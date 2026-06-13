Швеция изпрати изтребители в полети, за да прехване руски изтребители Су-24 и Су-34 над Балтийско море

Шведски изтребители са се изстреляли в полети, за да прехванат руски бомбардировач Су-24 и изтребител-бомбардировач Су-34 над Балтийско море, според шведските въоръжени сили.

„В петък шведският екип за реагиране при инциденти проведе две операции, използвайки изтребители JAS 39 Gripen, за да прехване руски самолети над Балтийско море близо до шведското въздушно пространство“, заяви министерството в изявление, публикувано на X.

Руското министерство на отбраната многократно е заявявало, че всички руски военни полети се извършват в строго съответствие с международните правила за въздушно пространство.