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Нарастващо безпокойство във Вашингтон! Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство

Нарастващо безпокойство във Вашингтон! Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство

16 Юни, 2026 20:11 2 698 34

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  • украйна

Меморандумът предоставя на министъра на отбраната правомощия да сключва споразумения с представители на частната индустрия с цел укрепване на отбранителната промишлена база

Нарастващо безпокойство във Вашингтон! Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство (Defense Production Act), за да се справи с ограниченията в доставките на оръжия и развитието на производството на боеприпаси и свързаните с тях вериги за доставки, съобщи Ройтерс, позовавайки се на публикуван меморандум, пише БТА.

Ходът идва на фона на нарастващото безпокойство във Вашингтон относно способността на американските оръжейни производители да отговорят на търсенето.

Ракетни двигатели с твърдо гориво, запалителните системи и системите за насочване са сред най-важните компоненти за производството на оръжия, като именно при тях производственият капацитет е най-ограничен. Те са от съществено значение както за съществуващите оръжейни системи, така и за бъдещите програми за модернизация.

„С настоящото установявам, че са налице условия, които могат да представляват пряка заплаха за националната отбрана или за програмите за поддържане на отбранителната готовност“, заявява Тръмп в меморандум от 11 юни, адресиран до ръководителя на Пентагона.

Той посочва като причини „ограничения производствен капацитет, уязвими вериги за доставки, зависимости, свързани с дълги срокове за производство и доставка, както и други производствени затруднения“.

Меморандумът предоставя на министъра на отбраната правомощия да сключва споразумения с представители на частната индустрия с цел укрепване на отбранителната промишлена база.

Законът за отбранителното производство позволява на президента или на упълномощени от него лица да провеждат консултации с представители на индустрията, бизнеса и други заинтересовани страни и да сключват споразумения в подкрепа на националната отбрана, но само когато са налице условия, които могат да представляват пряка заплаха за нея.

САЩ може да върнат скоро санкциите върху доставките на руски петрол, след като американският президент Доналд Тръмп и лидерите на съюзниците му от Г-7 на срещата си на върха днес отново върнаха темата за войната в Украйна на първо място в дневния си ред - повече от четири години след пълномащабната руска инвазия, предаде Асошиейтед прес.

През последните седмици конфликтът с Иран засенчи Украйна, но след обявяването на споразумение за края на три и половина месечната война в Залива, Тръмп сега каза, че иска да се фокусира върху Украйна.

Запитан дали ще върне санкциите срещу Русия, които бяха облекчени, за да подпомогнат намаляването на цените на горивата, американският президент заяви, че мерките ще бъдат върнати, след като повече петрол започне да преминава през Ормузкия проток.

“Скоро ще имаме възможност да направим това, тъй като петролът потече”, каза Тръмп. “В позиция сме да направим скоро това”, добави той.

През март САЩ временно облекчиха санкциите на някои руски петролни доставки, след като цените рязко се покачиха. Изключението беше удължено, след като войната в Залива се проточи.

Украинският президент Володимир Зеленски се присъедини към лидерите на Г-7 за разгори за войната в страната му, която протече бързо, след като лидерите се събраха за едва 75 минути.

Зеленски каза, че намеренията на Киев за мир са сериозни, докато Русия “си играе” със световните лидери. “Цялата “Седморка” единодушно подкрепи Украйна днес”, добави той.

Зеленски уточни, че лидерите на Г-7 са подкрепили нуждата на Украйна от повече ракети “Пейтриът” и са обсъдили как да увеличат производството им чрез даването на лиценз. Ракетите “Пейтриът” са способни да противодействат на руските балистични ракетни атаки срещу електропреносната мрежа и градовете на Украйна.

След като Тръмп оряза помощта за Киев, Франция и европейските ѝ съюзници сега са най-големите доставчици на военна и финансова помощ за страната.

В Евиан - френския спа курорт, близо до швейцарската граница, който е домакин на срещата на върха - Тръмп омаловажи въздействието на руско-украинската война върху САЩ, но съжали за ръста на жертвите.

Междувременно Великобритания обяви нов пакет санкции срещу “сенчестия флот”, който Русия използва за доставки на петрол и газ, и срещу финансовите мрежи на Москва за заобикаляне на западните санкции.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    34 20 Отговор
    ИМАМ ВЪПРОС КЪМ МАЛКА ГРУПА РУСОФОБИ В БЪЛГАРИЯ!

    Тук пишете своите лъжливи, жалки и Смешни Текстове срещу Русия! И за това използвате технологията на Русия, знанията на нейните учени, работата на руските инженери и специалисти, които са ви построили ядрена централа, чиято електроенергия използвате!! Не се ли превръщате в еврогеи? Вие сте толкова малки и жалки))

    да живее Велика Русия!

    Коментиран от #5, #14, #15, #17

    20:13 16.06.2026

  • 2 Дзак

    21 10 Отговор
    Войната няма да се размине. Освен ако Г20 не озаптят Г7!

    20:14 16.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 11 Отговор
    Те САШтисаните все се отбраняват и все на чужда територия🤔❗

    Коментиран от #6

    20:14 16.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 11 Отговор
    ,ние събудихме спящ гигант,,-Ямамото , след Пърл Харбър

    20:14 16.06.2026

  • 5 Вежливия лос

    15 21 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Добър вечер, копейка
    Отчаянието е лош съветник.
    Пий една йени ракъ

    20:14 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    28 5 Отговор
    С цел ОТБРАНА на страната си, ТръНп хвърли 1 000, ХИЛЯДА, бойни брадвички .....над Иран🤔
    Шестаците от Петоъгълника му казАха, че складовете им са празни, та ТръНп обяви победа и край на войната😀

    20:17 16.06.2026

  • 8 Айде

    7 13 Отговор
    Москва и Санкт Петербург отекоха в канала.

