На най-ниското ниво от 3 март! Петролът падна под 80 долара за барел след отварянето на Ормузкия проток

Цената на суровия петрол Brent падна под 80 долара за барел за първи път от началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран, след като иранските петролни танкери възобновиха доставките, а пазарите останаха оптимистично настроени за възможно споразумение между Вашингтон и Техеран, пише The Guardian.

Brent поевтиня до 79,96 долара за барел - най-ниското му ниво от 3 март, достигнато през първата седмица след началото на военните действия срещу Иран.

Спадът означава, че международният петролен бенчмарк е загубил около 15 долара за барел спрямо нивата от миналия четвъртък, когато започна да се засилва оптимизмът за потенциална сделка между САЩ и Иран.

Цените задълбочиха понижението си, след като иранските държавни медии съобщиха, че иранските петролни танкери са подновили доставките след постигнатото споразумение с Вашингтон.

Репортер на иранската държавна телевизия заяви:

"Три ирански петролни танкера в момента плават в северната част на Индийския океан, а други два, превозващи стоки от първа необходимост и фураж за добитък, са на път и плават към южните пристанища."

Той допълни, че "операцията за премахване на военноморската блокада е била осъществена", което според наблюдатели предполага облекчаване на наложената от САЩ морска блокада.

Въпреки положителната реакция на пазарите, европейските съюзници на срещата на върха на Г-7 изглежда не споделят оптимизма на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново до петък.