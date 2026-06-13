Новини
Свят »
Франция »
Осъдиха шестима грузинци във Франция за кражба на редки руски книги

Осъдиха шестима грузинци във Франция за кражба на редки руски книги

13 Юни, 2026 15:50 1 006 12

  • франция-
  • съд-
  • редки книги-
  • грузинци-
  • затвор-
  • осъдени

Те са осъдени на 7 години затвор

Осъдиха шестима грузинци във Франция за кражба на редки руски книги - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френски съд осъди шестима грузински граждани на до 7 години затвор за кражба на редки издания на руски класици, включително Александър Пушкин, съобщава вестник Monde.

Преди това френската прокуратура поиска до 8 години затвор за престъпниците. Те бяха обвинени в кражба на редки книги, включително първи екземпляри и ръкописи на произведения на руски класици от 19-ти век, включително Пушкин и Михаил Лермонтов. Прокуратурата смяташе, че тези лица стоят зад грабежите през 2023 г. на Националната библиотека на Франция в Париж и Библиотеката Дидро в Лион.

„Шестима грузински граждани бяха осъдени във Франция на срокове от осемнадесет месеца условни присъди до седем години затвор за кражба на произведения на няколко руски писатели от престижни библиотеки в Париж и Лион“, пише вестникът.

Всички обвиняеми, петима мъже и една жена, бяха признати за виновни в заговор за извършване на престъпление, а някои от тях бяха признати за виновни и в кражба на културни ценности, се посочва в статията.

Михеил Замтарадзе получи максималната присъда от седем години и му беше забранено да влиза във Франция след изтърпяване на присъдата си. Отбелязва се, че преди това е бил осъден на три години и четири месеца затвор в Литва за кражба на книги на стойност над 600 000 евро.

Друг обвиняем, Бека Цирекидзе, беше осъден на четири години затвор, съобщава Monde. Преди това той е получил присъда от три години и половина затвор в Естония.

Двама други обвиняеми бяха съдени задочно, тъй като излежават присъдите си в Грузия, която не екстрадира своите граждани. Те бяха осъдени на пет години затвор в родината си и получиха шест години затвор във Франция. За тях също бяха издадени заповеди за арест, се посочва в статията.

Според прокуратурата тези лица може да са действали в две отделни групи като част от по-голяма престъпна организация, действаща в няколко европейски държави. По-конкретно, подобни случаи на кражба на редки книги са регистрирани в Германия, Латвия, Полша, Швейцария и Белгия, според Ouest-France.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    А защо тия книги не са изгорени от евро Сафин.те

    15:56 13.06.2026

  • 3 Бялджип

    14 4 Отговор
    Във Франция се крадат книгите на руски класици, в Украйна ги изгарят, трошат паметниците им...??! И после тази държава с такива бандити и бездуховници начело, иска да се напъха в Европейския съюз..??

    16:00 13.06.2026

  • 4 А ГДЕ

    2 6 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #6

    16:01 13.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор
    Руски книги, руска кола, руска армия.....
    Интригата приключи ☝️😁

    Коментиран от #7

    16:08 13.06.2026

  • 6 А ГДЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "А ГДЕ":

    Сирски и Мисирски ?

    16:14 13.06.2026

  • 7 Миролюб Войнов,аналитик

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Ползвай палеца☝️ по предназначение ,а не да си го ръъгаш в га,zyндера и пий валериана с глог ако те дразня 😬 !

    16:16 13.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Достоевски, идиот

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз съм най-великия руски писатель !!!
    С един роман от една дума съм казал всичко за Русия, руснака и руската душа 😄☝️

    16:28 13.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ШЕКСПИР

    3 1 Отговор
    Франция цени руските книги и писатели , а Зеленият Клоун забранява руският език и литература !!!!

    17:16 13.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания