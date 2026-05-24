Тръмп няма да се съгласи на сделка с Иран без уреждане на темата за обогатения уран

В телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, президентът на САЩ Доналд Тръмп подчерта, че Вашингтон няма да се съгласи на окончателно споразумение с Иран, освен ако то не включва изваждането на обогатен уран от Ислямската република. Това беше съобщено по X от кореспондента на CBS News Дженифър Джейкъбс.

„Тръмп и Нетаняху обсъдиха преговорите с Иран. Тръмп заяви, че настоява за демонтиране на ядрената програма на Иран и изваждането на обогатен уран от неговата територия и че няма да подпише окончателно споразумение, без тези условия да бъдат изпълнени“, уточни тя. „Премиерът заяви, че Израел ще запази свободата на действие срещу всякакви заплахи, включително Ливан, независимо дали проектът на споразумението ще бъде подписан“, добави Джейкъбс.

На 23 май американският лидер заяви, че проектът на бъдещо споразумение с Иран е общо взето договорен. Той съобщи, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирно споразумение с Иран.

По-рано, в интервю за Axios, Тръмп заяви, че шансовете за споразумение с Иран или възобновяване на военните действия са 50 на 50. Той добави, че възнамерява да проведе среща с преговарящия си екип на 23 май и да вземе решение за евентуално възобновяване на военните действия с Иран на 24 май.