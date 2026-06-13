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Разработват 75 генерални плана за Донбас и Новорусия
  Тема: Украйна

Разработват 75 генерални плана за Донбас и Новорусия

13 Юни, 2026 16:20 1 806 112

  • донбас-
  • украйна-
  • план-
  • развитие

Трябва да са готови до 2030 година

Разработват 75 генерални плана за Донбас и Новорусия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Планира се разработването на 75 генерални плана за развитие на ключови селища в Донбас и Новорусия до 2030 г., обяви вицепремиерът Марат Хуснулин.

„Вече са разработени двадесет и шест генерални плана, а до 2030 г. ще бъдат готови още 75, включително за крайбрежната зона, в съответствие с потенциала за развитие на туризма, жилищното строителство и цялостната стратегия за развитие на Азовския регион“, каза той на среща с руския президент Владимир Путин относно развитието на обединените региони на Русия.

Вицепремиерът отбеляза, че е установена системна работа по развитието на новите региони. „Задачата е мащабна и сложна. Разбираме как да я решим. Установена е системна работа по развитието на новите региони. Уверен съм, че всички цели и задачи, които сте си поставили, ще бъдат постигнати“, отбеляза той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Многоходовото

    31 27 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:21 13.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пълни глупости

    24 2 Отговор
    Само 75 плана....слаба работа

    16:25 13.06.2026

  • 6 Смях в залата

    23 9 Отговор
    Правителството на Путин е закупило сървъри за 1,3 млрд. рубли, които да помагат на руските власти да ограничават Интернет в страната. Става въпрос за най-малко 154 сървъра, базирани на процесори Intel Xeon Gold или еквивалентни, с поддръжка на DDR5 памет и високоскоростни PCIe 5.0 интерфейси. Оборудването трябва да бъде произведено и сглобено и включено в регистъра на руското министерство на промишлеността и търговията. В документ на уебсайта на Роскомнадзор се посочва, че Роскомнадзор трябва да постигне средна ефективност на блокиране на VPN над 92%.

    😆

    Коментиран от #12, #31, #40

    16:26 13.06.2026

  • 7 Е не

    9 1 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    16:27 13.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Захар Прилепин

    19 5 Отговор
    от партия Справедлива Русия, един от най-известните гласове на т.нар. Z-информационно пространство, което защитава с крайни средства Владимир Путин:

    "Разчитахме за седмица и половина (да превземем Киев) – и това е. След това се случи това, което се случи. На този етап Русия, която изградихме, не може да победи в тази война. Трябва да построим нещо друго, нещо съвсем различно."

    Коментиран от #17, #46

    16:29 13.06.2026

  • 12 Питащ

    9 18 Отговор

    До коментар #6 от "Смях в залата":

    Свърши ли София-прайд че козячетата са налазили тук.

    Коментиран от #18, #43

    16:29 13.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Рублевка":

    То си един б 0 кл ук.

    16:30 13.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Зевзек

    4 12 Отговор

    До коментар #11 от "Захар Прилепин":

    Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде нали?

    Коментиран от #20

    16:31 13.06.2026

  • 18 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    14 8 Отговор

    До коментар #12 от "Питащ":

    Още празнуваме и вдигаме наздравици за нашия идол дядя Вова 🥃😘

    Коментиран от #23

    16:32 13.06.2026

  • 19 Санитаря от Карлуково

    12 5 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин си че имаме двама при нас - от втора или от пета стая.

    16:32 13.06.2026

  • 20 Ол1гофрен,

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Зевзек":

    Има Гугъл.

    Коментиран от #27

    16:33 13.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Питащ

    7 13 Отговор

    До коментар #18 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    То всеки може да празнува ама само нашите козячета са на София-прайд. Явно шествието е свършило че редовните ги нямаше тази сутрин.

