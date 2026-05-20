Украйна свали 131 от 154 руски дрона при масирана нощна атака

20 Май, 2026 14:15, обновена 20 Май, 2026 14:13 648 48

ПВО и мобилни огневи групи са отблъснали ударите, използвани са и балистична ракета „Искандер-М“ и десетки дронове.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) са неутрализирали 131 ударни дрона от общо 154, изстреляни от руските сили от вчера вечерта, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на командването на Военновъздушните сили на Украйна във „Фейсбук“, предава БТА.

От 18:00 ч. вчера вражеските сили са атакували Украйна с балистична ракета „Искандер-М“, изстреляна от руската Ростовска област. По време на нападението са използвани и 154 ударни безпилотни летателни апарата, включително реактивни дронове тип „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“ и дронове-примамки „Пародия“, изстреляни от Курск, Шаталово, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия.

Въздушната атака е отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили.

Според предварителни данни към 08:30 ч. украинската ПВО е свалила или неутрализирала 131 вражески безпилотни летателни апарата, включително дронове от различни типове, над северната, южната и източната част на страната.

На 20 места са регистрирани удари от балистичната ракета и 23 ударни дрона, а отломки от свалени дронове са паднали на шест места.

Във въздушното пространство на Украйна са засечени и нови групи вражески безпилотни летателни апарати.

По-рано Укринформ съобщи, че Одеса е била обект на масирана атака с дронове, насочена от Русия, като са нанесени щети на критична инфраструктура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ачо

    19 6 Отговор
    Повечко са.

    Коментиран от #24

    14:15 20.05.2026

  • 2 Зеленски

    26 8 Отговор
    Свалихме 154 дрона от 131.А за Дара нула точки.

    Коментиран от #16

    14:16 20.05.2026

  • 3 Ицо

    8 6 Отговор
    Още трябва.

    14:16 20.05.2026

  • 4 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    8 36 Отговор
    Вижда се безсилието на престъпника Путлер и неровия рашистки режим !

    Коментиран от #7, #43

    14:16 20.05.2026

  • 5 хехе

    25 7 Отговор
    Днес укрите го раздават скромно друг път свалят 110% от дроновете само дето не споменават отломките какво са сврършили..

    14:17 20.05.2026

  • 6 Да, така е

    23 7 Отговор
    и един мармот завива шоколадите в станиол

    14:17 20.05.2026

  • 7 Свинска Бандера

    18 7 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Слава ТЦК!
    Слава БУСофикацията!

    Коментиран от #14

    14:18 20.05.2026

  • 8 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    9 27 Отговор
    Ходещото на токчета нищожecтво Пусин не спря да хленчи пред батковците Тръмп и Си, че Украйна го направи на най-смешния клоун пред целия свят.

    Коментиран от #17, #20, #46

    14:19 20.05.2026

  • 9 Смърфиета

    10 6 Отговор
    Като са елементарни средни техници украинците, толкова сложни, че да взривят цяла ядрена централа, нека ги бият руснаците и да разучават техниките за ПВО на съперническия ВПК. Нека ги кецат в децата семпли демек.

    14:21 20.05.2026

  • 10 Боби Баламата

    9 16 Отговор
    Убаво де, тия мякащите със дръпнатите очи от 23 Републики, кога най сетне ще победят една държавица 20 ПЪТИ по- малка от тях?
    Скоро ще станат... 3.. ПЕТИЛЕТКИ а те вместо в Лисабон ще искате разрешение за Парада в Москалбад

    Коментиран от #39

    14:21 20.05.2026

  • 11 Руски еничарин

    7 11 Отговор
    Ас обича путен

    14:22 20.05.2026

  • 12 Мимч

    16 7 Отговор
    Малко им е или това е нищо за укрите.Трябва им явно много по масивна атака на тези бандери-бандюги....

