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Говори Москва: В последния си разговор с Тръмп Путин не е обсъждал среща със Зеленски
  Тема: Украйна

Говори Москва: В последния си разговор с Тръмп Путин не е обсъждал среща със Зеленски

16 Юни, 2026 19:28 634 34

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция

През последните седмици конфликтът с Иран засенчи Украйна, но след обявяването на споразумение за края на три и половина месечната война в Залива, Тръмп сега каза, че иска да се фокусира върху Украйна

Говори Москва: В последния си разговор с Тръмп Путин не е обсъждал среща със Зеленски - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков днес заяви, че руският президент Владимир Путин не е обсъждал възможността за среща с украинския президент Володимир Зеленски по време на последния си телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Никой не се е обръщал към нас с подобно предложение“, каза Ушаков пред репортери.

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Тръмп разговаря отделно с Путин и Зеленски в неделя. Зеленски заяви в понеделник, че е предложил да се срещне с Путин на среща на върха на Г-7 във Франция тази седмица или дори в САЩ за разговори за прекратяване на войната, която навлезе в петата си година, припомня Ройтерс.

САЩ може да върнат скоро санкциите върху доставките на руски петрол, след като американският президент Доналд Тръмп и лидерите на съюзниците му от Г-7 на срещата си на върха днес отново върнаха темата за войната в Украйна на първо място в дневния си ред - повече от четири години след пълномащабната руска инвазия, предаде по-рано Асошиейтед прес.

През последните седмици конфликтът с Иран засенчи Украйна, но след обявяването на споразумение за края на три и половина месечната война в Залива, Тръмп сега каза, че иска да се фокусира върху Украйна.

Запитан дали ще върне санкциите срещу Русия, които бяха облекчени, за да подпомогнат намаляването на цените на горивата, американският президент заяви, че мерките ще бъдат върнати, след като повече петрол започне да преминава през Ормузкия проток.

“Скоро ще имаме възможност да направим това, тъй като петролът потече”, каза Тръмп. “В позиция сме да направим скоро това”, добави той.

През март САЩ временно облекчиха санкциите на някои руски петролни доставки, след като цените рязко се покачиха. Изключението беше удължено, след като войната в Залива се проточи.

Украинският президент Володимир Зеленски се присъедини към лидерите на Г-7 за разгори за войната в страната му, която протече бързо, след като лидерите се събраха за едва 75 минути.

Зеленски каза, че намеренията на Киев за мир са сериозни, докато Русия “си играе” със световните лидери. “Цялата “Седморка” единодушно подкрепи Украйна днес”, добави той.

Зеленски уточни, че лидерите на Г-7 са подкрепили нуждата на Украйна от повече ракети “Пейтриът” и са обсъдили как да увеличат производството им чрез даването на лиценз. Ракетите “Пейтриът” са способни да противодействат на руските балистични ракетни атаки срещу електропреносната мрежа и градовете на Украйна.

След като Тръмп оряза помощта за Киев, Франция и европейските ѝ съюзници сега са най-големите доставчици на военна и финансова помощ за страната.

В Евиан - френския спа курорт, близо до швейцарската граница, който е домакин на срещата на върха - Тръмп омаловажи въздействието на руско-украинската война върху САЩ, но съжали за ръста на жертвите.

Междувременно Великобритания обяви нов пакет санкции срещу “сенчестия флот”, който Русия използва за доставки на петрол и газ, и срещу финансовите мрежи на Москва за заобикаляне на западните санкции.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смее ли

    4 7 Отговор
    Путлето.

    19:30 16.06.2026

  • 2 Без име

    7 2 Отговор
    Путин, Тръмп и Си си поделиха света. Само европейските понита още не са го разбрали.

    19:33 16.06.2026

  • 3 ПОЧНА СЕ....

    3 6 Отговор
    НПЗ то което произвежда бензин и солярка за монголите в кремля и москалбад --- гори и гърми!
    КАПОТНЕ цел ден гори!! И то само на 15 км от кремля!
    У йло ше им даде и на тех купонье
    Ееееедехееее

    Коментиран от #5

    19:33 16.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    БАЙ ДОНИ РАПОНЕ ПЪРВО
    ДА УРЕДИ ЕДНО КАФЕНЦЕ МЕЖДУ
    БИБИ И АЯТОЛАХА ;)

    Коментиран от #10

    19:33 16.06.2026

  • 5 Башо бегачката

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "ПОЧНА СЕ....":

    Старухата Педофил па ли Избега бе дееа?

