AFP: Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на върха на Г-7 във Франция, все още не са обявени двустранни разговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще присъстват на работна среща на върха на Г-7 на 16 юни, въпреки че на този етап не е планирана официална двустранна среща, съобщи AFP, позовавайки се на високопоставен американски служител.

Срещата на върха ще се проведе от 15 до 17 юни в Евиан Ле Бен (Горна Савоа), Франция. Както съобщи Politico, френският президент Еманюел Макрон търси начини да се хареса на Тръмп и да гарантира, че той няма да напусне срещата преждевременно. Париж обмисля организирането на частна вечеря за Тръмп във Версайския дворец.

Срещата на върха на Г-7, обединяваща лидерите на седемте най-развити икономики в света – САЩ, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония - първоначално срещата трябваше да започне на 14 юни и да приключи на 16 юни, но беше преместена с един ден заради рождения ден на президента на САЩ Доналд Тръмп, който на 14 юни навършва 80 години и иска да отбележи този юбилей подобаващо в Белия дом, припомнят френски медии, сред които "Франс 24", Франс прес и Бе Еф Ем Те Ве, уточнява БТА.

Евиан Ле Бен, чието име от френски означава „Евиански минерални бани“, е домакин на тазгодишната среща на върха на Г-7, защото от 1 януари тази година ротационен председател на Голямата седморка е Франция. Тя пое ротационното председателство на Г-7 от Канада. Това е общо осмото ротационно председателство на Франция на Г-7 от създаването на Голямата седморка. Досега Франция е била съответно домакин 7 пъти на срещи на върха на най-развитите икономики в света – в Рамбуйе през 1975 г., във Версай през 1982 г. , в квартала Дефанс в Париж през 1989 г., в Лион през 1996 г., в Евиан през 2003 г., в Довил през 2011 г. и в Биариц през 2019 г.

Курортът Евиан Ле Бен е популярен балнеолечебен курорт с минерални бани на брега на Женевското езеро, наричано от французите езерото Леман. През последните два века там са отсядали знатни персони, сред които британските крале Едуард Седми и Джордж Пети и египетският крал Фарук, както знаменитости, като френският писател Марсел Пруст или графиня Анна дьо Ноай, която е френска писателка от румънско, гръцко и българско потекло.

Евиан Ле Бен е известен още и с бутилираната си минерална вода.

През 20-ти век преди Втората световна война в този курорт се провежда конференция, посветена на еврейските бежанци. На 18 март 1962 г. в Евиан са подписани и споразуменията, с които се слага край на Алжирската война и се признава независимостта на Алжир.

Срещата на върха на Г-7 ще се проведе в петзвездния „Хотел Роаял“ в Евиан ле Бен. Това е един най-красивите хотели в Европа. Открит е през 1909 г. и е кръстен в чест на английския крал Едуард Седми. Интериорът му, градините и паркът около него са проектирани така, че да отговарят на очакванията на крале, императори, султани, махараджи, някои от които дори са имали собствени апартаменти в хотелския комплекс, като например кралица Елизабет Втора и принц Ага Хан Трети, се разказва в официалния сайт на хотела. През годините хотелският комплекс се превръща и в предпочитана ваканционна дестинация за знаменитости, като актрисата Рита Хейуърд, барабаниста на „Бийтълс“ Ринго Стар, писателите Марсел Пруст и Патрик Модиано.

Гостите на хотела могат да отседнат в апартаменти, чиято площ варира от 207 квадратни метра до 58 квадратни метра в зависимост от цената. Най-голям е Кралският апартамент, който има две луксозни спални, две мраморни бани, дневна със собствен бар и тераси с площ 60 квадратни метра. Стаите в хотела пък варират по размер от 27 квадратни метра до 47 квадратни метра. Общо 150-те стаи и апартаменти на хотела са преминали през основен ремонт през 2015 г. Цените на нощувките в тях варират от 535 евро до 1705 евро на нощувка, показва справка на сайта на хотелския комплекс в периода 20 юни-4 юли 2026 г.

