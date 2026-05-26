Седем жертви във Франция заради горещата вълна, предупреждения за опасни температури в страната

Седем души са загубили живота си във Франция при инциденти, пряко или косвено свързани с продължаващата гореща вълна, съобщи във вторник младшият министър на енергетиката Мод Брежон, цитирана от „Ройтерс“, предава News.bg.

По нейни думи петима от загиналите са се удавили в езера, реки или в морето, на фона на високите температури в страната.

Френските власти са разпоредили на местните администрации да въведат допълнителни мерки за защита на гражданите, включително по време на спортни събития, допълва Брежон.

В момента в Париж се провежда Откритото първенство на Франция по тенис „Ролан Гарос“, което също е засегнато от горещото време.

Франция е обхваната от температури, значително над нормалните за сезона, от събота насам.

По-голямата част от регион Бретан е поставена под оранжев код за опасно време от метеорологичната служба Meteo France, като се очаква температурите да достигнат до 36 градуса по Целзий във вторник следобед.

Според прогнозите горещата вълна ще продължи и през следващите дни, включително сряда и четвъртък.