Времето днес, прогноза за сряда, 17 юни: Слънчево. Валежи, гръмотевици и градушки в Западна и Централна Стара планина

През нощта в Рило-Родопската област, а през деня - и в районите около Западна и Централна Стара планина, отново се очакват валежи, гръмотевици и градушки. Над останалата част от страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°, в София – около 26. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България – от югоизток.
Слънчево ще бъде на морския бряг, със слаб вятър – от изток, по северното крайбрежие – от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е между 17 и 21° – по северното крайбрежие, и около 22° – по южното. Вълнението на морето ще бъде слабо.
В планините ще духа слаб до умерен, северозападен вятър. Очакват се временно интензивни валежи и гръмотевични бури.
В четвъртък затоплянето ще продължи. Валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските и източните части от страната. Остава и повишена вероятността за градушки. В петък, следобедни превалявания се очакват само в планинските райони, а в събота – ще бъде предимно слънчево. Повишението на температурите ще продължи. Слънчево ще бъде и в неделя, но не са изключени изолирани превалявания – главно в планините. В по-голямата част от страната ще бъде горещо, с температури – над 30°.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 да виCEРA фоСтатa ТРOЛОВЕ
03:04 17.06.2026
3 град КОЗЛОДУЙ
и ас искам да им се изкензaм в големите усти
и на тия дето сутринта ще реват и на тяхФОСТАТА до гърлото
03:06 17.06.2026
4 ас съм КОЛЗОДУЙ някой нещо против мен?
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
03:14 17.06.2026