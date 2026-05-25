Die Weltwoche: ЕС вече осъзнава, че Петер Мадяр няма да е послушен изпълнител на заповедите на Брюксел

25 Май, 2026 09:18, обновена 25 Май, 2026 09:25 2 209 63

Става все по-ясно, че смяната на властта в Унгария не променя съществено политиката на Будапеща

Милен Ганев

Страните от Европейския съюз постепенно осъзнават, че смяната на властта в Унгария не е променила съществено политиката на Будапеща и че новият министър-председател Петер Мадяр няма да бъде изпълнител на директивите на Брюксел, пише списание Die Weltwoche.

„Постепенно водещите сили на ЕС осъзнават, че новата Унгария не е толкова различна от старата. Петер Мадяр не е изпълнител на заповедите на Брюксел. Той не е кълн от европейска оранжерия, като бившия председател на Съвета на ЕС Доналд Туск, който успешно се установи във Варшава“, пише изданието след посещението на Мадяр във Варшава, където той се срещна с полския си колега Туск.

Посещението на Мадяр, първото му пътуване в чужбина като министър-председател, предизвика „голяма радост“ сред поляците. „Но унгарецът разочарова домакините си. Проблемът е, че той не е идеолог, а прагматик. Преди всичко, той не е русофоб и затова говори за очевидното“, се казва в статията.

Изданието обръща внимание на изявлението на Маджар, че въпреки че е победил предшественика си Виктор Орбан, географското положение на Унгария не се е променило: „Русия остава там, където беше“. Мадяр добавя, че Европа ще се върне към закупуването на газ от Русия, след като украинският конфликт бъде разрешен, защото е по-евтин, пише списанието.

„Срамно е, че тази проста истина се отрича не само в Полша, но и в Брюксел и други страни от ЕС. Следователно, отрезвяващото осъзнаване ще бъде болезнено, когато стане реалност. И Брюксел трябва да разбере това, когато става въпрос за намеса в избори: внимавайте какво си пожелавате“, заключава списанието.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Важното е

    66 3 Отговор
    Че нашите евроатлантици пак хванаха мекия!

    Коментиран от #10

    09:27 25.05.2026

  • 2 честен ционист

    16 54 Отговор
    Льочтикът за сметка на това слушка и се договаря, ама не в полза на Ганча. Крие се зад думи като "регламент", "съюзници", а напрактика повтаря на Тиквата думите за "началниците".

    Коментиран от #8, #16

    09:28 25.05.2026

  • 3 Факти

    51 2 Отговор
    Die Weltwoche: ЕССР вече осъзнава, че Петер Мадяр няма да е послушен изпълнител на заповедите на Брюксел

    09:28 25.05.2026

  • 4 както казах още преди изборите

    44 5 Отговор
    Промяната в Унгария не е фундаментална във външнополитическо или стратегическо дори филоофско отношение.
    Промяната дойде от социалната несправедливост която наложи партията на Орбан. Абсолютно същото като у нас. Даже у нас е доста по-ясно изразено - партийни привилегии, неономенклатури, изсмукване на бюджет, пълно завладяване на администрацията, репресии срешу инакомислещи... гарантирано от Мутропитек ЕООД.

    Коментиран от #25, #30

    09:28 25.05.2026

  • 5 ИНТЕРЕСНО

    51 0 Отговор
    И Брюксел трябва да разбере това, когато става въпрос за намеса в избори: внимавайте какво си пожелавате“, заключава списанието.

    09:30 25.05.2026

  • 6 Глей ти

    57 1 Отговор
    А каква радост беше! Какви надежди!
    А, ЕС осъзнава ли, че копае все по-надолу в трапа си?

    09:32 25.05.2026

  • 7 Приземяване приземяване както се казваше

    51 3 Отговор
    Но на Урсулете акъл няма да им дойде.

    09:32 25.05.2026

  • 8 рязан

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Я бегай в Ливан, че Хизбула да ни отърве от теб.

    09:32 25.05.2026

  • 9 Народът на Бг

    52 3 Отговор
    Най-накрая една Добра новина!
    Браво на Петер Мадяр ако наистина
    Не се подава на Олигофренските заповеди на
    Каите, Урсулите, Кощите и производните им!

    09:33 25.05.2026

  • 10 Факт

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Важното е":

    ..... но и яко го мачкат с нестихваща надежда.

    09:34 25.05.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 42 Отговор
    Опъва ли се МАДЯР,
    ЕС ша го опъне

    Както стана с Орбан.

    Коментиран от #36, #42

    09:34 25.05.2026

  • 12 Ханс

    21 1 Отговор
    Новите дрехи на царя: царят е гол!

