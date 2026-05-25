15 души загинаха в катастрофа на камион в Бангладеш

Камион се преобърна в провинция Дака, централен Бангладеш, убивайки най-малко 15 души и ранявайки шестима, според The ​​Daily Star.

Според вестника инцидентът е станал около 4:30 ч. местно време (1:30 ч. българско) на магистрала в област Тангайл, на около 100 километра северозападно от столицата на Бангладеш.

Камионът, натоварен с арматурно желязо, е превозвал и хора, отправящи се към празнуването на Курбан Байрам (Ейд ал-Адха в тюркската традиция).

Полицията потвърди пред The ​​Daily Star, че 15 души са загинали на място, а шестима ранени са откарани в местна болница.

Според една от версиите, шофьорът може да е заспал на волана, което е довело до преобръщане на камиона и падане в крайпътна канавка. Пътниците са били смачкани от арматурното желязо.