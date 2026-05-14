Еманюел Макрон: Руските атаки срещу Украйна са доказателство, че Путин не знае как да сложи край на своята война
14 Май, 2026 22:27 2 213 91

Русия е изстреляла 675 дрона и 56 ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили, които твърдят, че са свалили съответно 652 дрона и 41 ракети

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди днес масираната атака с дронове и ракети, извършена от Русия срещу Украйна, като заяви, че тя е доказателство за „слабостта“ на Москва, която „не знае как да сложи край на своята агресивна война“, съобщава БТА.

„Като нанася нов масиран удар с дронове и ракети срещу украински градове и цивилни - най-големия през последните четири години - Русия допълнително утежнява престъплението на своята агресия“, написа френският президент в Екс.

Той смята, че Москва „показва цялото лицемерие, с което е водила преговорите за крехкото прекратяване на огъня през последните дни“.

„Като бомбардира цивилни, Русия демонстрира не толкова своята сила, колкото своята слабост: тя е изчерпала решенията си на военното поле и не знае как да сложи край на своята агресивна война“, заяви той, уверявайки, че Франция остава „до Украйна“, за да „помогне за постигането на справедлив и траен мир“.

Русия е изстреляла 675 дрона и 56 ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили, които твърдят, че са свалили съответно 652 дрона и 41 ракети. Това е една от най-големите въздушни атаки през последните седмици.

Масираните руски бомбардировки срещу Киев през изминалата нощ „показват, че Москва залага на ескалация, а не на преговори“, заяви и германският канцлер Фридрих Мерц в Екс, предаде Франс прес.

„Киев и неговите партньори са готови за преговори за справедлив мир. Русия, от своя страна, продължава войната“, добави германският консерватор.

Атаките от миналата нощ в Украйна причиниха смъртта на най-малко 10 жертви и раниха около 40 души Украйна.

Руснаците нанесоха удар по енергийната инфраструктура на Одеска област тази вечер, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"В резултат на атаката с дронове е повреден енергиен обект в Белгородднестровски район. За щастие няма жертви. Тридесет и две населени места са останали без ток. Общо над 15 000 абонати останаха без ток. Към 21:00 часа енергетиците успяха да възстановят електрозахранването на 12 000 абонати", се казва в информацията на Кипер.

По негова информация енергетиците предприемат всички мерки за възможно най-бързо възстановяване на електрозахранването на всички потребители. Обектите на критичната инфраструктура са превключени на резервно захранване.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    21 4 Отговор
    Как да е ...ако ти се ...нещо по свежо ..68+70 г ...обади се

    22:29 14.05.2026

  • 2 Виенето на Макарона и Шмерц

    60 9 Отговор
    само издава безсилната им ярост и е показателно, че нещата се движат в правилна посока!

    Коментиран от #10

    22:31 14.05.2026

  • 3 Еманюел ( синьото око )

    42 5 Отговор
    - Аз нито съм гей, нито Мадам ме пердаши и мбве! Паднах в банята, затова ми е синьо окото.......( страхливо поглежда към завесата, под която се подават чифт женски обувки )!!!2787

    22:32 14.05.2026

  • 4 Бабата на макрон

    56 7 Отговор
    Войната в Украйна може да свърши внезапно, неочаквано и много трагично за НАТО и ЕС. Всички го знаят това.

    Коментиран от #91

    22:33 14.05.2026

  • 5 Какво смешно изявление

    46 4 Отговор
    Почина увеличава атаките и ги пресира максимално за да спечели повече територия и да ги принуди да капитулират а някой тук ни обяснява че не знаел какво иска.
    Възниква въпроса Дали макрон е бил военнослужещ или съгласвободили като негоден за военна служба

    22:33 14.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    57 8 Отговор
    Ако Украйна каже истината , колко украински войници са загинали от началото на войната ще стане гражданска война и Наркомана ще бъде линчуван..!

    Коментиран от #17, #25, #58, #63

    22:36 14.05.2026

  • 8 Спас

    13 50 Отговор
    Раша е аут, съсипана,опропастена и олята в кръв. Времето, годините нужни й да стъпи на крака ще коства години. Раната ще боли с поколения напред. Путин вече се увековечи в галерията на най-големите съдисти

    Коментиран от #14, #16, #52

    22:36 14.05.2026

  • 9 Съдията

    49 6 Отговор
    Естествено, руснаците удрят само със сапьорски лопатки, летящи с чипове от перални и удрят само гражданска инфраструктура и цивилни обекти. А пък Западна(ла) Европа иска мир и затова наля над 500 милиарда евро в оръжие за Украйна. А най-големият миротворец е английският рижав турчин. Мъка либерастка.😂

    22:38 14.05.2026

  • 10 да питам

    9 23 Отговор

    До коментар #2 от "Виенето на Макарона и Шмерц":

    И колко години , са движат ?🤭

    Коментиран от #32, #51

    22:38 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Къде е макроница

    31 6 Отговор
    Да го подпука това недоразумение. Срам за Франция.

