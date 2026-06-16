Първият дипломат на Путин: ЕС може да се превърне от икономически във военен съюз и затова Русия е против присъединяването на Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че страната му изразява опасения, че Европейският съюз може да се превърне от икономически във военен и това е в основата на опасенията срещу присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Коментарът му дойде по време на съвместно изявление при посещението на турския външен министър Хакан Фидан в Москва, което беше излъчено на живо през профилите на Министерството на външните работи на Турция, съобщава БТА.
„Украинският въпрос започна, когато народът в Крим гласува на референдум за присъединяване към Русия. Оттогава Украинският въпрос е постоянно на масата при разговорите ни с Европейския съюз. Тогава президентът Путин винаги казваше, че Русия е против присъединяването на Украйна към НАТО, защото Европейският съюз е икономическа организация и се занимава с увеличаването на благосъстоянието на своите граждани, но оттогава до днес Европейският съюз много се промени“, заяви Лавров в отговор на въпрос как гледа на ускоряването на процеса по присъединяването на Западните Балкани и намеренията за подготовка на споразумения с Молдова и Украйна. „Знаете, има няколко различни движения в Европейския съюз, откакто Тръмп се отдръпна от НАТО. Има държави, които искат да направят Европейския съюз и военен. Има и друго течение: ще се справим и сами. Например, Великобритания, която се опитва да има отделен отбранителен съюз и иска да го установи и от най-войнствено настроените срещу Русия държави и възнамерява да присъедини Украйна“
Той подчерта, че всичко това в момента е предмет на разговори и дискусии.
„Зад всичко това стои една-единствена истина – Европейският съюз създава цялата си система за сигурност с мисълта, че тя е срещу Русия. Така нашите национални интереси са засегнати. Разбира се, ако Украйна се присъедини към Европейския съюз, тези които искат Европейският съюз да се превърне и във военен, това ще бъде направено. Ако говорим за вътрешните проблеми на Европейския съюз, влизането на Украйна няма да е лошо. Тогава той може и да се разпадне отвътре“, отбеляза още Лавров.
Той предупреди, че ако вместо Европейският съюз да подобри своята икономика и многостранна икономическа инфраструктура, се насочи към превръщането му във военен съюз, последствията няма да бъдат добри и ако искат това, могат да поканят Зеленски.
Хакан Фидан от своя страна говори за безопасността на корабоплаването. Той изрази желанието за връщане към масата за преговори между Русия и Украйна и подчерта, че Турция работи усилено за увеличаването на хуманитарната помощ в Газа. Според него действията на Израел биха могли да бъдат възпрепятствани само от дипломация, която определя конкретни действия като правилни и неправилни, вместо да разчита на подкрепата или вината заради действия в миналото на други държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само питам
19:42 16.06.2026
2 Саша Грей
Истината е, че това е спасението на ЕС.
Коментиран от #7
19:44 16.06.2026
3 Швейк
голям като салон
Лавров се чувства като в роден дом.
19:45 16.06.2026
4 Кон бе
19:45 16.06.2026
5 В ЕС НОВОФАШИСТИТЕ СА ОТНОВО НА ВЛАСТ
Коментиран от #19
19:45 16.06.2026
6 Всичко от московия е лъжа и измама !
19:46 16.06.2026
7 Верно ли
До коментар #2 от "Саша Грей":Като гледам докато беше икономически и суверенен вървеше напред, а днес.......
Коментиран от #13
19:46 16.06.2026
8 Квото каже НАТО.И ЕС.
19:47 16.06.2026
9 РФ е един смърдящ КЕН eф !
19:48 16.06.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #14, #28, #43
19:49 16.06.2026
11 Руснак без крак...
Ако оставим Русия цяла, утре може да не им хареса цвета на Слънцето. Тази територия трябва бъде разделена между съседните страни и САЩ ☝️
Коментиран от #36
19:50 16.06.2026
12 Без име
19:50 16.06.2026
13 Реалист
До коментар #7 от "Верно ли":Ами днес отново е най-доброто място за живеене от целия свят.
Затова и BATHИЦИ и копейки се натискат да живеят в ЕС. Не им се ходи на друго място.
Коментиран от #17, #49
19:51 16.06.2026
14 Амчи Русия си у тях
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Други се напъват покрай нея! Докато има глупак, САЩ ще унищожава и обира народи.
Коментиран от #33
19:51 16.06.2026
15 руската мечка
Коментиран от #20, #44
19:51 16.06.2026
16 Ами урсулите
19:52 16.06.2026
17 Ами
До коментар #13 от "Реалист":ако бе се замислил над написаното, щеше да ти е по полезно! 😄
19:52 16.06.2026
18 хихи
19:52 16.06.2026
19 Нямат край
До коментар #5 от "В ЕС НОВОФАШИСТИТЕ СА ОТНОВО НА ВЛАСТ":руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂
19:53 16.06.2026
20 Да, да
До коментар #15 от "руската мечка":Да си чул някой с най-големият ядрен арсенал в света да се кланя на мунчовци? Това си е само във фантазиите на мунчовците.
