Разследват бивш вицепрезидент на Народната застрахователна компания на Китай

Бившият вицепрезидент на Китайската народна застрахователна компания Ю Сяопин е разследван по подозрения за сериозни нарушения на закона. Това съобщи агенция Синхуа с позоваване на Централната комисия на Комунистическата партия на Китай за проверка на дисциплината и Държавния надзорен комитет.

От 2010 г. до 2014 г. той е бил главен инвестиционен директор на Народната застрахователна компания на Китай. През октомври 2013 г. става негов вицепрезидент. Ю Сяопин също беше член на партийния комитет на компанията. Пенсионира се през 2017 г.

Обикновено Централната комисия за проверка на дисциплината на Китайската комунистическа партия и Държавният надзорен комитет започват проверки по подозрение за корупция.

През последните години китайските органи за борба с корупцията засилиха проверките в застрахователния сектор. Така през ноември 2025 г. бившият председател на борда на New China Life Insurance, Ли Куан, беше осъден на смърт, условно за две години, по обвинение в подкуп.

Борбата с корупцията в Китай се засили с идването на Си Дзинпин на власт през 2012 г. Един от лозунгите на борбата с корупцията беше призивът на президента на Китайската народна република „да убиваме мухите и тигрите“ - да разкрием корупцията на всички нива. През последните няколко години в резултат на мащабна антикорупционна кампания високопоставени служители, ръководители на големи компании и обикновени служители бяха лишени от постовете си и получиха присъди затвор до живот.