 А пък продажните бг свине
До коментар #35 от "А пък руските сфине":Мrът в мазето ми!
23:44 14.05.2026
62 НАПРОТИВ...!
До коментар #51 от "Атина Палада":Войната между САЩ и Виетнам...имаше глобално значение!
Защото!
Показа и доказа на цял свят,че ,,Великият" САЩ,не можа да се справи и победи един малък и беден Виетнам,тръгвайки си опозорени...!
После пък в Афганистан,сащисаните тичаха в свински тръс към колесника на самолета,подгонени от афганистанските козари,с тоягите и джапанките...!
А сега пък в Иран,най-новата САЩ-исана излагация...!
Че това е действителността...
23:47 14.05.2026
63 Ким Чен Ун
До коментар #7 от "Овчар":А защо нямаше загинали украински войници през 2021 г.? А руснаците кога ще съобщят за истинските си жертви? Ама това май няма смисъл, защото в Русия на никого не му пука — важно е да има Лада, а понякога и това няма.
Коментиран от #64
23:56 14.05.2026
67 ?????
До коментар #65 от "666":Така да се каже ем сърби ем боли.
Не мога да не се съглася.
00:06 15.05.2026
68 Путин знае макарончо
00:18 15.05.2026
71 хахахахха
До коментар #65 от "666":за рашистка не знам,ама има евр0гейск@ к0чин@,и то няма да пребъде още дълго
00:24 15.05.2026
72 хахахахха
До коментар #64 от "Копейкин":мечтите на западналите нямат край🤣даже и центове няма да получите за толкова пошла пропаганда
00:26 15.05.2026
74 Неосведомен
„Киев и неговите партньори са готови за преговори за справедлив мир...", добави германският консерватор."
А кога ще ни осведомят какво имат предвид със " справедлив мир"? Защо им е неудобно да изплюят камъчето! А и медиите ги е страх да попитат!
00:27 15.05.2026
76 хахахахха
До коментар #73 от "Я си":нед0н0сен0 като тебе
Коментиран от #79
00:33 15.05.2026
77 А Макарон пък
00:34 15.05.2026
78 стоян георгиев
Коментиран от #84
00:38 15.05.2026
83 Хахаха!🎺🥳😀
01:22 15.05.2026
84 Хо-ха-ха
До коментар #78 от "стоян георгиев":Те руснаците знаят защо, Зеленски да му мисли и да обяснява защо украинците ручаха жабетата. Опустошена държава опразнена от украинци, разпродадени природни богатства, дългове. Ех, някой друг ще се засели и че обитава тази прекрасна земя, а украинците ще му робуват. А се искаше нещо много елементарно , да се държат като цивилизовани хора, а не като нацисти, и да спазват договорите.98
03:38 15.05.2026
85 Елементарно Уотсън ☝️
03:58 15.05.2026
86 жоро
Коментиран от #88
05:16 15.05.2026
88 хикочко..
До коментар #86 от "жоро":А пък джендър дъртофелник урсуль е заразил мужиците от юръпо за му клечат и да цукат нозете му..а пък нашта бивша света троица/кокор с двата плондера/ за десерт му праат и свиркат маанета
05:59 15.05.2026
89 Дедо ви...
06:12 15.05.2026
90 хахаха
06:28 15.05.2026
91 куку
До коментар #4 от "Бабата на макрон":Нацизма в Европа трябва да бъде изкоренен..или изпепелен, заличен..Първи на мушка германистан, после френска джамахерия и така по веригата..макар че една атомна бомба в Брюксел ще реши всичко на мига..Не се лекува русофобия..само с думи не става..вижте укройна..от 1990г..как се разви в тази нацистка посока..и резултатът е налице..В германистан през 1933г...забраняваха всичко еврейско, а днеска президент на укройна евреина Зеленски и същия палячо се разхожда по бул.Бандера..който убивал с "удоволствие" евреи...Русофоби нещо да кажат по-въпроса..разбирам ги ШАХ И МАТ..
07:23 15.05.2026