19:53 16.06.2026
21 Пич
19:54 16.06.2026
22 да питам
19:55 16.06.2026
23 България в Европа или евразийска мизерия
Коментиран от #27
19:55 16.06.2026
24 Примати
Коментиран от #30, #32, #40
19:55 16.06.2026
25 ПЪРВАТА ДИПЛОМАТКА НА УРСУЛА
Коментиран от #42
19:55 16.06.2026
26 варна
19:55 16.06.2026
27 да питам
До коментар #23 от "България в Европа или евразийска мизерия":Пуся само прилича на монголец или е истински монголец ?
19:57 16.06.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"...ама не можете..."
Уби ме, право в Десятката !!!
Квинтесенцията, същината, основата на всичко руско, девиза на Русия и всеки руснак - Не Можем ☝️
Коментиран от #39
19:57 16.06.2026
29 Коня па не у час
19:58 16.06.2026
30 Кажи честно ... 🤣
До коментар #24 от "Примати":Еврото е виновно !
Ти остави, ами и домати, краставици, картофи .. всичко е надолу . Пустото му Евро
19:58 16.06.2026
31 Цензура
19:59 16.06.2026
32 Тебе
До коментар #24 от "Примати":О Я ти е паднал, ти за петрол умуваш?
Паветен обратен?
20:00 16.06.2026
33 Руснаците
До коментар #14 от "Амчи Русия си у тях":са много глупави заради идеологията на Кремъл. От нея затъпяват и това е целта на съветската идеология да направи от хората зомбита и роби. Като цяло от руската идеология и пропаганда се оглупява много сериозно. Това е доказано.
Коментиран от #45, #46
20:00 16.06.2026
34 Станев
20:00 16.06.2026
35 Луганск
Това фашистко образование, основано на робски принципи, не трябва да съществува! Именно ЕС е родното място на търговията с роби, фашизма, нацизма, геноцида, източникът на две световни войни, изобретателите на концентрационни лагери и други адски парчета! Страни като Англия, Германия, Франция, Италия и някои други подлежат на унищожаване и разпускане! Хората трябва да бъдат освободени от еврофашистите!
Това ще направи Русия, Този път окончателно!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
20:00 16.06.2026
36 Тоя, пък.
До коментар #11 от "Руснак без крак...":Който иска да заграби руска земя, нека да се пробва !!! Досега мнозина опитаха и станаха на тор.
20:01 16.06.2026
37 Наблюдател
20:01 16.06.2026
38 Логично
20:01 16.06.2026
39 Тебе
До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":Колко са те убивали право в десетката, та е станала петдесетка!
20:02 16.06.2026
40 И без друго Русия
До коментар #24 от "Примати":не продава, рафинериите са разбити от дронове. Русия в момента дори купува петрол от Беларус, при това на доста неизгодни цени.
Коментиран от #48
20:02 16.06.2026
41 хмм
20:02 16.06.2026
42 хаха🤣
До коментар #25 от "ПЪРВАТА ДИПЛОМАТКА НА УРСУЛА":остави урсула, ами дядо Вовчик съвсем е изкуфял и изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣
20:04 16.06.2026
43 Тоя па
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти си гледай бутилката, и си оближи каламбаците.
20:04 16.06.2026
44 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
45 Знам ли
До коментар #33 от "Руснаците":Засега гледам глупаци да тролят срещу Русия, докато урсулите крадат и източват посока САЩ.
20:05 16.06.2026
46 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #33 от "Руснаците":Руснаците продължават си вярват че са "избрани, непабедими и над останалите" !!!
Това мрррръсно племе трябва се мъчи и страда още двайсетина години докато им уврат кухите канчета, че са най-обикновени про3ди монголски селяндури, годни единствено за тежък физически труд при ниски температури ☝️😁
20:05 16.06.2026
47 То е ясно
Квото търси пе.. ДАЛА,...тва ше намери...
Ееееедехееее
20:06 16.06.2026
48 Пропагандата
До коментар #40 от "И без друго Русия":винаги има за цел глупака!
20:06 16.06.2026
49 Тоя, пък.
До коментар #13 от "Реалист":Ти си oлигoфpeн, нали? Русия е държавата с най-висока покупателна способност в Европа. Руските градове са добре уредени, чисти, красиви и спокойни. Западната третина на Европа е завладяна от диви мигри, градовете са заринати с боклуци - хората, особено жени, деца - със страх излизат от къщи !!! Само държави като Унгария, Чехия, Полша - все още стават за нещо.
20:07 16.06.2026