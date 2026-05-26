Путин е в Казахстан на 27 май

Руският президент Владимир Путин се готви за държавното си посещение в Казахстан, което ще се проведе на 27 май. Това заяви пред репортери прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

„Президентът се готви за държавното си посещение в Казахстан, което започва утре. Утре вечер президентът ще бъде в Астана и ще започне разговора си казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев. Това е много важен разговор. За това посещение е направена много сериозна подготовка. Представителна руска делегация, водена от президента, ще работи в Астана утре и вдругиден“, каза говорителят на Кремъл.

Вдругиден, според Песков, руският лидер ще присъства на срещата на върха на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС).

Казахстан и Русия продължават да развиват дългосрочно, взаимноизгодно сътрудничество в енергийния сектор, който остава ключова област от тяхното стратегическо партньорство, съобщава Kazinform, позовавайки се на казахстанското Министерство на енергетиката.

Това сътрудничество обхваща широк спектър от сектори на горивно-енергийния комплекс, включително проучване и производство, електроенергия и транспорт на ресурси. Днес работата на съответните ведомства е изградена върху солидна основа от взаимни споразумения: съвместните проекти демонстрират устойчиво практическо изпълнение, а всички работни процеси се управляват конструктивно и ефективно.

Страните обръщат специално внимание на енергийната сигурност, стабилната работа на националните енергийни системи и подобряването на ефективността на транспортните и логистични коридори.

В петролния сектор експортните маршрути остават стабилни и непрекъснати. По-специално, използването на инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) остава основен приоритет, продължавайки да играе ключова роля за осигуряване на надеждни доставки на казахстански суров петрол на външните пазари. Сътрудничеството в газовата индустрия се разширява в областта на преработката на въглеводороди и регионалния транзит на природен газ. Този диалог укрепва енергийната свързаност на региона и подобрява надеждността на доставките за потребителите, отбеляза Министерството на енергетиката на Република Казахстан.

Паралелната работа на националните електропреносни мрежи също доказва своята ефективност. В електроенергийния сектор координацията между диспечерските центрове непрекъснато се засилва, за да се поддържа единен баланс, да се улесни техническият обмен на електроенергия и да се гарантира взаимна надеждност на доставките.

Министерството подчерта, че енергийното партньорство между Казахстан и Русия остава основен фактор за регионалната стабилност и допринася за стабилното макроикономическо развитие на двете страни.

Припомняме, че енергийната и транспортната инфраструктура се модернизира в Казахстан. Съобщава се също, че в Казахстан ще бъдат актуализирани правилата за оценка на риска в енергийния сектор.