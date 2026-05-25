Die Weltwoche: ЕС вече осъзнава, че Петер Мадяр няма да е послушен изпълнител на заповедите на Брюксел

Страните от Европейския съюз постепенно осъзнават, че смяната на властта в Унгария не е променила съществено политиката на Будапеща и че новият министър-председател Петер Мадяр няма да бъде изпълнител на директивите на Брюксел, пише списание Die Weltwoche.
„Постепенно водещите сили на ЕС осъзнават, че новата Унгария не е толкова различна от старата. Петер Мадяр не е изпълнител на заповедите на Брюксел. Той не е кълн от европейска оранжерия, като бившия председател на Съвета на ЕС Доналд Туск, който успешно се установи във Варшава“, пише изданието след посещението на Мадяр във Варшава, където той се срещна с полския си колега Туск.
Посещението на Мадяр, първото му пътуване в чужбина като министър-председател, предизвика „голяма радост“ сред поляците. „Но унгарецът разочарова домакините си. Проблемът е, че той не е идеолог, а прагматик. Преди всичко, той не е русофоб и затова говори за очевидното“, се казва в статията.
Изданието обръща внимание на изявлението на Маджар, че въпреки че е победил предшественика си Виктор Орбан, географското положение на Унгария не се е променило: „Русия остава там, където беше“. Мадяр добавя, че Европа ще се върне към закупуването на газ от Русия, след като украинският конфликт бъде разрешен, защото е по-евтин, пише списанието.
„Срамно е, че тази проста истина се отрича не само в Полша, но и в Брюксел и други страни от ЕС. Следователно, отрезвяващото осъзнаване ще бъде болезнено, когато стане реалност. И Брюксел трябва да разбере това, когато става въпрос за намеса в избори: внимавайте какво си пожелавате“, заключава списанието.
1 Важното е
Коментиран от #10
09:27 25.05.2026
2 честен ционист
Коментиран от #8, #16
09:28 25.05.2026
3 Факти
09:28 25.05.2026
4 както казах още преди изборите
Промяната дойде от социалната несправедливост която наложи партията на Орбан. Абсолютно същото като у нас. Даже у нас е доста по-ясно изразено - партийни привилегии, неономенклатури, изсмукване на бюджет, пълно завладяване на администрацията, репресии срешу инакомислещи... гарантирано от Мутропитек ЕООД.
Коментиран от #25, #30
09:28 25.05.2026
5 ИНТЕРЕСНО
09:30 25.05.2026
6 Глей ти
А, ЕС осъзнава ли, че копае все по-надолу в трапа си?
09:32 25.05.2026
7 Приземяване приземяване както се казваше
09:32 25.05.2026
8 рязан
До коментар #2 от "честен ционист":Я бегай в Ливан, че Хизбула да ни отърве от теб.
09:32 25.05.2026
9 Народът на Бг
Браво на Петер Мадяр ако наистина
Не се подава на Олигофренските заповеди на
Каите, Урсулите, Кощите и производните им!
09:33 25.05.2026
10 Факт
До коментар #1 от "Важното е":..... но и яко го мачкат с нестихваща надежда.
09:34 25.05.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
ЕС ша го опъне
Както стана с Орбан.
Коментиран от #36, #42
09:34 25.05.2026
12 Ханс
Коментиран от #63
09:34 25.05.2026
13 наблюдател
09:34 25.05.2026
14 хехе
09:35 25.05.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
Иначе да са сбогува с милиардите от ЕС.
09:36 25.05.2026
16 Народът на Бг
До коментар #2 от "честен ционист":Колеги, не четете тази Олигогренния на този
Герберски Индивид, който е бесен, че не е в
парламента, защото МафиятаГЕРБ загуби
Катастрофално изборите зарадо партията на Премиера Радев!
09:36 25.05.2026
17 Ироничен
09:37 25.05.2026
18 оня с коня
09:38 25.05.2026
19 Урсето
09:39 25.05.2026
20 Миленчо, колко взе?
Коментиран от #28, #41, #43
09:41 25.05.2026
21 Урсула
А що народна пара потроших за него!
09:41 25.05.2026
22 Джак Спароу
09:42 25.05.2026
23 Киро
09:43 25.05.2026
24 Хмм
09:44 25.05.2026
25 Тоя Мъдяр си мислеше
До коментар #4 от "както казах още преди изборите":че само като разреши десетките джендъри в Унгария и Урсула ще му отблокира субсидиите:)
Ама щял бил, да се бори с корупцията? И точно Урсула ли ще впечатли с това???:)
Доналд Туск
09:53 25.05.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
Пуснаха и газа от Украйна.
За нула време.
09:56 25.05.2026
27 Мисля
Коментиран от #31
09:57 25.05.2026
28 Какви "обществени дебати" бе?
