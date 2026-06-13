Швеция изпрати изтребители в полети, за да прехване руски изтребители Су-24 и Су-34 над Балтийско море

Шведски изтребители са се изстреляли в полети, за да прехванат руски бомбардировач Су-24 и изтребител-бомбардировач Су-34 над Балтийско море, според шведските въоръжени сили.
„В петък шведският екип за реагиране при инциденти проведе две операции, използвайки изтребители JAS 39 Gripen, за да прехване руски самолети над Балтийско море близо до шведското въздушно пространство“, заяви министерството в изявление, публикувано на X.
Руското министерство на отбраната многократно е заявявало, че всички руски военни полети се извършват в строго съответствие с международните правила за въздушно пространство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Запознат
16:55 13.06.2026
5 А50
Коментиран от #18
16:55 13.06.2026
6 Тези
16:56 13.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 само питам
16:56 13.06.2026
10 Без име
16:57 13.06.2026
11 Мич
16:57 13.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ?????
Су-24 и Су-34 не са изтребители.
По нататък не го четох.
Коментиран от #30
16:58 13.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И кво станало
Коментиран от #20
16:59 13.06.2026
16 Швейк
Шведите много се врягат.
16:59 13.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Руснак без крак...
До коментар #5 от "А50":"...Грипен е много далеч от този изтребител на снимката...."
Тя и Русията не стои близо нито до това на снимката, нито до Грипен ☝️
Коментиран от #24, #32
17:00 13.06.2026
19 име
До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":Първо да се научат да свалят дронове, после самолети. За сега още се учат на длонове, руснаците любезно им изпращат обратно в тяхното въздушно пространство укро дрончетата, които швecтepитe пропускат щото са тръгнали на път за Русия.
Коментиран от #25, #27
17:00 13.06.2026
20 Руските ги
До коментар #15 от "И кво станало":препикали.
17:01 13.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Ердоган
17:04 13.06.2026
24 т-п тpoл coроcoидeн
До коментар #18 от "Руснак без крак...":Това на снимката, с двата двигателя, е някакво СУ, кен Еф16 и грипен са малки бръмчащи плашила за афгански козари, с по едно двигателче.
17:04 13.06.2026
25 Копейка с IQ на xлебарка!🪳
До коментар #19 от "име":Могголите по московието кога ще се научат да прихващат дронове, че като гледаме преминават по 1000 км. безпрепятствено и си думкат завод след завод, рафинерия след рафинерия, opки след opки . 🤣🤣🤣
В Москва и Питер чакат разрешение от Зеленски да излязат хората да се разходят по улиците . 🤣🤣🤣
17:06 13.06.2026
26 хаха🤣
До коментар #8 от "име":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣 и сега се случи същото🤣
17:07 13.06.2026
27 Руснак без крак...
До коментар #19 от "име":Руснаците сме абсолютните нащастници ...
Да нападнеш вероломно съседна приятелска страна и да бъдеш разбит - това само Хитлер и Путин го могат !!!
17:08 13.06.2026
28 Като се изстреляха
17:09 13.06.2026
29 5 години Киев за 3 дня 🤪
До коментар #8 от "име":Opките на ходещото на токчета нищожеcтво Пусин първи започнаха с Ще. Ще .... 😂
17:09 13.06.2026
30 Читател
До коментар #13 от "?????":Точно пък и видиш ли изпратили изтребители в полет,да ги бяха изпратили да плават, нивото пада всеки ден джурналля
Коментиран от #34
17:09 13.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ?????
До коментар #18 от "Руснак без крак...":Уф.
Четете преди да мъчите клавиатурата.
Тва на снимката е Су-57.
17:09 13.06.2026
33 Читател
17:11 13.06.2026
34 Без име
До коментар #30 от "Читател":Су 24 е бомбардировач, а Су34 е изтребител- бомбардировач. Ако правиш разлика.
Коментиран от #39
17:13 13.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Цеко
До коментар #37 от "Добри новини":Много руска смрадт измре.Много нещо.
17:21 13.06.2026
39 Читател
До коментар #34 от "Без име":Нищо не разбра но няма значение, здраве
17:22 13.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Някой
17:32 13.06.2026
42 Комундел Комунделов
17:34 13.06.2026
43 6135
17:45 13.06.2026