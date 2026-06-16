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На най-ниското ниво от 3 март! Петролът падна под 80 долара за барел след отварянето на Ормузкия проток

На най-ниското ниво от 3 март! Петролът падна под 80 долара за барел след отварянето на Ормузкия проток

16 Юни, 2026 23:11 976 10

  • иран-
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  • сащ-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • опек-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Цените задълбочиха понижението си, след като иранските държавни медии съобщиха, че иранските петролни танкери са подновили доставките след постигнатото споразумение с Вашингтон

На най-ниското ниво от 3 март! Петролът падна под 80 долара за барел след отварянето на Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Цената на суровия петрол Brent падна под 80 долара за барел за първи път от началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран, след като иранските петролни танкери възобновиха доставките, а пазарите останаха оптимистично настроени за възможно споразумение между Вашингтон и Техеран, пише The Guardian.

Brent поевтиня до 79,96 долара за барел - най-ниското му ниво от 3 март, достигнато през първата седмица след началото на военните действия срещу Иран.

Спадът означава, че международният петролен бенчмарк е загубил около 15 долара за барел спрямо нивата от миналия четвъртък, когато започна да се засилва оптимизмът за потенциална сделка между САЩ и Иран.

Цените задълбочиха понижението си, след като иранските държавни медии съобщиха, че иранските петролни танкери са подновили доставките след постигнатото споразумение с Вашингтон.

Репортер на иранската държавна телевизия заяви:

"Три ирански петролни танкера в момента плават в северната част на Индийския океан, а други два, превозващи стоки от първа необходимост и фураж за добитък, са на път и плават към южните пристанища."

Той допълни, че "операцията за премахване на военноморската блокада е била осъществена", което според наблюдатели предполага облекчаване на наложената от САЩ морска блокада.

Въпреки положителната реакция на пазарите, европейските съюзници на срещата на върха на Г-7 изглежда не споделят оптимизма на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново до петък.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кичо лайк мъни

    4 4 Отговор
    Трябва да признаем ,че персите са много великодушни хора! СПОЛАЙ!!!!

    23:18 16.06.2026

  • 2 80 далърс!!!!?????

    5 4 Отговор
    Настучали.........

    23:20 16.06.2026

  • 3 Ами нормално

    6 7 Отговор
    Започна активният сезон на морето и няма да го разваляме с високи цени на горивата, я. Доналд е бизнесмен, все пак и му е ясно, че клиентите трябва да се уважават. Лошото е, че гастарбайтерите пак ще могат да зареждат нафта и ще ни направят магистралите ад през следващите 3 месеца. Ама пак ще е по-добре, отколкото ресторантьорите да ни вадят от джобовете по 10 - 15 евра за една шопска салата. А за 100 грама ракия даже не ми се помисля колко ще е на Слънчака.

    Коментиран от #4

    23:21 16.06.2026

  • 4 Гоуст

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ами нормално":

    Надявам се да се майтапите иначе лошо за вас...

    23:30 16.06.2026

  • 5 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    3 5 Отговор
    ЛОШО МИ Е .

    А СЕГА КАК ЩЕ ПРАВИМ ПАЧКИ?

    ДАРАГИЕ МОИ

    ДЕНГИ НЕТЪ

    ВЬЙ ДЕРЖИТЕСЪ.

    23:30 16.06.2026

  • 6 Дачев

    11 4 Отговор
    Върнете тогава цената ма бензина до 1,30 €.

    23:36 16.06.2026

  • 7 Ала-бала.

    5 3 Отговор
    прах в очите на балъците…

    23:41 16.06.2026

  • 8 Име

    2 0 Отговор
    Приятни сънища!

    00:16 17.06.2026

  • 9 Ердоган

    1 1 Отговор
    Брагодим ти САЩ, ако чакаме на Русия ще има по 20 литра на човек

    00:24 17.06.2026

  • 10 Нашите бензиностанции

    1 0 Отговор
    свършиха евтиния бензин два дни след началото на конфликта, сега като са паднали цените ще се окаже, че са се запасили някак поне до декември и няма как много рязко да свалят цената. Освен някой физически закон да са изкривили и да съхраняват в черни дупки някъде, трудно може да се обясни иначе. Иначе не се подвеждайте - има достатъчно рискове цената пак да тръгне нагоре, това е примирие с идея за 60 или 90 дни да се разберат за трайно решение. Ливан, хутите, някоя атака на Израел - всичко може да доведе до ирански удар срещу Израел, и отново включване на САЩ в патакламата, особено след изборите. Световната икономика е по-малко петролоемка, но далеч не е станала независима от петрола. А той за разлика от всичко при тази инфлация последните години е замръзнал като цена, борсово поне, преди 15 години си имаше година и половина цени на барел над 120 долара, това при инфлацията сигурно е доста над 200 долара в днешна стойност. САЩ едва ли картелират огромна част от добива, за да го продават в 2027-2030г на 50 долара барела, при който половината им кладенци няма да работят. Друга ще е играта, не визирам само наличностите и да те отрежат от доставки, цената няма да е такава.

    00:30 17.06.2026