До коментар #20 от "Миленчо, колко взе?":че няколко психопати слугите им, ли са "обществото". Не обобщавай ами кажи - лъже ли в случая изданието за Мадяр!!!
10:01 25.05.2026
29 Дзак
10:03 25.05.2026
30 Дзак
До коментар #4 от "както казах още преди изборите":А каква би била "философската промяна"?
10:04 25.05.2026
31 Я пъ тоа
До коментар #27 от "Мисля":Тръмп подкрепи Орбан.
Явно това в ЕС не върви.
10:04 25.05.2026
32 Унгарците
Ще си върнат закарптието без война !!!
10:05 25.05.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #49
10:06 25.05.2026
35 нннн
Явно в Унгария, като се закълнат, че ще служат на народа и държавата, се стремят да спазят клетвата. При нас е различно...
10:06 25.05.2026
38 Опаааа
До коментар #36 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Пак нервничеме...
10:09 25.05.2026
39 "Злобното Джуджи"
С Петер Мадяр, ученик и последовател на Виктор Орбан унгарците пуснаха надолу по пързалката урсусулите и каиите.......
Хи хи хи
Язък за мъките и мъните дето ги хвърлиха да манипулират изборите в Унгария.........
Коментиран от #47
10:19 25.05.2026
40 Неможахте да го купите
Коментиран от #44
10:19 25.05.2026
41 И какво сега?
До коментар #20 от "Миленчо, колко взе?":Да се закрие медията или да се даде под съд главния и редактор??? Вечното обвинение в “ разпространение на кремълски наративи” колко пък да е актуално?И не е ли факт, че Русия няма да се премести и тръбният газ е по-евтин от LNG?
10:21 25.05.2026
42 Не се ли случва
До коментар #11 от "ГОЛЕМ СМЕХ":така само при диктаторските режими???😂😂😂😂😂
Коментиран от #46
10:26 25.05.2026
43 ежко
До коментар #20 от "Миленчо, колко взе?":Загубили сте мярката!Явно всеки които разсъждава прагматично и не пее в истеручния брюкселски хор е русофил!Да, ама не!Има си национални приоритети и ЕС трябва да се промени, иначе го яака разпад!
10:26 25.05.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #40 от "Неможахте да го купите":Милиардите за Унгария тръгнаха.
Оръжието за Украйна тръгна.
Орбан в тих ужас.
И Тръмп не го спаси.
10:26 25.05.2026
46 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #42 от "Не се ли случва":Унгария има нужда от милиардите на ЕС.
Не обратното.
Иначе изборите показаха с кой да бъде Унгария.
47 Уникално
До коментар #39 от ""Злобното Джуджи"":Нали знаеш,че сиДебил
10:31 25.05.2026
48 Така де
До коментар #45 от "Уникално":ЕС е организация с правила.
На който не му харесва, негова си работа.
Британия да последва ако иска.
Коментиран от #50
10:31 25.05.2026
49 ГОЛЕМ МАЙТАП
До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Хи хи хи
Унгарците
си прибраха милиардите си от брюк.сел !!!
пуснаха си газ, Руска газ през усръйнъ !!!
Унгарците
категорично отказаха
да дават оръжие на усръйнъ !!!
да дават гаранции и да плащат борчовете
на урсусулите и каиите за усръинските корумпета !!!
Коментиран от #51, #54
10:35 25.05.2026
50 Чичо
До коментар #48 от "Така де":Правилото е едно да си послушен.Тези задминаха СССР.Като са толкова големи да изгонят непослушните.Ама не им стиска.На кого ще си продават боклуците и туризмът.
Коментиран от #53
10:38 25.05.2026
51 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #49 от "ГОЛЕМ МАЙТАП":Унгария не дава оръжие на Украйна.
Унгария ГЛАСУВА ЕС да дава оръжията.
И оръжията от ЕС към Украйна тръгнаха.
Ама ти откъде да знаеш.
10:38 25.05.2026
52 Чичо
До коментар #45 от "Уникално":Излизането от ЕС е възможно след унищожението на Брюксел.
10:39 25.05.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #50 от "Чичо":Всеки може да напусне ЕС...
Никой не та държи насила...
Справка Британия.
Ама бая държави искат да влезнат в ЕС
Що ли????
10:40 25.05.2026
54 Кой е Искал
До коментар #49 от "ГОЛЕМ МАЙТАП":Оръжия от Унгария..
Бре Издуханяк?
Хаха хахахахаха
10:41 25.05.2026
57 дядо поп
10:56 25.05.2026
59 Ха ХаХа
Петър Мядяр излезе Орбанист какъвто е бил при Орбан
10:59 25.05.2026
62 За тези, които са следели събитията
11:03 25.05.2026
63 хмммм
До коментар #12 от "Ханс":Toва го напиши под статия за Румен Радев. Тук е абсолютно безпочвено!
11:18 25.05.2026