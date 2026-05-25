Израел призова жителите на 10 града в южен Ливан да се евакуират заради предстоящи въздушни удари

Жителите на 10 града в провинция Набатия в южен Ливан са получили предупреждения от израелските военни да се евакуират незабавно поради предстоящи въздушни удари.
Говорителят на израелската армия Авихай Едри, в изявление на арабски език, призова ливанските семейства да напуснат опасната зона, твърдейки, че шиитската милиция Хизбула продължава да нарушава прекратяването на огъня.
„Принудени сме да предприемем решителни действия срещу Хизбула“, заяви говорителят в изявлението си. „Следователно, за ваша безопасност, трябва незабавно да напуснете домовете си и да се преместите на поне един километър от вашите градове.“
Според вестник „Ашарк ал-Аусат“, жителите на 95 града и села, разположени на 40 километра от границата близо до градовете Джезин, Набатия и Саида, в момента са под заплаха от евакуация поради интензивни военни действия. Освен това израелските военни са започнали военни операции в района на Западна Бекаа, през който минават снабдителни линии за части на Хизбула, противопоставящи се на окупационните сили в южните райони.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НА ИЗРАЕЛТЯНИТЕ
Коментиран от #5
10:39 25.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дориана
Коментиран от #8
10:40 25.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Путин
До коментар #1 от "НА ИЗРАЕЛТЯНИТЕ":Нищо не можем да им кажем, защото сме бав н0 ра3 виващи.
10:40 25.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
10:41 25.05.2026
8 ФАКТ
До коментар #3 от "Дориана":В Израел няма многоходови 0 лиго френи като в страната на питеците.
10:41 25.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Управлявани от бакшиш
10:44 25.05.2026
11 ФАКТ
До коментар #9 от "байдън":Америка даде 10 жертви в Афганистан, пи тек. Страната на бавн 0 раз иващите да де 1 млн. Това е разликата между хората и копейките . Оставям те някой вменяем да не си помисли че споря с копеи
Коментиран от #17
10:46 25.05.2026
12 нeчoвeци
Коментиран от #14
10:47 25.05.2026
13 Те така
10:48 25.05.2026
14 Гробар
До коментар #12 от "нeчoвeци":Така се прави. Трябва да се сдушим и ние с кравите и да помолим съседите да се евакуират от градовете, които някога са били наши.
10:50 25.05.2026
15 Злодеи под слънцето
10:54 25.05.2026
16 Факти
Коментиран от #18
10:55 25.05.2026
17 Саше, Сашееее
До коментар #11 от "ФАКТ":Минаха четири години откак руснаците денацифицират бандери, поне да се беше сетил да увеличиш тая бройка от един милион загинали руснаци. Галя ли ти плаща малко или природата толкова ти е дала, че все една и съща цифра да повтаряш с години и после да викаш че загиват по 1000 на ден. Колко трябва да си умен, бе Саше!
10:57 25.05.2026
18 Ционистко задушено в Меркава
До коментар #16 от "Факти":Само си пусни дъ електроник интифада и гледа операторите на дронове на Хезбула кво правят с ционистите, пък после ми разправяй кой кого разсипал.
10:59 25.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Цион мощ и сила
11:48 25.05.2026
21 Мюфтията
11:58 25.05.2026