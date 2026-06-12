Жизел Бюндхен демонстрира убийствена фигура в топлес фотосесия за корицата на списание (СНИМКИ)

Супермоделът Жизел Бюндхен отново демонстрира защо остава една от най-влиятелните фигури в модната индустрия. 45-годишната бразилка е звездата на новия летен брой на списание W, за който позира в серия от впечатляващи фотосесии.

На снимките Бюндхен се появява в дръзки черни тоалети, които подчертават характерната ѝ елегантност и безупречна форма. Сред визиите са рокля с висока цепка, структурирано сако, носено топ под него, както и модерни модни комбинации, характерни за актуалните тенденции във висшата мода.

В интервюто към фотосесията моделът говори откровено за началото на кариерата си и трудностите, с които се е сблъскала като тийнейджърка, пристигнала в Ню Йорк. По думите ѝ многократно е получавала откази, защото външността ѝ се е различавала от доминиращите по онова време модни стандарти, олицетворявани от супермодели като Синди Крауфорд и Кейт Мос.

„Сега осъзнавам, че хората не реагираха само на начина, по който изглеждах, а и на моята личност. Бях изпълнена с енергия и щастлива да бъда там. Модата се променяше и вероятно представлявах по-здравословен и жизнен образ“, споделя Бюндхен.

Тя признава, че ранните откази са я научили на устойчивост и са ѝ помогнали да не измерва собствената си стойност през мнението на околните.

Големият пробив за Жизел Бюндхен идва през 1999 г., когато се появява на корицата на Vogue. Тогава списанието я определя с краткото, но запомнящо се определение „Сексапилният модел“. С естествения си тен, вълниста коса и спортна визия тя се превръща в символ на промяната в модната индустрия, която постепенно се отдалечава от популярната през 90-те години естетика „heroin chic“.

Следват договори с едни от най-големите модни къщи в света, сред които Valentino, Chanel и Versace, както и десетки корици на Vogue, Elle и Harper’s Bazaar. Работата ѝ с Victoria’s Secret допълнително затвърждава статута ѝ на глобална суперзвезда.

Освен в модата, Бюндхен се изявява и в киното с участия във филми като „Taxi“ и The Devil Wears Prada. През годините личният ѝ живот също често попада във фокуса на медиите. Сред най-известните ѝ връзки са тези с актьорите Джош Хартнет и Леонардо ди Каприо, а по-късно тя сключи брак със звездата на американския футбол Том Брейди, от когото има две деца.

След развода си с Брейди през 2022 г. Жизел Бюндхен започна връзка с инструктора по жиу-жицу Хоаким Валенте. Двамата се ожениха през 2025 г., а по-рано тази година посрещнаха първото си общо дете. Моделът нееднократно е отхвърляла твърденията, че връзката им е започнала преди края на брака ѝ с Брейди, като определя подобни обвинения като несправедливи към жени, решили да напуснат нездравословни отношения.