    Коментиран от #105

    16:35 13.06.2026

  • 24 Майор Деянов, на всеки километър

    13 7 Отговор
    Плана сигур предвижда 75 бункера на кв.км застроена площ 😁

    16:35 13.06.2026

  • 25 Робърт Бровди

    11 7 Отговор
    „Духът на Анкоридж“ (Или как Вова и Серьожа чакаха Доналд)

    В Аляска студ и вечен лед,
    но в Кремъл пламнал е разчет:
    „О, Анкоридж! О, славен дух!
    Спаси ни от фалита кух!“

    Серьожа Лавров, цял в тъга,
    на Путин шепне на ухо:
    „Сега ще вържем ний ума
    на Тръмп със нашето перо!

    Ще дойде Доналд – благодат!
    Ще каже: "Вземайте Донбас!"
    И Киев в паника и страх
    ще клекне унизен пред нас!“

    Но Тръмп си гледа своя голф,
    духът в Аляска си мълчи,
    а планът – на парчета, бол,
    и Кремъл пак от яд бучи.

    „Къде сгрешихме?“ – Вова стене.
    „Нали ни обещаха мир?
    Украйна пак не пада на колене,
    а духът се оказа... чист ефир!“

    Така във ледната пустиня,
    сред сняг, пингвини и тъга,
    умря и руската надежда,
    че ще плати Тръмп сметката!

    Коментиран от #33

    16:36 13.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зевзек

    5 13 Отговор

    До коментар #20 от "Ол1гофрен,":

    Пък от посолството ви казаха че Гугъл никога не лъже и не показва лъжите на укропропагандата.

    16:38 13.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този

    9 2 Отговор
    Марат Хуснулин и той ли е руснак?

    Коментиран от #64

    16:38 13.06.2026

  • 31 Да РУСИЯ

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Смях в залата":

    Ще стане по Зле и
    От Северна Корея.

    Вова Епилатора
    Няма да спре
    Докато
    Не заличи Кочината .

    Коментиран от #36

    16:39 13.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Достоевски, романист

    11 3 Отговор

    До коментар #25 от "Робърт Бровди":

    Браво.
    За пръв път да прочета нещо хубаво за Русия 👍

    16:40 13.06.2026

  • 34 Хахахаха

    10 4 Отговор
    Не е сигурно, че тези планове ще ги разработва тупин и раша.

    Коментиран от #41

    16:41 13.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Помнещ

    7 10 Отговор

    До коментар #31 от "Да РУСИЯ":

    "Ще стане"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - тя Русия ЩЕше още 2022 да фалира и ЩЕше да се разпада.

    Коментиран от #76

    16:41 13.06.2026

  • 37 Урсула Фон Лаян

    7 12 Отговор
    Защо така?
    21 пакета санкции наложихме на Русия.
    300 млрд.евро дадохме на Украйна, но Русия не е победена на фронта, не се разпадна, не стана гражданска революция срещу Путин?
    Спряхме руски телевизии, забранихме руски филми, забранихме влизането в ЕС на руснаци ,а ние ставаме все по зле.
    Вероятно ще трябва да нападнем Русия, но историята не у в наша полза

    Коментиран от #57

    16:41 13.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хахахаха

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Смях в залата":

    Трябва да се ограничи интернета на рашите, за да не гледат как прогниват хората на запад. Не трябва да им се позволява, да гледат ужаса на запад. Хахахаха.

    16:42 13.06.2026

  • 41 Ха ХаХа

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Ти от Сибир ще ги разработваш

    16:43 13.06.2026

  • 42 име

    8 7 Отговор
    Copоcнята даже не си дава сметка че когато подкрепя терористични удари на неонацистите в Донбас, и същевременно определя Донбас за окупиран, значи подкрепя убийството на едни украински граждани от други украински граждани. Именно заради този тероризъм хората в Донбас се отделиха от Украйна и потърсиха закрила от РФ

    16:43 13.06.2026

  • 43 Хахахаха

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Питащ":

    Изглежда, копейките сте на прайда. Така ми се виждат нещата.

