Рубио защити кабинета в Бейрут от призивите на Хизбула за смяна на властта в Ливан

САЩ осъдиха призивите на шиитската организация Хизбула да се противопостави на ливанското правителство и увериха Бейрут в непоколебимата си подкрепа за демократично избраното ръководство.

„Съединените щати осъждат най-категорично безразсъдния призив на Хизбула за сваляне на демократично избраното правителство на Ливан. Съединените щати твърдо подкрепят легитимното правителство на Ливан в усилията му да си възвърне контрола над страната и да изгради по-добро бъдеще за всички свои хора“, заяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от сайта на Държавния департамент.

Той обвини Хизбула във възпрепятстване на процеса на реинтеграция на Ливан и ескалиране на напрежението срещу Израел и призова движението да прояви сдържаност.

По-рано генералният секретар на Хизбула шейх Наим Касем обвини правителството на премиера Наваф Салам, че прави прекомерни отстъпки на Израел, като влиза в директни мирни преговори с него, които се провеждат във Вашингтон под егидата на САЩ. „Народът има право да излезе на улицата и да свали такова правителство пред лицето на американско-израелска конспирация“, предупреди той.