Нарастващо безпокойство във Вашингтон! Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство (Defense Production Act), за да се справи с ограниченията в доставките на оръжия и развитието на производството на боеприпаси и свързаните с тях вериги за доставки, съобщи Ройтерс, позовавайки се на публикуван меморандум, пише БТА.
Ходът идва на фона на нарастващото безпокойство във Вашингтон относно способността на американските оръжейни производители да отговорят на търсенето.
Ракетни двигатели с твърдо гориво, запалителните системи и системите за насочване са сред най-важните компоненти за производството на оръжия, като именно при тях производственият капацитет е най-ограничен. Те са от съществено значение както за съществуващите оръжейни системи, така и за бъдещите програми за модернизация.
„С настоящото установявам, че са налице условия, които могат да представляват пряка заплаха за националната отбрана или за програмите за поддържане на отбранителната готовност“, заявява Тръмп в меморандум от 11 юни, адресиран до ръководителя на Пентагона.
Той посочва като причини „ограничения производствен капацитет, уязвими вериги за доставки, зависимости, свързани с дълги срокове за производство и доставка, както и други производствени затруднения“.
Меморандумът предоставя на министъра на отбраната правомощия да сключва споразумения с представители на частната индустрия с цел укрепване на отбранителната промишлена база.
Законът за отбранителното производство позволява на президента или на упълномощени от него лица да провеждат консултации с представители на индустрията, бизнеса и други заинтересовани страни и да сключват споразумения в подкрепа на националната отбрана, но само когато са налице условия, които могат да представляват пряка заплаха за нея.
САЩ може да върнат скоро санкциите върху доставките на руски петрол, след като американският президент Доналд Тръмп и лидерите на съюзниците му от Г-7 на срещата си на върха днес отново върнаха темата за войната в Украйна на първо място в дневния си ред - повече от четири години след пълномащабната руска инвазия, предаде Асошиейтед прес.
През последните седмици конфликтът с Иран засенчи Украйна, но след обявяването на споразумение за края на три и половина месечната война в Залива, Тръмп сега каза, че иска да се фокусира върху Украйна.
Запитан дали ще върне санкциите срещу Русия, които бяха облекчени, за да подпомогнат намаляването на цените на горивата, американският президент заяви, че мерките ще бъдат върнати, след като повече петрол започне да преминава през Ормузкия проток.
“Скоро ще имаме възможност да направим това, тъй като петролът потече”, каза Тръмп. “В позиция сме да направим скоро това”, добави той.
През март САЩ временно облекчиха санкциите на някои руски петролни доставки, след като цените рязко се покачиха. Изключението беше удължено, след като войната в Залива се проточи.
Украинският президент Володимир Зеленски се присъедини към лидерите на Г-7 за разгори за войната в страната му, която протече бързо, след като лидерите се събраха за едва 75 минути.
Зеленски каза, че намеренията на Киев за мир са сериозни, докато Русия “си играе” със световните лидери. “Цялата “Седморка” единодушно подкрепи Украйна днес”, добави той.
Зеленски уточни, че лидерите на Г-7 са подкрепили нуждата на Украйна от повече ракети “Пейтриът” и са обсъдили как да увеличат производството им чрез даването на лиценз. Ракетите “Пейтриът” са способни да противодействат на руските балистични ракетни атаки срещу електропреносната мрежа и градовете на Украйна.
След като Тръмп оряза помощта за Киев, Франция и европейските ѝ съюзници сега са най-големите доставчици на военна и финансова помощ за страната.
В Евиан - френския спа курорт, близо до швейцарската граница, който е домакин на срещата на върха - Тръмп омаловажи въздействието на руско-украинската война върху САЩ, но съжали за ръста на жертвите.