    16:43 13.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Без име

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Захар Прилепин":

    Линк може ли?

    16:45 13.06.2026

  • 47 Зевзек

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":

    "руснаците избират и да живеят в Корея"

    Ха ха ха това от посолството ли ти го казаха или ти тъкмо се връщаш от Русия. Абе трябва яко лъгане че иначе няма за баничка.

    Коментиран от #107

    16:45 13.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ха ХаХа

    7 5 Отговор

    До коментар #38 от "То Първо":

    Да но го отрязана ат Свинския райх.
    Кога наркомана ще пие кафе в Крим?

    16:46 13.06.2026

  • 50 От Европа 🎺🥳😀

    5 5 Отговор
    Клаксони на улицата. Веят се турски знамена. Сватба. Всяка седмица е така.

    16:46 13.06.2026

  • 51 Зевзек

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    "все ще те зарежат"

    Е друго си е мъжката любов - на София прайд не се зарязват щото там няма русофили.

    16:47 13.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тити на Кака

    6 10 Отговор
    Русия взима част от своето по линията Харков-Одеса / там всичко е създадено от Русия, всички говорят на руски, украинците са шарен орнамент/.
    Кръстете се да спре само с Донбас, Крим и сухопътния коридор до него на изток от Днепър.
    Защото ако реши да затвори Украйна, връщайки си 100% руската Одеса....лошо.Седларов, лошо...
    А в Одеса всички чакат "нашите"...

    Коментиран от #106

    16:47 13.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Нямат край

    9 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:48 13.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Без име

    6 6 Отговор
    Путин бърза работа няма. А и толкова печели, че му се услади.

    16:48 13.06.2026

  • 61 Питащ

    6 6 Отговор

    До коментар #48 от "Първо да оправят безводието":

    "че хората са от цели 3 години без капка вода"

    В Кииф пуснаха ли тока

    16:48 13.06.2026

  • 62 Хахаха!🎺🥳😀

    5 6 Отговор

    До коментар #48 от "Първо да оправят безводието":

    В Киев кога ще пуснат водата да се умият хората? Няма ток и асансьорите не работят. Тоалетните преляха още зимъска.

    16:48 13.06.2026

  • 63 За 12 години в Донбас

    9 4 Отговор
    За 12 години в Донбас освен нова агитация руснаците нищо не направиха.

    Коментиран от #65

    16:49 13.06.2026

  • 64 Ахмед Доган

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Този":

    Българин ли беше?

    Коментиран от #108

    16:50 13.06.2026

  • 65 Укрите

    6 6 Отговор

    До коментар #63 от "За 12 години в Донбас":

    За 30 г.нищо не направиха в цяла Украйна

    16:51 13.06.2026

  • 66 Кукуруза

    9 2 Отговор

    До коментар #55 от "Опаа опасна опааа":

    Вече Митрофанова не дава пари на нашите копейковци защото това са деньги на ветер...

    16:51 13.06.2026

  • 67 Не. Ето как властите лъжат местните хора

    8 4 Отговор

    До коментар #54 от "Шефът на ВиК":

    ДНР, ЛНР и Крим 3г без вода. Кремъл обвинява и „злия и агресивен Запад“ – твърди, че „водната блокада на ДНР, ЛНР и Крим е част от антируската стратегия“ на ЕС и САЩ. Поради липса на вода в трите окупирани области, Русия потърси помощ от пропагандата. За да прикрият липсата на вода, прокремълските дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.

    Ако не беше толкова трагично, щеше да много смешно :)))

    Коментиран от #75

    16:51 13.06.2026

  • 68 Пенсионер 69 годишен

    6 5 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ХаХа":

    В моя квартал бял човек рядко можеш да видиш. Излизам рано сутринта, когато наркоманите спят. Вечер не е безопасно.

