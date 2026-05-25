Израел призова жителите на 10 града в южен Ливан да се евакуират заради предстоящи въздушни удари

25 Май, 2026 10:30, обновена 25 Май, 2026 10:34 697 21

Принудени сме да предприемем решителни действия срещу Хизбула, заявиха военните

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жителите на 10 града в провинция Набатия в южен Ливан са получили предупреждения от израелските военни да се евакуират незабавно поради предстоящи въздушни удари.

Говорителят на израелската армия Авихай Едри, в изявление на арабски език, призова ливанските семейства да напуснат опасната зона, твърдейки, че шиитската милиция Хизбула продължава да нарушава прекратяването на огъня.

„Принудени сме да предприемем решителни действия срещу Хизбула“, заяви говорителят в изявлението си. „Следователно, за ваша безопасност, трябва незабавно да напуснете домовете си и да се преместите на поне един километър от вашите градове.“

Според вестник „Ашарк ал-Аусат“, жителите на 95 града и села, разположени на 40 километра от границата близо до градовете Джезин, Набатия и Саида, в момента са под заплаха от евакуация поради интензивни военни действия. Освен това израелските военни са започнали военни операции в района на Западна Бекаа, през който минават снабдителни линии за части на Хизбула, противопоставящи се на окупационните сили в южните райони.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА ИЗРАЕЛТЯНИТЕ

    17 3 Отговор
    ОЧИТЕ ИМ ВСЕ В ЧУЖДИТЕ ЗЕМИ.КОВАРСТВО И НАГЛОСТ.

    Коментиран от #5

    10:39 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дориана

    8 2 Отговор
    Израел успяха да подкукуросат Тръмп да започне война с Иран , защото те самите вместо да водят мирна политика са военолюбиви и настроени във всеки един момент за война. Предизвикаха Световна война и икономическа криза , но тях това изобщо не ги вълнува важното е те да са добре водейки постоянни войни. А, Тръмп сега се чуди как да излезе от капана.

    Коментиран от #8

    10:40 25.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "НА ИЗРАЕЛТЯНИТЕ":

    Нищо не можем да им кажем, защото сме бав н0 ра3 виващи.

    10:40 25.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Нали уж има примирие?

    10:41 25.05.2026

  • 8 ФАКТ

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    В Израел няма многоходови 0 лиго френи като в страната на питеците.

    10:41 25.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Управлявани от бакшиш

    3 4 Отговор
    Предстаяете си необятна страна населена с необятни 0 ли г френи. И подкрепяна от хора с дипломи от вечерни училища и училища за умствено осакатени.

    10:44 25.05.2026

  • 11 ФАКТ

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "байдън":

    Америка даде 10 жертви в Афганистан, пи тек. Страната на бавн 0 раз иващите да де 1 млн. Това е разликата между хората и копейките . Оставям те някой вменяем да не си помисли че споря с копеи

    Коментиран от #17

    10:46 25.05.2026

  • 12 нeчoвeци

    3 1 Отговор
    Пълно е с кадри на ционистки пoдчовеци, оскверняващи християнски символи, избиват и прогонват цели села, удрят само цивилни цели, над 8500 ранени и 3000 загинали, над 260 здравни работника, 16 болници и 2 поликлиники. Хубавото е че Хезбола вече има обучени оператори на дронове и ги думка яко, ционистите губят всеки ден техника и чoвeкoпoдoбни.

    Коментиран от #14

    10:47 25.05.2026

  • 13 Те така

    3 1 Отговор
    Израел се надява да си вземе чуждите земи без бой. Плаши хората,че ще ги избомби. Те се евакуират и като решат да се върнат какво да видят: в къщите им живеят вече израелски семейства.

    10:48 25.05.2026

  • 14 Гробар

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "нeчoвeци":

    Така се прави. Трябва да се сдушим и ние с кравите и да помолим съседите да се евакуират от градовете, които някога са били наши.

    10:50 25.05.2026

  • 15 Злодеи под слънцето

    1 0 Отговор
    Няма ли да се набеснеят най-после?! Всеки човек на тази земя е зает със своите си проблеми - големи или малки, неразрешими или разрешими. А злодеите, скрити в бункери или защитени от гвардия гардове, избиват и рушат безнаказано! Безсилни ли сме???

    10:54 25.05.2026

  • 16 Факти

    1 5 Отговор
    Иран съсипа Ливан. Преди да им вкара Хизбула държавата беше мирна и се развиваше много добре. Хизбула превзе Ливан и го превърна в полигон за удари срещу Израел, който разбира се отговаря със същото. Ливанският народ подкрепя Израел и се надява той да ги освободи от Хизбула, защото сами не могат. Хизбула е много по-силна от ливанската армия. Ливан и Израел в момента водят мирни преговори в САЩ. Те са на път да направят историческо обединение в името на общата цел - унищожаването на Хизбула.

    Коментиран от #18

    10:55 25.05.2026

  • 17 Саше, Сашееее

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "ФАКТ":

    Минаха четири години откак руснаците денацифицират бандери, поне да се беше сетил да увеличиш тая бройка от един милион загинали руснаци. Галя ли ти плаща малко или природата толкова ти е дала, че все една и съща цифра да повтаряш с години и после да викаш че загиват по 1000 на ден. Колко трябва да си умен, бе Саше!

    10:57 25.05.2026

  • 18 Ционистко задушено в Меркава

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    Само си пусни дъ електроник интифада и гледа операторите на дронове на Хезбула кво правят с ционистите, пък после ми разправяй кой кого разсипал.

    10:59 25.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Цион мощ и сила

    1 2 Отговор
    Цахал попиляха руското прокси Хизбула факт.

    11:48 25.05.2026

  • 21 Мюфтията

    0 0 Отговор
    А защо не изпратят пехота?

    11:58 25.05.2026