15 души загинаха в катастрофа на камион в Бангладеш

Камион се преобърна в провинция Дака, централен Бангладеш, убивайки най-малко 15 души и ранявайки шестима, според The Daily Star.
Според вестника инцидентът е станал около 4:30 ч. местно време (1:30 ч. българско) на магистрала в област Тангайл, на около 100 километра северозападно от столицата на Бангладеш.
Камионът, натоварен с арматурно желязо, е превозвал и хора, отправящи се към празнуването на Курбан Байрам (Ейд ал-Адха в тюркската традиция).
Полицията потвърди пред The Daily Star, че 15 души са загинали на място, а шестима ранени са откарани в местна болница.
Според една от версиите, шофьорът може да е заспал на волана, което е довело до преобръщане на камиона и падане в крайпътна канавка. Пътниците са били смачкани от арматурното желязо.
