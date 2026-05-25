Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Ереван на 26 май

25 Май, 2026 10:08, обновена 25 Май, 2026 10:14 623 7

Той ще се срещне с арменския министър на външните работи Арарат Мирзоян

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще посети Ереван на 26 май, където ще се срещне с арменския си колега Арарат Мирзоян, съобщи пресслужбата на арменското външно министерство.

„Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пристигне в Армения на 26 май. Ще се проведе среща между министъра на външните работи Арарат Мирзоян и Марко Рубио, след което министрите ще направят изявления за пресата. Планирано е подписването на двустранни документи“, съобщи министерството в публикация във Facebook.

Актуалните отношения между САЩ и Армения се намират в най-интензивната си фаза на сближаване от обявяването на независимостта на страната досега, като двустранният диалог официално е издигнат до ниво стратегическо партньорство. Двете страни активно развиват сътрудничество с цел намаляване на икономическата и енергийната зависимост на Армения от Русия и укрепване на демократичните институции.

Официалното издигане на отношенията стана факт след подписването на Споразумение за стратегическо партньорство от външния министър Арарат Мирзоян. Вашингтон оказва засилена подкрепа за икономически и военни реформи в страната. Подписано е историческо Споразумение за ядрено сътрудничество в гражданския сектор, възлизащо на стойност 9 милиарда долара. То позволява на американски компании да изнасят ядрени технологии, гориво и услуги за Ереван с цел модернизация и подмяна на зависимата от Москва ядрена инфраструктура.

Администрацията на САЩ активно посредничи за гарантиране на мира в Южен Кавказ. Проведени бяха ключови визити на високо равнище за регионален баланс след мирните инициативи между Армения и Азербайджан.Според съобщения на агенция АРМЕНПРЕС се наблюдава безпрецедентен напредък и съвместни обсъждания за реформи в здравеопазването и биосигурността.

Политиката на Армения бележи ясен завой на Запад, подкрепена от финансови, технологични и политически ангажименти от страна на Вашингтон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    Ще опитат всяка мизерия, която могат, срещу Русия!!!

    10:17 25.05.2026

  • 2 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Арменците и те като украинците умират от желание да настъпят мотиката.

    Коментиран от #5, #6

    10:18 25.05.2026

  • 3 Овчар

    4 0 Отговор
    Проблема на човеците не е в употребата а в злоупотребата...! За кокаина казвам..! Този сопол от предозиране вече чува как му расте косата , както и зеления..!

    10:39 25.05.2026

  • 4 Ако не беше Русия

    4 1 Отговор
    Нямаше да си чуе за християнски държави в Кавказ и на Балканите

    10:52 25.05.2026

  • 5 Ами всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Не всички арменци, а най вече продажните им управници и близкото им обкръжение, също както при нас и на някои други места.

    11:20 25.05.2026

  • 6 То хубуу, ама

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Няма такава малка мотика, която могат да настъпят, само големи мотиги.

    11:21 25.05.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Путилифона некой си изскимте каде од Ереван на кам то Москве макък одново полете! И таме че продължат да пият с макък ерменското кафе!

    11:42 25.05.2026