Новини
Свят »
Украйна »
"Терор от безизходица" - Макрон и Калас осъдиха руския удар с "Орешник" срещу Украйна
  Тема: Украйна

"Терор от безизходица" - Макрон и Калас осъдиха руския удар с "Орешник" срещу Украйна

24 Май, 2026 18:11, обновена 24 Май, 2026 18:19 1 200 50

  • украйна-
  • орешник-
  • макрон-
  • калас

Броят на ранените при масираната руска атака срещу Киев на 24 май се е увеличил до 78, като двама души са загинали

"Терор от безизходица" - Макрон и Калас осъдиха руския удар с "Орешник" срещу Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските лидери и дипломати осъдиха Русия за използване на ракетата „Орешник“ при последното ѝ масирано нападение срещу Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че това „демонстрира по-нататъшната ескалация и безизходицата на руската агресивна война“.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас също заяви, че Русия тероризира Украйна с удари по градските центрове, защото е стигнала до патова ситуация на бойното поле. Тя нарече атаката „ужасяващ акт на терор, целящ да убие колкото се може повече цивилни“.

Броят на ранените при масираната руска атака срещу Киев на 24 май се е увеличил до 78, като двама души са загинали.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, аварийно-спасителни операции на местата на ударите продължават. Психолозите досега са оказали помощ на 247 граждани.

„Спешните служби продължават да работят на всички места. Информацията се актуализира“, отбеляза Държавната служба за извънредни ситуации.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на всички служби, работещи на местата на руските удари снощи в своя Telegram канал.

„Около 100 души са ранени в цялата страна, а четирима, за съжаление, са починали. Моите съболезнования на техните семейства и приятели.“ „Само в Киев около 30 жилищни сгради бяха повредени или разрушени“, подчерта той.

Говорейки за партньорите на Украйна, той отбеляза, че са необходими не само думи на подкрепа, но и конкретни стъпки за укрепване на нашата противовъздушна отбрана. „Доставките на ракети не трябва да спират нито за ден“, добави Зеленски.

Освен това Киевската градска държавна администрация съобщи, че метростанцията „Лукяновска“, която също беше повредена от обстрела, вече е възобновила работа и е отворена за пътници, влизащи и излизащи в посока улица „Юрий Илиенко“.

В същото време входът/изходът в посока разрушения търговски център „Квадрат“ е временно затворен.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    51 10 Отговор
    Тези така наречени лидери на запада са най-големия човешки боклук на света! Лицемерие, подлост и погнуса!

    18:21 24.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    33 5 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    18:22 24.05.2026

  • 4 Кая Калас, дипломат

    20 3 Отговор
    Пълни глюпасти !!!
    Нищо не осъждам, това е част от сделката - Удари срещу пари ☝️

    18:22 24.05.2026

  • 5 Град Козлодуй.

    24 2 Отговор
    Браво. Биий да те уважават!

    18:22 24.05.2026

  • 6 Тома

    24 4 Отговор
    А днес се раздвижиха евродж.Вчера мълчаха като п.за удара срещу деца в Луганския район.

    18:23 24.05.2026

  • 7 Боруна Лом

    23 4 Отговор
    ЕЙ ...ЛИЦЕМЕРИИИ!ДАНО СКОРО СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С МОСЮ ( БРИКОЛАЖ) ГИЛОТЕН

    18:23 24.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 24 Отговор
    и ко стана с Ореха?Украина капитулира ли? ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЦАР БОМБА ЩЕ,ПОСЕЙДОН ЩЕ...ала бала портокала , кой на гнома изяде кашкавала///ЕЙ!!само да не ударите и моя гараж-имам форд Мустанг там

    18:23 24.05.2026

  • 9 стоян георгиев

    20 2 Отговор
    Кво реват тия нищожества, няма нито една денацифицирана укра снощи! Само натюфски офицери, набързо изровени от бункерите и откарани с военни самолети до германските болници 😂😂😂

    18:23 24.05.2026

  • 10 И Киев е Руски

    7 2 Отговор
    Путин е жесток .Сама да беше сложил малко барут и нямаше да има кой да 😭

    Коментиран от #15, #24

    18:24 24.05.2026

  • 11 Стойко

    14 3 Отговор
    Ех, що аз не държа копчето за тия ракети, до сега да съм изравнил 404 от кииф до полша! 🤩

    18:25 24.05.2026

  • 12 Кая

    3 2 Отговор
    ли сега е юмрука срещу руския агресор...