    Коментиран от #63

    09:34 25.05.2026

  • 13 наблюдател

    1 28 Отговор
    Написал статията един джурналис от който нищо не зависи

    09:34 25.05.2026

  • 14 хехе

    35 0 Отговор
    що така урсулите газ .икаят нали Орбан беше русофил Пешо маджарина за какъв да го броим.

    09:35 25.05.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 26 Отговор
    МАДЯР не е глупак
    Иначе да са сбогува с милиардите от ЕС.

    09:36 25.05.2026

  • 16 Народът на Бг

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Колеги, не четете тази Олигогренния на този
    Герберски Индивид, който е бесен, че не е в
    парламента, защото МафиятаГЕРБ загуби
    Катастрофално изборите зарадо партията на Премиера Радев!

    09:36 25.05.2026

  • 17 Ироничен

    26 0 Отговор
    А какви къчове хвърляхте от радост....

    09:37 25.05.2026

  • 18 оня с коня

    5 24 Отговор
    Европа посрещна с надежда Мадяр и даде Старт в Управлението с размразяване на 17 Милиарда Субсидии от времето на Орбан.Започне ли да Плюе Мадяр в ръката която го храни,няма Проблем - Кранчето ще се врътне отново.

    09:38 25.05.2026

  • 19 Урсето

    18 2 Отговор
    Не можа да си наложи русофоб! Явната политика на ЕНП всички ЕС лидери да са русофоби, която ще доведе до крах на съюза! С омраза не се управлява, иска се политика, разговори и нещата които са ти нужни да са достъпни!

    09:39 25.05.2026

  • 20 Миленчо, колко взе?

    2 25 Отговор
    Отношенията на списанието Die Weltwoche и неговия главен редактор Роже Кьопел с Русия са обект на остри обществени дебати и сериозни критики в Швейцария и Европа. Основното обвинение към медията е, че разпространява официалните наративи на Кремъл и служи като платформа за руска пропаганда на Запад.

    Коментиран от #28, #41, #43

    09:41 25.05.2026

  • 21 Урсула

    16 2 Отговор
    Язък! Тоя ни преметна май!
    А що народна пара потроших за него!

    09:41 25.05.2026

  • 22 Джак Спароу

    5 9 Отговор
    Абе, Мадяр казал едно, a списанието прави свободни тълкования за бъдещето му поведение ,пък заглавието е гръмко за да вървят рекламите

    09:42 25.05.2026

  • 23 Киро

    13 1 Отговор
    А бе къде ви е острието Мара! Да напише една хубава статия за послушния Мадяр!

    09:43 25.05.2026

  • 24 Хмм

    9 1 Отговор
    и защо да е изпълнителен, върнаха ли им парите, някъде около една трета, но не се знае кога точно, че трябва да превеждат на украйна за луксозни вили

    09:44 25.05.2026

  • 25 Тоя Мъдяр си мислеше

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "както казах още преди изборите":

    че само като разреши десетките джендъри в Унгария и Урсула ще му отблокира субсидиите:)
    Ама щял бил, да се бори с корупцията? И точно Урсула ли ще впечатли с това???:)

    Доналд Туск

    09:53 25.05.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 1 Отговор
    Унгария си взе милиардите от ЕС
    Пуснаха и газа от Украйна.
    За нула време.

    09:56 25.05.2026

  • 27 Мисля

    14 1 Отговор
    Значи Брюксел се е намесил в изборите в Унгария! Преди имаше износ на революция, сега износ на избори . Нищо ново под слънцето, и ЕС са от същият дол дренки.

    Коментиран от #31

    09:57 25.05.2026

  • 28 Какви "обществени дебати" бе?

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Миленчо, колко взе?":

    че няколко психопати слугите им, ли са "обществото". Не обобщавай ами кажи - лъже ли в случая изданието за Мадяр!!!

    10:01 25.05.2026

  • 29 Дзак

    1 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    10:03 25.05.2026

  • 30 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "както казах още преди изборите":

    А каква би била "философската промяна"?

    10:04 25.05.2026

  • 31 Я пъ тоа

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мисля":

    Тръмп подкрепи Орбан.
    Явно това в ЕС не върви.

    10:04 25.05.2026

  • 32 Унгарците

    6 3 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарптието без война !!!

    10:05 25.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 0 Отговор
    Милиардите евраци тръгнаха към Унгария и Украйна,благодарение на МАДЯР.

    Коментиран от #49

    10:06 25.05.2026

  • 35 нннн

    12 1 Отговор
    Брюкселската оранжерия само отровни плевели отглежда. По- далече от нея!
    Явно в Унгария, като се закълнат, че ще служат на народа и държавата, се стремят да спазят клетвата. При нас е различно...

    10:06 25.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Опаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Пак нервничеме...

