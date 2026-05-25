Израел призова жителите на 10 града в южен Ливан да се евакуират заради предстоящи въздушни удари

Жителите на 10 града в провинция Набатия в южен Ливан са получили предупреждения от израелските военни да се евакуират незабавно поради предстоящи въздушни удари.

Говорителят на израелската армия Авихай Едри, в изявление на арабски език, призова ливанските семейства да напуснат опасната зона, твърдейки, че шиитската милиция Хизбула продължава да нарушава прекратяването на огъня.

„Принудени сме да предприемем решителни действия срещу Хизбула“, заяви говорителят в изявлението си. „Следователно, за ваша безопасност, трябва незабавно да напуснете домовете си и да се преместите на поне един километър от вашите градове.“

Според вестник „Ашарк ал-Аусат“, жителите на 95 града и села, разположени на 40 километра от границата близо до градовете Джезин, Набатия и Саида, в момента са под заплаха от евакуация поради интензивни военни действия. Освен това израелските военни са започнали военни операции в района на Западна Бекаа, през който минават снабдителни линии за части на Хизбула, противопоставящи се на окупационните сили в южните райони.