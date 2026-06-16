Говори Москва: В последния си разговор с Тръмп Путин не е обсъждал среща със Зеленски

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков днес заяви, че руският президент Владимир Путин не е обсъждал възможността за среща с украинския президент Володимир Зеленски по време на последния си телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Никой не се е обръщал към нас с подобно предложение“, каза Ушаков пред репортери.
Тръмп разговаря отделно с Путин и Зеленски в неделя. Зеленски заяви в понеделник, че е предложил да се срещне с Путин на среща на върха на Г-7 във Франция тази седмица или дори в САЩ за разговори за прекратяване на войната, която навлезе в петата си година, припомня Ройтерс.
САЩ може да върнат скоро санкциите върху доставките на руски петрол, след като американският президент Доналд Тръмп и лидерите на съюзниците му от Г-7 на срещата си на върха днес отново върнаха темата за войната в Украйна на първо място в дневния си ред - повече от четири години след пълномащабната руска инвазия, предаде по-рано Асошиейтед прес.
През последните седмици конфликтът с Иран засенчи Украйна, но след обявяването на споразумение за края на три и половина месечната война в Залива, Тръмп сега каза, че иска да се фокусира върху Украйна.
Запитан дали ще върне санкциите срещу Русия, които бяха облекчени, за да подпомогнат намаляването на цените на горивата, американският президент заяви, че мерките ще бъдат върнати, след като повече петрол започне да преминава през Ормузкия проток.
“Скоро ще имаме възможност да направим това, тъй като петролът потече”, каза Тръмп. “В позиция сме да направим скоро това”, добави той.
През март САЩ временно облекчиха санкциите на някои руски петролни доставки, след като цените рязко се покачиха. Изключението беше удължено, след като войната в Залива се проточи.
Украинският президент Володимир Зеленски се присъедини към лидерите на Г-7 за разгори за войната в страната му, която протече бързо, след като лидерите се събраха за едва 75 минути.
Зеленски каза, че намеренията на Киев за мир са сериозни, докато Русия “си играе” със световните лидери. “Цялата “Седморка” единодушно подкрепи Украйна днес”, добави той.
Зеленски уточни, че лидерите на Г-7 са подкрепили нуждата на Украйна от повече ракети “Пейтриът” и са обсъдили как да увеличат производството им чрез даването на лиценз. Ракетите “Пейтриът” са способни да противодействат на руските балистични ракетни атаки срещу електропреносната мрежа и градовете на Украйна.
След като Тръмп оряза помощта за Киев, Франция и европейските ѝ съюзници сега са най-големите доставчици на военна и финансова помощ за страната.
В Евиан - френския спа курорт, близо до швейцарската граница, който е домакин на срещата на върха - Тръмп омаловажи въздействието на руско-украинската война върху САЩ, но съжали за ръста на жертвите.
Междувременно Великобритания обяви нов пакет санкции срещу “сенчестия флот”, който Русия използва за доставки на петрол и газ, и срещу финансовите мрежи на Москва за заобикаляне на западните санкции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смее ли
19:30 16.06.2026
2 Без име
19:33 16.06.2026
3 ПОЧНА СЕ....
КАПОТНЕ цел ден гори!! И то само на 15 км от кремля!
У йло ше им даде и на тех купонье
Ееееедехееее
Коментиран от #5
19:33 16.06.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА УРЕДИ ЕДНО КАФЕНЦЕ МЕЖДУ
БИБИ И АЯТОЛАХА ;)
Коментиран от #10
19:33 16.06.2026
5 Башо бегачката
До коментар #3 от "ПОЧНА СЕ....":Старухата Педофил па ли Избега бе дееа?
19:35 16.06.2026
6 КИИФ ГОРИ
19:36 16.06.2026
7 На Путин тази тема не му е удобна
19:37 16.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:37 16.06.2026
10 Аятолахът е спрял кафето
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И дишането е спрял.
19:38 16.06.2026
11 ЕВРОФАШАГИТЕ
19:39 16.06.2026
12 Всичко от московия е лъжа и измама !
19:39 16.06.2026
13 У йло с дига байрако
АааааааХахахаха
СДА ВАЙ СЯ ПЕН дел
19:40 16.06.2026
14 ДО ЕСЕНТА
Коментиран от #18
19:40 16.06.2026
15 Клоуна пусин 🤡💩
Коментиран от #22
19:43 16.06.2026
16 Ко пейки проЗДТИ
Че след Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон?
АааааааХахахаха
19:45 16.06.2026
17 Макробиолог
19:48 16.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А ГДЕ КАЯ КАЛАС
Коментиран от #23
19:50 16.06.2026
20 Шафьоро
Коментиран от #34
19:51 16.06.2026
21 Неграмотник
И защо да обсъжда с рижавото какви срещи планува?
Зеленски е нелегитимен! Точка!
Коментиран от #25
19:52 16.06.2026
22 Що не уважиш
До коментар #15 от "Клоуна пусин 🤡💩":Мацка си.
19:52 16.06.2026
23 Тоа па
До коментар #19 от "А ГДЕ КАЯ КАЛАС":Нъл дъртио пе ДАЛ Избега посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?
Хихихихихи
19:53 16.06.2026
24 Хи хи
Коментиран от #26, #27, #31
19:54 16.06.2026
25 Муш муш
До коментар #21 от "Неграмотник":Срещи на педофила със КУ РАна рамАзан или.със... малките момченца?!?
Хахахахаха
Коментиран от #28
19:57 16.06.2026
26 Я пъ тоа
До коментар #24 от "Хи хи":Зеленски бомби Путин.
Коментиран от #32
19:58 16.06.2026
27 Малиии шо си ПроЗДТ
До коментар #24 от "Хи хи":Абе..от дека ве намира онаа Пияната, ..сите Мало умни и пе дале?!?
Ха-ха-ха
20:00 16.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Макробиолог
20:03 16.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР
До коментар #24 от "Хи хи":И ПУТИН
ОТДАВНА Е НЕЛЕГИТИМЕН.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #33
20:05 16.06.2026
32 Хи хи
До коментар #26 от "Я пъ тоа":маленкия зеля мое да пуска фишеци, ама 20% урковска територия стана руска !! а зеля нека си пуска фишеци !!
20:05 16.06.2026
33 Хи хи
До коментар #31 от "ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР":Путин в 100% легитимен, а ти се готви, че маленкия зеля каза, че Путин идва !! Почвай да копаеш бункерче да се криеш !!
20:06 16.06.2026
34 Не не
До коментар #20 от "Шафьоро":Даже спря Бензина
И в МУСКАЛАБАД.
Хаха хахахахаха хахахахаха
20:08 16.06.2026