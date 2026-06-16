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Украинската армия: Унищожихме повече от 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол
  Тема: Украйна

Украинската армия: Унищожихме повече от 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол

16 Юни, 2026 23:23 936 80

  • русия-
  • украйна-
  • петрол-
  • лукойл-
  • роснефт-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски-
  • володимир зеленски

В началото на този месец руските власти признаха за първи път, че добивът на нефт в страната е намалял

Украинската армия: Унищожихме повече от 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха днес, че нанасяните от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Това твърдение, направено от Генералния щаб на ВСУ в публикация във Фейсбук, не е проверено по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа, казаха представители на украинските власти - твърдение, което също не е проверено по независим път. Според цитираните източници заради международните санкции Русия не е в състояние да поправи повредените съоръжения, тъй като заместването на вноса се е оказало неефикасно. В резултат руският капацитет за преработка и износ на петрол намалява, казаха те.

През последните седмици ВСУ редовно нанасят удари, най-вече с дронове, по енергийни обекти в Русия.

В началото на този месец руските власти признаха за първи път, че добивът на петрол в страната е намалял.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано през деня, че лидерите на страните от Г-7 са се обединили около оценката, че Русия не печели войната срещу Украйна, и са обсъдили възможността за нови санкции срещу Москва с цел да я принудят да седне на масата за преговори, цитира думите му "Ройтерс".

Зеленски направи изявлението чрез видеовръзка по време на интервю за форума Reuters NEXT Europe в Лондон.

По думите му участниците в срещата на върха на Г-7 във Франция са обсъдили допълнителен натиск върху Русия, който да създаде условия за постигане на мирно споразумение.

Украинският държавен глава предупреди също, че Русия може да бъде изправена пред много трудна зима, ако до тогава не бъде постигнато мирно уреждане на конфликта.

Според Зеленски това се дължи на засилващите се украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура, които оказват все по-сериозен натиск върху руската икономика и енергийна система.

Президентът на Украйна коментира и отношенията със Съединените щати, като посочи, че американският президент Доналд Тръмп е реагирал "много положително" на искането на Киев за увеличаване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана.

Украйна многократно е настоявала за разширяване на западната военна помощ, особено в областта на противовъздушната отбрана, заради продължаващите руски удари с ракети и безпилотни летателни апарати по украински градове и критична инфраструктура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин гол от кръста надолу без кон.

    14 25 Отговор
    Кога най-после ще победя???

    Коментиран от #10, #37, #75, #76

    23:25 16.06.2026

  • 2 Бензиностанцията с ракети

    15 24 Отговор
    остана без бензин!
    Печатат талони!

    Коментиран от #22, #31

    23:26 16.06.2026

  • 3 Патриарха

    25 12 Отговор
    Господ да ги вразуми тези изчадия украински, лъжата е голям грях.

    Коментиран от #47

    23:27 16.06.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    14 23 Отговор
    Летяха в Космоса, но си бърсаха задниците с вестник Правда!

    Коментиран от #20

    23:27 16.06.2026

  • 5 Дрът русодебил

    15 19 Отговор
    Досега никой не е видял зелен кон, умен комунист и русофил патриот!

    23:28 16.06.2026

  • 6 Бизнесмен

    15 21 Отговор
    Режимът в Кремъл го боли най-много за кинтите. За тях човешкият живот няма стойност, освен техния.

    23:28 16.06.2026

  • 7 Мдаа

    23 10 Отговор
    Русия спечели международен арбитражен спор относно правата си на крайбрежна държава в Черно море, Азовско море и Керченския проток. Украйна поиска демонтирането на Кримския мост.

    Днес беше обявено окончателното решение в 10-годишния спор между Русия и Украйна. Делото приключи с решителна победа за Русия; многобройните искания на Украйна, обвиняващи Русия в нарушаване на десетки членове от Конвенцията на ООН по морско право, бяха отхвърлени. Усилията на Киев да оспори суверенитета на Русия над Крим и прилежащите води се провалиха. Хагският арбитражен съд отказа на Киев каквото и да е „обезщетение“ или „репарации“ от Русия за експлоатацията на природни ресурси в кримските води. Опитът на Украйна, с подкрепата на западните страни, да обяви Керченския проток за „международен“, позволяващ преминаване на кораби на всяка държава, включително военни кораби, също се провали. Хагският арбитражен съд отхвърли абсурдното и цинично искане на Украйна за демонтиране на Кримския мост. Всички украински обвинения в предполагаеми екологични щети от Русия в кримските води също бяха отхвърлени. „Това арбитражно решение е значително поражение за Украйна и Запада в „правната война“, която те разгърнаха срещу Русия“.

    Мдаа...

    Коментиран от #14, #16, #17, #19, #25, #30

    23:28 16.06.2026

  • 8 Трол

    9 20 Отговор
    Украйна попиля руснаците!!!

    Коментиран от #13, #73

    23:30 16.06.2026

  • 9 Да ама не

    21 10 Отговор
    Унищожихте 30%, които веднага се възсановяват. Миналиа месец руснаците са изнесли рекодно количество петрол. А цените ги знаете.

    Те имат 2300 тона злато, могат да воюват 80 г.

    Коментиран от #18, #28, #57, #59, #80

    23:30 16.06.2026

  • 10 Саша Грей

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин гол от кръста надолу без кон.":

    Никогда.

    23:31 16.06.2026

  • 11 ОНЯ С ДРОНЯ

    7 5 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД.

    ОБИЧАМЕ ДВИЖУХАТА.

    23:31 16.06.2026

  • 12 хаха

    7 8 Отговор
    Малко е! ОЩЕ ОЩЕ!

