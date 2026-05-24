Три вагона дерайлираха при експлозия на влак в Пакистан

Три вагона на пътнически влак дерайлираха и два се преобърнаха в резултат на експлозия на релсите в югозападния град Квета, Пакистан. Това съобщи Асошиейтед прес на Пакистан, позовавайки се на Министерството на железниците на страната.

Според министерството локомотивът на влака също е повреден. Специален влак и спасителни превозни средства са изпратени на мястото на инцидента, за да съдействат за евакуацията на ранените.

Както беше съобщено по-рано, най-малко 16 души са загинали и повече от 20 са ранени при инцидента.