Междувременно Великобритания обяви нов пакет санкции срещу “сенчестия флот”, който Русия използва за доставки на петрол и газ, и срещу финансовите мрежи на Москва за заобикаляне на западните санкции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
Тук пишете своите лъжливи, жалки и Смешни Текстове срещу Русия! И за това използвате технологията на Русия, знанията на нейните учени, работата на руските инженери и специалисти, които са ви построили ядрена централа, чиято електроенергия използвате!! Не се ли превръщате в еврогеи? Вие сте толкова малки и жалки))
да живее Велика Русия!
Коментиран от #5, #14, #15, #17
20:13 16.06.2026
2 Дзак
20:14 16.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #6
20:14 16.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:14 16.06.2026
5 Вежливия лос
До коментар #1 от "Луганск":Добър вечер, копейка
Отчаянието е лош съветник.
Пий една йени ракъ
20:14 16.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Шестаците от Петоъгълника му казАха, че складовете им са празни, та ТръНп обяви победа и край на войната😀
20:17 16.06.2026
8 Айде
20:18 16.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Урсулчо
20:20 16.06.2026
11 Милен
20:26 16.06.2026
12 Николова , София
20:28 16.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 B 2 Комплекс
До коментар #1 от "Луганск":духааааааййййййй пееееееедаааааааааааллллл
20:34 16.06.2026
15 Тихо
До коментар #1 от "Луганск":сектант, кланяш се на сатанинската=шаманистка секта в кремъл.
20:35 16.06.2026
16 Kaлпазанин
20:36 16.06.2026
17 Санитар от Карлуково
До коментар #1 от "Луганск":Колегите са на път! Стаята е оправена! Но, доктора не е оптимист....
20:38 16.06.2026
18 Жожи
20:44 16.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Русофил
20:52 16.06.2026
21 СЛAВA НА РУCИЯ И БЪЛГAРИЯ
Коментиран от #25
20:52 16.06.2026
22 Нормално
Коментиран от #24
20:54 16.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ватенка
До коментар #22 от "Нормално":Тръмп е приключил с Иран, но Бенджи Нетаняху не е приключил нито с Иран, нито с Ливан.
20:56 16.06.2026
25 Един
До коментар #21 от "СЛAВA НА РУCИЯ И БЪЛГAРИЯ":Русофилите са полирани мозъци наведени към Москва, на които не им пука за България.
Коментиран от #29
20:56 16.06.2026
26 ФАКТ
21:01 16.06.2026
27 Баламата
21:06 16.06.2026
28 Хахаха!🎺🥳😀
Колкото и милиарди да наливат, трябва да делим сумата на десет, за да достигнем руските цени, но не и в количествено отношение.
През ВСВ САЩ произвеждаха по няколко кораба на ден, но сега американската промишленост и корабостроене са деградирали и САЩ строят един самолетоносач 15 години, а Китайската народна република строи два самолетоносача за 5 години. Китай вече изпревари САЩ по действащи самолетоносачи. САЩ са вече едно красиво минало на рокендрол и розови кадилаци.
21:12 16.06.2026
29 Как не те е срам, бе петроханец?
До коментар #25 от "Един":Да, точно на калушевци като вас най-много ви пука за България. Нека да има млади момчета и епилатори - това са вашите ценности.
21:14 16.06.2026
30 Чичо Дончо
Коментиран от #32
21:20 16.06.2026
31 Чебурашка
А от Западната къща ще ни построят, ама като ми купи тате колело...
Коментиран от #33
21:22 16.06.2026
32 Пенсионер 69 годишен
До коментар #30 от "Чичо Дончо":Как няма да падат боингите на тия години? И аз паднах оная година, но докторите ме изправиха. Спрях цигарите и направих два припадъка. Цял живот съм пушил, а се подлъгах да спра изведнъж.
Боингите са на моите години и е нормално да падат.
21:24 16.06.2026
33 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #31 от "Чебурашка":Като спре АЕЦ-а ще има плач, сълзи и скърцане със зъби. Режим на тока денем има, нощем няма и постепенна деградация на туризма и промишлеността.
21:28 16.06.2026
34 Хахаха!🎺🥳😀
21:34 16.06.2026