    19:35 16.06.2026

  • 6 КИИФ ГОРИ

    4 2 Отговор
    А зеления шнорхел се разхожда из париж.

    19:36 16.06.2026

  • 7 На Путин тази тема не му е удобна

    2 3 Отговор
    И да ходи по червената пътека между два B-2 Spirit не му беше удобно. Въпреки че е първият руснак, оказал се толкова близо до тях.

    19:37 16.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор
    Путанита ще се запомни , като най-вредната за Раша царица-нед//оклат///ена , императрица/те и за тва(запада) не я убиват-по добра няма да намерят

    19:37 16.06.2026

  • 10 Аятолахът е спрял кафето

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И дишането е спрял.

    19:38 16.06.2026

  • 11 ЕВРОФАШАГИТЕ

    4 1 Отговор
    Скоро ще са на опашка да му го ценкат на Путин.

    19:39 16.06.2026

  • 12 Всичко от московия е лъжа и измама !

    2 3 Отговор
    Реално вече никой по света не се интересува какво говори, обещава или заплашва царството на Zлото.

    19:39 16.06.2026

  • 13 У йло с дига байрако

    2 3 Отговор
    И а слага край на 13 год монголски Мъки у ДОНБАС! Ясно е и на децата че ще види.. Киев, ама..друг гой раз
    АааааааХахахаха
    СДА ВАЙ СЯ ПЕН дел

    19:40 16.06.2026

  • 14 ДО ЕСЕНТА

    4 3 Отговор
    Кииф рязко ще намалее.

    Коментиран от #18

    19:40 16.06.2026

  • 15 Клоуна пусин 🤡💩

    0 5 Отговор
    Пуся дали се е уредил с купони за бензин да може да пътува ?

    Коментиран от #22

    19:43 16.06.2026

  • 16 Ко пейки проЗДТИ

    2 2 Отговор
    Вервате ли оше у ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА и ... Киев за 2 ДНЯ?
    Че след Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон?
    АааааааХахахаха

    19:45 16.06.2026

  • 17 Макробиолог

    1 1 Отговор
    Константиновка чия?

    19:48 16.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    2 1 Отговор
    Да уреди Путин да приеме зеления червей.

    Коментиран от #23

    19:50 16.06.2026

  • 20 Шафьоро

    2 0 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #34

    19:51 16.06.2026

  • 21 Неграмотник

    1 1 Отговор
    След Тръмп, се слага запетая!
    И защо да обсъжда с рижавото какви срещи планува?
    Зеленски е нелегитимен! Точка!

    Коментиран от #25

    19:52 16.06.2026

  • 22 Що не уважиш

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Мацка си.

    19:52 16.06.2026

  • 23 Тоа па

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "А ГДЕ КАЯ КАЛАС":

    Нъл дъртио пе ДАЛ Избега посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?
    Хихихихихи

    19:53 16.06.2026

  • 24 Хи хи

    0 3 Отговор
    маленкия зеля като толкоз иска мир да заминава за Москва за преговори ! Ако се провали и не постигне мир значи е пълен некадърник и трябва да бъде сменен !! И без това мандата му е отдавна изтекъл !!

    Коментиран от #26, #27, #31

    19:54 16.06.2026

  • 25 Муш муш

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Неграмотник":

    Срещи на педофила със КУ РАна рамАзан или.със... малките момченца?!?
    Хахахахаха

    Коментиран от #28

    19:57 16.06.2026

  • 26 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    Зеленски бомби Путин.

    Коментиран от #32

    19:58 16.06.2026

  • 27 Малиии шо си ПроЗДТ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    Абе..от дека ве намира онаа Пияната, ..сите Мало умни и пе дале?!?
    Ха-ха-ха

    20:00 16.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Русия губи по 100хл човека на месец,100 рафинерии, 50 моста,20 танкера......и т.н,.оти му е припарило на греентишърта за преговори тогава?

    20:03 16.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи":

    И ПУТИН

    ОТДАВНА Е НЕЛЕГИТИМЕН.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #33

    20:05 16.06.2026

  • 32 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Я пъ тоа":

    маленкия зеля мое да пуска фишеци, ама 20% урковска територия стана руска !! а зеля нека си пуска фишеци !!

    20:05 16.06.2026

  • 33 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР":

    Путин в 100% легитимен, а ти се готви, че маленкия зеля каза, че Путин идва !! Почвай да копаеш бункерче да се криеш !!

    20:06 16.06.2026

  • 34 Не не

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Шафьоро":

    Даже спря Бензина
    И в МУСКАЛАБАД.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    20:08 16.06.2026

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