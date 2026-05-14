Дали Путин търси стратегия за излизане от войната?

Руският президент заговори за мир и предложи Шрьодер като посредник. Тактически ход ли е това? Всъщност Путин би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да воюва срещу Украйна. От Дирк Емерих.
На 9 май Русия празнува победата над Хитлер и фашизма. Помня как през 1967 моят баща - тогава дипломат в Москва - заведе мен, малкото момче, на парад на Червения площад, където усетих атмосфера на голяма тържественост. Страната се гордееше с това, че е оцеляла и е успяла да победи във Великата отечествена война.
Баща ми тогава ми обясни и разликата с Германия, където Денят на освобождението от националсоциализма се празнува на 8 май. Тя се дължи на това, че Договорът за безусловната капитулация на хитлеристите е бил подписан в Берлин късно вечерта, когато в Москва вече е бил настъпил следващият ден.
Фактът, че през 1985 президентът на ФРГ Рихард фон Вайцзекер характеризира този ден като "освобождение от нехуманната система на националсоциалистическата тирания", днес е неразделна част от германското самосъзнание. Аз съм се родил само няколко години по-късно, но не зная какво ли би се случило с мен, ако го нямаше онзи 8 май 1945 година.
Русия и Германия изминаха дълъг път на помирение. Един от кулминационните моменти лично за мен се случи през 2015 година - в 70-ата годишнина от победата. Тогава край паметника на незнайния войн в Москва прозвуча германския химн - в присъствието на канцлерката Ангела Меркел. По онова време аз отразявах събитието като медиен кореспондент. През 1967 година подобен сигнал все още щеше да е напълно немислим.
Между историческата памет и войната в Украйна
Откакто започна руската агресия срещу Украйна през февруари 2022 година, 9 май стана съвсем различен ден. Владимир Путин е решил, че Русия отново води екзистенциална битка - но този път срещу НАТО и някакви си предпологаеми "нацисти в Киев". Изчезна общото разбиране за историческото значение на тези майски дни. Кремъл обвинява Германия в "неудържима милитаризация" и използва наративи като "обсадена крепост". Заместник-председателят на Съвета за безопасност на Руската федерация Дмитрий Медведев даже приписва на германския канцлер Мерц някакъв стремеж за "исторически реванш". Вече не се говори за историческата памет, а за тълкуването на войната в Украйна.
Днес германците и руснаците гледат на историята по съвършено различен начин. За Путин 9 май по стара традиция си остава ден за демонстрация на сила. Но през тази година парадът на Червения площад излъчваше сигнал за слабост. Заради опасения от възможни атаки на украински дронове не бе показана тежка военна техника, а само прелитащи изтребители, които оцветиха небето в цветовете на руския флаг.
Независимо от съгласуваното между Москва и Киев примирие, мобилният интернет в столицата на Русия остана блокиран, а мерките за безопасност бяха необичайно строги. Сред населението постепенно си пробива път съзнанието, че нещата далеч не вървят така добре, както твърди Кремъл.
Герхард Шрьодер като посредник?
А на пресконференция, състояла се вечерта на 9 май, прозвучаха и твърде необичайните думи: "Аз мисля, че нещата вървят към своя край, но все пак това е сериозен въпрос", каза руският лидер по повод войната в Украйна. Стана ясно, че ако бъде сключено дългосрочно мирно споразумение, Путин би бил готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски. Той добави също така, че би желал в ролята на посредник да влезе бившият германски канцлер Герхард Шрьодер.
Дали Путин търси стратегия за излизане от войната? Дори в руските държавни медии това негово заявление се превърна във водеща новина. Само че, ако разгледаме думите на Путин в контекста на цялата пресконференция, ще видим, че скиптицизмът си остава напълно оправдан. Отговаряйки на други журналистически въпроси, Путин по никакъв начин не демонстрира готовност за компромиси. Да, той може и да иска мир, но все така само при неговите собствени условия.
Путин би могъл да прекрати войната още утре
Може ли в такъв случай Германия сега да влезе в ролята на посредник и то с участието на Герхард Шрьодер, който в последните години предизвика у много германци твърде противоречиви оценки? За подобно нещо би било необходимо и решение, съгласувано на европейско равнище. Върховният представител по външната политика и сигурност на ЕС Кая Калас вече отхвърли тази възможност.
