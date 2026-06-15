Обявената в началото цена на самолетния билет трябва да включва и багажа

Европейският парламент запаси правилото при закъснение на полет над 3 часа пътниците да получават обезщетение. Новото, което евродепутатите взеха като решение, е цената, която се обявява в самото начало на търсенето, да включва и багаж.

Друга промяна е, че родителите, които пътуват с децата си, чиято възраст е до 14 години, могат да резервират място на детето до себе си без да плащат такса.

"С това споразумение на пътниците им е по-лесно да упражняват своите права и да искат обезщетение. Осигурихме повече права за семействата и лицата с увреждания, както и по-голяма прозрачност. Цените на билетите, които се показват, от самото начало трябва включват и багажа. Запазихме прага от 3 часа за обезщетение със същите парични суми", каза председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Като цяло с това споразумение ще се засилят правата на пътниците. Ще се повиши прозрачността и предвидимостта за авиокомпаниите и секторът ще запази конкурентоспособността си. "Това е добра сделка за Европа, гражданите и авиокомпаниите", подчерта тя.

Компенсации и задължение за полагане на грижи

Обезщетението за закъснели или отменени полети ще зависи от разстоянието на полета: 250 евро за пътувания до 1 500 км, 400 евро за пътувания между 1 500 км и 3 500 км и 600 евро за всички други по-дълги пътувания. Авиокомпаниите ще имат възможност да намалят обезщетението с 50 % за най-дългите пътувания, ако на пътниците бъде предложено пренасочване към крайната дестинация след нарушения на пътуването или ако закъснението при пристигането не трае повече от четири часа.

Въпреки това авиокомпаниите ще могат да избегнат изплащането на обезщетение, ако закъснението или отмяната са били причинени от събития извън техния контрол. Новите правила ще съдържат отворен списък на тези извънредни обстоятелства, включващ например природни бедствия, война, метеорологични условия, смущаващи реда пътници или стачки на летищa, аеронавигационни или наземни обслужващи фирми.

Във всички случаи въздушните превозвачи ще имат задължението да се погрижат за блокираните пътници, като им предоставят освежителни напитки на всеки два часа чакане, храна след три часа и, ако е необходимо при дълги закъснения, нощувка за максимум три нощи, се посочва в споразумението.

По-бързо и по-лесно възстановяване на разходите

Авиокомпаниите ще трябва да предоставят по електронен път на пътниците, засегнати от смущения по време на пътуването (закъснение или отмяна), ясни инструкции за това как да подадат заявление за обезщетение в срок от четири дни след приключването на пътуването им. Членовете на Европейския парламент гарантираха, че пътниците не са задължени да имат потребителски профил или да използват конкретно приложение, за да получат тази информация. Пътниците ще разполагат с девет месеца, за да подадат заявление за обезщетение, докато авиокомпаниите ще имат 30 дни, за да изплатят обезщетението или да се позоват на извънредни обстоятелства, да обяснят защо няма да бъде предоставено обезщетение и да насочат пътниците към процеса за разглеждане на жалби, се посочва в споразумението.

Защита на уязвимите пътници

Членовете на ЕП гарантираха, че пътниците с увреждания и с намалена подвижност ще имат право на обезщетение, пренасочване и помощ от авиокомпаниите, ако пропуснат полет поради неспособността на летището да им помогне да стигнат навреме до гейта. Те също така се погрижиха семействата с деца да не бъдат разделяни при разпределянето на места, като задължиха въздушните превозвачи да гарантират, че всяко лице, придружаващо дете на възраст под 14 години, трябва да бъде настанено на съседно място, без да заплаща допълнително. Същото право ще важи за пътниците с увреждания и с намалена подвижност, както и за бременните жени.

Подобряване на правата на пътниците

Новите правила вече включват правото да се пренася на борда, без допълнителна такса, един личен предмет, като малка чанта или раница. По настояване на евродепутатите прозрачността на цените и сравнимостта на самолетните билети бяха подобрени, като авиокомпаниите, посредниците и интернет порталите за търсене бяха задължени винаги да показват цената на самолетния билет, включваща ръчен багаж, в началото на процеса на резервация. Преговарящите се споразумяха, че авиокомпаниите могат да предлагат по-евтини билети за пътници, които доброволно изберат да пътуват без ръчен багаж.

На пътниците вече няма да се начисляват допълнителни такси за поправка на грешки в изписването на името или за получаване на разпечатана версия на бордната карта, ако вече са се регистрирали. Членовете на ЕП също така гарантираха на пътниците правото да получават бордни карти в електронен формат при регистрация, без да се изисква или налага да имат потребителски акаунт или специфично приложение. Освен това на пътниците не може да бъде отказан достъп на борда на основание, че са използвали собствена разпечатана версия на бордна карта, издадена в електронен формат, се посочва в споразумението.