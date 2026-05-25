Рубио защити кабинета в Бейрут от призивите на Хизбула за смяна на властта в Ливан

САЩ осъдиха призивите на шиитската организация Хизбула да се противопостави на ливанското правителство и увериха Бейрут в непоколебимата си подкрепа за демократично избраното ръководство.
„Съединените щати осъждат най-категорично безразсъдния призив на Хизбула за сваляне на демократично избраното правителство на Ливан. Съединените щати твърдо подкрепят легитимното правителство на Ливан в усилията му да си възвърне контрола над страната и да изгради по-добро бъдеще за всички свои хора“, заяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от сайта на Държавния департамент.
Той обвини Хизбула във възпрепятстване на процеса на реинтеграция на Ливан и ескалиране на напрежението срещу Израел и призова движението да прояви сдържаност.
По-рано генералният секретар на Хизбула шейх Наим Касем обвини правителството на премиера Наваф Салам, че прави прекомерни отстъпки на Израел, като влиза в директни мирни преговори с него, които се провеждат във Вашингтон под егидата на САЩ. „Народът има право да излезе на улицата и да свали такова правителство пред лицето на американско-израелска конспирация“, предупреди той.
1 Хезбола
Коментиран от #5
09:49 25.05.2026
2 Факти
Коментиран от #4
09:50 25.05.2026
3 честен ционист
09:53 25.05.2026
4 т-п тpoл ционистки
До коментар #2 от "Факти":Ционистите убиват християни и мюсюлмани, издевателстват над местните, прогонват цели села, оскверняват християнски символи. Не живеем в ХIX век, това как да се скрие и циониските лъжи няма как да минат. По-скоро християни и мюсюлмани ще обединят сили за да изчистят циознизма.
10:02 25.05.2026
5 смех
До коментар #1 от "Хезбола":Тъка е ама тес оптични влъкна къси как ше свалат халакоптер
10:03 25.05.2026
6 ЛИВАНЦИТЕ
10:43 25.05.2026
7 хххх
Ливан е последната близкоизточна страна със значително количество християни.
11:32 25.05.2026