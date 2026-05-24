"Терор от безизходица" - Макрон и Калас осъдиха руския удар с "Орешник" срещу Украйна

Европейските лидери и дипломати осъдиха Русия за използване на ракетата „Орешник“ при последното ѝ масирано нападение срещу Украйна.
Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че това „демонстрира по-нататъшната ескалация и безизходицата на руската агресивна война“.
Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас също заяви, че Русия тероризира Украйна с удари по градските центрове, защото е стигнала до патова ситуация на бойното поле. Тя нарече атаката „ужасяващ акт на терор, целящ да убие колкото се може повече цивилни“.
Броят на ранените при масираната руска атака срещу Киев на 24 май се е увеличил до 78, като двама души са загинали.
Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, аварийно-спасителни операции на местата на ударите продължават. Психолозите досега са оказали помощ на 247 граждани.
„Спешните служби продължават да работят на всички места. Информацията се актуализира“, отбеляза Държавната служба за извънредни ситуации.
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на всички служби, работещи на местата на руските удари снощи в своя Telegram канал.
„Около 100 души са ранени в цялата страна, а четирима, за съжаление, са починали. Моите съболезнования на техните семейства и приятели.“ „Само в Киев около 30 жилищни сгради бяха повредени или разрушени“, подчерта той.
Говорейки за партньорите на Украйна, той отбеляза, че са необходими не само думи на подкрепа, но и конкретни стъпки за укрепване на нашата противовъздушна отбрана. „Доставките на ракети не трябва да спират нито за ден“, добави Зеленски.
Освен това Киевската градска държавна администрация съобщи, че метростанцията „Лукяновска“, която също беше повредена от обстрела, вече е възобновила работа и е отворена за пътници, влизащи и излизащи в посока улица „Юрий Илиенко“.
В същото време входът/изходът в посока разрушения търговски център „Квадрат“ е временно затворен.
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
18:22 24.05.2026
4 Кая Калас, дипломат
Нищо не осъждам, това е част от сделката - Удари срещу пари ☝️
10 И Киев е Руски
15 404
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Ако имаше барут сега цялата покрайнина щеше да е остъклена
Коментиран от #22
18:28 24.05.2026
16 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
ТРИДНЕВНИЯ пиздоглаз ПЕН дел... ТОЖЕ
21 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #16 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Лап Пай Уйотт бре кюстендилски хъесоссс,кво ми мучиш само !
22 И Киев е Руски
До коментар #15 от "404":Барута е за двуполовите европейски "елити"
24 Многоходовото
До коментар #10 от "И Киев е Руски":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
Коментиран от #29
18:31 24.05.2026
28 Те са в безизходица
А господин Тръмп му съобщават за тъпотиите и желанието му е да игнорира всичко което се случва в този измислен съюз от дж..и и лес...и и за пълнен с чер....ки и ма...ни.
18:33 24.05.2026
29 Мич Дюкяна
До коментар #24 от "Многоходовото":Не ми се прави на висок,след като изправен си на нивото на дюкяна ми,готов за обслужване .
30 Време е да ги подпукат
До коментар #20 от "Нямат край":Е къде го видя тва безсилие - само в болните глави на евроизвратеняци...
31 az СВО Победа 81
Макрон и Калас издишат!
32 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Изверигите на Путин не пропуснаха и днес да осквернят и зачерният този празник, който би трябвало да е празник на единството на всички които пишем с буквите на Кирил и Методий и прославяме Бога на езика, който те са ни създали.
Няма как обаче да сме в единство с онези, които кощунстват на светите празници и избиват хора. Имате ли още съмнения, чe режимът в Кремъл живота е богоборчески, антихристиянски и служител на Сатаната?
Путин и компания, както и Руската православна църква трябва да бъдат отлъчени от православието. А дотогава всички православни църкви да прекъснат всякакво общение и да престана да споменават името на Кирил Гундяев по време на богослуженията, обслужвани от предстоятелите на тези църкви.
38 Ха хи хо
До коментар #32 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":"всички които пишем с буквите на Кирил и Методий", не се научи, че тяхното писмо е глаголицата! Ай стига рева, като юрогейзер
39 Време е...я ...
До коментар #30 от "Време е да ги подпукат":13 год монголите от хомик могучая, у ЙЛО ПЕН дела и жълтурето на Ким.... мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС и Селата ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка
АааааааХахахаха
45 Хихихи
До коментар #42 от "Хи хи хи":2 ДНЯ и ВСЕ ?
Хихихихихи
После за седмица в Лисабон?
А у йло що Избега по прашки от ГОТВАЧО?
46 Цеко
До коментар #43 от "Удри":Много руска смрадт измре.
48 гробар
До коментар #46 от "Цеко":Цеко ,твой ред е вече ,ако трябва да помагаме ?
49 Точно както го каза Путин
Само и само да угоди на господарите си и то за няколко сребърника.
