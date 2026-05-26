Отмениха бедственото положение в Габрово, продължава разчистването

26 Май, 2026 19:10 446 0

Светослава Ингилизова

Областният управител на Габрово отмени въведеното бедствено положение в региона. Заповедта му влезе в сила днес в 17.00 ч.

Най-критична в инфраструктурно отношение остава ситуацията за община Дряново, където продължават дейностите по възстановяване и обезопасяване на засегнатите обекти.

Като допълнение към обезщетенията от държавния бюджет, в общините Дряново и Севлиево се предвижда и отпускането на помощи от общинските бюджети. В община Севлиево се набират и дарения след координация с отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на телефон: 0675 396 216.

По-рано днес бе намерено тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево.

В издирвателната операция са участвали служители на Областната дирекция на МВР в Габрово, районните управления в Габрово и Севлиево, както и екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Габрово. За обследване на района е използван и дрон.

Тялото на мъжа е намерено на приблизително четири километра от мястото, на което за последно е бил забелязан. На местопроизшествието се извършва оглед.

Десетки доброволци и местни продължават да разчистват кал, клони и боклуци в Дряново.

БГНЕС припомня, че вследствие на обилните валежи на 22 и 23 май обстановката в област Габрово бе усложнена, като областният управител обяви и бедствено положение. Наводнението нанесе сериозни щети на десетки къщи. Залят бе стадионът в Дряново, има вода и в Спортната зала, нанеси са щети и върху моста на Колю Фичето в града.

Местните очакват помощ от държавата за справяне с последствията.

За жалост срещу природата не може да се направи нищо, коментират в Дряново, докато върви усилена работа по почистване на кал и тиня.

В понеделник в Севлиево пристигнаха трима министри - на регионалното развитие, на социалната политика и на земеделието.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че максималният размер на допустимата помощ, която хората могат да получат от МТСП, е близо 4000 евро.

"Средствата могат да достигнат изключително бързо до хората – в момента, в който документите за получаването ѝ са одобрени“, каза Ефремова. Тя обясни, че като първа стъпка пострадалите могат да получат еднократна помощ от 1171 евро от Агенцията за социално подпомагане, след което да им бъде отпусната допълнителна подкрепа от 1500 евро. Засегнатите домакинства имат право и на до 1300 евро от Фонд „Социална закрила“ за подмяна на унищожени електроуреди и оборудване.

Критичната ситуация в Севлиево се нормализира след пороите, вчера бе пуснат и магистралният водопровод с питейна вода, който да захрани града и околни села. Заради придошлата вода, водопроводът и част от пречиствателната станция на града бяда отнесени.