    10:09 25.05.2026

  • 39 "Злобното Джуджи"

    5 2 Отговор
    Хи хи хи
    С Петер Мадяр, ученик и последовател на Виктор Орбан унгарците пуснаха надолу по пързалката урсусулите и каиите.......
    Хи хи хи
    Язък за мъките и мъните дето ги хвърлиха да манипулират изборите в Унгария.........

    Коментиран от #47

    10:19 25.05.2026

  • 40 Неможахте да го купите

    4 2 Отговор
    Авъ, Брюкселските вампири се чустват прекарани. Той си мисли за Унгария и тоя продължава политиката на Орхан с по-малко кражби.

    Коментиран от #44

    10:19 25.05.2026

  • 41 И какво сега?

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Миленчо, колко взе?":

    Да се закрие медията или да се даде под съд главния и редактор??? Вечното обвинение в “ разпространение на кремълски наративи” колко пък да е актуално?И не е ли факт, че Русия няма да се премести и тръбният газ е по-евтин от LNG?

    10:21 25.05.2026

  • 42 Не се ли случва

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    така само при диктаторските режими???😂😂😂😂😂

    Коментиран от #46

    10:26 25.05.2026

  • 43 ежко

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Миленчо, колко взе?":

    Загубили сте мярката!Явно всеки които разсъждава прагматично и не пее в истеручния брюкселски хор е русофил!Да, ама не!Има си национални приоритети и ЕС трябва да се промени, иначе го яака разпад!

    10:26 25.05.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Неможахте да го купите":

    Милиардите за Унгария тръгнаха.
    Оръжието за Украйна тръгна.
    Орбан в тих ужас.
    И Тръмп не го спаси.

    10:26 25.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Не се ли случва":

    Унгария има нужда от милиардите на ЕС.
    Не обратното.
    Иначе изборите показаха с кой да бъде Унгария.

    10:29 25.05.2026

  • 47 Уникално

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от ""Злобното Джуджи"":

    Нали знаеш,че сиДебил

    10:31 25.05.2026

  • 48 Така де

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Уникално":

    ЕС е организация с правила.
    На който не му харесва, негова си работа.
    Британия да последва ако иска.

    Коментиран от #50

    10:31 25.05.2026

  • 49 ГОЛЕМ МАЙТАП

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Хи хи хи
    Унгарците

    си прибраха милиардите си от брюк.сел !!!
    пуснаха си газ, Руска газ през усръйнъ !!!

    Унгарците
    категорично отказаха
    да дават оръжие на усръйнъ !!!
    да дават гаранции и да плащат борчовете
    на урсусулите и каиите за усръинските корумпета !!!

    Коментиран от #51, #54

    10:35 25.05.2026

  • 50 Чичо

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Така де":

    Правилото е едно да си послушен.Тези задминаха СССР.Като са толкова големи да изгонят непослушните.Ама не им стиска.На кого ще си продават боклуците и туризмът.

    Коментиран от #53

    10:38 25.05.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "ГОЛЕМ МАЙТАП":

    Унгария не дава оръжие на Украйна.
    Унгария ГЛАСУВА ЕС да дава оръжията.
    И оръжията от ЕС към Украйна тръгнаха.
    Ама ти откъде да знаеш.

    10:38 25.05.2026

  • 52 Чичо

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Уникално":

    Излизането от ЕС е възможно след унищожението на Брюксел.

    10:39 25.05.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "Чичо":

    Всеки може да напусне ЕС...
    Никой не та държи насила...
    Справка Британия.
    Ама бая държави искат да влезнат в ЕС
    Що ли????

    10:40 25.05.2026

  • 54 Кой е Искал

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "ГОЛЕМ МАЙТАП":

    Оръжия от Унгария..
    Бре Издуханяк?
    Хаха хахахахаха

    10:41 25.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 дядо поп

    2 1 Отговор
    Първата мисъл на всеки политик е това за което се говори , приема , гласува до колко е полезно за страната му и за хората. Всичко друго е бош – лаф и нагаждачество.

    10:56 25.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ха ХаХа

    3 1 Отговор
    Каква стана тя?
    Петър Мядяр излезе Орбанист какъвто е бил при Орбан

    10:59 25.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 За тези, които са следели събитията

    2 0 Отговор
    в Унгария, не е никаква изненада. И за брюкселските чиновници не би трябвало да е такава. Но пък остават незабравими радостните изблици на нашия умно-красавитет, представящ се за "демократичната общност", по повод изборната му победа. И как сравняваха Мадяр с Радев, естествено в полза на първия.

    11:03 25.05.2026

  • 63 хмммм

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ханс":

    Toва го напиши под статия за Румен Радев. Тук е абсолютно безпочвено!

    11:18 25.05.2026