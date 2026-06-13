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Лавров на посещение в Минск на 14-15 юни

Лавров на посещение в Минск на 14-15 юни

13 Юни, 2026 18:35 473 7

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  • александър лукашенко

Руският външен министър ще бъде приет от президента на Беларус Александър Лукашенко

Лавров на посещение в Минск на 14-15 юни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров ще посети Минск на 14-15 юни и ще бъде приет от президента на Беларус Александър Лукашенко. Това се казва в съобщение на руското външно министерство.

"На 14-15 юни министърът на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров ще посети Минск на работно посещение. Програмата на визитата включва аудиенция с президента на Република Беларус Александър Лукашенко и преговори с външния министър Максим Риженков в тесен и разширен състав, както и полагане на венец на Паметника на Победата по повод 85-ата годишнина от началото на Великата отечествена война", отбелязват от министерството.

"Ще бъдат разгледани широк кръг от актуални въпроси на двустранното сътрудничество и международния дневен ред. Особено внимание ще бъде отделено на работата по дипломатическа подкрепа на интеграционните процеси в рамките на съюзната държава и повишаване на международния авторитет на това обединение", съобщиха от руското външно министерство. „Ще бъде очертан график на ключови съвместни събития и двустранни контакти.“

Министрите ще обсъдят практическите аспекти на взаимодействието, включително подготовката на съвместно заседание на колегиите на външните министерства на двете страни през четвъртото тримесечие на 2026 г. в Беларус, на което по-специално се предвижда да бъде подписана програма за координирани действия в областта на външната политика на държавите - страни по Договора за създаване на Съюзна държава за следващия тригодишен период (2027-2029 г.). Очаква се традиционно „сверяване на часовниците“ по въпросите на външнополитическата координация в рамките на евразийските интеграционни обединения и различни международни организации, както и „при изграждането на отношения с трети страни“.

„Ще бъде разгледан напредъкът в изпълнението на съвместни инициативи, включително противодействието на санкциите и правната агресия на „колективния Запад“, както и формирането на нова архитектура на еднаква и неделима сигурност в Евразия и развитието на Евразийската харта за многообразието и многополярността през 21 век“, отбелязват от министерството.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    8 3 Отговор
    Дали има зоб в Беларус, или хрупкаво сенце?

    18:36 13.06.2026

  • 2 Сила

    8 2 Отговор
    Точно така , батька Лукашенко е бил директор на колхоз и разбира от добитък !!!
    Това зоб , сено , слама , овес всичко има !!!

    18:38 13.06.2026

  • 3 Ми къде???

    8 1 Отговор
    Другаде да ходи,като не го искат?Най много още в сев.корея и куба.

    18:38 13.06.2026

  • 4 Мдааа

    7 2 Отговор
    Амчи в Минск.Къде другаде може да отиде коня.А.... и в Пхенян и в Улан Батор.

    18:39 13.06.2026

  • 5 След Минск,

    3 1 Отговор
    може да отскочи и до Северна Корея,то тава им остана.

    Коментиран от #7

    18:54 13.06.2026

  • 6 хаха🤣

    0 2 Отговор
    Кон бе,кон...не сте ли виждали 🤣

    19:01 13.06.2026

  • 7 Ами остана им

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "След Минск,":

    2/3 от света и около 7 милиарда от населението на земята!

    19:14 13.06.2026

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