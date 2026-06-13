Разработват 75 генерални плана за Донбас и Новорусия

Планира се разработването на 75 генерални плана за развитие на ключови селища в Донбас и Новорусия до 2030 г., обяви вицепремиерът Марат Хуснулин.
„Вече са разработени двадесет и шест генерални плана, а до 2030 г. ще бъдат готови още 75, включително за крайбрежната зона, в съответствие с потенциала за развитие на туризма, жилищното строителство и цялостната стратегия за развитие на Азовския регион“, каза той на среща с руския президент Владимир Путин относно развитието на обединените региони на Русия.
Вицепремиерът отбеляза, че е установена системна работа по развитието на новите региони. „Задачата е мащабна и сложна. Разбираме как да я решим. Установена е системна работа по развитието на новите региони. Уверен съм, че всички цели и задачи, които сте си поставили, ще бъдат постигнати“, отбеляза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Многоходовото
16:21 13.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пълни глупости
16:25 13.06.2026
6 Смях в залата
😆
Коментиран от #12, #31, #40
16:26 13.06.2026
7 Е не
16:27 13.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Захар Прилепин
"Разчитахме за седмица и половина (да превземем Киев) – и това е. След това се случи това, което се случи. На този етап Русия, която изградихме, не може да победи в тази война. Трябва да построим нещо друго, нещо съвсем различно."
Коментиран от #17, #46
16:29 13.06.2026
12 Питащ
До коментар #6 от "Смях в залата":Свърши ли София-прайд че козячетата са налазили тук.
Коментиран от #18, #43
16:29 13.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
До коментар #8 от "Рублевка":То си един б 0 кл ук.
16:30 13.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Зевзек
До коментар #11 от "Захар Прилепин":Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде нали?
Коментиран от #20
16:31 13.06.2026
18 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #12 от "Питащ":Още празнуваме и вдигаме наздравици за нашия идол дядя Вова 🥃😘
Коментиран от #23
16:32 13.06.2026
19 Санитаря от Карлуково
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Ти кой Путин си че имаме двама при нас - от втора или от пета стая.
16:32 13.06.2026
20 Ол1гофрен,
До коментар #17 от "Зевзек":Има Гугъл.
Коментиран от #27
16:33 13.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Питащ
До коментар #18 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":То всеки може да празнува ама само нашите козячета са на София-прайд. Явно шествието е свършило че редовните ги нямаше тази сутрин.
Коментиран от #105
16:35 13.06.2026
24 Майор Деянов, на всеки километър
16:35 13.06.2026
25 Робърт Бровди
В Аляска студ и вечен лед,
но в Кремъл пламнал е разчет:
„О, Анкоридж! О, славен дух!
Спаси ни от фалита кух!“
Серьожа Лавров, цял в тъга,
на Путин шепне на ухо:
„Сега ще вържем ний ума
на Тръмп със нашето перо!
Ще дойде Доналд – благодат!
Ще каже: "Вземайте Донбас!"
И Киев в паника и страх
ще клекне унизен пред нас!“
Но Тръмп си гледа своя голф,
духът в Аляска си мълчи,
а планът – на парчета, бол,
и Кремъл пак от яд бучи.
„Къде сгрешихме?“ – Вова стене.
„Нали ни обещаха мир?
Украйна пак не пада на колене,
а духът се оказа... чист ефир!“
Така във ледната пустиня,
сред сняг, пингвини и тъга,
умря и руската надежда,
че ще плати Тръмп сметката!
Коментиран от #33
16:36 13.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Зевзек
До коментар #20 от "Ол1гофрен,":Пък от посолството ви казаха че Гугъл никога не лъже и не показва лъжите на укропропагандата.
16:38 13.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този
Коментиран от #64
16:38 13.06.2026
31 Да РУСИЯ
До коментар #6 от "Смях в залата":Ще стане по Зле и
От Северна Корея.
Вова Епилатора
Няма да спре
Докато
Не заличи Кочината .
Коментиран от #36
16:39 13.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Достоевски, романист
До коментар #25 от "Робърт Бровди":Браво.
За пръв път да прочета нещо хубаво за Русия 👍
16:40 13.06.2026
34 Хахахаха
Коментиран от #41
16:41 13.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Помнещ
До коментар #31 от "Да РУСИЯ":"Ще стане"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - тя Русия ЩЕше още 2022 да фалира и ЩЕше да се разпада.
Коментиран от #76
16:41 13.06.2026
37 Урсула Фон Лаян
21 пакета санкции наложихме на Русия.