Само Путин си знае дали сега действително се стреми към мирни преговори, след като в продължение на дълги години заблуждаваше, че има готовност за подобно нещо. Един от ключовите изводи обаче си остава непроменен: Путин би могъл да сложи край на войната още утре - трябва просто да спре да я води. 9 май 2026 нямаше много общо с първоначалното значение на тази историческа дата, но може би все пак ще остане в паметта на хората.
***
Дирк Емерих, кореспондент на германските телевизионни канали n-tv и RTL, дълги години е живял и работил в Москва и във Вашингтон. Бил е и кореспондент на n-tv в Сирия, Либия, Афганистан и други страни, обхванати от военни конфликти.
***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Путин
06:28 14.05.2026
Това няма как да е вярно,
06:30 14.05.2026
Гост
06:33 14.05.2026
А Мала Токмачка?
06:35 14.05.2026
Ол1гофрен,
До коментар #2 от "Това няма как да е вярно,":Нещо друго не можеш ли да измислиш?
06:36 14.05.2026
Българин
До коментар #2 от "Това няма как да е вярно,":Важното е,че президентът Зеленски с указ позволи на клоуна Путин да си проведе 43 минутният мини-парад.
06:41 14.05.2026
Може би
06:47 14.05.2026
Копейка
06:49 14.05.2026
Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
06:52 14.05.2026
11 Хаха Шрьодер?
До коментар #10 от "Цензура":Фани се гръъмни,a?
07:07 14.05.2026
ДВ винаги лъже
07:10 14.05.2026
Хе хе...
07:35 14.05.2026
Възмутен
"Всъщност Тръмп би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да воюва срещу Иран" или "Всъщност Натаняхо би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да воюва срещу Ливан и палестинците" или "Всъщност ЕС би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да спре доставките и парите за Киевската хунта"
Така става ли бе авторчето или срещу господарите не дават и дума да се продума че ще спрат грантовете. Защо всички соросоиди така едностранно виждат нещата - виждат само Русия а не виждат господарите им какви ги творят.
07:54 14.05.2026
Няма отърване
До коментар #1 от "Путин":от Д@йче Зеле...
07:55 14.05.2026
къде е
08:08 14.05.2026
Начо
Кой сега ще ги спасява от Украйна
08:17 14.05.2026
Вачо
До коментар #24 от "Начо":Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Иран
Кой сега ще ги спасява от Иран
Така става ли или срещу господарите не става
08:21 14.05.2026
И как па не видя бе аФтypе
08:24 14.05.2026
Браво, събрали сте най-големите
08:27 14.05.2026
Историк
До коментар #12 от "ДВ винаги лъже":"А Русия за втори път громи фашизма, насаден от Сащ -ес...."
Той и първия път беше насаден от САЩ и Европа - никой не си задава въпроса как Хитлер в бедна победена Германия тогава с хиперинфлация и ембарго и плащаща репарации успя да направи Вермахта. От къде взе пари и суровини - всички евроатлантици забравиха Рокфелер център в Мюнхен - централата на нациската партия.
08:30 14.05.2026
Ами живее му се на наркомана и му
До коментар #6 от "Българин":се краде от тъпите западнали есесовци. Миндилич го разкриха като Р2 колко стотици милиони евро и долари е откраднал за да построи до Киев палати за него, за Р1/Наркомански смъркач Д Зиленски/, за Р3 Шушумерката и т.н. Да не говорим, че 60%от оръжието се продава преди да е стигнало в WCкрайна и парите са присвоени. Зеления е жив защото води все още война, но с нарастващите темпове на водене на военните действия няма да е за дълго.
08:33 14.05.2026
Я още не са си обявили война
08:36 14.05.2026
33 Отговорът е лесен
До коментар #29 от "Историк":Уолстрийт финансира тогава войната.
Може да се намерят снимки от Прескот Буш - баща на бъдещия
президент на САЩ и шеф на ЦРУ Джордж Буш и дядо на
другия президент на САЩ Джордж Буш - младши.
