15 души загинаха в катастрофа на камион в Бангладеш

25 Май, 2026 09:28, обновена 25 Май, 2026 09:37 612 3

Те са били смазани от превозваното арматурно желязо при преобръщането на автомобила

15 души загинаха в катастрофа на камион в Бангладеш
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Камион се преобърна в провинция Дака, централен Бангладеш, убивайки най-малко 15 души и ранявайки шестима, според The ​​Daily Star.

Според вестника инцидентът е станал около 4:30 ч. местно време (1:30 ч. българско) на магистрала в област Тангайл, на около 100 километра северозападно от столицата на Бангладеш.

Камионът, натоварен с арматурно желязо, е превозвал и хора, отправящи се към празнуването на Курбан Байрам (Ейд ал-Адха в тюркската традиция).

Полицията потвърди пред The ​​Daily Star, че 15 души са загинали на място, а шестима ранени са откарани в местна болница.

Според една от версиите, шофьорът може да е заспал на волана, което е довело до преобръщане на камиона и падане в крайпътна канавка. Пътниците са били смачкани от арматурното желязо.


  • 1 авантгард

    5 0 Отговор
    Бангладеш е страна с никакви мерки за безопасност.
    Изцяло на естествен подбор го карат.
    Е, лошо няма, ако наистина както вярват ги чакат девици в рая.....

    09:42 25.05.2026

  • 2 Няма страшно

    5 0 Отговор
    ...за прираста в Бангладеш.
    Само за времето когато се е преобръщал камиона са се родили нови 150 Бангладеш чета...

    09:59 25.05.2026

  • 3 Ами да, те

    1 0 Отговор
    така правят хората в Бангладеш, които се возят на камиони - умират при катастрофа...

    11:58 25.05.2026