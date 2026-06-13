Осъдиха шестима грузинци във Франция за кражба на редки руски книги

Френски съд осъди шестима грузински граждани на до 7 години затвор за кражба на редки издания на руски класици, включително Александър Пушкин, съобщава вестник Monde.
Преди това френската прокуратура поиска до 8 години затвор за престъпниците. Те бяха обвинени в кражба на редки книги, включително първи екземпляри и ръкописи на произведения на руски класици от 19-ти век, включително Пушкин и Михаил Лермонтов. Прокуратурата смяташе, че тези лица стоят зад грабежите през 2023 г. на Националната библиотека на Франция в Париж и Библиотеката Дидро в Лион.
„Шестима грузински граждани бяха осъдени във Франция на срокове от осемнадесет месеца условни присъди до седем години затвор за кражба на произведения на няколко руски писатели от престижни библиотеки в Париж и Лион“, пише вестникът.
Всички обвиняеми, петима мъже и една жена, бяха признати за виновни в заговор за извършване на престъпление, а някои от тях бяха признати за виновни и в кражба на културни ценности, се посочва в статията.
Михеил Замтарадзе получи максималната присъда от седем години и му беше забранено да влиза във Франция след изтърпяване на присъдата си. Отбелязва се, че преди това е бил осъден на три години и четири месеца затвор в Литва за кражба на книги на стойност над 600 000 евро.
Друг обвиняем, Бека Цирекидзе, беше осъден на четири години затвор, съобщава Monde. Преди това той е получил присъда от три години и половина затвор в Естония.
Двама други обвиняеми бяха съдени задочно, тъй като излежават присъдите си в Грузия, която не екстрадира своите граждани. Те бяха осъдени на пет години затвор в родината си и получиха шест години затвор във Франция. За тях също бяха издадени заповеди за арест, се посочва в статията.
Според прокуратурата тези лица може да са действали в две отделни групи като част от по-голяма престъпна организация, действаща в няколко европейски държави. По-конкретно, подобни случаи на кражба на редки книги са регистрирани в Германия, Латвия, Полша, Швейцария и Белгия, според Ouest-France.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И Киев е Руски
15:56 13.06.2026
3 Бялджип
16:00 13.06.2026
4 А ГДЕ
Коментиран от #6
16:01 13.06.2026
5 Владимир Путин, президент
Интригата приключи ☝️😁
Коментиран от #7
16:08 13.06.2026
6 А ГДЕ
До коментар #4 от "А ГДЕ":Сирски и Мисирски ?
16:14 13.06.2026
7 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Ползвай палеца☝️ по предназначение ,а не да си го ръъгаш в га,zyндера и пий валериана с глог ако те дразня 😬 !
16:16 13.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Достоевски, идиот
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз съм най-великия руски писатель !!!
С един роман от една дума съм казал всичко за Русия, руснака и руската душа 😄☝️
16:28 13.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ШЕКСПИР
17:16 13.06.2026