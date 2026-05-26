Започва изграждането на още 40 км от АМ „Русе – Велико Търново”

26 Май, 2026 16:21 1 015 7

Проектното трасе на автомагистралата е общо 132,84 км и е разделено на три участъка

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

На 27 май започва изграждането на още 40,14 км от автомагистралата „Русе – Велико Търново“, в участъка от Русе до Бяла. Очаква се на символичната първа копка на обекта да присъстват Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Тодор Анастасов, кметът на Русе Пенчо Милков, проф. д-р Любомир Владимиров – областен управител на Русе, народни представители и кметове от региона.

Проектното трасе на автомагистралата е общо 132,84 км и е разделено на три участъка: Русе – Бяла /40,14 км/, обход на град Бяла /35,4 км/, чието изграждане започна през 2023 г., и Бяла – Велико Търново /57,2 км/.

Отсечката, в която сега стартира строителството, обхваща трасето от км 0+500 до км 40+640. Тя ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. За обекта има готов технически проект, завършени отчуждения и е издадено разрешение за строеж.

За третия участък от Бяла до Велико Търново през миналата година беше обявена обществена поръчки за избор на изпълнител на проектиране и строителство. Предстои откриване и на тръжната процедура за избор на строителния надзор.

Изпълнител на проектирането и строително-монтажните работи на участъка Русе - Бяла, на който ще бъде направена първата копка, е ДЗЗД „ХЕМУС-16320“. В него участват: „Инфра Експерт“ АД, „Автомагистрали - Черно море“ АД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД и „Трансконсулт-22“ ЕООД. Стойността на договора е 448 160 167,62 евро без ДДС.

Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „ЛИДЕР КОНСУЛТ“, в което са: „Трафик Холдинг“ ЕООД, „Строл – 1000“ АД, „ЕН АР Консулт“ ЕООД и „Де Ни Ди“ ЕООД. Стойността на договора е 6 513 493,63 евро без ДДС.

Проектът за изграждането на АМ „Русе – Велико Търново” се съфинансира по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027, приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки“. Безвъзмездната финансова помощ за автомагистралата е 524 241 794,11 евро. Обектът е определен като операция от стратегическо значение и реализацията му има важно място за международната свързаност.

Автомагистралата „Русе - Велико Търново“ ще започва от Русе при планирания трети мост над река Дунав и ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проход Шипка и Прохода на Републиката. Габаритът на автомагистралното трасе е Г27 – с две активни и една аварийна лента за движение в посока, средна разделителна ивица и банкети. Предвидени са необходимите пътни възли и връзки, за да може хората от отделните населени места да имат бърз и удобен достъп до трасето. По първите два участъка от АМ „Русе – Велико Търново“ ще бъдат изградени 11 виадукта, като 7 от тях са на участъка Русе – Бяла. Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 10 пътни възела. 6 от тях са на отсечката Русе – Бяла, а останалите 4 са на обходния път на Бяла. Достъп до земеделските земи ще е осигурен чрез 8 селскостопански пресичания, 4 от тях са на отсечката Русе - Бяла. Предвидени са площадки за отдих, разположени двустранно на трасето.

В момента пътят Русе – Бяла е един от най-натоварените и с висока концентрация на тежки пътни инциденти. С новото трасе броят на катастрофите по направлението ще намалее, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, а транзитният трафик ще бъде изведен от населените места. С изграждането на автомагистралата „Русе - Велико Търново“ ще се осигури връзка между държавите в Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. С построяването ѝ ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места. АМ „Русе - Велико Търново“ ще бъде основната връзка, свързваща моста над река Дунав при Русе с гр. Велико Търново, с път I-4 „Коритна – Севлиево – Велико Търново – п. в „Белокопитово“, с път I-3 „Гара Бяла – Плевен - Коритна – Ботевград“ и бъдещия участък от АМ „Хемус“ край Велико Търново.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 2 Отговор
    Погледнете: НА ВСЯКЪДЕ КОНСОРЦИУМИ! Когато отчетат, че обекта е завършен консорциумите се разпадат и никой не носи отговорност ни за проект, ни за строеж, ни за надзор!

    16:32 26.05.2026

  • 2 Поредната бездънна яма

    5 1 Отговор
    От толкова много ма..уни на клона, кой после ще носи отговорност когато "магистралата" се разпадне след 2 месеца?
    Предполагам никой. На това му се вика колективна безотговорност, хората взеха парите, виновни няма, а народа има право само да ПЛАЩА.
    ВЕЧЕ НЕ ВЯРВАМ НА НИКОГО.

    16:41 26.05.2026

  • 3 Коя е другата

    7 0 Отговор
    отсечка? Нищо не се разбира от писанията им? И а ли нещо изградено до сега? Пишете по- разумно.

    16:49 26.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    2 4 Отговор
    На нови... а къде са старите?
    Нямате пари да се оправи Тракия, която има нужда само от една нова настилка, а там е големия трафик - тръгнали нови да строят

    Коментиран от #6

    16:59 26.05.2026

  • 5 селяк

    1 0 Отговор
    що кинта са а откраднало тука :Д тиа 40 киломентра със банкноти по 100 евро да ги прават пак по ефтинко ша излее

    17:05 26.05.2026

  • 6 Русенец

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Ние от Северна България нямаме право на магистрала, така ли? Важното е пътя на шопите и майните до морето да е добре, другите да мрат.

    17:15 26.05.2026

  • 7 Фирмите на Бойко и Шиши

    0 0 Отговор
    ще връщат ли авансите? Чува ли се нещо по този въпрос? Новата власт ще намери желаещи да построят магистралата за 3 пъти по-малко пари.

    17:15 26.05.2026

