Дали Путин търси стратегия за излизане от войната?
Дали Путин търси стратегия за излизане от войната?

14 Май, 2026 06:25 1 957 50

Владимир Путин е решил, че Русия отново води екзистенциална битка - но този път срещу НАТО и някакви си предпологаеми "нацисти в Киев"

Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руският президент заговори за мир и предложи Шрьодер като посредник. Тактически ход ли е това? Всъщност Путин би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да воюва срещу Украйна. От Дирк Емерих.

На 9 май Русия празнува победата над Хитлер и фашизма. Помня как през 1967 моят баща - тогава дипломат в Москва - заведе мен, малкото момче, на парад на Червения площад, където усетих атмосфера на голяма тържественост. Страната се гордееше с това, че е оцеляла и е успяла да победи във Великата отечествена война.

Баща ми тогава ми обясни и разликата с Германия, където Денят на освобождението от националсоциализма се празнува на 8 май. Тя се дължи на това, че Договорът за безусловната капитулация на хитлеристите е бил подписан в Берлин късно вечерта, когато в Москва вече е бил настъпил следващият ден.

Фактът, че през 1985 президентът на ФРГ Рихард фон Вайцзекер характеризира този ден като "освобождение от нехуманната система на националсоциалистическата тирания", днес е неразделна част от германското самосъзнание. Аз съм се родил само няколко години по-късно, но не зная какво ли би се случило с мен, ако го нямаше онзи 8 май 1945 година.

Русия и Германия изминаха дълъг път на помирение. Един от кулминационните моменти лично за мен се случи през 2015 година - в 70-ата годишнина от победата. Тогава край паметника на незнайния войн в Москва прозвуча германския химн - в присъствието на канцлерката Ангела Меркел. По онова време аз отразявах събитието като медиен кореспондент. През 1967 година подобен сигнал все още щеше да е напълно немислим.

Между историческата памет и войната в Украйна

Откакто започна руската агресия срещу Украйна през февруари 2022 година, 9 май стана съвсем различен ден. Владимир Путин е решил, че Русия отново води екзистенциална битка - но този път срещу НАТО и някакви си предпологаеми "нацисти в Киев". Изчезна общото разбиране за историческото значение на тези майски дни. Кремъл обвинява Германия в "неудържима милитаризация" и използва наративи като "обсадена крепост". Заместник-председателят на Съвета за безопасност на Руската федерация Дмитрий Медведев даже приписва на германския канцлер Мерц някакъв стремеж за "исторически реванш". Вече не се говори за историческата памет, а за тълкуването на войната в Украйна.

Днес германците и руснаците гледат на историята по съвършено различен начин. За Путин 9 май по стара традиция си остава ден за демонстрация на сила. Но през тази година парадът на Червения площад излъчваше сигнал за слабост. Заради опасения от възможни атаки на украински дронове не бе показана тежка военна техника, а само прелитащи изтребители, които оцветиха небето в цветовете на руския флаг.

Независимо от съгласуваното между Москва и Киев примирие, мобилният интернет в столицата на Русия остана блокиран, а мерките за безопасност бяха необичайно строги. Сред населението постепенно си пробива път съзнанието, че нещата далеч не вървят така добре, както твърди Кремъл.

Герхард Шрьодер като посредник?

А на пресконференция, състояла се вечерта на 9 май, прозвучаха и твърде необичайните думи: "Аз мисля, че нещата вървят към своя край, но все пак това е сериозен въпрос", каза руският лидер по повод войната в Украйна. Стана ясно, че ако бъде сключено дългосрочно мирно споразумение, Путин би бил готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски. Той добави също така, че би желал в ролята на посредник да влезе бившият германски канцлер Герхард Шрьодер.

Дали Путин търси стратегия за излизане от войната? Дори в руските държавни медии това негово заявление се превърна във водеща новина. Само че, ако разгледаме думите на Путин в контекста на цялата пресконференция, ще видим, че скиптицизмът си остава напълно оправдан. Отговаряйки на други журналистически въпроси, Путин по никакъв начин не демонстрира готовност за компромиси. Да, той може и да иска мир, но все така само при неговите собствени условия.

Путин би могъл да прекрати войната още утре

Може ли в такъв случай Германия сега да влезе в ролята на посредник и то с участието на Герхард Шрьодер, който в последните години предизвика у много германци твърде противоречиви оценки? За подобно нещо би било необходимо и решение, съгласувано на европейско равнище. Върховният представител по външната политика и сигурност на ЕС Кая Калас вече отхвърли тази възможност.

Само Путин си знае дали сега действително се стреми към мирни преговори, след като в продължение на дълги години заблуждаваше, че има готовност за подобно нещо. Един от ключовите изводи обаче си остава непроменен: Путин би могъл да сложи край на войната още утре - трябва просто да спре да я води. 9 май 2026 нямаше много общо с първоначалното значение на тази историческа дата, но може би все пак ще остане в паметта на хората.

***

Дирк Емерих, кореспондент на германските телевизионни канали n-tv и RTL, дълги години е живял и работил в Москва и във Вашингтон. Бил е и кореспондент на n-tv в Сирия, Либия, Афганистан и други страни, обхванати от военни конфликти.