    20:18 16.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Урсулчо

    9 7 Отговор
    Тези бомби ще гърмят в Русия.

    20:20 16.06.2026

  • 11 Милен

    17 4 Отговор
    Не съм го сътворил аз ама ми хареса: група американски учени били много учудени, като разбрали че над новооткрито американско находище на нефт се намира арабска държава. Та как няма да се гласуват нови средства за отбрана като някакви си арабски държави са се настанили над американските нефтени находища.

    20:26 16.06.2026

  • 12 Николова , София

    10 4 Отговор
    Доналд Тръмп накрая от големия е .ч както го нарече преди години лизача собственик на пик ,че не му помня името на тоя ...ще се окаже че Тръмп е един дядка който нищо не може да вдигне от 25 години

    20:28 16.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 B 2 Комплекс

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    духааааааййййййй пееееееедаааааааааааллллл

    20:34 16.06.2026

  • 15 Тихо

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    сектант, кланяш се на сатанинската=шаманистка секта в кремъл.

    20:35 16.06.2026

  • 16 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Има място за всички на земята ,два на един без комин без джобове

    20:36 16.06.2026

  • 17 Санитар от Карлуково

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Колегите са на път! Стаята е оправена! Но, доктора не е оптимист....

    20:38 16.06.2026

  • 18 Жожи

    8 2 Отговор
    След ваксините на фармацевтичната промишленост, сега наред са военните производители да умножат печалбите си. А след това кой ? Гробища рине?

    20:44 16.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Русофил

    5 6 Отговор
    Меня завут Сер Гей

    20:52 16.06.2026

  • 21 СЛAВA НА РУCИЯ И БЪЛГAРИЯ

    9 6 Отговор
    Русофобите в България са най-пропадналите алкохолици и наркомани.

    Коментиран от #25

    20:52 16.06.2026

  • 22 Нормално

    4 6 Отговор
    Тръмп каза - приключих с Иран. Захващам се с войната в Русия и Украйна.

    Коментиран от #24

    20:54 16.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ватенка

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Нормално":

    Тръмп е приключил с Иран, но Бенджи Нетаняху не е приключил нито с Иран, нито с Ливан.

    20:56 16.06.2026

  • 25 Един

    10 6 Отговор

    До коментар #21 от "СЛAВA НА РУCИЯ И БЪЛГAРИЯ":

    Русофилите са полирани мозъци наведени към Москва, на които не им пука за България.

    Коментиран от #29

    20:56 16.06.2026

  • 26 ФАКТ

    7 4 Отговор
    ХИЧ НЕ ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СОРОСКИТЕ 02% ЦЕНТИ ДЕТО СМЪРДЯТ ИЗ ЧАТА НА КУЛИШЕВСКИ МАТЕРИАЛ

    21:01 16.06.2026

  • 27 Баламата

    2 5 Отговор
    Доньо продаде всичко 120$,сега иска да купи на 60$ Това е.А Путин..Путин си го мести

    21:06 16.06.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    5 0 Отговор
    Проблемът на САЩ са огромната цена на американските оръжия и боеприпаси, достигаща 10 пъти по-висока от руските такива.
    Колкото и милиарди да наливат, трябва да делим сумата на десет, за да достигнем руските цени, но не и в количествено отношение.
    През ВСВ САЩ произвеждаха по няколко кораба на ден, но сега американската промишленост и корабостроене са деградирали и САЩ строят един самолетоносач 15 години, а Китайската народна република строи два самолетоносача за 5 години. Китай вече изпревари САЩ по действащи самолетоносачи. САЩ са вече едно красиво минало на рокендрол и розови кадилаци.

    21:12 16.06.2026

  • 29 Как не те е срам, бе петроханец?

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Един":

    Да, точно на калушевци като вас най-много ви пука за България. Нека да има млади момчета и епилатори - това са вашите ценности.

    21:14 16.06.2026

  • 30 Чичо Дончо

    3 1 Отговор
    Бойнг след Бойнг падат като круши.

    Коментиран от #32

    21:20 16.06.2026

  • 31 Чебурашка

    5 1 Отговор
    Колега, скоро ще бъдем в изходно положение. АЕЦа му остава малко живот и то, ако му удължат лиценза лицензодателите (Росатом).
    А от Западната къща ще ни построят, ама като ми купи тате колело...

    Коментиран от #33

    21:22 16.06.2026

  • 32 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Чичо Дончо":

    Как няма да падат боингите на тия години? И аз паднах оная година, но докторите ме изправиха. Спрях цигарите и направих два припадъка. Цял живот съм пушил, а се подлъгах да спра изведнъж.
    Боингите са на моите години и е нормално да падат.

    21:24 16.06.2026

  • 33 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чебурашка":

    Като спре АЕЦ-а ще има плач, сълзи и скърцане със зъби. Режим на тока денем има, нощем няма и постепенна деградация на туризма и промишлеността.

    21:28 16.06.2026

  • 34 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Обещаха ни, че ще станем Швейцария на Балканите, а ще станем Бангладеш на Балканите. Без АЕЦ, без промишленост и туризъм. Без ток няма водопроводи и канализация в хотелите. Закривай!

    21:34 16.06.2026