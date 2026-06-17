Времето днес, прогноза за сряда, 17 юни: Слънчево. Валежи, гръмотевици и градушки в Западна и Централна Стара планина

През нощта в Рило-Родопската област, а през деня - и в районите около Западна и Централна Стара планина, отново се очакват валежи, гръмотевици и градушки. Над останалата част от страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°, в София – около 26. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България – от югоизток.

Слънчево ще бъде на морския бряг, със слаб вятър – от изток, по северното крайбрежие – от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е между 17 и 21° – по северното крайбрежие, и около 22° – по южното. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще духа слаб до умерен, северозападен вятър. Очакват се временно интензивни валежи и гръмотевични бури.

В четвъртък затоплянето ще продължи. Валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските и източните части от страната. Остава и повишена вероятността за градушки. В петък, следобедни превалявания се очакват само в планинските райони, а в събота – ще бъде предимно слънчево. Повишението на температурите ще продължи. Слънчево ще бъде и в неделя, но не са изключени изолирани превалявания – главно в планините. В по-голямата част от страната ще бъде горещо, с температури – над 30°.