***

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Путин

    14 3 Отговор
    Умиране има, отърване няма!

    Коментиран от #19, #34, #40

    06:28 14.05.2026

  • 2 Това няма как да е вярно,

    24 9 Отговор
    защото всички които четем редовно Факти и форума на факти, знаем, че Путин умрятри пъти още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли.

    Коментиран от #5, #6

    06:30 14.05.2026

  • 3 Гост

    9 16 Отговор
    Пуснаха ли нета в Блатата?

    Коментиран от #35

    06:33 14.05.2026

  • 4 А Мала Токмачка?

    10 15 Отговор
    Ватенките превзеха ли Мала Токмачка?А?

    06:35 14.05.2026

  • 5 Ол1гофрен,

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Това няма как да е вярно,":

    Нещо друго не можеш ли да измислиш?

    06:36 14.05.2026

  • 6 Българин

    9 19 Отговор

    До коментар #2 от "Това няма как да е вярно,":

    Важното е,че президентът Зеленски с указ позволи на клоуна Путин да си проведе 43 минутният мини-парад.

    Коментиран от #30

    06:41 14.05.2026

  • 7 Може би

    13 5 Отговор
    Дали на някой му се иска и си въобразява и се опитва да втълпи на останалите, че Путин и Русия се отказват от Украйна

    Коментиран от #50

    06:47 14.05.2026

  • 8 Копейка

    4 6 Отговор
    Тук какво да викаме?

    06:49 14.05.2026

  • 9 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    7 13 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    06:52 14.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хаха Шрьодер?

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цензура":

    Фани се гръъмни,a?

    07:07 14.05.2026

  • 12 ДВ винаги лъже

    13 3 Отговор
    и насажда русофобия! А Русия за втори път громи фашизма, насаден от Сащ -ес....

    Коментиран от #29, #37

    07:10 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хе хе...

    14 4 Отговор
    Естествено, че Путин търси стратегия за излизане от войната. И ще я намери, някъде на запад от Лвов.

    07:35 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Възмутен

    15 1 Отговор
    "Всъщност Путин би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да воюва срещу Украйна"

    "Всъщност Тръмп би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да воюва срещу Иран" или "Всъщност Натаняхо би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да воюва срещу Ливан и палестинците" или "Всъщност ЕС би могъл да сложи край на войната още утре. Трябва просто да спре да спре доставките и парите за Киевската хунта"

    Така става ли бе авторчето или срещу господарите не дават и дума да се продума че ще спрат грантовете. Защо всички соросоиди така едностранно виждат нещата - виждат само Русия а не виждат господарите им какви ги творят.

    07:54 14.05.2026

  • 19 Няма отърване

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    от Д@йче Зеле...

    07:55 14.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 къде е

    5 0 Отговор
    новината и къде е проблема.

    08:08 14.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Начо

    2 7 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #25

    08:17 14.05.2026

  • 25 Вачо

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Начо":

    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Иран
    Кой сега ще ги спасява от Иран

    Така става ли или срещу господарите не става

    08:21 14.05.2026

  • 26 И как па не видя бе аФтypе

    10 2 Отговор
    В 0крайна е пълно с наци0налисти, нали те направиха преврата, избиха хора в Одеса... а колкото до участието на НАТЮ, с просто око е видно, че НАТЮ води война с Русия, като фронта и пушечното месо са на х0х0лите, а наливането на милиарди, джепанета и информация е натювско!!!

    Коментиран от #38

    08:24 14.05.2026

  • 27 Браво, събрали сте най-големите

    6 1 Отговор
    примитиви на България като русофобни коментатори.

    Коментиран от #31

    08:27 14.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Историк

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДВ винаги лъже":

    "А Русия за втори път громи фашизма, насаден от Сащ -ес...."

    Той и първия път беше насаден от САЩ и Европа - никой не си задава въпроса как Хитлер в бедна победена Германия тогава с хиперинфлация и ембарго и плащаща репарации успя да направи Вермахта. От къде взе пари и суровини - всички евроатлантици забравиха Рокфелер център в Мюнхен - централата на нациската партия.

    Коментиран от #33

    08:30 14.05.2026

  • 30 Ами живее му се на наркомана и му

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    се краде от тъпите западнали есесовци. Миндилич го разкриха като Р2 колко стотици милиони евро и долари е откраднал за да построи до Киев палати за него, за Р1/Наркомански смъркач Д Зиленски/, за Р3 Шушумерката и т.н. Да не говорим, че 60%от оръжието се продава преди да е стигнало в WCкрайна и парите са присвоени. Зеления е жив защото води все още война, но с нарастващите темпове на водене на военните действия няма да е за дълго.

    08:33 14.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Я още не са си обявили война

    5 1 Отговор
    Стратегията е ясна - денацификация и семилитаризация на Украйна.