    Коментиран от #27, #47

    14:22 20.05.2026

  • 13 Смешник

    13 8 Отговор
    Че те имат ли достатъчно Пво за да свалят толкова дрона

    Коментиран от #19

    14:23 20.05.2026

  • 14 2 ДНЯ и ВСЕ

    8 14 Отговор

    До коментар #7 от "Свинска Бандера":

    Тия пи ДЕРИ от 64 км Колона даже си носеха и Парадните униформи за Парада в КИЕВ
    👍😂👍

    Коментиран от #18

    14:24 20.05.2026

  • 15 Българин

    9 12 Отговор
    РуZките дронове не са руZки. Всеки знае, че немогликите купуват дронове от Иран и Китай.

    14:24 20.05.2026

  • 16 Българин

    7 19 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски":

    367000 SMS-а получи Дара от Украйна. Журито даде 0 заради мълвата, че има намесен руZнак в създаването на песента.
    Понял хибридчик?

    Коментиран от #22, #35

    14:26 20.05.2026

  • 17 Смърфиета

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    Нещо не разбрал. Мариупол е хубав пример. Върни се в ранните видеа на Питър Сантанелло и виж на какво прилича великият им комбинат. Но. Не забравяй да ядеш от яйцата и свинските им пържоли. Затова са ти по евтини от краставицата с двата домата.

    14:26 20.05.2026

  • 18 Хубаво е че

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "2 ДНЯ и ВСЕ":

    халюцинирате като гл. наркоман.

    14:26 20.05.2026

  • 19 Щом опраскаха

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Смешник":

    432 монголски самальота, 376 вертушки, 42 монголски корабли и 2 подводници... сигурно..имат
    👍😂👍

    14:26 20.05.2026

  • 20 е не е

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    като българските милиционери,
    дето освен червило да си слагат и да пишат по форумите, друго не знаят ...

    14:26 20.05.2026

  • 21 Хи хи

    9 7 Отговор
    Слава на руските герои храбро завладели 20% уркотеритории от най добрите, с най много суровини в тях !!

    Коментиран от #25, #44

    14:27 20.05.2026

  • 22 🤣😂🤣😂

    11 5 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Което не попречи на укрите да съборят Дара. И излиза, че руснаците са ги надиграли🤣😂🤣😂🤣

    14:28 20.05.2026

  • 23 алабала

    10 6 Отговор
    Всички знаят знаят, колко може Украйна сама. Ако все още е жива това е поради безвъзмездните кръводарители от Ес и Сащ - целия западен свят?!. В предвид на това олжението въобще не е за хвалба тъй че по-кротко с еуфорията. Иначе не се чете...

    Коментиран от #31

    14:28 20.05.2026

  • 24 хихи

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ачо":

    без дузина "Орешник" няма да стане...

    14:28 20.05.2026

  • 25 Не 20 ма

    7 8 Отговор

    До коментар #21 от "Хи хи":

    На Пен ДЕЛ Парадо пред оня ГНИЛОЧ-- мумията,.. имаше само 2 кюмюра от Зимбабве и Еритрея.
    Сичко друго беше Узкоглази примати и жлътуре
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #30, #48

    14:31 20.05.2026

  • 26 руската мечка

    7 9 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    14:32 20.05.2026

  • 27 Смърфиета

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Мимч":

    Привет Мимцак. Ще си го занесеш ли като се пресели грешната ти душа? Ако не е грешна, да викам отец Дионисий, знаеш, малко боли обаче с алилуууууууья помага и на помаци да прославят българия (във фрезно калафорния)

    14:33 20.05.2026

  • 28 Оли Гофрен

    9 6 Отговор
    Осрайна свали 154 руски дрона от 131 изстреляни 🤣🤣🤣 !

    14:33 20.05.2026

  • 29 Мишел

    7 8 Отговор
    Унгария включва руския патриарх в черния списък на ЕС. Петер Мадяр пое властта от Виктор Орбан в Унгария и веднага последва ясен знак, че страната променя политиката си относно Русия.

    Коментиран от #33

    14:34 20.05.2026

  • 30 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Не 20 ма":

    Илиане ,Лап Пай У Йотт раз поррен пернишки хърсосс !

