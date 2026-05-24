"Терор от безизходица" - Макрон и Калас осъдиха руския удар с "Орешник" срещу Украйна

Европейските лидери и дипломати осъдиха Русия за използване на ракетата „Орешник“ при последното ѝ масирано нападение срещу Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че това „демонстрира по-нататъшната ескалация и безизходицата на руската агресивна война“.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас също заяви, че Русия тероризира Украйна с удари по градските центрове, защото е стигнала до патова ситуация на бойното поле. Тя нарече атаката „ужасяващ акт на терор, целящ да убие колкото се може повече цивилни“.

Броят на ранените при масираната руска атака срещу Киев на 24 май се е увеличил до 78, като двама души са загинали.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, аварийно-спасителни операции на местата на ударите продължават. Психолозите досега са оказали помощ на 247 граждани.

„Спешните служби продължават да работят на всички места. Информацията се актуализира“, отбеляза Държавната служба за извънредни ситуации.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на всички служби, работещи на местата на руските удари снощи в своя Telegram канал.

„Около 100 души са ранени в цялата страна, а четирима, за съжаление, са починали. Моите съболезнования на техните семейства и приятели.“ „Само в Киев около 30 жилищни сгради бяха повредени или разрушени“, подчерта той.

Говорейки за партньорите на Украйна, той отбеляза, че са необходими не само думи на подкрепа, но и конкретни стъпки за укрепване на нашата противовъздушна отбрана. „Доставките на ракети не трябва да спират нито за ден“, добави Зеленски.

Освен това Киевската градска държавна администрация съобщи, че метростанцията „Лукяновска“, която също беше повредена от обстрела, вече е възобновила работа и е отворена за пътници, влизащи и излизащи в посока улица „Юрий Илиенко“.

В същото време входът/изходът в посока разрушения търговски център „Квадрат“ е временно затворен.