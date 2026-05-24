Израел призова жителите на 10 града в южен Ливан да напуснат домовете си

24 Май, 2026 17:25 594 11

Хизбула нарушава прекратяването на огъня и израелските военни възнамеряват да отговорят решително на тези действия

Израел призова жителите на 10 града в южен Ливан да напуснат домовете си
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелската армия издаде спешно предупреждение до жителите на 10 града в провинция Набатия в южен Ливан и долината Бекаа, като поиска да напуснат домовете си преди предстоящи въздушни удари.

В изявление на военен говорител, публикувано на арабски в X, се казва, че ливанските граждани трябва да напуснат опасните райони, които ще бъдат бомбардирани, заедно със семействата си.

„Терористичната организация Хизбула нарушава прекратяването на огъня и израелската армия възнамерява да отговори решително на тези действия“, се подчертава в изявлението. „Всеки, който е близо до бойци, техни съоръжения или военна техника, излага живота си на опасност.“

Сутринта израелските военновъздушни сили удариха 12 села близо до южното пристанище Тир и в планинския регион Джезин, където се намират бастионите на Хизбула. Според новинарския портал Naharnet, най-малко петима цивилни са били убити.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Истинско обещание 🇮🇷

    12 2 Отговор
    Мръсната чи.футска ционистка античовешка терористична СГ.ан отново провокира Иран в навечерието на споразумение...целта на тая демонична еврейска из.мет е да няма мир а да има само човешко унищожение основно на бебета и деца .. докато цялата тая територия Израел не бъде изпепелена и последния еврейн на земята не бъде заклан. ...няма да има мир

    17:33 24.05.2026

  • 2 Емил Стефанов

    9 1 Отговор
    Чифута знае само да граби и убива.

    17:44 24.05.2026

  • 3 Бащата на някаква Саяна

    1 6 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    17:47 24.05.2026

  • 4 Направо е смешен

    1 5 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    17:47 24.05.2026

  • 5 Като някаква Саяна порасне

    1 5 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #9

    17:48 24.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    1 1 Отговор
    Алтернативно заглавие: Израел се сдоби с 10 нови града за заселници.

    17:54 24.05.2026

  • 8 Оня с коня

    1 0 Отговор
    Иранците да думнат "ДемонА" и да се заличи този мръсен чфутски ген.

    18:03 24.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тома

    0 0 Отговор
    Много хуманно от евреите казал човека с малките мустачки от небето.

    18:34 24.05.2026

  • 11 Алекс

    0 0 Отговор
    Чи.футите са терористите на планетата Земя ...
    Антисемитизъм вече не играе и тук в Щатите губят почва под краката си!!!

    18:42 24.05.2026