    14:35 20.05.2026

  • 31 Оно се виде

    7 9 Отговор

    До коментар #23 от "алабала":

    У Сирия за .. 3 ДНЯ! Курска и Белгородска Република -- 5 ДНИ а 22 я. Републики и РЕДОВНАТА Армия Оризо-Гризачи на Ким и е момента освобождават Белгородска Република!
    23 В. Републики и...13 год превземат ДОНБАС
    Хихихихихи

    Коментиран от #34, #41

    14:35 20.05.2026

  • 32 Стадо

    10 4 Отговор
    Съвместно изявление на Путин и Си с „остри забележки“ срещу Тръмп: „Някои колониалисти се стремят да превърнат света в джунгла“
    „Дневният ред за глобален мир и развитие е изправен пред нови рискове и предизвикателства“

    14:36 20.05.2026

  • 33 Кака Нашева

    6 5 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    МишелЧе ,ти го отпере в га,zyндера Петер Мадяр ,ако не ти сгига и руския патриарх тее ръга с колл в г3аа ,вампир нечестив !

    14:38 20.05.2026

  • 34 Цеко Бомбардировача

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "Оно се виде":

    Лапуркай бре пернишки лепилар ,кво ми пелтечиш!

    14:39 20.05.2026

  • 35 Санде Глухия

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Дъжд ли те е валял или просто така си миришеш на некъпано мокро куче ?

    14:41 20.05.2026

  • 36 Сатана Z

    9 5 Отговор
    Колко са скромни от Укро дезинформацията,а от друга страна 14 руски дрона са поразили над 100 цели в Укро пия

    14:44 20.05.2026

  • 37 СтоЯнка

    8 4 Отговор
    Пак си спала на криво. Това Зеленски ли ти каза?
    Горкичката. Жал ми е за тебе.

    14:44 20.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ристе Кьоравото

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Боби Баламата":

    Боби ,нещо рязко ме напъна ,моа ти серррра директно в Усс ТаТа

    14:45 20.05.2026

  • 40 1111

    9 4 Отговор
    Тия съвсем изкъртиха мивката - една ракета, пък на 20 места, аре у лево....

    14:47 20.05.2026

  • 41 Види се,виж отявления русофоб,

    8 4 Отговор

    До коментар #31 от "Оно се виде":

    мразещ Русия,швабата наzzистка Юлиян Рьопке как истерично крещи,че руската армия бързо напредва,а укропонаzzистката армия хаотично бяга и отстъпва солидно укрепени райони.Ти си като щраус набил главата си у .ъза и си мислиш,че си се скрил.

    14:50 20.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Само дето от WCкрайна

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    здраво място не остана и е станала бетер швейцарско сирене,много дупки малко сирене.

    14:56 20.05.2026

  • 44 Питащ

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Хи хи":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    14:56 20.05.2026

  • 45 дядото

    5 2 Отговор
    не украйна.дроновете сваляме ние,народите от ес с 90 МИЛИАРДА ЩД

    14:58 20.05.2026

  • 46 Нито се е молил на Си,нито на

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    рижавия ветропоказател. Последния го предупреди да си изнесе посолствата и ората,че от Киев няма нищо да остане.Той пък взе,че каза на наркомана,че ще бъде унищожен и оня се съгласи да не дразни мечката при почивката и. Сега заради изпратените укро дронове срещу Русия се обсъжда разрушителен отговор от страна на руснаците,та ще има жесток шамар за зеления наркоман и неговите кукловоди. Няма да се учудя и някоя от балтииските подлоги да го отнесе.

    15:00 20.05.2026

  • 47 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мимч":

    На садистите не им стигат милионите жертви !

    15:06 20.05.2026

  • 48 За разлика от вашия дето

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Не 20 ма":

    тия дето уж са военни не маршируваха,а стъпваха като ботурачави коне с букаи. А укронаzzистите и парад немоят да направят,да не говорим за западналите,че те ни армия имат нито техника. Гледах миналогодишния парад в краварника и бе пълна трагедия,не се различаваше от нашия,ходеха един напред друг назад,във Франция бе подобие на гей парад сал знамената дето не бяха с цветовете на дъгата. Та преди да пишеш погледни собствената си ко4ина и тогава оценявай другите.

    15:07 20.05.2026

