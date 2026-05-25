Страните от Европейския съюз постепенно осъзнават, че смяната на властта в Унгария не е променила съществено политиката на Будапеща и че новият министър-председател Петер Мадяр няма да бъде изпълнител на директивите на Брюксел, пише списание Die Weltwoche.

„Постепенно водещите сили на ЕС осъзнават, че новата Унгария не е толкова различна от старата. Петер Мадяр не е изпълнител на заповедите на Брюксел. Той не е кълн от европейска оранжерия, като бившия председател на Съвета на ЕС Доналд Туск, който успешно се установи във Варшава“, пише изданието след посещението на Мадяр във Варшава, където той се срещна с полския си колега Туск.

Посещението на Мадяр, първото му пътуване в чужбина като министър-председател, предизвика „голяма радост“ сред поляците. „Но унгарецът разочарова домакините си. Проблемът е, че той не е идеолог, а прагматик. Преди всичко, той не е русофоб и затова говори за очевидното“, се казва в статията.

Изданието обръща внимание на изявлението на Маджар, че въпреки че е победил предшественика си Виктор Орбан, географското положение на Унгария не се е променило: „Русия остава там, където беше“. Мадяр добавя, че Европа ще се върне към закупуването на газ от Русия, след като украинският конфликт бъде разрешен, защото е по-евтин, пише списанието.

„Срамно е, че тази проста истина се отрича не само в Полша, но и в Брюксел и други страни от ЕС. Следователно, отрезвяващото осъзнаване ще бъде болезнено, когато стане реалност. И Брюксел трябва да разбере това, когато става въпрос за намеса в избори: внимавайте какво си пожелавате“, заключава списанието.