    22:40 14.05.2026

  • 13 Тихо ве

    34 6 Отговор
    Баба та търси да та бий.

    22:40 14.05.2026

  • 14 Бай Спас

    17 3 Отговор

    До коментар #8 от "Спас":

    Съдисти са тези които работят в съда.

    Коментиран от #24

    22:40 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вуйчо Спас

    17 5 Отговор

    До коментар #8 от "Спас":

    А Садисти са последователите на маркиз дьо Сад,троле!Къде ви намират такива умно-кухи?

    22:43 14.05.2026

  • 17 Офчаря ,

    7 11 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Ако Питин каже , какво ли ще е?!

    22:43 14.05.2026

  • 18 хахахахха

    25 3 Отговор
    Мъжа му на тоя не му е прала скоро шамари

    22:44 14.05.2026

  • 19 Много добре знае

    29 4 Отговор
    За Русия вече само тоталната капитулация на покрайнината има смисъл. Вече цяла Европа се готви за директна война с тях. И е ясно, че ще се използват ОМП с неизвестен край. Ако сега си вземат укра, то пуделите, деца и внуци на фашистите ще се кротнат за сега. Но, ако оставят дори и малка, независима от РФ покрайнина, то евро фашата ще я превърне цялата в много силна военна база за тотална война с Русия... Вече нещата наистина отидоха на кино. На една боя разстояние сме от тотално унищожение в Европа... Ама фашистите си вярват, че може да победят Русия... А какво ще стане с тези 6500 ядрени, бойни глави в Русия? Ако ги вземат чеченските партизани? Или патриотите в руските подводници? Шмерцове, урсули и останалите ще се усмихнат в ада...

    Коментиран от #23

    22:45 14.05.2026

  • 20 Атлантик

    28 4 Отговор
    Болния от рак и още няколко смъртоносни болести Путин , преди четири години загуби войната.
    Нали така казахте.

    22:45 14.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 В Курск съм

    22 5 Отговор
    Вносът на руски втечнен природен газ в Европейския съюз е достигнал най-високите си стойности от началото на войната в Украйна през 2022 г. Това показва ново изследване на Института за енергиен икономически и финансов анализ (IEEFA), цитирано от Франс прес. Данните подчертават продължаващата зависимост на Европа от руския газ на фона на напрежението в Близкия изток, което създава сериозни затруднения за глобалните енергийни доставки.

    Коментиран от #31

    22:46 14.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Спас

    6 28 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Спас":

    Да, точно в съда очакват кремълкото чудовище, разсипало живота на народа си. Идва възмездието за него и всичките му кучета

    22:47 14.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Наполеон

    24 5 Отговор
    Тоя Макрон да внимава да не го напляска пак учителката му.

    22:50 14.05.2026

  • 27 Айде бе

    22 7 Отговор
    Русия много добре знае как да сложи край на войната , но не иска и не бърза.

    Иска да ви види на колене пред нея и този ден наближава. Вече сте приклекнали.

    22:50 14.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гошо

    17 4 Отговор
    Мани го Путин!....Ти глей мъжът ти да не те пребие!

    22:52 14.05.2026

  • 30 Примитивно кънчо

    18 4 Отговор

    До коментар #23 от "Нищо особено":

    Всичките примитивни в Европа мислят, че "Путин е единственият, от когото зависи капитулацията на Русия "... Примитивно мислене. Русия е ЦИВИЛИЗАЦИЯ, за разлика от разпокъсана Европа и налазена с мигранти. Ако Путин е изчезнал, то генерал полковник Каракаев ще задейства РВСН и чао олигархия, чао свят... Ако и той е изчезнал, то има и други там. А последен в опашката е Периметър. Това е без хора и знае, под кои планини, кои ракети са скрити и може само да изстреля всичките. Фашата няма акъл и не знае, какъв таралеж си слагат в шортите.

    Коментиран от #34

    22:53 14.05.2026

  • 31 Уникално

    3 14 Отговор

    До коментар #22 от "В Курск съм":

    Лъжеш!им
    Това твърдение не е вярно. С днешна дата общият внос на природен газ в Европейския съюз е значително по-нисък в сравнение с нивата от 2022 г.

    Объркването вероятно идва от скорошни новини, които засягат конкретно руския втечнен природен газ (LNG), чийто внос през първото тримесечие на 2026 г. действително достигна най-високото си равнище от 2022 г. насам. По отношение на общото количество газ обаче данните показват ясна тенденция на спад.

