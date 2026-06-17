Франция демонстрира класа срещу Сенегал

Франция и Сенегал премериха сили в първия си двубой от група „I“ на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Въпреки че „петлите“ на Дидие Дешан влязоха в мача като фаворити, първото полувреме се оказа далеч от очакванията на френските фенове. Сенегалците, водени от бързи контраатаки, създадоха сериозни главоболия на защитата на Франция.
В 25-ата минута Никълъс Джаксън бе на косъм да открие резултата, след като топката се отби в гредата на Майк Менян.
Малко преди почивката Исмаил Сар също пропусна златен шанс да изведе Сенегал напред. Французите, от своя страна, записаха едва един удар към вратата на Едуард Менди – антирекорд за тима на световни първенства от 1966 година насам.
След паузата Франция излезе преобразена. Селекцията на Дешан вдигна оборотите и започна да притиска съперника. В 59-ата минута „петлите“ имаха основателни претенции за дузпа след съприкосновение с Килиан Мбапе, но съдията остана безмълвен.
Натискът даде резултат в 66-ата минута, когато именно Мбапе откри резултата с хладнокръвен удар по земя, след чудесна асистенция от Майкъл Олисе.
Французите не спряха дотук – в 82-ата минута резервата Брадли Баркола удвои преднината с елегантен прехвърлящ удар, подпомогнат от Адриен Рабио.
В добавеното време двата отбора си размениха по едно попадение. Първо Ибрахим Мбайе върна надеждите на Сенегал с гол в 95-ата минута след пас на Илиман Ндиайе.
Само минута по-късно обаче Мбапе сложи точка на спора с втория си гол в мача, оформяйки крайното 3:1 за Франция. Това попадение се оказа историческо – Мбапе вече има 14 гола на световни първенства и общо 58 за националния отбор, с което се превърна в най-резултатния футболист в историята на Франция.
С тази победа Франция стартира уверено похода си в група „I“, където ще се изправи още срещу Норвегия и Ирак.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #4
00:17 17.06.2026
2 МисиркоФ
Коментиран от #6
00:23 17.06.2026
3 ДрайвингПлежър
Само късмета спаси Франция от гол още в началото!
Гледах 10тина минути от мача - и се отвратих!!!!!!!!!!!
В отбора на франция единствения бял беше треньора! Това ли е франция на Молиер, Дюма, Балзак?! На Луи и Наполеон?!!!
Изпсувах и превключих!
Коментиран от #5
00:24 17.06.2026
4 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Хахаха":Точно!!!
Не съм расист, чуждите култури и обичаи винаги са ме привличали - но това означава, че и ние трябва да пазим своите!
Просто е изумително (и направо гнусно) да гледаш до къде може да те докара толерастиятта и алчността! Падението на европа е тотално, защото това важи не само за френския отбор!
А честно казано африканците на това първенство наистина правят много добро впечатление...
00:30 17.06.2026
5 Лост
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":По времето на Платини единствения черен беше Тигана -голям футболист.
00:30 17.06.2026
6 Aлфа Bълкът
До коментар #2 от "МисиркоФ":Коментаторчето е луд фен на маймунките от Европа.
2018 хвърли масло отзад като спечелиха.
00:56 17.06.2026