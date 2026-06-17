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Франция демонстрира класа срещу Сенегал

Франция демонстрира класа срещу Сенегал

17 Юни, 2026 00:12 473 6

  • франция-
  • сенегал-
  • световното първенство по футбол-
  • северна америка-
  • килиан мбапе-
  • майкъл олисе

Мбапе блести с два гола, а „петлите“ стартират с победа на Мондиала в Северна Америка

Франция демонстрира класа срещу Сенегал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Франция и Сенегал премериха сили в първия си двубой от група „I“ на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Въпреки че „петлите“ на Дидие Дешан влязоха в мача като фаворити, първото полувреме се оказа далеч от очакванията на френските фенове. Сенегалците, водени от бързи контраатаки, създадоха сериозни главоболия на защитата на Франция.

В 25-ата минута Никълъс Джаксън бе на косъм да открие резултата, след като топката се отби в гредата на Майк Менян.

Малко преди почивката Исмаил Сар също пропусна златен шанс да изведе Сенегал напред. Французите, от своя страна, записаха едва един удар към вратата на Едуард Менди – антирекорд за тима на световни първенства от 1966 година насам.

След паузата Франция излезе преобразена. Селекцията на Дешан вдигна оборотите и започна да притиска съперника. В 59-ата минута „петлите“ имаха основателни претенции за дузпа след съприкосновение с Килиан Мбапе, но съдията остана безмълвен.

Натискът даде резултат в 66-ата минута, когато именно Мбапе откри резултата с хладнокръвен удар по земя, след чудесна асистенция от Майкъл Олисе.

Французите не спряха дотук – в 82-ата минута резервата Брадли Баркола удвои преднината с елегантен прехвърлящ удар, подпомогнат от Адриен Рабио.

В добавеното време двата отбора си размениха по едно попадение. Първо Ибрахим Мбайе върна надеждите на Сенегал с гол в 95-ата минута след пас на Илиман Ндиайе.

Само минута по-късно обаче Мбапе сложи точка на спора с втория си гол в мача, оформяйки крайното 3:1 за Франция. Това попадение се оказа историческо – Мбапе вече има 14 гола на световни първенства и общо 58 за националния отбор, с което се превърна в най-резултатния футболист в историята на Франция.

С тази победа Франция стартира уверено похода си в група „I“, където ще се изправи още срещу Норвегия и Ирак.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    5 1 Отговор
    Франция винаги е приличала на африкански отбор,но така е с тези бивши колоний.Не че съм расист уважавам както Африка така и Китай и Япония.Франция е фаворит за световното а останалите са гола вода!Иначе Садио Мане от Сенегал е много по-голям като човек от Мбапе!

    Коментиран от #4

    00:17 17.06.2026

  • 2 МисиркоФ

    3 1 Отговор
    коментатора от гейПарада ли го избраха, луд за връзване, добър мач, очертава се новия шампион.

    Коментиран от #6

    00:23 17.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Ква класа?! Вие ненормални ли сте!
    Само късмета спаси Франция от гол още в началото!

    Гледах 10тина минути от мача - и се отвратих!!!!!!!!!!!
    В отбора на франция единствения бял беше треньора! Това ли е франция на Молиер, Дюма, Балзак?! На Луи и Наполеон?!!!

    Изпсувах и превключих!

    Коментиран от #5

    00:24 17.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Точно!!!
    Не съм расист, чуждите култури и обичаи винаги са ме привличали - но това означава, че и ние трябва да пазим своите!

    Просто е изумително (и направо гнусно) да гледаш до къде може да те докара толерастиятта и алчността! Падението на европа е тотално, защото това важи не само за френския отбор!

    А честно казано африканците на това първенство наистина правят много добро впечатление...

    00:30 17.06.2026

  • 5 Лост

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    По времето на Платини единствения черен беше Тигана -голям футболист.

    00:30 17.06.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "МисиркоФ":

    Коментаторчето е луд фен на маймунките от Европа.
    2018 хвърли масло отзад като спечелиха.

    00:56 17.06.2026

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