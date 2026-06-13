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Иван Христанов: Горските първи разкриха нарушенията в „Баба Алино“ още през 2023 г.

Иван Христанов: Горските първи разкриха нарушенията в „Баба Алино“ още през 2023 г.

13 Юни, 2026 18:40 546 14

  • иван христанов-
  • строеж-
  • баба алино

РДГ - Варна и Изпълнителната агенция по горите си свършиха работата, а другите институции бездействаха, коментира бившият земеделски министър

Иван Христанов: Горските първи разкриха нарушенията в „Баба Алино“ още през 2023 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първата проверка на Регионалната дирекция по горите не е от март 2026 г. Тя е извършена на 24 октомври 2023 година. Тя е проведена съвместно с РИОСВ - Варна и Изпълнителната агенция по горите, която е централното управление на Регионалната дирекция по горите. Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият министър на земеделието Иван Христанов, коментирайки казуса с "града фантом" край Варна.

„Това е важно, защото участието на централното управление на Изпълнителната агенция по горите е по изключение. Регионалните дирекции извършват стотици, дори хиляди проверки месечно, а централното управление няма време и ресурс да присъства на всяка една от тях. Фактът, че се включва още при първата проверка в "Баба Алино", показва, че е имало индикации за сериозен проблем“, коментира той.

Според него при проверката е съставен голям констативен протокол, а на място са наложени около 20 акта на служители на фирмата. След приключване на проверката и обработката на документите, на 12 декември 2023 г. са изпратени сигнали до всички компетентни институции по Закона за устройство на територията, включително до Община Варна. „Малко преди местните избори горските започват да съставят актове. Малко след изборите изпращат сигналите до всички институции. След това по необясними причини всички изпадат в дълбок сън. Това бездействие продължава до момента, в който става скандалът“, каза той.

На въпрос кой е виновен за продължаващата сеч и строителство в района, бившият министър посочи, че проблемът започва още с използването на документи, които неправомерно са били тълкувани като основание за строителство. „Удостоверението за търпимост не е разрешение за строеж. То не може да се използва като такова. Въпреки това някои хора са си позволили свободни тълкувания на закона и именно там е коренът на проблема“, заяви Христанов.

По думите му служителите на РДГ – Варна са реагирали на анонимен сигнал, което се случва рядко. „Обикновено законът изисква сигналите да не бъдат анонимни. В случая колегите са преценили, че става въпрос за нещо сериозно и са извършили проверка. Вместо обикновена сеч са открили излети основи, изградена инфраструктура и мащабни строителни дейности“, обясни той.

И подчерта, че правомощията на горските служители приключват с констатирането на нарушенията и налагането на санкции. Христанов беше категоричен, че след първоначалните действия на горските институции е последвало продължително бездействие.

„За съжаление виждаме, че полицията, общината, прокуратурата, строителният надзор и дори РИОСВ са бездействали твърде дълго. Мога да кажа, че единствените, които свършиха работата си професионално, бяха колегите от РДГ - Варна и Изпълнителната агенция по горите“, изтъкна бившият министър на земеделието.

Според него не може да се говори за невинни институции, когато публично са били изнесени данни за сериозни нарушения, а в продължение на месеци не са предприети действия.

Христанов изрази скептицизъм по отношение на правителствената инициатива за понижаване на цените на основни хранителни продукти. „Намаленията, които виждаме, са сходни с обичайните промоции на търговските вериги. При плодовете и зеленчуците сезонният спад често достига 50%, така че намаление от 15% не е нещо необичайно“, заяви той. Според него става въпрос по-скоро за опит сезонните поевтинявания да бъдат представени като резултат от политически действия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    1 7 Отговор
    лумп енът путлер не спира да яде айна

    18:43 13.06.2026

  • 2 идея

    5 0 Отговор
    Събарят сградите и поставят паллатки за лятото !

    18:49 13.06.2026

  • 3 И тоя

    2 6 Отговор
    Го е научил от една баба на пазара

    Коментиран от #5

    18:51 13.06.2026

  • 4 Джо

    3 1 Отговор
    ..а някой дали попита със служителите на Горското какво се случи...айде да ми отговори някой... не работят там вече.

    18:59 13.06.2026

  • 5 Той поне е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "И тоя":

    научил, а ти не си се изучил за да можеш да разсъждаваш ! Реалността явно не засяга главата ти, а топките ти !

    19:03 13.06.2026

  • 6 Tочен е бившия министър

    5 1 Отговор
    Иван Христанов е точен. Един от малкото министри служили на народа!

    Коментиран от #11, #13

    19:03 13.06.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Сега настава надпревара кой е "по, по, най" , а виновни - "три пръста - в средата прав, а от страни прибрани"

    19:05 13.06.2026

  • 8 И за това е прав моя приятел

    2 1 Отговор
    И бивш министър Иван Христанов

    19:05 13.06.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Нали имат оръжие. Една пушка да гръмне във въздуха и цялото МВР ще се струпа там!

    19:06 13.06.2026

  • 10 Айде

    1 0 Отговор
    Изказване за уж непричасност .Аз нямам нищо общо . Министър набоко

    19:07 13.06.2026

  • 11 Прав сте г-н Христанов

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Tочен е бившия министър":

    Да искате незабавна оставка на кабинета "Боташ" докато съвсем не е погребал България! Но е все още рано - трябва това население да изпие горчивата чаша до дъно за да поумнее.

    19:07 13.06.2026

  • 12 благо коцко

    0 0 Отговор
    Така е, само че като излязох от кауша и бях забравил за незаконните строежи.

    19:11 13.06.2026

  • 13 име

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Tочен е бившия министър":

    И той развява гащи. Преди няколко дни го гледах как се хвали по една телевизия, че бил изчистил министерството на земеделието и храните от кодрите на ДПС, които го били окупирали от 20г. Как става тая работа? Отива някакъв нов министър и сменя поне половината рацотещи в министерството?! И да искат да сменят кодри, няма как. Първо тряцва да има кой да поеме тяхното място, тогава може да сменяш. Нереалистично е да омакваме че за няколко месеца ще се оправи десетилетен батак. Нереалистинмо е да се биеш в гърдите, че си изчистил цяло министерство от ДПС калинки.

    19:15 13.06.2026

  • 14 Унуфриий

    0 0 Отговор
    Още ли не са изринали тези сгради ?

    19:17 13.06.2026

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