Осъдиха шестима грузинци във Франция за кражба на редки руски книги

Френски съд осъди шестима грузински граждани на до 7 години затвор за кражба на редки издания на руски класици, включително Александър Пушкин, съобщава вестник Monde.

Преди това френската прокуратура поиска до 8 години затвор за престъпниците. Те бяха обвинени в кражба на редки книги, включително първи екземпляри и ръкописи на произведения на руски класици от 19-ти век, включително Пушкин и Михаил Лермонтов. Прокуратурата смяташе, че тези лица стоят зад грабежите през 2023 г. на Националната библиотека на Франция в Париж и Библиотеката Дидро в Лион.

„Шестима грузински граждани бяха осъдени във Франция на срокове от осемнадесет месеца условни присъди до седем години затвор за кражба на произведения на няколко руски писатели от престижни библиотеки в Париж и Лион“, пише вестникът.

Всички обвиняеми, петима мъже и една жена, бяха признати за виновни в заговор за извършване на престъпление, а някои от тях бяха признати за виновни и в кражба на културни ценности, се посочва в статията.

Михеил Замтарадзе получи максималната присъда от седем години и му беше забранено да влиза във Франция след изтърпяване на присъдата си. Отбелязва се, че преди това е бил осъден на три години и четири месеца затвор в Литва за кражба на книги на стойност над 600 000 евро.

Друг обвиняем, Бека Цирекидзе, беше осъден на четири години затвор, съобщава Monde. Преди това той е получил присъда от три години и половина затвор в Естония.

Двама други обвиняеми бяха съдени задочно, тъй като излежават присъдите си в Грузия, която не екстрадира своите граждани. Те бяха осъдени на пет години затвор в родината си и получиха шест години затвор във Франция. За тях също бяха издадени заповеди за арест, се посочва в статията.

Според прокуратурата тези лица може да са действали в две отделни групи като част от по-голяма престъпна организация, действаща в няколко европейски държави. По-конкретно, подобни случаи на кражба на редки книги са регистрирани в Германия, Латвия, Полша, Швейцария и Белгия, според Ouest-France.