    18:25 24.05.2026

  • 13 Какъв терор е това , та б България за

    9 2 Отговор
    Ден загиват повече хора по пътищата

    18:26 24.05.2026

  • 14 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Евреинът, разбира се, може да страда, но укрепването на тоалетната хартия е мечта

    18:26 24.05.2026

  • 15 404

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Ако имаше барут сега цялата покрайнина щеше да е остъклена

    Коментиран от #22

    18:28 24.05.2026

  • 16 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    4 7 Отговор
    Монголо- Татарския Хаганат...у уйде!
    ТРИДНЕВНИЯ пиздоглаз ПЕН дел... ТОЖЕ

    Коментиран от #21

    18:28 24.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кюр Дьо Пети

    6 1 Отговор
    БаоБаба по добре да обсъжда дедо Бриджит .

    18:29 24.05.2026

  • 19 Смотаняху

    8 3 Отговор
    На всеки келеш(ник) по един Орешник.Трябва да забият по един такъв на Кая, Мъpсула и Макарон

    18:29 24.05.2026

  • 20 Нямат край

    4 9 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #30

    18:30 24.05.2026

  • 21 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Лап Пай Уйотт бре кюстендилски хъесоссс,кво ми мучиш само !

    18:30 24.05.2026

  • 22 И Киев е Руски

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "404":

    Барута е за двуполовите европейски "елити"

    Коментиран от #34

    18:31 24.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Многоходовото

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #29

    18:31 24.05.2026

  • 25 А ГДЕ

    3 2 Отговор
    Сирски и Мисирски ?

    18:31 24.05.2026

  • 26 Цвете

    2 5 Отговор
    ТОЗИ КРЕМЪЛСКИ " ГЕРОЙ " ТРЯБВА ДА ПРИТИСНАТ ДО СТЕНАТА С ОЩЕ ИЗТОЩАВАЩИ САНКЦИИ.МАЙ СВИКНА С ПРОЗВИЩЕТО СИ ДИКТАТОР.КОГАТО ПОЛОВИНАТА СВЯТ ОСЪЖДА НОН СТОП ИЗТЪПЛЕНИЯТА СИ ,ДА НЕ ОЧАКВА НИКАКВА ПОДКРЕПА ОТ ЕВРОПА. ТОЙ САМ СИ ПОДПИСА НАКАЗАНИЕТО.🦽🤔🦽

    18:32 24.05.2026

  • 27 Най-големият проблем на Русия

    5 6 Отговор
    освен липсата на подготвена и качествена армия е че не успява да поразява военни обекти в Украйна. Точно това е причината, че въпреки изстреляните 13 000 ракети / Орешник, Искандер, Кинжал и други/ не успява да постигне никакви резултати почти 5 години. Докато при Украйна е обратното - въпреки по-малкото ракети и оръжия, които има на разположение успява да поразява изключително важни стратегически обекти в Русия - заводи, рафинерии, пристанища, летища и самолети, както и кораби и танкери.

    18:33 24.05.2026

  • 28 Те са в безизходица

    4 2 Отговор
    Микрончо си заминава от политиката а с Кая никой не желае да обсъжда външната политика на Европейския съюз. Предпочитат да я игнорират така че и двамата са си в положение аут.
    А господин Тръмп му съобщават за тъпотиите и желанието му е да игнорира всичко което се случва в този измислен съюз от дж..и и лес...и и за пълнен с чер....ки и ма...ни.

    18:33 24.05.2026

  • 29 Мич Дюкяна

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Многоходовото":

    Не ми се прави на висок,след като изправен си на нивото на дюкяна ми,готов за обслужване .

    18:33 24.05.2026

  • 30 Време е да ги подпукат

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Нямат край":

    Е къде го видя тва безсилие - само в болните глави на евроизвратеняци...

    Коментиран от #39

    18:33 24.05.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    Ужасяващ акт на терор има в Старобелск.

    Макрон и Калас издишат!

