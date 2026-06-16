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Първият дипломат на Путин: ЕС може да се превърне от икономически във военен съюз и затова Русия е против присъединяването на Украйна
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Путин: ЕС може да се превърне от икономически във военен съюз и затова Русия е против присъединяването на Украйна

16 Юни, 2026 19:41 583 49

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • нато-
  • европейски съюз-
  • сергей лавров-
  • урсула фон дер лaйен

Сергей Лавров предупреди, че ако вместо Европейският съюз да подобри своята икономика и многостранна икономическа инфраструктура, се насочи към превръщането му във военен съюз, последствията няма да бъдат добри и ако искат това, могат да поканят Зеленски

Първият дипломат на Путин: ЕС може да се превърне от икономически във военен съюз и затова Русия е против присъединяването на Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че страната му изразява опасения, че Европейският съюз може да се превърне от икономически във военен и това е в основата на опасенията срещу присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Коментарът му дойде по време на съвместно изявление при посещението на турския външен министър Хакан Фидан в Москва, което беше излъчено на живо през профилите на Министерството на външните работи на Турция, съобщава БТА.

„Украинският въпрос започна, когато народът в Крим гласува на референдум за присъединяване към Русия. Оттогава Украинският въпрос е постоянно на масата при разговорите ни с Европейския съюз. Тогава президентът Путин винаги казваше, че Русия е против присъединяването на Украйна към НАТО, защото Европейският съюз е икономическа организация и се занимава с увеличаването на благосъстоянието на своите граждани, но оттогава до днес Европейският съюз много се промени“, заяви Лавров в отговор на въпрос как гледа на ускоряването на процеса по присъединяването на Западните Балкани и намеренията за подготовка на споразумения с Молдова и Украйна. „Знаете, има няколко различни движения в Европейския съюз, откакто Тръмп се отдръпна от НАТО. Има държави, които искат да направят Европейския съюз и военен. Има и друго течение: ще се справим и сами. Например, Великобритания, която се опитва да има отделен отбранителен съюз и иска да го установи и от най-войнствено настроените срещу Русия държави и възнамерява да присъедини Украйна“

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Той подчерта, че всичко това в момента е предмет на разговори и дискусии.

„Зад всичко това стои една-единствена истина – Европейският съюз създава цялата си система за сигурност с мисълта, че тя е срещу Русия. Така нашите национални интереси са засегнати. Разбира се, ако Украйна се присъедини към Европейския съюз, тези които искат Европейският съюз да се превърне и във военен, това ще бъде направено. Ако говорим за вътрешните проблеми на Европейския съюз, влизането на Украйна няма да е лошо. Тогава той може и да се разпадне отвътре“, отбеляза още Лавров.

Той предупреди, че ако вместо Европейският съюз да подобри своята икономика и многостранна икономическа инфраструктура, се насочи към превръщането му във военен съюз, последствията няма да бъдат добри и ако искат това, могат да поканят Зеленски.

Хакан Фидан от своя страна говори за безопасността на корабоплаването. Той изрази желанието за връщане към масата за преговори между Русия и Украйна и подчерта, че Турция работи усилено за увеличаването на хуманитарната помощ в Газа. Според него действията на Израел биха могли да бъдат възпрепятствани само от дипломация, която определя конкретни действия като правилни и неправилни, вместо да разчита на подкрепата или вината заради действия в миналото на други държави.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    20 10 Отговор
    И кой ще пита руските идиоти?

    19:42 16.06.2026

  • 2 Саша Грей

    17 4 Отговор
    "ЕС може да се превърне от икономически във военен съюз"

    Истината е, че това е спасението на ЕС.

    Коментиран от #7

    19:44 16.06.2026

  • 3 Швейк

    13 8 Отговор
    Във конски вагон
    голям като салон
    Лавров се чувства като в роден дом.

    19:45 16.06.2026

  • 4 Кон бе

    10 7 Отговор
    Кон🐴🐎.

    19:45 16.06.2026

  • 5 В ЕС НОВОФАШИСТИТЕ СА ОТНОВО НА ВЛАСТ

    10 14 Отговор
    И мечтаят за реванш. Ще бъдат отново унижени.

    Коментиран от #19

    19:45 16.06.2026

  • 6 Всичко от московия е лъжа и измама !

    14 10 Отговор
    Това не се решава в една пропаднала и гнила фашистка държава като РФ. Това се решава в ЕС !

    19:46 16.06.2026

  • 7 Верно ли

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Саша Грей":

    Като гледам докато беше икономически и суверенен вървеше напред, а днес.......

    Коментиран от #13

    19:46 16.06.2026

  • 8 Квото каже НАТО.И ЕС.

