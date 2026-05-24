Тръмп няма да се съгласи на сделка с Иран без уреждане на темата за обогатения уран

24 Май, 2026 18:45 879 11

Президентът на САЩ заяви това на израелския премиер по време на телефонен разговор

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, президентът на САЩ Доналд Тръмп подчерта, че Вашингтон няма да се съгласи на окончателно споразумение с Иран, освен ако то не включва изваждането на обогатен уран от Ислямската република. Това беше съобщено по X от кореспондента на CBS News Дженифър Джейкъбс.

„Тръмп и Нетаняху обсъдиха преговорите с Иран. Тръмп заяви, че настоява за демонтиране на ядрената програма на Иран и изваждането на обогатен уран от неговата територия и че няма да подпише окончателно споразумение, без тези условия да бъдат изпълнени“, уточни тя. „Премиерът заяви, че Израел ще запази свободата на действие срещу всякакви заплахи, включително Ливан, независимо дали проектът на споразумението ще бъде подписан“, добави Джейкъбс.

На 23 май американският лидер заяви, че проектът на бъдещо споразумение с Иран е общо взето договорен. Той съобщи, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирно споразумение с Иран.

По-рано, в интервю за Axios, Тръмп заяви, че шансовете за споразумение с Иран или възобновяване на военните действия са 50 на 50. Той добави, че възнамерява да проведе среща с преговарящия си екип на 23 май и да вземе решение за евентуално възобновяване на военните действия с Иран на 24 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мишо Дудикоф 🥷

    12 0 Отговор
    Значи няма сделка! Иранците няма да се оставят беззащитни в ръцете нс зионистите.

    Коментиран от #3

    18:50 24.05.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 10 Отговор
    Или урана
    Или Биби почва да ви бъхти.

    18:51 24.05.2026

  • 3 Я пъ тоа

    0 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Иран го сринаха
    Сега ша го уморят от глад.

    18:52 24.05.2026

  • 4 КОМЕНТАР

    12 0 Отговор
    БОЙ ПО ЦИОНИСТИТЕ И КРАВАРИТЕ

    18:53 24.05.2026

  • 5 Хаха

    7 0 Отговор
    Обадиха му се от Израел и сви ушите.

    18:54 24.05.2026

  • 6 Ушатият

    9 0 Отговор
    терорист му се е обадил да му каже да внимава какво говори. Преди два часа беше казал, че всеки момент щяло да има "сделка" с Иран. Израел няма да допусне подобно развитие.

    Коментиран от #7

    18:56 24.05.2026

  • 7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 8 Отговор

    До коментар #6 от "Ушатият":

    Не слушай кво говоря.
    Гледай как бомбя Путин и Аятоласите.

    19:01 24.05.2026

  • 8 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    0 8 Отговор
    Или давате урана
    Или следвате съдбата на Моджтабата

    19:04 24.05.2026

  • 9 Доналд

    2 0 Отговор
    Дък е един позьор. Евреите са го гепили за камбаните.

    19:53 24.05.2026

  • 10 Констатация

    1 0 Отговор
    Персите са хитри...., ще протакат колкото се може по дълго, до Междинните Избори в Щатите тази година...., а след изборите на Рижавото въобще няма да му е до иранците, ама никак, за Гренландия след 3 Ноември също може да забрави!!!! -)))))))))))

    21:07 24.05.2026

  • 11 Да,бе

    1 0 Отговор
    Най-добре урана да бъде изпратен на Израел...С балистични ракети,може и хиперзвукови.

    21:07 24.05.2026