300 млрд.евро дадохме на Украйна, но Русия не е победена на фронта, не се разпадна, не стана гражданска революция срещу Путин?
Спряхме руски телевизии, забранихме руски филми, забранихме влизането в ЕС на руснаци ,а ние ставаме все по зле.
Вероятно ще трябва да нападнем Русия, но историята не у в наша полза
Коментиран от #57
16:41 13.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хахахаха
До коментар #6 от "Смях в залата":Трябва да се ограничи интернета на рашите, за да не гледат как прогниват хората на запад. Не трябва да им се позволява, да гледат ужаса на запад. Хахахаха.
16:42 13.06.2026
41 Ха ХаХа
До коментар #34 от "Хахахаха":Ти от Сибир ще ги разработваш
16:43 13.06.2026
42 име
16:43 13.06.2026
43 Хахахаха
До коментар #12 от "Питащ":Изглежда, копейките сте на прайда. Така ми се виждат нещата.
16:43 13.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Без име
До коментар #11 от "Захар Прилепин":Линк може ли?
16:45 13.06.2026
47 Зевзек
До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":"руснаците избират и да живеят в Корея"
Ха ха ха това от посолството ли ти го казаха или ти тъкмо се връщаш от Русия. Абе трябва яко лъгане че иначе няма за баничка.
Коментиран от #107
16:45 13.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ха ХаХа
До коментар #38 от "То Първо":Да но го отрязана ат Свинския райх.
Кога наркомана ще пие кафе в Крим?
16:46 13.06.2026
50 От Европа 🎺🥳😀
16:46 13.06.2026
51 Зевзек
До коментар #45 от "Миролюб Войнов, аналитик":"все ще те зарежат"
Е друго си е мъжката любов - на София прайд не се зарязват щото там няма русофили.
16:47 13.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тити на Кака
Кръстете се да спре само с Донбас, Крим и сухопътния коридор до него на изток от Днепър.
Защото ако реши да затвори Украйна, връщайки си 100% руската Одеса....лошо.Седларов, лошо...
А в Одеса всички чакат "нашите"...
Коментиран от #106
16:47 13.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Нямат край
16:48 13.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Без име
16:48 13.06.2026
61 Питащ
До коментар #48 от "Първо да оправят безводието":"че хората са от цели 3 години без капка вода"
В Кииф пуснаха ли тока
16:48 13.06.2026
62 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #48 от "Първо да оправят безводието":В Киев кога ще пуснат водата да се умият хората? Няма ток и асансьорите не работят. Тоалетните преляха още зимъска.
16:48 13.06.2026
63 За 12 години в Донбас
Коментиран от #65
16:49 13.06.2026
64 Ахмед Доган
До коментар #30 от "Този":Българин ли беше?
Коментиран от #108
16:50 13.06.2026
65 Укрите
До коментар #63 от "За 12 години в Донбас":За 30 г.нищо не направиха в цяла Украйна
16:51 13.06.2026
66 Кукуруза
До коментар #55 от "Опаа опасна опааа":Вече Митрофанова не дава пари на нашите копейковци защото това са деньги на ветер...
16:51 13.06.2026
67 Не. Ето как властите лъжат местните хора
До коментар #54 от "Шефът на ВиК":ДНР, ЛНР и Крим 3г без вода. Кремъл обвинява и „злия и агресивен Запад“ – твърди, че „водната блокада на ДНР, ЛНР и Крим е част от антируската стратегия“ на ЕС и САЩ. Поради липса на вода в трите окупирани области, Русия потърси помощ от пропагандата. За да прикрият липсата на вода, прокремълските дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.
Ако не беше толкова трагично, щеше да много смешно :)))
Коментиран от #75
16:51 13.06.2026
68 Пенсионер 69 годишен
До коментар #44 от "Ха ХаХа":В моя квартал бял човек рядко можеш да видиш. Излизам рано сутринта, когато наркоманите спят. Вечер не е безопасно.
Коментиран от #98
16:51 13.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Из домбасе
16:52 13.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Айляк
Един от тях трябва да включва - Зеле на Марс.
16:52 13.06.2026
73 Ей това да си копейка е Божие наказание
Коментиран от #82
16:53 13.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Учуден
До коментар #67 от "Не. Ето как властите лъжат местните хора":"ДНР, ЛНР и Крим 3г без вода"
От посолството ли те увериха че били без вода или ти ходи да видиш. Как не ви втръснаха плоски лъжи за пропаганда.
