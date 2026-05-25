Рубио защити кабинета в Бейрут от призивите на Хизбула за смяна на властта в Ливан

25 Май, 2026 09:39, обновена 25 Май, 2026 09:46 669 7

  • марко рубио-
  • хизбула-
  • ливан-
  • израел

Държавният секретар на САЩ обвини групировката във възпрепятстване на процеса на реинтеграция на страната

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ осъдиха призивите на шиитската организация Хизбула да се противопостави на ливанското правителство и увериха Бейрут в непоколебимата си подкрепа за демократично избраното ръководство.

„Съединените щати осъждат най-категорично безразсъдния призив на Хизбула за сваляне на демократично избраното правителство на Ливан. Съединените щати твърдо подкрепят легитимното правителство на Ливан в усилията му да си възвърне контрола над страната и да изгради по-добро бъдеще за всички свои хора“, заяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от сайта на Държавния департамент.

Той обвини Хизбула във възпрепятстване на процеса на реинтеграция на Ливан и ескалиране на напрежението срещу Израел и призова движението да прояви сдържаност.

По-рано генералният секретар на Хизбула шейх Наим Касем обвини правителството на премиера Наваф Салам, че прави прекомерни отстъпки на Израел, като влиза в директни мирни преговори с него, които се провеждат във Вашингтон под егидата на САЩ. „Народът има право да излезе на улицата и да свали такова правителство пред лицето на американско-израелска конспирация“, предупреди той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хезбола

    2 0 Отговор
    Думка ционистите с дронове с оптични влакна, които нямат заглушаване и ционистите търпят много загуби, както в техника, така и в хора, цифрите нямат нищо общо с тиражираните двадесетина денацифицирани циониста. Даже две пускови установки на желизния гевгир, с по двадесет ракети за милиони всяка, са били неутрализирани от Хезбола с евтин трон от Тему, за макс 1000 евро с експлозива. А Хезбола са снабдени и с антитанкови самонасочващи се системи и правят Ционистко задушено в Меркава! Прави впечатление, че оперторите на дронове в Хезбола добре подбират целите си и умело управляват дроновете. Канала в тубата е "Дъ електроник интифада", много яки компилации прави всяка седмица.

    Коментиран от #5

    09:49 25.05.2026

  • 2 Факти

    0 3 Отговор
    Ливан се обедини със Израел и САЩ за да се отърве от Иран и Хизбула. Изходът е ясен. Добрите сили ще победят. Всичко е въпрос на време.

    Коментиран от #4

    09:50 25.05.2026

  • 3 честен ционист

    0 24 Отговор
    Ливан е нещо като България, само че без Хизбула.

    09:53 25.05.2026

  • 4 т-п тpoл ционистки

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Ционистите убиват християни и мюсюлмани, издевателстват над местните, прогонват цели села, оскверняват християнски символи. Не живеем в ХIX век, това как да се скрие и циониските лъжи няма как да минат. По-скоро християни и мюсюлмани ще обединят сили за да изчистят циознизма.

    10:02 25.05.2026

  • 5 смех

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хезбола":

    Тъка е ама тес оптични влъкна къси как ше свалат халакоптер

    10:03 25.05.2026

  • 6 ЛИВАНЦИТЕ

    2 2 Отговор
    ОТДАВНА СА СЕ НАВЕЛИ НА ИЗРАЕЛ ЗА ДОЛАРИ.

    10:43 25.05.2026

  • 7 хххх

    2 0 Отговор
    Марионетното правителство в Ливан стои и гледа как Израел унищожава страната.

    Ливан е последната близкоизточна страна със значително количество християни.

    11:32 25.05.2026