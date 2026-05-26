Путин е в Казахстан на 27 май
  Тема: Казахстан

Путин е в Казахстан на 27 май

26 Май, 2026 14:03 689 17

Двете държави засилват сътрудничеството си в енергийната сфера

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин се готви за държавното си посещение в Казахстан, което ще се проведе на 27 май. Това заяви пред репортери прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

„Президентът се готви за държавното си посещение в Казахстан, което започва утре. Утре вечер президентът ще бъде в Астана и ще започне разговора си казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев. Това е много важен разговор. За това посещение е направена много сериозна подготовка. Представителна руска делегация, водена от президента, ще работи в Астана утре и вдругиден“, каза говорителят на Кремъл.

Вдругиден, според Песков, руският лидер ще присъства на срещата на върха на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС).

Казахстан и Русия продължават да развиват дългосрочно, взаимноизгодно сътрудничество в енергийния сектор, който остава ключова област от тяхното стратегическо партньорство, съобщава Kazinform, позовавайки се на казахстанското Министерство на енергетиката.

Това сътрудничество обхваща широк спектър от сектори на горивно-енергийния комплекс, включително проучване и производство, електроенергия и транспорт на ресурси. Днес работата на съответните ведомства е изградена върху солидна основа от взаимни споразумения: съвместните проекти демонстрират устойчиво практическо изпълнение, а всички работни процеси се управляват конструктивно и ефективно.

Страните обръщат специално внимание на енергийната сигурност, стабилната работа на националните енергийни системи и подобряването на ефективността на транспортните и логистични коридори.

В петролния сектор експортните маршрути остават стабилни и непрекъснати. По-специално, използването на инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) остава основен приоритет, продължавайки да играе ключова роля за осигуряване на надеждни доставки на казахстански суров петрол на външните пазари. Сътрудничеството в газовата индустрия се разширява в областта на преработката на въглеводороди и регионалния транзит на природен газ. Този диалог укрепва енергийната свързаност на региона и подобрява надеждността на доставките за потребителите, отбеляза Министерството на енергетиката на Република Казахстан.

Паралелната работа на националните електропреносни мрежи също доказва своята ефективност. В електроенергийния сектор координацията между диспечерските центрове непрекъснато се засилва, за да се поддържа единен баланс, да се улесни техническият обмен на електроенергия и да се гарантира взаимна надеждност на доставките.

Министерството подчерта, че енергийното партньорство между Казахстан и Русия остава основен фактор за регионалната стабилност и допринася за стабилното макроикономическо развитие на двете страни.

Припомняме, че енергийната и транспортната инфраструктура се модернизира в Казахстан. Съобщава се също, че в Казахстан ще бъдат актуализирани правилата за оценка на риска в енергийния сектор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видяхте ли сега?

    9 1 Отговор
    Я вижте Казахстан бре! И какъв беше проблемът да се договорят и после Путин да е на посещение в Киев, а не сега да падат ракети и дронове и "Слава Украине" и сумати народ на гробищата.

    Коментиран от #2, #4, #5

    14:08 26.05.2026

  • 2 Не са бавн0ре,висши в Казахстан като укр

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Видяхте ли сега?":

    на които години наред им промиваха мозъка против бъюрат им. И ги лъжеха с цветни мъниста и шарени бонбинки. Искаха банани, сатенени бикини и шекели. Е, получиха ги.

    14:14 26.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор
    В Казахстан е по-сигурно от несигурната Москва.
    Може пък там се преселя след разпада на РФ ☝️

    14:16 26.05.2026

  • 4 Буданов

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Видяхте ли сега?":

    Да идва.💥

    Коментиран от #6

    14:19 26.05.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Видяхте ли сега?":

    "...И какъв беше проблемът да се договорят ..."

    Проблемът е, че Русия е НИКОЙ !!!
    Ако утре Северна македония тръгне да си "взима" Благоевград, дали ще преговаряме или ще ги ударим с хвърковатите F-16 Block 70 ? ☝️

    Коментиран от #7

    14:20 26.05.2026

  • 6 Орешник

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Буданов":

    Где е БъдаЛов?

    Коментиран от #8

    14:22 26.05.2026

  • 7 Гълъбова

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ти не си на всеки км, а на 4-ти км.

    14:24 26.05.2026

  • 8 Кирило Буданов, разведчик

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Орешник":

    В Москва съм.
    Чакам Путин се появи, го бомбя с някой дрон у главата плешива !!! 😄

    Коментиран от #10

    14:26 26.05.2026

  • 9 Тошко

    3 6 Отговор
    Най-много и казаките да му бият шута като китайците.

    Коментиран от #11

    14:28 26.05.2026

  • 10 Орешникът

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Ликвидира ГУР в Кийиф.
    Трапанираният мозък Буданов може да чака само тунгусите в Сибир

    Коментиран от #13

    14:30 26.05.2026

  • 11 Живко

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Тошко":

    Китайците пуснаха на ботокса Лебедово езеро.Това се пуска на смъртници.

    14:31 26.05.2026

  • 12 Тошко

    2 6 Отговор
    Путин е докарал Русия до просешка тояга, вече никой не ги иска, Русия е пред гражданска война.

    14:33 26.05.2026

  • 13 Ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Орешникът":

    Три гаража на 100 километра от Киев.
    Аре сега беги се гръммни.

    Коментиран от #14

    14:37 26.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чети

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "И под гаражащите - мишоци":

    Гаражите

    14:40 26.05.2026

  • 16 Баба ти от Украина

    1 5 Отговор
    Трябва там да го арестуват На съд като Милошевич

    14:41 26.05.2026

  • 17 Ти да видиш

    5 1 Отговор
    Ние пък си мислехме че Путин е на смъртен одър и бере душа пък той се разхождал по света.

    14:41 26.05.2026