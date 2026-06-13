Лавров на посещение в Минск на 14-15 юни

Руският външен министър Сергей Лавров ще посети Минск на 14-15 юни и ще бъде приет от президента на Беларус Александър Лукашенко. Това се казва в съобщение на руското външно министерство.

"На 14-15 юни министърът на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров ще посети Минск на работно посещение. Програмата на визитата включва аудиенция с президента на Република Беларус Александър Лукашенко и преговори с външния министър Максим Риженков в тесен и разширен състав, както и полагане на венец на Паметника на Победата по повод 85-ата годишнина от началото на Великата отечествена война", отбелязват от министерството.

"Ще бъдат разгледани широк кръг от актуални въпроси на двустранното сътрудничество и международния дневен ред. Особено внимание ще бъде отделено на работата по дипломатическа подкрепа на интеграционните процеси в рамките на съюзната държава и повишаване на международния авторитет на това обединение", съобщиха от руското външно министерство. „Ще бъде очертан график на ключови съвместни събития и двустранни контакти.“

Министрите ще обсъдят практическите аспекти на взаимодействието, включително подготовката на съвместно заседание на колегиите на външните министерства на двете страни през четвъртото тримесечие на 2026 г. в Беларус, на което по-специално се предвижда да бъде подписана програма за координирани действия в областта на външната политика на държавите - страни по Договора за създаване на Съюзна държава за следващия тригодишен период (2027-2029 г.). Очаква се традиционно „сверяване на часовниците“ по въпросите на външнополитическата координация в рамките на евразийските интеграционни обединения и различни международни организации, както и „при изграждането на отношения с трети страни“.

„Ще бъде разгледан напредъкът в изпълнението на съвместни инициативи, включително противодействието на санкциите и правната агресия на „колективния Запад“, както и формирането на нова архитектура на еднаква и неделима сигурност в Евразия и развитието на Евразийската харта за многообразието и многополярността през 21 век“, отбелязват от министерството.