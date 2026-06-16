Първият дипломат на Путин: ЕС може да се превърне от икономически във военен съюз и затова Русия е против присъединяването на Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че страната му изразява опасения, че Европейският съюз може да се превърне от икономически във военен и това е в основата на опасенията срещу присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Коментарът му дойде по време на съвместно изявление при посещението на турския външен министър Хакан Фидан в Москва, което беше излъчено на живо през профилите на Министерството на външните работи на Турция, съобщава БТА.

„Украинският въпрос започна, когато народът в Крим гласува на референдум за присъединяване към Русия. Оттогава Украинският въпрос е постоянно на масата при разговорите ни с Европейския съюз. Тогава президентът Путин винаги казваше, че Русия е против присъединяването на Украйна към НАТО, защото Европейският съюз е икономическа организация и се занимава с увеличаването на благосъстоянието на своите граждани, но оттогава до днес Европейският съюз много се промени“, заяви Лавров в отговор на въпрос как гледа на ускоряването на процеса по присъединяването на Западните Балкани и намеренията за подготовка на споразумения с Молдова и Украйна. „Знаете, има няколко различни движения в Европейския съюз, откакто Тръмп се отдръпна от НАТО. Има държави, които искат да направят Европейския съюз и военен. Има и друго течение: ще се справим и сами. Например, Великобритания, която се опитва да има отделен отбранителен съюз и иска да го установи и от най-войнствено настроените срещу Русия държави и възнамерява да присъедини Украйна“

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Той подчерта, че всичко това в момента е предмет на разговори и дискусии.

„Зад всичко това стои една-единствена истина – Европейският съюз създава цялата си система за сигурност с мисълта, че тя е срещу Русия. Така нашите национални интереси са засегнати. Разбира се, ако Украйна се присъедини към Европейския съюз, тези които искат Европейският съюз да се превърне и във военен, това ще бъде направено. Ако говорим за вътрешните проблеми на Европейския съюз, влизането на Украйна няма да е лошо. Тогава той може и да се разпадне отвътре“, отбеляза още Лавров.

Той предупреди, че ако вместо Европейският съюз да подобри своята икономика и многостранна икономическа инфраструктура, се насочи към превръщането му във военен съюз, последствията няма да бъдат добри и ако искат това, могат да поканят Зеленски.

Хакан Фидан от своя страна говори за безопасността на корабоплаването. Той изрази желанието за връщане към масата за преговори между Русия и Украйна и подчерта, че Турция работи усилено за увеличаването на хуманитарната помощ в Газа. Според него действията на Израел биха могли да бъдат възпрепятствани само от дипломация, която определя конкретни действия като правилни и неправилни, вместо да разчита на подкрепата или вината заради действия в миналото на други държави.