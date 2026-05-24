Израел призова жителите на 10 града в южен Ливан да напуснат домовете си

Израелската армия издаде спешно предупреждение до жителите на 10 града в провинция Набатия в южен Ливан и долината Бекаа, като поиска да напуснат домовете си преди предстоящи въздушни удари.
В изявление на военен говорител, публикувано на арабски в X, се казва, че ливанските граждани трябва да напуснат опасните райони, които ще бъдат бомбардирани, заедно със семействата си.
„Терористичната организация Хизбула нарушава прекратяването на огъня и израелската армия възнамерява да отговори решително на тези действия“, се подчертава в изявлението. „Всеки, който е близо до бойци, техни съоръжения или военна техника, излага живота си на опасност.“
Сутринта израелските военновъздушни сили удариха 12 села близо до южното пристанище Тир и в планинския регион Джезин, където се намират бастионите на Хизбула. Според новинарския портал Naharnet, най-малко петима цивилни са били убити.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истинско обещание 🇮🇷
17:33 24.05.2026
2 Емил Стефанов
17:44 24.05.2026
3 Бащата на някаква Саяна
17:47 24.05.2026
4 Направо е смешен
17:47 24.05.2026
5 Като някаква Саяна порасне
Коментиран от #9
17:48 24.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
17:54 24.05.2026
8 Оня с коня
18:03 24.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тома
18:34 24.05.2026
11 Алекс
Антисемитизъм вече не играе и тук в Щатите губят почва под краката си!!!
18:42 24.05.2026