    Коментиран от #98

    16:51 13.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Из домбасе

    6 6 Отговор
    Тука в Донбас няма кво да се яде,няма вода,няма ток,които имат сили бягат на запад,като видят отрупаните пазари и супермаркети никога не се връщат,

    16:52 13.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Айляк

    1 6 Отговор
    Малко са. Повече трябва.
    Един от тях трябва да включва - Зеле на Марс.

    16:52 13.06.2026

  • 73 Ей това да си копейка е Божие наказание

    7 3 Отговор
    Ти го е.ш,той вика обичам те.

    Коментиран от #82

    16:53 13.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Учуден

    3 6 Отговор

    До коментар #67 от "Не. Ето как властите лъжат местните хора":

    "ДНР, ЛНР и Крим 3г без вода"

    От посолството ли те увериха че били без вода или ти ходи да видиш. Как не ви втръснаха плоски лъжи за пропаганда.

    Коментиран от #87

    16:54 13.06.2026

  • 76 хаха🤣

    9 2 Отговор

    До коментар #36 от "Помнещ":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣 и сега се случи същото🤣

    Коментиран от #83

    16:54 13.06.2026

  • 77 Тодар Живков

    8 2 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти? Еми има другари.Това са българските комунисти.

    16:54 13.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Майор Деянов, на всеки километър

    9 3 Отговор

    До коментар #55 от "Опаа опасна опааа":

    Въпроса е не кой и защо почна войната, а че Украйна го тури ГОЛЯМ на Русия и завря кьопавата мечка в миша дупка и то така че руснака 100 години няма да мисли за война, величие и пабеди. А парада 9-ти май, ще минава с наведена глава и срамежлива тишина ☝️

    Коментиран от #85, #88, #90

    16:55 13.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Диво варварско племе е русия

    8 3 Отговор
    В раша още живеят в студената война,КГБ трябва да контролира всичко,а народа да е роб,така катастрофата е гарантирана ,от безпаричие харизаха Сибир на китай,по схемата Аляска

    Коментиран от #91

    16:55 13.06.2026

  • 82 Зевзек

    2 5 Отговор

    До коментар #73 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    "Ти го е.ш,той вика обичам те"

    Това на София прайд ли го чу - само че там не са копейки а евроатлантици.

    16:56 13.06.2026

  • 83 хаха🤣

    6 7 Отговор

    До коментар #76 от "хаха🤣":

    Стига повтаря едни и същи неща като папагал ,ходи на Прайда ,тук никой няма да ти върже !

    16:56 13.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Помакоф

    7 7 Отговор

    До коментар #79 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Колко % от Русия превзе Украйна.
    Кажи бе Лумпур?

    16:56 13.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Овчи,

    7 1 Отговор

    До коментар #75 от "Учуден":

    Сега ли започваш смяната?М?

    Коментиран от #93

    16:57 13.06.2026

  • 88 Учуден

    1 7 Отговор

    До коментар #79 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    "ще минава"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - защо на нашите козячета не им се говори за настоящето.

    16:57 13.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ако не беше това племе

    4 6 Отговор

    До коментар #81 от "Диво варварско племе е русия":

    Сега столицата ти щеше да бъде Анкара

    16:59 13.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Учуден

    3 7 Отговор

    До коментар #87 от "Овчи,":

    Не сега я свършвам - козячетата ги нямаше цяла сутрин че бяха на София прайд - сега налазиха.

    16:59 13.06.2026

  • 94 Гаджева

    7 2 Отговор
    Защо русофилът Сидеров не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #97, #100, #102

    17:00 13.06.2026

  • 95 Време за море

    7 1 Отговор
    Москва пусна редовни полети до Северна Корея, за да имат руснаците къде да почиват. Полетите между Москва и Пхенян, извършвани от руската авиокомпания Nordwind Airlines, първоначално бяха само веднъж месечно, но сега са всяка седмица. Все повече руснаци избират да отидат на море в Северна Корея, поради липса на други алтернативи.

