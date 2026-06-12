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Жизел Бюндхен демонстрира убийствена фигура в топлес фотосесия за корицата на списание (СНИМКИ)

Жизел Бюндхен демонстрира убийствена фигура в топлес фотосесия за корицата на списание (СНИМКИ)

12 Юни, 2026 18:59 1 818 15

  • жизел бюндхен-
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  • топлес-
  • корица-
  • супермодел

В интервюто към фотосесията моделът говори откровено за началото на кариерата си и трудностите в първите си години в модата

Жизел Бюндхен демонстрира убийствена фигура в топлес фотосесия за корицата на списание (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Жизел Бюндхен отново демонстрира защо остава една от най-влиятелните фигури в модната индустрия. 45-годишната бразилка е звездата на новия летен брой на списание W, за който позира в серия от впечатляващи фотосесии.

На снимките Бюндхен се появява в дръзки черни тоалети, които подчертават характерната ѝ елегантност и безупречна форма. Сред визиите са рокля с висока цепка, структурирано сако, носено топ под него, както и модерни модни комбинации, характерни за актуалните тенденции във висшата мода.

Публикация, споделена от W Magazine (@wmag)

В интервюто към фотосесията моделът говори откровено за началото на кариерата си и трудностите, с които се е сблъскала като тийнейджърка, пристигнала в Ню Йорк. По думите ѝ многократно е получавала откази, защото външността ѝ се е различавала от доминиращите по онова време модни стандарти, олицетворявани от супермодели като Синди Крауфорд и Кейт Мос.

„Сега осъзнавам, че хората не реагираха само на начина, по който изглеждах, а и на моята личност. Бях изпълнена с енергия и щастлива да бъда там. Модата се променяше и вероятно представлявах по-здравословен и жизнен образ“, споделя Бюндхен.

Тя признава, че ранните откази са я научили на устойчивост и са ѝ помогнали да не измерва собствената си стойност през мнението на околните.

Големият пробив за Жизел Бюндхен идва през 1999 г., когато се появява на корицата на Vogue. Тогава списанието я определя с краткото, но запомнящо се определение „Сексапилният модел“. С естествения си тен, вълниста коса и спортна визия тя се превръща в символ на промяната в модната индустрия, която постепенно се отдалечава от популярната през 90-те години естетика „heroin chic“.

Следват договори с едни от най-големите модни къщи в света, сред които Valentino, Chanel и Versace, както и десетки корици на Vogue, Elle и Harper’s Bazaar. Работата ѝ с Victoria’s Secret допълнително затвърждава статута ѝ на глобална суперзвезда.

Публикация, споделена от W Magazine (@wmag)

Освен в модата, Бюндхен се изявява и в киното с участия във филми като „Taxi“ и The Devil Wears Prada. През годините личният ѝ живот също често попада във фокуса на медиите. Сред най-известните ѝ връзки са тези с актьорите Джош Хартнет и Леонардо ди Каприо, а по-късно тя сключи брак със звездата на американския футбол Том Брейди, от когото има две деца.

След развода си с Брейди през 2022 г. Жизел Бюндхен започна връзка с инструктора по жиу-жицу Хоаким Валенте. Двамата се ожениха през 2025 г., а по-рано тази година посрещнаха първото си общо дете. Моделът нееднократно е отхвърляла твърденията, че връзката им е започнала преди края на брака ѝ с Брейди, като определя подобни обвинения като несправедливи към жени, решили да напуснат нездравословни отношения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Менчев

    3 1 Отговор
    Така е, мина под ножа, всички знаем. Обръщам се към всички дами: и вие може да изглеждате така, елате при мен! Дори може да изглеждате далеч по-добре, почти като Бургаското Барби, стига да може да си го позволите! Жизел е направила само повърхностни подобрения и затова е с такива тънки устни и малки си ски.

    19:05 12.06.2026

  • 2 Дзак

    11 1 Отговор
    Благодарим, но не ни интересува!

    19:05 12.06.2026

  • 3 Мурджо

    9 2 Отговор
    Тамън мислех, че ще видя виснали гърди или поне белези от пластична хирургия, а то - греда. Кликбейт! Няма топлес!

    19:06 12.06.2026

  • 4 Гретиния

    5 0 Отговор
    Ах ах, пръскачката от ръчна стана автоматична! Хвърчат снежинки без да пипам, само забърсвам.

    19:08 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сър Стенли Ройс

    2 3 Отговор
    Сух, сух, сух, целия, целия, целия, вътре, вътре, вътре.

    Коментиран от #7

    19:14 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сър Стенли Ройс":

    Тогава пак зехтин, и после го отъркаляй в пясъка!

    Коментиран от #11

    19:25 12.06.2026

  • 10 М се сменя с Г

    1 1 Отговор
    Промоция, последни заявки преди изтичане на гаранцията. На печелившите, честито!

    Коментиран от #13

    19:28 12.06.2026

  • 11 Сър Стенли Ройс

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе":

    Добра идея

    19:33 12.06.2026

  • 12 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сър Стенли Ройс":

    Поредна гей-драма!

    19:46 12.06.2026

  • 13 Ф се сменя с Щ

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "М се сменя с Г":

    Ква ти гаранция - тя гаранцията изтекла на 25, преди 20 години. След още 5 като стане на 50 ще е официално бабишкера. На 20 - чичо/леля, на 50 - дядо/баба. Така знам аз.

    19:47 12.06.2026

  • 14 пу пу

    4 3 Отговор
    Бааасии коня дето си е повервал на красотата...

    19:52 12.06.2026

  • 15 Софиянец

    2 1 Отговор
    🤢 грозно

    20:22 12.06.2026