    10 7 Отговор
    Това ще стане.Блатарите нямат думата.

    19:47 16.06.2026

  • 9 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    10 6 Отговор
    Много ни е важно на европейците мнението на московските фъ|||kии .

    19:48 16.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 7 Отговор
    абе гледайте си Азия там бе ,вашите съюзи..СТИГА сте се занимавали с нас!!!!!!! направете си и ВИЕ НАТО И БАЗИ , КОЙ ВИ Е СПРЯЛ? АМА НЕ МОЖЕТЕ И НИКОЙ НЕ ИСКА С ВАС

    Коментиран от #14, #28, #43

    19:49 16.06.2026

  • 11 Руснак без крак...

    7 9 Отговор
    Разсъждения на абсолютно Фашистка държава !!!
    Ако оставим Русия цяла, утре може да не им хареса цвета на Слънцето. Тази територия трябва бъде разделена между съседните страни и САЩ ☝️

    Коментиран от #36

    19:50 16.06.2026

  • 12 Без име

    5 10 Отговор
    Щом Русия се опасява, работата е ясна. ЕС скоро няма да го има.

    19:50 16.06.2026

  • 13 Реалист

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Верно ли":

    Ами днес отново е най-доброто място за живеене от целия свят.
    Затова и BATHИЦИ и копейки се натискат да живеят в ЕС. Не им се ходи на друго място.

    Коментиран от #17, #49

    19:51 16.06.2026

  • 14 Амчи Русия си у тях

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Други се напъват покрай нея! Докато има глупак, САЩ ще унищожава и обира народи.

    Коментиран от #33

    19:51 16.06.2026

  • 15 руската мечка

    7 4 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #20, #44

    19:51 16.06.2026

  • 16 Ами урсулите

    4 4 Отговор
    И сега го превърнаха във военен съюз и го готвят за война с Русия.... А кога и те ще съберат 6500 ядрени бойни глави за да ни е гарантирано самоунищожението?

    19:52 16.06.2026

  • 17 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    ако бе се замислил над написаното, щеше да ти е по полезно! 😄

    19:52 16.06.2026

  • 18 хихи

    4 1 Отговор
    кон пътува в самолет😂😂😂

    19:52 16.06.2026

  • 19 Нямат край

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "В ЕС НОВОФАШИСТИТЕ СА ОТНОВО НА ВЛАСТ":

    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:53 16.06.2026

  • 20 Да, да

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "руската мечка":

    Да си чул някой с най-големият ядрен арсенал в света да се кланя на мунчовци? Това си е само във фантазиите на мунчовците.

    19:53 16.06.2026

  • 21 Пич

    2 5 Отговор
    Ако това се случи, отново ще участваме във война, която ще загубим!!!

    19:54 16.06.2026

  • 22 да питам

    4 3 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    19:55 16.06.2026

  • 23 България в Европа или евразийска мизерия

    6 3 Отговор
    Ако монголоидните московци не бяха избили всички индианци от Камчатка до Аляска, нищожеството Пусин щеше да знае индианската мъдрост: „Когато забележиш, че яздиш умрял кон, най-добрата стратегия е да слезеш от него“ и да разкара тоя олиro фpeH.

    Коментиран от #27

    19:55 16.06.2026

  • 24 Примати

    4 3 Отговор
    Петрола падна под 79 за барел

    Коментиран от #30, #32, #40

    19:55 16.06.2026

  • 25 ПЪРВАТА ДИПЛОМАТКА НА УРСУЛА

    3 3 Отговор
    Била пословично тъпа.

    Коментиран от #42

    19:55 16.06.2026

  • 26 варна

    5 4 Отговор
    голям страх тресе руската кочина

    19:55 16.06.2026

  • 27 да питам

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "България в Европа или евразийска мизерия":

    Пуся само прилича на монголец или е истински монголец ?

    19:57 16.06.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "...ама не можете..."

    Уби ме, право в Десятката !!!
    Квинтесенцията, същината, основата на всичко руско, девиза на Русия и всеки руснак - Не Можем ☝️

    Коментиран от #39

    19:57 16.06.2026

  • 29 Коня па не у час

    4 3 Отговор
    ЕС отдавна се превърна в тоталитарен военен съюз

    19:58 16.06.2026

  • 30 Кажи честно ... 🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Примати":

    Еврото е виновно !
    Ти остави, ами и домати, краставици, картофи .. всичко е надолу . Пустото му Евро

    19:58 16.06.2026

  • 31 Цензура

    1 6 Отговор
    Ние също сме против. Гнъсните укpoпитeци нямат никакво място в ЕС. Никакви критерии за членство не покриват. Съсипана държава на нахални прoсяци, които искат да живеят на наш гръб. Всички държави в ЕС ще фалират, за да пълнят гърлата на тая cган.