    18:34 24.05.2026

  • 32 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    4 6 Отговор
    Преди една година в нощта на 24 май Кремъл пак удари Киев - в навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий. Него църквите в Русия и Украйна честват на тази дата.
    Изверигите на Путин не пропуснаха и днес да осквернят и зачерният този празник, който би трябвало да е празник на единството на всички които пишем с буквите на Кирил и Методий и прославяме Бога на езика, който те са ни създали.
    Няма как обаче да сме в единство с онези, които кощунстват на светите празници и избиват хора. Имате ли още съмнения, чe режимът в Кремъл живота е богоборчески, антихристиянски и служител на Сатаната?
    Путин и компания, както и Руската православна църква трябва да бъдат отлъчени от православието. А дотогава всички православни църкви да прекъснат всякакво общение и да престана да споменават името на Кирил Гундяев по време на богослуженията, обслужвани от предстоятелите на тези църкви.

    Коментиран от #38

    18:34 24.05.2026

  • 33 мушмул

    3 1 Отговор
    В Старобилск четири дрона и една ракета-21 убити деца! В Киев над 600 дрона и ракети-1 убит и 21 ранени! Русите не се научиха как се утилизират бандерки!

    18:34 24.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Неразбрал

    4 3 Отговор
    Абе някои да ми обясни , защо европейските лидери ревът за укрофашистите а не за геноцида във ивицата Газа , Ливан и всички наоколо от еврейските фашисти , коитобтреоят наред и казват , че било грешка ???????

    18:36 24.05.2026

  • 36 Нормално

    3 4 Отговор
    Поредния отчаян опит на кремълските болшевики.

    18:36 24.05.2026

  • 37 Един

    1 3 Отговор
    Змията хапе най-много преди да умре.

    18:37 24.05.2026

  • 38 Ха хи хо

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    "всички които пишем с буквите на Кирил и Методий", не се научи, че тяхното писмо е глаголицата! Ай стига рева, като юрогейзер

    18:37 24.05.2026

  • 39 Време е...я ...

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Време е да ги подпукат":

    13 год монголите от хомик могучая, у ЙЛО ПЕН дела и жълтурето на Ким.... мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС и Селата ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка
    АааааааХахахаха

    18:38 24.05.2026

  • 40 Бой по укрофашиските кратуни

    4 2 Отговор
    Удри Путине по бункера на клоуна....ама знам , че искаш да го заловиш жив тоя червей !!!!

    18:39 24.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хи хи хи

    0 2 Отговор
    На клоуна дните му се броят на пръсти ....и после на почивка във Сибир !

    Коментиран от #45

    18:40 24.05.2026

  • 43 Удри

    2 3 Отговор
    Руснаците гризнаха дръвцето.

    Коментиран от #46

    18:41 24.05.2026

  • 44 Жорко

    2 1 Отговор
    Глупав френски президент и гръцка овца....

    18:42 24.05.2026

  • 45 Хихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хи хи хи":

    2 ДНЯ и ВСЕ ?
    Хихихихихи
    После за седмица в Лисабон?
    А у йло що Избега по прашки от ГОТВАЧО?

    18:42 24.05.2026

  • 46 Цеко

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Удри":

    Много руска смрадт измре.

    Коментиран от #48

    18:44 24.05.2026

  • 47 Аззз

    2 0 Отговор
    Евро меду-зи....а тръмп за учибището в Иран кога ще осъдите ??? а ушат натаняху за Газа кога ще осъдите ????

    18:45 24.05.2026

  • 48 гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Цеко":

    Цеко ,твой ред е вече ,ако трябва да помагаме ?

    18:47 24.05.2026

  • 49 Точно както го каза Путин

    0 0 Отговор
    Терористичната бюрокрация гледа да продължи военните действия до тоталното сриването на европейската икономика.
    Само и само да угоди на господарите си и то за няколко сребърника.

    18:47 24.05.2026

  • 50 Европейските войнолюбци се одрямаха

    0 0 Отговор
    Марсулите от феса мислят как да крадат парите за помощ на укронацистите и да искат още от народите на ФЕС !!!! ДАЙТЕ ДА ДАДЕМ !!!

    18:48 24.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания