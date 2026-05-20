Украйна свали 131 от 154 руски дрона при масирана нощна атака

Украинските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) са неутрализирали 131 ударни дрона от общо 154, изстреляни от руските сили от вчера вечерта, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на командването на Военновъздушните сили на Украйна във „Фейсбук“, предава БТА.
От 18:00 ч. вчера вражеските сили са атакували Украйна с балистична ракета „Искандер-М“, изстреляна от руската Ростовска област. По време на нападението са използвани и 154 ударни безпилотни летателни апарата, включително реактивни дронове тип „Шахед“, „Гербера“, „Италмас“ и дронове-примамки „Пародия“, изстреляни от Курск, Шаталово, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия.
Въздушната атака е отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили.
Според предварителни данни към 08:30 ч. украинската ПВО е свалила или неутрализирала 131 вражески безпилотни летателни апарата, включително дронове от различни типове, над северната, южната и източната част на страната.
На 20 места са регистрирани удари от балистичната ракета и 23 ударни дрона, а отломки от свалени дронове са паднали на шест места.
Във въздушното пространство на Украйна са засечени и нови групи вражески безпилотни летателни апарати.
По-рано Укринформ съобщи, че Одеса е била обект на масирана атака с дронове, насочена от Русия, като са нанесени щети на критична инфраструктура.
