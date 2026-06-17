Франция демонстрира класа срещу Сенегал

Франция и Сенегал премериха сили в първия си двубой от група „I“ на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Въпреки че „петлите“ на Дидие Дешан влязоха в мача като фаворити, първото полувреме се оказа далеч от очакванията на френските фенове. Сенегалците, водени от бързи контраатаки, създадоха сериозни главоболия на защитата на Франция.

В 25-ата минута Никълъс Джаксън бе на косъм да открие резултата, след като топката се отби в гредата на Майк Менян.

Малко преди почивката Исмаил Сар също пропусна златен шанс да изведе Сенегал напред. Французите, от своя страна, записаха едва един удар към вратата на Едуард Менди – антирекорд за тима на световни първенства от 1966 година насам.

След паузата Франция излезе преобразена. Селекцията на Дешан вдигна оборотите и започна да притиска съперника. В 59-ата минута „петлите“ имаха основателни претенции за дузпа след съприкосновение с Килиан Мбапе, но съдията остана безмълвен.

Натискът даде резултат в 66-ата минута, когато именно Мбапе откри резултата с хладнокръвен удар по земя, след чудесна асистенция от Майкъл Олисе.

Французите не спряха дотук – в 82-ата минута резервата Брадли Баркола удвои преднината с елегантен прехвърлящ удар, подпомогнат от Адриен Рабио.

В добавеното време двата отбора си размениха по едно попадение. Първо Ибрахим Мбайе върна надеждите на Сенегал с гол в 95-ата минута след пас на Илиман Ндиайе.

Само минута по-късно обаче Мбапе сложи точка на спора с втория си гол в мача, оформяйки крайното 3:1 за Франция. Това попадение се оказа историческо – Мбапе вече има 14 гола на световни първенства и общо 58 за националния отбор, с което се превърна в най-резултатния футболист в историята на Франция.

С тази победа Франция стартира уверено похода си в група „I“, където ще се изправи още срещу Норвегия и Ирак.