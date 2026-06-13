Разработват 75 генерални плана за Донбас и Новорусия

Планира се разработването на 75 генерални плана за развитие на ключови селища в Донбас и Новорусия до 2030 г., обяви вицепремиерът Марат Хуснулин.

„Вече са разработени двадесет и шест генерални плана, а до 2030 г. ще бъдат готови още 75, включително за крайбрежната зона, в съответствие с потенциала за развитие на туризма, жилищното строителство и цялостната стратегия за развитие на Азовския регион“, каза той на среща с руския президент Владимир Путин относно развитието на обединените региони на Русия.

Вицепремиерът отбеляза, че е установена системна работа по развитието на новите региони. „Задачата е мащабна и сложна. Разбираме как да я решим. Установена е системна работа по развитието на новите региони. Уверен съм, че всички цели и задачи, които сте си поставили, ще бъдат постигнати“, отбеляза той.