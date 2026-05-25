„Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пристигне в Армения на 26 май. Ще се проведе среща между министъра на външните работи Арарат Мирзоян и Марко Рубио, след което министрите ще направят изявления за пресата. Планирано е подписването на двустранни документи“, съобщи министерството в публикация във Facebook.

Актуалните отношения между САЩ и Армения се намират в най-интензивната си фаза на сближаване от обявяването на независимостта на страната досега, като двустранният диалог официално е издигнат до ниво стратегическо партньорство. Двете страни активно развиват сътрудничество с цел намаляване на икономическата и енергийната зависимост на Армения от Русия и укрепване на демократичните институции.

Официалното издигане на отношенията стана факт след подписването на Споразумение за стратегическо партньорство от външния министър Арарат Мирзоян. Вашингтон оказва засилена подкрепа за икономически и военни реформи в страната. Подписано е историческо Споразумение за ядрено сътрудничество в гражданския сектор, възлизащо на стойност 9 милиарда долара. То позволява на американски компании да изнасят ядрени технологии, гориво и услуги за Ереван с цел модернизация и подмяна на зависимата от Москва ядрена инфраструктура.

Администрацията на САЩ активно посредничи за гарантиране на мира в Южен Кавказ. Проведени бяха ключови визити на високо равнище за регионален баланс след мирните инициативи между Армения и Азербайджан.Според съобщения на агенция АРМЕНПРЕС се наблюдава безпрецедентен напредък и съвместни обсъждания за реформи в здравеопазването и биосигурността.

Политиката на Армения бележи ясен завой на Запад, подкрепена от финансови, технологични и политически ангажименти от страна на Вашингтон.