В хотела има три бара, три ресторанта, един от които със звезда „Мишлен“, модерен спа център и много други удобства, които да накарат човек да се почувства като истински монарх. Паркът на хотелския комплекс е с площ от 47 акра и в него има вековни дървета, зона за защитени птици и кошери. Към хотела има и огромна овощна и зеленчукова градина, чиято продукцията се използва в кухните на ресторантите на хотела.

В хотелския комплекс има и специално обособен мини курорт за деца на възраст от 4 месеца до 17 години, предлагащ разнородни развлечения за непълнолетни. Площта на този „Кралски детски курорт“ в пределите на хотелския комплекс е 1000 квадратни метра.

При тези кралски условия в продължение на три дни лидерите на Голямата седморка ще търсят решения на важни глобални въпроси, ще изглаждат противоречията помежду си и ще дискутират възможности за бъдещо сътрудничество. На срещата на върха са поканени и лидери на страни, които не са част от Голямата седморка.

Заради форума на върха в Евиан Ле Бен в курорта са мобилизирани близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни, пожарникари и служители на гранична охрана с кораби, мотоциклети, дронове. Ще има и конни охранителни екипи и екипи с кучета, обучени да откриват взривни устройства, поясни префектурата на френския департамент От Савоа, в който се намира курортът. Ръководителката на префектурата Еманюел Дюбе припомни, че международната обстановка е изключително напрегната и от това произтичат и съответните рискове. В допълнение рискът от терористично нападение във Франция си остава голям. Има и рискове от саботаж, от кибератака или от нарушения на обществения ред.

Общо 300 са само военните от военновъздушните и от военнокосмическите сили на Франция, които ще гарантират охраната на гостите на срещата на върха под ръководството на френския генерал Марк Льо Буй. Мобилизирани са въздухоплавателни средства, радарни системи, системи за отбрана земя-въздух и системи за борба с дронове, като всичко това е разгърнато както във Франция, така и в съседна Швейцария.

Срещата на върха в Евиан Ле Бен всъщност не засяга само френската територия, както подсказва фактът, че курортът е на брега на Женевското езеро. Делегациите на участниците в срещата ще пристигат всъщност на международното летище в Женева, което е на швейцарска територия. Те ще сноват между летището и департамента От Савоа, но също и в швейцарските кантони Во и Вале. Ето защо във всички тези райони са обособени така наречените „зони за защита на срещата“.

Швейцария от своя страна е ангажирала около 4000 военни, които да подпомагат френските сили за сигурност в охраната на форума на върха.

Всичко това има една цел - да не се повтори фиаското от срещата на върха на формата Г-8 (Г-7 плюс Русия) в Евиан Ле Бен през 2003 г., отбелязва Франс прес. Тогава в района на курорта се събраха десетки хиляди антиглобалисти. Някои от тях проявиха насилие, прераснало в плячкосване на търговски обекти и вандалски прояви в Женева и Лозана в Швейцария. Щетите от погромите бяха оценени тогава на между 5 и 6 милиона швейцарски франка. Този травмиращ спомен все още е жив в съзнанието на жителите на Женева и на Лозана.

В Женева за утре е планирана голяма демонстрация на антиглобалисти, която ще бъде първи тест за сегашните мерки за сигурност. Още от 11 юни търговци в града започнаха да обезопасяват витрините на магазините, страхувайки се, че ще има насилие. Тези предпазни мерки се взимат дори в квартали, които са далеч от района на планираната протестна проява. Тя е организирана от група, нарекла се „Не на Г-7“. Групата планираше и протест в граничния френски град Анмас и контрасреща на върха, но в крайна сметка се отказа от тези планове, след като местните власти наложиха драстични изисквания към тези прояви, отбелязва Франс прес.

Срещата на върха в Евиан Ле Бен е последната голяма проява на върха, на която ротационен председател ще бъде френският президент Еманюел Макрон, който след 11 месеца вече няма да е френски държавен глава, отбелязва Франс прес.