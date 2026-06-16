Украинската армия: Унищожихме повече от 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха днес, че нанасяните от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Това твърдение, направено от Генералния щаб на ВСУ в публикация във Фейсбук, не е проверено по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа, казаха представители на украинските власти - твърдение, което също не е проверено по независим път. Според цитираните източници заради международните санкции Русия не е в състояние да поправи повредените съоръжения, тъй като заместването на вноса се е оказало неефикасно. В резултат руският капацитет за преработка и износ на петрол намалява, казаха те.

През последните седмици ВСУ редовно нанасят удари, най-вече с дронове, по енергийни обекти в Русия.

В началото на този месец руските власти признаха за първи път, че добивът на петрол в страната е намалял.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано през деня, че лидерите на страните от Г-7 са се обединили около оценката, че Русия не печели войната срещу Украйна, и са обсъдили възможността за нови санкции срещу Москва с цел да я принудят да седне на масата за преговори, цитира думите му "Ройтерс".

Зеленски направи изявлението чрез видеовръзка по време на интервю за форума Reuters NEXT Europe в Лондон.

По думите му участниците в срещата на върха на Г-7 във Франция са обсъдили допълнителен натиск върху Русия, който да създаде условия за постигане на мирно споразумение.

Украинският държавен глава предупреди също, че Русия може да бъде изправена пред много трудна зима, ако до тогава не бъде постигнато мирно уреждане на конфликта.

Според Зеленски това се дължи на засилващите се украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура, които оказват все по-сериозен натиск върху руската икономика и енергийна система.

Президентът на Украйна коментира и отношенията със Съединените щати, като посочи, че американският президент Доналд Тръмп е реагирал "много положително" на искането на Киев за увеличаване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана.

Украйна многократно е настоявала за разширяване на западната военна помощ, особено в областта на противовъздушната отбрана, заради продължаващите руски удари с ракети и безпилотни летателни апарати по украински градове и критична инфраструктура.