Нарастващо безпокойство във Вашингтон! Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство (Defense Production Act), за да се справи с ограниченията в доставките на оръжия и развитието на производството на боеприпаси и свързаните с тях вериги за доставки, съобщи Ройтерс, позовавайки се на публикуван меморандум, пише БТА.

Ходът идва на фона на нарастващото безпокойство във Вашингтон относно способността на американските оръжейни производители да отговорят на търсенето.

Ракетни двигатели с твърдо гориво, запалителните системи и системите за насочване са сред най-важните компоненти за производството на оръжия, като именно при тях производственият капацитет е най-ограничен. Те са от съществено значение както за съществуващите оръжейни системи, така и за бъдещите програми за модернизация.

„С настоящото установявам, че са налице условия, които могат да представляват пряка заплаха за националната отбрана или за програмите за поддържане на отбранителната готовност“, заявява Тръмп в меморандум от 11 юни, адресиран до ръководителя на Пентагона.

Той посочва като причини „ограничения производствен капацитет, уязвими вериги за доставки, зависимости, свързани с дълги срокове за производство и доставка, както и други производствени затруднения“.

Меморандумът предоставя на министъра на отбраната правомощия да сключва споразумения с представители на частната индустрия с цел укрепване на отбранителната промишлена база.

Законът за отбранителното производство позволява на президента или на упълномощени от него лица да провеждат консултации с представители на индустрията, бизнеса и други заинтересовани страни и да сключват споразумения в подкрепа на националната отбрана, но само когато са налице условия, които могат да представляват пряка заплаха за нея.

САЩ може да върнат скоро санкциите върху доставките на руски петрол, след като американският президент Доналд Тръмп и лидерите на съюзниците му от Г-7 на срещата си на върха днес отново върнаха темата за войната в Украйна на първо място в дневния си ред - повече от четири години след пълномащабната руска инвазия, предаде Асошиейтед прес.

През последните седмици конфликтът с Иран засенчи Украйна, но след обявяването на споразумение за края на три и половина месечната война в Залива, Тръмп сега каза, че иска да се фокусира върху Украйна.

Запитан дали ще върне санкциите срещу Русия, които бяха облекчени, за да подпомогнат намаляването на цените на горивата, американският президент заяви, че мерките ще бъдат върнати, след като повече петрол започне да преминава през Ормузкия проток.

“Скоро ще имаме възможност да направим това, тъй като петролът потече”, каза Тръмп. “В позиция сме да направим скоро това”, добави той.

През март САЩ временно облекчиха санкциите на някои руски петролни доставки, след като цените рязко се покачиха. Изключението беше удължено, след като войната в Залива се проточи.

Украинският президент Володимир Зеленски се присъедини към лидерите на Г-7 за разгори за войната в страната му, която протече бързо, след като лидерите се събраха за едва 75 минути.

Зеленски каза, че намеренията на Киев за мир са сериозни, докато Русия “си играе” със световните лидери. “Цялата “Седморка” единодушно подкрепи Украйна днес”, добави той.

Зеленски уточни, че лидерите на Г-7 са подкрепили нуждата на Украйна от повече ракети “Пейтриът” и са обсъдили как да увеличат производството им чрез даването на лиценз. Ракетите “Пейтриът” са способни да противодействат на руските балистични ракетни атаки срещу електропреносната мрежа и градовете на Украйна.

След като Тръмп оряза помощта за Киев, Франция и европейските ѝ съюзници сега са най-големите доставчици на военна и финансова помощ за страната.

В Евиан - френския спа курорт, близо до швейцарската граница, който е домакин на срещата на върха - Тръмп омаловажи въздействието на руско-украинската война върху САЩ, но съжали за ръста на жертвите.

Междувременно Великобритания обяви нов пакет санкции срещу “сенчестия флот”, който Русия използва за доставки на петрол и газ, и срещу финансовите мрежи на Москва за заобикаляне на западните санкции.