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Разследват бивш вицепрезидент на Народната застрахователна компания на Китай

Разследват бивш вицепрезидент на Народната застрахователна компания на Китай

13 Юни, 2026 17:45 706 5

  • китай-
  • китайската народна застрахователна компания-
  • ю сяопин-
  • арест

Ю Сяопин е заподозрян в сериозни нарушения на закона

Разследват бивш вицепрезидент на Народната застрахователна компания на Китай - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият вицепрезидент на Китайската народна застрахователна компания Ю Сяопин е разследван по подозрения за сериозни нарушения на закона. Това съобщи агенция Синхуа с позоваване на Централната комисия на Комунистическата партия на Китай за проверка на дисциплината и Държавния надзорен комитет.

От 2010 г. до 2014 г. той е бил главен инвестиционен директор на Народната застрахователна компания на Китай. През октомври 2013 г. става негов вицепрезидент. Ю Сяопин също беше член на партийния комитет на компанията. Пенсионира се през 2017 г.

Обикновено Централната комисия за проверка на дисциплината на Китайската комунистическа партия и Държавният надзорен комитет започват проверки по подозрение за корупция.

През последните години китайските органи за борба с корупцията засилиха проверките в застрахователния сектор. Така през ноември 2025 г. бившият председател на борда на New China Life Insurance, Ли Куан, беше осъден на смърт, условно за две години, по обвинение в подкуп.

Борбата с корупцията в Китай се засили с идването на Си Дзинпин на власт през 2012 г. Един от лозунгите на борбата с корупцията беше призивът на президента на Китайската народна република „да убиваме мухите и тигрите“ - да разкрием корупцията на всички нива. През последните няколко години в резултат на мащабна антикорупционна кампания високопоставени служители, ръководители на големи компании и обикновени служители бяха лишени от постовете си и получиха присъди затвор до живот.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЕГА СИ ЩЕ ПОКАЖЕ

    5 1 Отговор
    Как се постъпва с крадците и корумпета.

    17:47 13.06.2026

  • 2 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    На стадиоонааа.

    18:00 13.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Ама това хич не е демократично либерални и джендурско ,как така председател ще се разследва ????и то в Китай

    18:26 13.06.2026

  • 5 безпартиен

    0 0 Отговор
    Спешно приемане на антикорупционните закони на Китай!Има опасност да останем без политици!

    18:56 13.06.2026

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