    Коментиран от #101

    17:00 13.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Учуден

    3 5 Отговор

    До коментар #94 от "Гаджева":

    "Защо русофилът Сидеров не е ходил войник"

    Че то повечето евроатлантици не са ходили войници ама защо ли не ревете.

    Коментиран от #103

    17:02 13.06.2026

  • 98 Върни се в България

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "Пенсионер 69 годишен":

    Тук е ОК.

    17:03 13.06.2026

  • 99 Питащ

    3 4 Отговор

    До коментар #96 от "Чиниш ми се":

    Как беше на София прайд - още си възбуден.

    Коментиран от #104

    17:03 13.06.2026

  • 100 Провали се на донаборната комисия

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "Гаджева":

    Като му видяха разтворените бузки го задраскаха.

    17:04 13.06.2026

  • 101 Учуден

    2 3 Отговор

    До коментар #95 от "Време за море":

    Ха ха ха една и съща опорка ако я напишеш 10 пъти под една и съща статия зачита ли се. Копи-пейст.

    17:05 13.06.2026

  • 102 Бай Пунди Говнокомандващия

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Гаджева":

    А защо аз не съм ходил в казармата, при положение, че съм най-великият, м?

    17:05 13.06.2026

  • 103 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Учуден":

    И ние не сме ходили 😘

    17:06 13.06.2026

  • 104 Чиниш ми се не си оттук?

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "Питащ":

    Освен прайд днес в София имаше "Шествие за семейството". Ама откъде ще знаеш?

    17:12 13.06.2026

  • 105 Розовото пони Путин 🦄

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Питащ":

    И празнувам в бункера. Нищо че моите крепостни орки изчезват на фронта. Важното е аз да съм на сигурно място.🦄👯‍♂️😂

    17:14 13.06.2026

  • 106 Руснак без крак...

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Тити на Кака":

    "..ако Русия тръгне да връща руската Одеса....лошо Седларов, лошо..."

    С какво бе Седраров, с какво фалирала Русия ще връща Одеса, Харков, Херсон като украинците я разпраха, раздраха и обърнаха с хастара навън ?
    Щетите които понесе и понася Русия са невъзстановими и става все по-зле. Запомни го ☝️

    17:16 13.06.2026

  • 107 Няма нужда руснаците да ходят

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Зевзек":

    в Северна Корея, защото самата Русия се превръща в Северна Корея 2.0.

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    17:17 13.06.2026

  • 108 Беше

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ахмед Доган":

    и си остава турчин. И никога не сме му казвали "братушка", пазил ни Господ.

    17:18 13.06.2026

  • 109 В Донбас шахтите не работят

    2 1 Отговор
    Миньорите загинаха в следствие на мобилизацията.

    17:20 13.06.2026

  • 110 Историк

    3 2 Отговор
    Цинизмът и наглостта на др.Путин са безгранична. Горката Украйна, която е кървяща рана, съседна на Русия. Как е възможно пред очите ни да се разпорежда с чуждата територия и да осъществява най-безнаказано геноцид терориста военнопрестъпник Путин. Нашите свирепи путинолизци да заминават за Москва незабавно, за да се спаси България от отровите на Кремъл.

    Коментиран от #112

    17:26 13.06.2026

  • 111 Някой

    0 1 Отговор
    От самото начало най-късно март 2022г коментирах, че логичният минимум който ще искат руснаците е да си върнат огромната Новорусия подарена от Ленин на Украйна (част остава като Молдова) за влизането в СССР. Украйна към Русия с граници от преди СССР. Нищо че в началото е имало и Кримска автономна съветска социалистическа република.

    17:29 13.06.2026

  • 112 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Историк":

    Няма да заминаваме за Москва, маленкия зеля каза,че Путин ша доде тука !!

    17:35 13.06.2026

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