    Ключови факти и статистика
    Общ обем на вноса: Общото потребление и внос на природен газ в ЕС намаляха с около 20% между 2021 г. и 2026 г. Благодарение на мерките за енергийна ефективност и масовото навлизане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), Европа е по-малко изложена на газовия пазар спрямо кризата през 2022

    Коментиран от #42

    22:54 14.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Трепя русофоби

    9 5 Отговор

    До коментар #34 от "Оди у Въ.ш.кар.истан":

    в европа

    Коментиран от #39

    23:03 14.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 пиер

    14 4 Отговор
    Понеже амбрияжа е ръководител .Видяхме докъде докара Франция!

    23:05 14.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Европа се управлява от луди

    20 2 Отговор
    Значи Путин продължава войната защото не знае как да я приключи! И въпреки че Украйна и съюзници искат мир, Русия и не иска. Какво откритие. Ама вие изпълнихте ли исканията на Русия. А и нали Украйна побеждава. Да се чудиш защо победителя иска мир, а губещия не. Тоя е на тежки наркотици.

    Коментиран от #44

    23:06 14.05.2026

  • 41 Трътлю

    8 4 Отговор
    Догодина президент ще бъде Жордан Бардела от Фронт Национал.

    23:07 14.05.2026

  • 42 Уникално е

    12 3 Отговор

    До коментар #31 от "Уникално":

    Как си мислиш че ще заблудиш някой с такива лъжи,бе става така ве евтини драскачи,за да мине пропагандата трябва и малко истина,а вие само лъжи бълвате...

    23:07 14.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Радой Ралин

    3 9 Отговор
    Винаги съм казвал: на мястото на Альоша трябва да има огромен паметник в чест на Мидхат паша - "Българомъчител"! 🔥

    23:26 14.05.2026

  • 50 Руски газ за Европа:

    5 5 Отговор
    Към първото тримесечие на 2026 г. Русия осигурява около 14% от общия внос на газ в Европейския съюз (комбинирано по тръбопроводи и втечнен природен газ - ВПГ/LNG), според официалните данни на Европейската комисия. Руският газ остава на трето място сред доставчиците на Стария континент, като бива изпреварен единствено от Норвегия (31%) и САЩ (28%).
    Ръст на втечнения газ (ВПГ): За периода януари – март 2026 г. вносът на руски ВПГ в ЕС е скочил с 16% на годишна база, достигайки 6,9 милиарда кубически метра. Това е най-високото му равнище от 2022 г. насам, провокирано от пазарните сътресения заради геополитическото напрежение в Близкия изток.
    : Делът на газа по тръбопроводи от Русия е свит драстично до едва около 6% от общото потребление на ЕС, спрямо близо 40% преди началото на войната в Украйна.Основни купувачи: Около 85% от руския втечнен газ влиза в Европа през три държави – Франция, Испания и Белгия.Санкции и бъдещи планове за ограничение:През януари 2026 г. Съветът на ЕС прие нов регламент, който въвежда официална забрана за вноса на руски тръбопроводен и втечнен газ, влязла в сила на 18 март 2026 г.. В момента текат предвидените преходни периоди за съществуващите договори, като пълното преустановяване на всички енергийни доставки от Русия остава планирано за края на 2027 г.

    23:28 14.05.2026

  • 51 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    Така и не разбрахте ,че войната в Иран не е война между САЩ/Израел и Иран,нито войната в Украйна е война между Русия и Украйна! Тези два конфликта са глобални !
    Война между две държави,която няма глобално значение е примерно....войната между САЩ и Виетнам...

    Коментиран от #53, #62

    23:30 14.05.2026

  • 52 сноу

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Спас":

    Спасе...по добре да си пас...

    23:37 14.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Я па ти":

    Ти да не би да си под някой храсталак,че питаш аз от кой точно съм изпълзяла?:))))

    23:40 14.05.2026

  • 56 Хайо

    11 4 Отговор
    Защо макрон не говори така за Израел срещу Газа ? Там бе умираха по 10 човека .Защо не говори така за Иран ,там умряха над 200 невинни деца .

    23:42 14.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хаха

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Има няма 3-4 милиона сами при Бандера .

    23:43 14.05.2026

  • 59 Дръта чанта

    12 3 Отговор
    Тоз баба му го пляска с показалката тръгнал на ПУТИН акъл да дава

    23:44 14.05.2026

  • 60 А пък продажните бг свине

    6 4 Отговор

    До коментар #35 от "А пък руските сфине":

    Мrът в мазето ми!

    23:44 14.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 НАПРОТИВ...!