    19:59 16.06.2026

  • 32 Тебе

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Примати":

    О Я ти е паднал, ти за петрол умуваш?
    Паветен обратен?

    20:00 16.06.2026

  • 33 Руснаците

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Амчи Русия си у тях":

    са много глупави заради идеологията на Кремъл. От нея затъпяват и това е целта на съветската идеология да направи от хората зомбита и роби. Като цяло от руската идеология и пропаганда се оглупява много сериозно. Това е доказано.

    Коментиран от #45, #46

    20:00 16.06.2026

  • 34 Станев

    2 2 Отговор
    знаем ,че на всички е удобно Европа да е само икономическа сила от която " въоръжените " да смучете кръвчица . Т.е. да се развива само икономически за да можете да я крадете когато си поискате , точно със силата на вашите оръжия . Едните чрез вдигане на % от брутен продукт , а другия директно с война. Това свърши . И имигрантите ще си приберете . Всичката паплач която насочихте за съсипване на цивилизация чрез чуждо подобие на хуманоиди.

    20:00 16.06.2026

  • 35 Луганск

    0 5 Отговор
    ЕС подлежи на пълно унищожение!

    Това фашистко образование, основано на робски принципи, не трябва да съществува! Именно ЕС е родното място на търговията с роби, фашизма, нацизма, геноцида, източникът на две световни войни, изобретателите на концентрационни лагери и други адски парчета! Страни като Англия, Германия, Франция, Италия и някои други подлежат на унищожаване и разпускане! Хората трябва да бъдат освободени от еврофашистите!
    Това ще направи Русия, Този път окончателно!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    20:00 16.06.2026

  • 36 Тоя, пък.

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Руснак без крак...":

    Който иска да заграби руска земя, нека да се пробва !!! Досега мнозина опитаха и станаха на тор.

    20:01 16.06.2026

  • 37 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Не от прищявка, а заради войната на Путин, традиционно неутралните Швеция и Финландия вече са членки на НАТО. И по същата причина Украйна се превърна във враг на Русия. Територия ли не му достигаше на Путин? Или величие?

    20:01 16.06.2026

  • 38 Логично

    0 2 Отговор
    Прав е, както винаги.

    20:01 16.06.2026

  • 39 Тебе

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":

    Колко са те убивали право в десетката, та е станала петдесетка!

    20:02 16.06.2026

  • 40 И без друго Русия

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Примати":

    не продава, рафинериите са разбити от дронове. Русия в момента дори купува петрол от Беларус, при това на доста неизгодни цени.

    Коментиран от #48

    20:02 16.06.2026

  • 41 хмм

    0 1 Отговор
    Щом нямате план за мир, значи ви е време за пенсия!

    20:02 16.06.2026

  • 42 хаха🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "ПЪРВАТА ДИПЛОМАТКА НА УРСУЛА":

    остави урсула, ами дядо Вовчик съвсем е изкуфял и изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣

    20:04 16.06.2026

  • 43 Тоя па

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти си гледай бутилката, и си оближи каламбаците.

    20:04 16.06.2026

  • 44 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 45 Знам ли

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Руснаците":

    Засега гледам глупаци да тролят срещу Русия, докато урсулите крадат и източват посока САЩ.

    20:05 16.06.2026

  • 46 Майор Деянов, на всеки километър

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Руснаците":

    Руснаците продължават си вярват че са "избрани, непабедими и над останалите" !!!
    Това мрррръсно племе трябва се мъчи и страда още двайсетина години докато им уврат кухите канчета, че са най-обикновени про3ди монголски селяндури, годни единствено за тежък физически труд при ниски температури ☝️😁

    20:05 16.06.2026

  • 47 То е ясно

    3 0 Отговор
    Фашагите Пи ДЕРИ от кремля и лично Педофила Ху есос със всички завоевателни Войни срещу своите съседи,превърна ЕС във военен съюз, !!
    Квото търси пе.. ДАЛА,...тва ше намери...
    Ееееедехееее

    20:06 16.06.2026

  • 48 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "И без друго Русия":

    винаги има за цел глупака!

    20:06 16.06.2026

  • 49 Тоя, пък.

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    Ти си oлигoфpeн, нали? Русия е държавата с най-висока покупателна способност в Европа. Руските градове са добре уредени, чисти, красиви и спокойни. Западната третина на Европа е завладяна от диви мигри, градовете са заринати с боклуци - хората, особено жени, деца - със страх излизат от къщи !!! Само държави като Унгария, Чехия, Полша - все още стават за нещо.

    20:07 16.06.2026

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