Коментиран от #87
16:54 13.06.2026
76 хаха🤣
До коментар #36 от "Помнещ":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣 и сега се случи същото🤣
Коментиран от #83
16:54 13.06.2026
77 Тодар Живков
16:54 13.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #55 от "Опаа опасна опааа":Въпроса е не кой и защо почна войната, а че Украйна го тури ГОЛЯМ на Русия и завря кьопавата мечка в миша дупка и то така че руснака 100 години няма да мисли за война, величие и пабеди. А парада 9-ти май, ще минава с наведена глава и срамежлива тишина ☝️
Коментиран от #85, #88, #90
16:55 13.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Диво варварско племе е русия
Коментиран от #91
16:55 13.06.2026
82 Зевзек
До коментар #73 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":"Ти го е.ш,той вика обичам те"
Това на София прайд ли го чу - само че там не са копейки а евроатлантици.
16:56 13.06.2026
83 хаха🤣
До коментар #76 от "хаха🤣":Стига повтаря едни и същи неща като папагал ,ходи на Прайда ,тук никой няма да ти върже !
16:56 13.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Помакоф
До коментар #79 от "Майор Деянов, на всеки километър":Колко % от Русия превзе Украйна.
Кажи бе Лумпур?
16:56 13.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Овчи,
До коментар #75 от "Учуден":Сега ли започваш смяната?М?
Коментиран от #93
16:57 13.06.2026
88 Учуден
До коментар #79 от "Майор Деянов, на всеки километър":"ще минава"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - защо на нашите козячета не им се говори за настоящето.
16:57 13.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Ако не беше това племе
До коментар #81 от "Диво варварско племе е русия":Сега столицата ти щеше да бъде Анкара
16:59 13.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Учуден
До коментар #87 от "Овчи,":Не сега я свършвам - козячетата ги нямаше цяла сутрин че бяха на София прайд - сега налазиха.
16:59 13.06.2026
94 Гаджева
Коментиран от #97, #100, #102
17:00 13.06.2026
95 Време за море
Коментиран от #101
17:00 13.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Учуден
До коментар #94 от "Гаджева":"Защо русофилът Сидеров не е ходил войник"
Че то повечето евроатлантици не са ходили войници ама защо ли не ревете.
Коментиран от #103
17:02 13.06.2026
98 Върни се в България
До коментар #68 от "Пенсионер 69 годишен":Тук е ОК.
17:03 13.06.2026
99 Питащ
До коментар #96 от "Чиниш ми се":Как беше на София прайд - още си възбуден.
Коментиран от #104
17:03 13.06.2026
100 Провали се на донаборната комисия
До коментар #94 от "Гаджева":Като му видяха разтворените бузки го задраскаха.
17:04 13.06.2026
101 Учуден
До коментар #95 от "Време за море":Ха ха ха една и съща опорка ако я напишеш 10 пъти под една и съща статия зачита ли се. Копи-пейст.
17:05 13.06.2026
102 Бай Пунди Говнокомандващия
До коментар #94 от "Гаджева":А защо аз не съм ходил в казармата, при положение, че съм най-великият, м?
17:05 13.06.2026
103 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #97 от "Учуден":И ние не сме ходили 😘
17:06 13.06.2026
104 Чиниш ми се не си оттук?
До коментар #99 от "Питащ":Освен прайд днес в София имаше "Шествие за семейството". Ама откъде ще знаеш?
17:12 13.06.2026
105 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #23 от "Питащ":И празнувам в бункера. Нищо че моите крепостни орки изчезват на фронта. Важното е аз да съм на сигурно място.🦄👯♂️😂
17:14 13.06.2026
106 Руснак без крак...
До коментар #53 от "Тити на Кака":"..ако Русия тръгне да връща руската Одеса....лошо Седларов, лошо..."
С какво бе Седраров, с какво фалирала Русия ще връща Одеса, Харков, Херсон като украинците я разпраха, раздраха и обърнаха с хастара навън ?
Щетите които понесе и понася Русия са невъзстановими и става все по-зле. Запомни го ☝️
17:16 13.06.2026
107 Няма нужда руснаците да ходят
До коментар #47 от "Зевзек":в Северна Корея, защото самата Русия се превръща в Северна Корея 2.0.
„Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
17:17 13.06.2026
108 Беше
До коментар #64 от "Ахмед Доган":и си остава турчин. И никога не сме му казвали "братушка", пазил ни Господ.
17:18 13.06.2026
109 В Донбас шахтите не работят
17:20 13.06.2026
110 Историк
Коментиран от #112
17:26 13.06.2026
111 Някой
17:29 13.06.2026
112 Хи хи
До коментар #110 от "Историк":Няма да заминаваме за Москва, маленкия зеля каза,че Путин ша доде тука !!
17:35 13.06.2026