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Швеция изпрати изтребители в полети, за да прехване руски изтребители Су-24 и Су-34 над Балтийско море

Швеция изпрати изтребители в полети, за да прехване руски изтребители Су-24 и Су-34 над Балтийско море

13 Юни, 2026 16:50 1 008 43

  • су-24-
  • швеция-
  • русия-
  • балтийско море

Използвала е изтребители JAS 39 Gripen

Швеция изпрати изтребители в полети, за да прехване руски изтребители Су-24 и Су-34 над Балтийско море - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Шведски изтребители са се изстреляли в полети, за да прехванат руски бомбардировач Су-24 и изтребител-бомбардировач Су-34 над Балтийско море, според шведските въоръжени сили.

„В петък шведският екип за реагиране при инциденти проведе две операции, използвайки изтребители JAS 39 Gripen, за да прехване руски самолети над Балтийско море близо до шведското въздушно пространство“, заяви министерството в изявление, публикувано на X.

Руското министерство на отбраната многократно е заявявало, че всички руски военни полети се извършват в строго съответствие с международните правила за въздушно пространство.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Запознат

    7 33 Отговор
    рашките кошници много димяли.

    16:55 13.06.2026

  • 5 А50

    23 4 Отговор
    Грипен е много далеч от този изтребител на снимката.

    Коментиран от #18

    16:55 13.06.2026

  • 6 Тези

    6 31 Отговор
    су24 и су34 са от балканската война. Свършиха ли су35, су37, су57? С Арматата какво стана? Ех колко бяха магучи навремето, а сега вадят последните експонати самолети и танкове от музеите и ходят да димят насам натам

    16:56 13.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 само питам

    24 5 Отговор
    Е СЕГА ХВАНАХА ЛИ ГИ ЗА ШЛИФЕРА?

    16:56 13.06.2026

  • 10 Без име

    23 6 Отговор
    Ще прихванат нмп.

    16:57 13.06.2026

  • 11 Мич

    23 2 Отговор
    Чакайте сега, Швеция ли ще прехване изтребителите или самолетите? Защото не знам по какъв начин държава прехваща.

    16:57 13.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ?????

    24 6 Отговор
    Уф.
    Су-24 и Су-34 не са изтребители.
    По нататък не го четох.

    Коментиран от #30

    16:58 13.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И кво станало

    18 5 Отговор
    после? Изпратили ги и ......резултат няма.

    Коментиран от #20

    16:59 13.06.2026

  • 16 Швейк

    8 9 Отговор
    "Грипен" срещу на баба ми фърчилото.
    Шведите много се врягат.

    16:59 13.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Руснак без крак...

    5 17 Отговор

    До коментар #5 от "А50":

    "...Грипен е много далеч от този изтребител на снимката...."

    Тя и Русията не стои близо нито до това на снимката, нито до Грипен ☝️

    Коментиран от #24, #32

    17:00 13.06.2026

  • 19 име

    13 6 Отговор

    До коментар #12 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Първо да се научат да свалят дронове, после самолети. За сега още се учат на длонове, руснаците любезно им изпращат обратно в тяхното въздушно пространство укро дрончетата, които швecтepитe пропускат щото са тръгнали на път за Русия.

    Коментиран от #25, #27

    17:00 13.06.2026

  • 20 Руските ги

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "И кво станало":

    препикали.

    17:01 13.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ердоган

    1 13 Отговор
    Сваляй!

    17:04 13.06.2026

  • 24 т-п тpoл coроcoидeн

    15 2 Отговор

    До коментар #18 от "Руснак без крак...":

    Това на снимката, с двата двигателя, е някакво СУ, кен Еф16 и грипен са малки бръмчащи плашила за афгански козари, с по едно двигателче.

    17:04 13.06.2026

  • 25 Копейка с IQ на xлебарка!🪳

    3 11 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Могголите по московието кога ще се научат да прихващат дронове, че като гледаме преминават по 1000 км. безпрепятствено и си думкат завод след завод, рафинерия след рафинерия, opки след opки . 🤣🤣🤣
    В Москва и Питер чакат разрешение от Зеленски да излязат хората да се разходят по улиците . 🤣🤣🤣

    17:06 13.06.2026

  • 26 хаха🤣

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣 и сега се случи същото🤣

    17:07 13.06.2026

  • 27 Руснак без крак...

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Руснаците сме абсолютните нащастници ...
    Да нападнеш вероломно съседна приятелска страна и да бъдеш разбит - това само Хитлер и Путин го могат !!!

    17:08 13.06.2026

  • 28 Като се изстреляха

    7 1 Отговор
    хванаха ли ги или само ги гледаха от разстояние!?

    17:09 13.06.2026

  • 29 5 години Киев за 3 дня 🤪

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Opките на ходещото на токчета нищожеcтво Пусин първи започнаха с Ще. Ще .... 😂

    17:09 13.06.2026

  • 30 Читател

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Точно пък и видиш ли изпратили изтребители в полет,да ги бяха изпратили да плават, нивото пада всеки ден джурналля

    Коментиран от #34

    17:09 13.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ?????

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Руснак без крак...":

    Уф.
    Четете преди да мъчите клавиатурата.
    Тва на снимката е Су-57.

    17:09 13.06.2026

  • 33 Читател

    5 2 Отговор
    СУ 57 на снимката грипен е нещо друго алоо

    17:11 13.06.2026

  • 34 Без име

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Читател":

    Су 24 е бомбардировач, а Су34 е изтребител- бомбардировач. Ако правиш разлика.

    Коментиран от #39

    17:13 13.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Цеко

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Добри новини":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.

    17:21 13.06.2026

  • 39 Читател

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Без име":

    Нищо не разбра но няма значение, здраве

    17:22 13.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Някой

    0 1 Отговор
    Когато там летят други правят ли го? Все пак Русия си има излаз на Балтийско море от две страни.

    17:32 13.06.2026

  • 42 Комундел Комунделов

    1 1 Отговор
    Путин каза, че Русия няма да понесе стратегическо поражение. Той вече не говори, че ще победи, а че няма да бъде победен. Москва няма да я вземат. Само Крим и Донбас. Евентуално и Брянск и Белгород.

    17:34 13.06.2026

  • 43 6135

    0 0 Отговор
    Тези Грипенчета доста ще се озорят срещу Су-34, който е изтребител-бомбардировач, ама за тях си е достатъчно изтребител да ги свали без даже да се напъне.

    17:45 13.06.2026

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