Напишете в търсачката на Гугъл "Prescott Bush and Hitler photo"
и ще ви се покаже снимката на Прескот Буш и Хитлер.
08:37 14.05.2026
Киселото грозде
До коментар #1 от "Путин":Когато има парад, защо има, когато няма парад, що пък нямало. Е, не може да се угоди на славните наследници на лудия художник.
08:43 14.05.2026
Каква ирония
До коментар #3 от "Гост":Всекиму нещо липсва. Русите имат хайвер, злато, газ, нефт, земеделие, животновъдство, гори, култура, ракети, а им режат понякога мобилния нет. Ние, тук в бт-то сме пълни с и-нет отвсякъде, но сиренето и доматите са внос, я някои хора търсят храна в кофите за боклук.
08:51 14.05.2026
Доказателство.
08:52 14.05.2026
Така де
До коментар #12 от "ДВ винаги лъже":Този път Русия ще бъде разгромена лично от Путин. Без външна помощ.
08:53 14.05.2026
По точно
До коментар #26 от "И как па не видя бе аФтypе":Каквито и лъжи да измисляте копейките срещу Украйна, фашистка Русия ще бъде разгромена.
08:56 14.05.2026
Историк
До коментар #33 от "Отговорът е лесен":"и ще ви се покаже снимката на Прескот Буш и Хитлер"
Аз го знам но съвременната праведна пропаганда много добре го скрива, скриват че Хенри Форд е бил отявлен нацист и пръв приятел на Хитлер, скриват нацистките паради в Ню Йорк през 1936 с пречупените кръстове, скриват че първите концентрационни лагери са в САЩ а не на Хитлер или Сталин, скриват съюза на британските фашисти с Освалд Мозли, скриват че тъкмо Франция и Англия разрешават на Хитлер да се въоръжи с надеждата да нападне СССР.
Сега е същото с Украйна но според пропагандата запада винаги е бил "демокрация" и никога не са залитали в страни.
08:58 14.05.2026
По въпроса
До коментар #1 от "Путин":Търси ли Путин стратегия? Стратегиите се пишат в щабове с ИИ. Президентът само ги одобрява или отхвърля. Проблемът е, че срещу Русия също се пишат стратегии и затова прекратяването на войнта е обща работа. И тук въпросът е, искат ли всъшност ЕС и САЩ прекратяване на войната?
08:59 14.05.2026
Зевзек
До коментар #38 от "По точно":"ще бъде разгромена"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - то още 2022 ни уверявахте че Русия до 3 месеца ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне - трябва да смените врачката че тази изобщо не познава.
09:01 14.05.2026
койдазнай
09:06 14.05.2026
Антитрол
До коментар #38 от "По точно":"Каквито и лъжи да измисляте копейките срещу Украйна"
Ха ха ха значи нацистките паради с пречупените кръстове в центъра на Киев са "лъжи на копейките" - нищо че с очите си ги видяхме. Нищо че господарите ти от краварника също признаха тези формирования за неонацистки - всичко което не съответства на пропагандата е "лъжи на копейките или Кремъл" - трябва на черното бяло да се казва.
09:10 14.05.2026
Зевзек
До коментар #42 от "койдазнай":"Путин е слуга на Сорос. Той беше сложен, за да унищожи Русия"
Нещо не му се получи - вместо Русия която още 2022 трябваше да фалира и да се разпадне той фалира ЕС и разпадна НАТО.
09:12 14.05.2026
НЕМОЖАЧи.ру
09:24 14.05.2026
катран
09:31 14.05.2026
И още нещо
До коментар #39 от "Историк":Филмът на Чарли Чаплин "Великият Диктатор", който е сатира на Хитлер е
бил забранен в САЩ и неговата премиера е задържана с няколко години
с цел "да не се влошават отношенията между САЩ и Германия".
По-късно Чаплин бива обявен за "комунист".
09:33 14.05.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
Приказки от 1001 нощ
До коментар #40 от "По въпроса":ЕС и САЩ война не водят. Войната я води Путлер.
09:53 14.05.2026
ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #7 от "Може би":На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
19:34 14.05.2026