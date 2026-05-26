Седем жертви във Франция заради горещата вълна, предупреждения за опасни температури в страната

26 Май, 2026 13:56 880 4

Повечето инциденти са свързани с удавяния, властите въвеждат мерки за защита на населението и спортни събития

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Седем души са загубили живота си във Франция при инциденти, пряко или косвено свързани с продължаващата гореща вълна, съобщи във вторник младшият министър на енергетиката Мод Брежон, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

По нейни думи петима от загиналите са се удавили в езера, реки или в морето, на фона на високите температури в страната.

Френските власти са разпоредили на местните администрации да въведат допълнителни мерки за защита на гражданите, включително по време на спортни събития, допълва Брежон.

В момента в Париж се провежда Откритото първенство на Франция по тенис „Ролан Гарос“, което също е засегнато от горещото време.

Франция е обхваната от температури, значително над нормалните за сезона, от събота насам.

По-голямата част от регион Бретан е поставена под оранжев код за опасно време от метеорологичната служба Meteo France, като се очаква температурите да достигнат до 36 градуса по Целзий във вторник следобед.

Според прогнозите горещата вълна ще продължи и през следващите дни, включително сряда и четвъртък.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Ненормална работа в началото на миналата седмица беше супер студено бях пускала вечер парното ,в четвъртък 30° а уикенда 35 и плюс.За първи път ми се случва от зимната грейка на следващия ден по тениска .

    14:03 26.05.2026

  • 2 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 0 Отговор
    На оня Бабата как е

    14:36 26.05.2026

  • 3 Оооооо..

    0 0 Отговор
    Повечето се удавили в езеро..Е ако е така, аз искам да се удавя в море от бира, ако може моля!!!

    15:26 26.05.2026

  • 4 Суров компир

    0 0 Отговор
    Нема да ядете сладоледъ, шото пали на вода, а водата е вредна шо съдържа микроби ....само маастика с таратор, а през деня гасиш с яко бира.

    15:29 26.05.2026

