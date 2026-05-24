Израел призова жителите на 10 града в южен Ливан да напуснат домовете си

Израелската армия издаде спешно предупреждение до жителите на 10 града в провинция Набатия в южен Ливан и долината Бекаа, като поиска да напуснат домовете си преди предстоящи въздушни удари.

В изявление на военен говорител, публикувано на арабски в X, се казва, че ливанските граждани трябва да напуснат опасните райони, които ще бъдат бомбардирани, заедно със семействата си.

„Терористичната организация Хизбула нарушава прекратяването на огъня и израелската армия възнамерява да отговори решително на тези действия“, се подчертава в изявлението. „Всеки, който е близо до бойци, техни съоръжения или военна техника, излага живота си на опасност.“

Сутринта израелските военновъздушни сили удариха 12 села близо до южното пристанище Тир и в планинския регион Джезин, където се намират бастионите на Хизбула. Според новинарския портал Naharnet, най-малко петима цивилни са били убити.