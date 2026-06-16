Говори Москва: В последния си разговор с Тръмп Путин не е обсъждал среща със Зеленски

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков днес заяви, че руският президент Владимир Путин не е обсъждал възможността за среща с украинския президент Володимир Зеленски по време на последния си телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Никой не се е обръщал към нас с подобно предложение“, каза Ушаков пред репортери.

Още новини от Украйна

Тръмп разговаря отделно с Путин и Зеленски в неделя. Зеленски заяви в понеделник, че е предложил да се срещне с Путин на среща на върха на Г-7 във Франция тази седмица или дори в САЩ за разговори за прекратяване на войната, която навлезе в петата си година, припомня Ройтерс.

САЩ може да върнат скоро санкциите върху доставките на руски петрол, след като американският президент Доналд Тръмп и лидерите на съюзниците му от Г-7 на срещата си на върха днес отново върнаха темата за войната в Украйна на първо място в дневния си ред - повече от четири години след пълномащабната руска инвазия, предаде по-рано Асошиейтед прес.

През последните седмици конфликтът с Иран засенчи Украйна, но след обявяването на споразумение за края на три и половина месечната война в Залива, Тръмп сега каза, че иска да се фокусира върху Украйна.

Запитан дали ще върне санкциите срещу Русия, които бяха облекчени, за да подпомогнат намаляването на цените на горивата, американският президент заяви, че мерките ще бъдат върнати, след като повече петрол започне да преминава през Ормузкия проток.

“Скоро ще имаме възможност да направим това, тъй като петролът потече”, каза Тръмп. “В позиция сме да направим скоро това”, добави той.

През март САЩ временно облекчиха санкциите на някои руски петролни доставки, след като цените рязко се покачиха. Изключението беше удължено, след като войната в Залива се проточи.

Украинският президент Володимир Зеленски се присъедини към лидерите на Г-7 за разгори за войната в страната му, която протече бързо, след като лидерите се събраха за едва 75 минути.

Зеленски каза, че намеренията на Киев за мир са сериозни, докато Русия “си играе” със световните лидери. “Цялата “Седморка” единодушно подкрепи Украйна днес”, добави той.

Зеленски уточни, че лидерите на Г-7 са подкрепили нуждата на Украйна от повече ракети “Пейтриът” и са обсъдили как да увеличат производството им чрез даването на лиценз. Ракетите “Пейтриът” са способни да противодействат на руските балистични ракетни атаки срещу електропреносната мрежа и градовете на Украйна.

След като Тръмп оряза помощта за Киев, Франция и европейските ѝ съюзници сега са най-големите доставчици на военна и финансова помощ за страната.

В Евиан - френския спа курорт, близо до швейцарската граница, който е домакин на срещата на върха - Тръмп омаловажи въздействието на руско-украинската война върху САЩ, но съжали за ръста на жертвите.

Междувременно Великобритания обяви нов пакет санкции срещу “сенчестия флот”, който Русия използва за доставки на петрол и газ, и срещу финансовите мрежи на Москва за заобикаляне на западните санкции.