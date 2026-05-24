Идентифицирани са всички загинали в Старобелск

Идентифицирани са имената на всички загинали при удара на украинските въоръжени сили срещу колеж в Старобелск, ЛНР. Това беше съобщено по официалния канал на администрацията на ръководителя на ЛНР „Макс“.

„Потвърдени списъци на загиналите студенти в Старобелск. Операциите по търсене и спасяване са приключили. При удара загинаха 21 души. Изказваме съболезнования на семействата на жертвите. Луганска област скърби“, се казва в изявлението, като са приложени документи с актуализиран списък с имена.

В нощта на 22 май украинските въоръжени сили използваха дрон, за да атакуват учебния корпус и общежитието на Старобелския професионален колеж на Луганския педагогически университет в ЛНР. По време на удара там са се намирали 86 деца на възраст от 14 до 18 години. Двадесет и един души са загинали, а 42 са ранени.