    08:36 14.05.2026

  • 33 Отговорът е лесен

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    Уолстрийт финансира тогава войната.
    Може да се намерят снимки от Прескот Буш - баща на бъдещия
    президент на САЩ и шеф на ЦРУ Джордж Буш и дядо на
    другия президент на САЩ Джордж Буш - младши.
    Напишете в търсачката на Гугъл "Prescott Bush and Hitler photo"
    и ще ви се покаже снимката на Прескот Буш и Хитлер.

    Коментиран от #39

    08:37 14.05.2026

  • 34 Киселото грозде

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Когато има парад, защо има, когато няма парад, що пък нямало. Е, не може да се угоди на славните наследници на лудия художник.

    08:43 14.05.2026

  • 35 Каква ирония

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Всекиму нещо липсва. Русите имат хайвер, злато, газ, нефт, земеделие, животновъдство, гори, култура, ракети, а им режат понякога мобилния нет. Ние, тук в бт-то сме пълни с и-нет отвсякъде, но сиренето и доматите са внос, я някои хора търсят храна в кофите за боклук.

    08:51 14.05.2026

  • 36 Доказателство.

    4 1 Отговор
    Само за събличете поне една от многото невинни душички, която в никакъв случай не е нацист и ще видите с какви нацистки символи той изрисуван навсякъде по тялото си. Сигурно само от любовта към изкуството.Пак Дойче Веле търси овце.

    08:52 14.05.2026

  • 37 Така де

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "ДВ винаги лъже":

    Този път Русия ще бъде разгромена лично от Путин. Без външна помощ.

    08:53 14.05.2026

  • 38 По точно

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "И как па не видя бе аФтypе":

    Каквито и лъжи да измисляте копейките срещу Украйна, фашистка Русия ще бъде разгромена.

    Коментиран от #41, #43

    08:56 14.05.2026

  • 39 Историк

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Отговорът е лесен":

    "и ще ви се покаже снимката на Прескот Буш и Хитлер"

    Аз го знам но съвременната праведна пропаганда много добре го скрива, скриват че Хенри Форд е бил отявлен нацист и пръв приятел на Хитлер, скриват нацистките паради в Ню Йорк през 1936 с пречупените кръстове, скриват че първите концентрационни лагери са в САЩ а не на Хитлер или Сталин, скриват съюза на британските фашисти с Освалд Мозли, скриват че тъкмо Франция и Англия разрешават на Хитлер да се въоръжи с надеждата да нападне СССР.

    Сега е същото с Украйна но според пропагандата запада винаги е бил "демокрация" и никога не са залитали в страни.

    Коментиран от #47

    08:58 14.05.2026

  • 40 По въпроса

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Търси ли Путин стратегия? Стратегиите се пишат в щабове с ИИ. Президентът само ги одобрява или отхвърля. Проблемът е, че срещу Русия също се пишат стратегии и затова прекратяването на войнта е обща работа. И тук въпросът е, искат ли всъшност ЕС и САЩ прекратяване на войната?

    Коментиран от #49

    08:59 14.05.2026

  • 41 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "По точно":

    "ще бъде разгромена"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - то още 2022 ни уверявахте че Русия до 3 месеца ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне - трябва да смените врачката че тази изобщо не познава.

    09:01 14.05.2026

  • 42 койдазнай

    0 3 Отговор
    Путин е слуга на Сорос. Той беше сложен, за да унищожи Русия. За това трябва да го подкрепяме!

    Коментиран от #44

    09:06 14.05.2026

  • 43 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "По точно":

    "Каквито и лъжи да измисляте копейките срещу Украйна"

    Ха ха ха значи нацистките паради с пречупените кръстове в центъра на Киев са "лъжи на копейките" - нищо че с очите си ги видяхме. Нищо че господарите ти от краварника също признаха тези формирования за неонацистки - всичко което не съответства на пропагандата е "лъжи на копейките или Кремъл" - трябва на черното бяло да се казва.

    09:10 14.05.2026

  • 44 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "койдазнай":

    "Путин е слуга на Сорос. Той беше сложен, за да унищожи Русия"

    Нещо не му се получи - вместо Русия която още 2022 трябваше да фалира и да се разпадне той фалира ЕС и разпадна НАТО.

    09:12 14.05.2026

  • 45 НЕМОЖАЧи.ру

    0 3 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    09:24 14.05.2026

  • 46 катран

    2 0 Отговор
    Този Дърт Емерих..как се представя "още утре" войната да приключи..Може само при условията поставени от Русия..Жалко за милиони укропейтриоти..Те не искат да умират, но Зеленото напушеното им сервира война..а по време на изборите обеща мир и благоденствие..Така правят наркомани..обещават и ведната поредната доза..

    09:31 14.05.2026

  • 47 И още нещо

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Историк":

    Филмът на Чарли Чаплин "Великият Диктатор", който е сатира на Хитлер е
    бил забранен в САЩ и неговата премиера е задържана с няколко години
    с цел "да не се влошават отношенията между САЩ и Германия".

    По-късно Чаплин бива обявен за "комунист".

    09:33 14.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Приказки от 1001 нощ

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "По въпроса":

    ЕС и САЩ война не водят. Войната я води Путлер.

    09:53 14.05.2026

  • 50 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Може би":

    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    19:34 14.05.2026