    8 4 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    Войната между САЩ и Виетнам...имаше глобално значение!
    Защото!
    Показа и доказа на цял свят,че ,,Великият" САЩ,не можа да се справи и победи един малък и беден Виетнам,тръгвайки си опозорени...!
    После пък в Афганистан,сащисаните тичаха в свински тръс към колесника на самолета,подгонени от афганистанските козари,с тоягите и джапанките...!
    А сега пък в Иран,най-новата САЩ-исана излагация...!
    Че това е действителността...

    23:47 14.05.2026

  • 63 Ким Чен Ун

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    А защо нямаше загинали украински войници през 2021 г.? А руснаците кога ще съобщят за истинските си жертви? Ама това май няма смисъл, защото в Русия на никого не му пука — важно е да има Лада, а понякога и това няма.

    Коментиран от #64

    23:56 14.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ?????

    2 5 Отговор

    До коментар #65 от "666":

    Така да се каже ем сърби ем боли.
    Не мога да не се съглася.

    00:06 15.05.2026

  • 68 Путин знае макарончо

    7 3 Отговор
    Ама да те видим теб утре като ще трябва да отидеш на килимчето при Путин, ще знаеш ли в каква поза да си?

    00:18 15.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 хахахахха

    9 4 Отговор

    До коментар #65 от "666":

    за рашистка не знам,ама има евр0гейск@ к0чин@,и то няма да пребъде още дълго

    00:24 15.05.2026

  • 72 хахахахха

    8 3 Отговор

    До коментар #64 от "Копейкин":

    мечтите на западналите нямат край🤣даже и центове няма да получите за толкова пошла пропаганда

    00:26 15.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Неосведомен

    9 2 Отговор
    "Франция остава „до Украйна“, за да „помогне за постигането на справедлив и траен мир"

    „Киев и неговите партньори са готови за преговори за справедлив мир...“, добави германският консерватор."

    А кога ще ни осведомят какво имат предвид със " справедлив мир"? Защо им е неудобно да изплюят камъчето! А и медиите ги е страх да попитат!

    00:27 15.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 хахахахха

    5 3 Отговор

    До коментар #73 от "Я си":

    нед0н0сен0 като тебе

    Коментиран от #79

    00:33 15.05.2026

  • 77 А Макарон пък

    6 3 Отговор
    знае как да яде шамари от баба тpaвepc

    00:34 15.05.2026

  • 78 стоян георгиев

    4 5 Отговор
    Путин ако сложи край на войната трябва да може да обясни защо ги ручаха жабетата руснаците?

    Коментиран от #84

    00:38 15.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Хахаха!🎺🥳😀

    6 4 Отговор
    Франция без война стана германска колония.

    01:22 15.05.2026

  • 84 Хо-ха-ха

    6 4 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Те руснаците знаят защо, Зеленски да му мисли и да обяснява защо украинците ручаха жабетата. Опустошена държава опразнена от украинци, разпродадени природни богатства, дългове. Ех, някой друг ще се засели и че обитава тази прекрасна земя, а украинците ще му робуват. А се искаше нещо много елементарно , да се държат като цивилизовани хора, а не като нацисти, и да спазват договорите.98

    03:38 15.05.2026

  • 85 Елементарно Уотсън ☝️

    4 10 Отговор
    Путлер е бивш, посредствен агент на КГБ и няма как да има достатъчно мозък за да знае как да излезе от войната...

    03:58 15.05.2026

  • 86 жоро

    6 1 Отговор
    Когато плющиш скелети на бабички, изоставаш умствено и започваш да плямпаш небивалици.

    Коментиран от #88

    05:16 15.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 хикочко..

    4 1 Отговор

    До коментар #86 от "жоро":

    А пък джендър дъртофелник урсуль е заразил мужиците от юръпо за му клечат и да цукат нозете му..а пък нашта бивша света троица/кокор с двата плондера/ за десерт му праат и свиркат маанета

    05:59 15.05.2026

  • 89 Дедо ви...

    5 1 Отговор
    Ами Макарона що моли Путин да не влиза в Киев

    06:12 15.05.2026

  • 90 хахаха

    2 0 Отговор
    зеленски да издаде указ, забраняващ ударите. Я как успешно разреши провеждането на Парада в Москва...:))))))))

    06:28 15.05.2026

  • 91 куку

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бабата на макрон":

    Нацизма в Европа трябва да бъде изкоренен..или изпепелен, заличен..Първи на мушка германистан, после френска джамахерия и така по веригата..макар че една атомна бомба в Брюксел ще реши всичко на мига..Не се лекува русофобия..само с думи не става..вижте укройна..от 1990г..как се разви в тази нацистка посока..и резултатът е налице..В германистан през 1933г...забраняваха всичко еврейско, а днеска президент на укройна евреина Зеленски и същия палячо се разхожда по бул.Бандера..който убивал с "удоволствие" евреи...Русофоби нещо да кажат по-въпроса..разбирам ги ШАХ И МАТ..

    07:23 15.05.2026