    23:31 16.06.2026

  • 13 Чет пост

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    номер 9 за твое инфо

    23:32 16.06.2026

  • 14 Ти чете ли внимателно

    4 11 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    съдебното решение, което е 800 страници на английски език?

    23:32 16.06.2026

  • 15 Така се унищожава

    19 8 Отговор
    Смешници. Денонощна пропаганда и лъжи срещу Русия. Няма нормален човек да е на страната на лъжата.

    Коментиран от #79

    23:32 16.06.2026

  • 16 Не да питали ВСУ

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Мдаа...

    23:33 16.06.2026

  • 17 Интересно

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Дали е точно така?

    Коментиран от #26

    23:33 16.06.2026

  • 18 Хахахаха

    5 12 Отговор

    До коментар #9 от "Да ама не":

    Добре че си
    Вярваш

    Няма по Проззти Парчета от Купейките

    Коментиран от #23, #55

    23:33 16.06.2026

  • 19 Руската пропаганда

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #27

    23:34 16.06.2026

  • 20 Мисли какаво пишеш

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Поне с какво имат да си ги бършат, докато украинците серяха на улицата миналата зима. Също и следващата

    23:34 16.06.2026

  • 21 ЗАТОВА ПЪК ОДЕКОЛОН

    8 10 Отговор
    ИМА .

    ЗА КАКВО ИМ Е БЕНЗИН

    НА ТЕЗИ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ?

    23:35 16.06.2026

  • 22 Това са безспорни

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":

    Факти.

    23:35 16.06.2026

  • 23 Вярвам

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    според западни источици

    23:36 16.06.2026

  • 24 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    8 9 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ЕДНА МАЦКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.

    ТРЪГНАЛ ДА ПРЕВЗЕМА БЕРЛИН.

    23:37 16.06.2026

  • 25 Ол1гофрен,

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Русия не признава решенията на съдът в Хага.

    23:37 16.06.2026

  • 26 Мдаа

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Интересно":

    Интересно, че е точно така:

    The tribunals final award, published Monday, stemmed from a case brought by Ukraine under the 1982 UN Convention on the Law of the Sea concerning coastal state rights in the Kerch Strait, the Sea of Azov and waters surrounding Crimea.

    The court dismissed most of Ukraines claims and declined to order compensation, reparations or other remedies sought by Kyiv. It did, however, find deficiencies in environmental assessment procedures related to infrastructure projects across the Kerch Strait, including the Crimean Bridge, power cables and gas pipelines.

    At the same time, it ruled that declaratory relief was sufficient, ordering no cessation, guarantees, reparations, or compensation.

    Коментиран от #38

    23:37 16.06.2026

  • 27 Така е

    7 7 Отговор

    До коментар #19 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #34, #42, #65

    23:37 16.06.2026

  • 28 Интересно

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Да ама не":

    Америка има три пъти повече, но ако държавата затвори кепенци надали ще издържи и шест месеца.

    23:37 16.06.2026

  • 29 Всяка вечер милиарди хора по света

    9 6 Отговор
    Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #32

    23:38 16.06.2026

  • 30 хаха

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Това не е цялото решение. Съдът реши, че Русия е нарушила редица закони, но отхвърли повечето от исковете на Украйна.
    Отхвърлянето е поради на процедурни основания. Не се отнася до самите искове.

    Продължавай да се напъваш бе бидло неграмотно. ХАХАХА!

    23:38 16.06.2026

  • 31 ИМА И QR КОДОВЕ

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":

    Но НЯМА ИНТЕРНЕТ.

    РА РА РА РА

    Коментиран от #40

    23:38 16.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Маринов

    5 5 Отговор
    Тоя кой ли му вярва вече? Наркотичните му видения само разсмиват хората.

    23:40 16.06.2026

  • 34 Скачай у нужнико бе въшлю 😀

    9 2 Отговор

    До коментар #27 от "Така е":

    Да ти се изхождат хората на главата 😃😂.

    Коментиран от #35

    23:40 16.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Няма край путинското унижение

    6 4 Отговор
    Няма.

    23:41 16.06.2026

  • 37 Бай Ставри

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путин гол от кръста надолу без кон.":

    Когато и леля ти се включи моето момче.

    23:41 16.06.2026

  • 38 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мдаа":

    Решението е спрямо компетенцията на съда. Ти имаш " допълнения".

    23:41 16.06.2026

  • 39 МОСКВИЧ

    8 5 Отговор
    ПРЕЗ 2022 И 2023 ГОДИНА

    ГЛЕДАХМЕ ВОЙНАТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.

    ПРЕЗ 2026 ГОДИНА

    ГЛЕДАМЕ ВОЙНАТА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА.

    МАСКВА ГОРИТ.

    СПАСИБА ТАВАРИШ ВОВКА ПЬIНЕХОД.

    23:41 16.06.2026

  • 40 Путлето направо възстанови СССР

    10 4 Отговор

    До коментар #31 от "ИМА И QR КОДОВЕ":

    Има купони за бензин...ама няма бензин.

    23:43 16.06.2026

  • 41 Тиква

    3 6 Отговор
    Окрабандер най подла нация.хитра и продажна.

    23:43 16.06.2026

  • 42 ТЕБЕ РУСКАТА ПРОПАГАНДА

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Така е":

    ОТДАВНА

    ТЕ Е УДАРИЛА ПО

    КУХАТА ЛЕЙКА.

    Коментиран от #43, #44

    23:44 16.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Удри копейката с лопатЕто!

    8 3 Отговор

    До коментар #42 от "ТЕБЕ РУСКАТА ПРОПАГАНДА":

    До нас иране !

    23:46 16.06.2026

  • 45 Мишел

    9 3 Отговор
    ВСУ: Стреляме като по яребици. Съвсем скоро ще изолираме напълно и окончателно Крим. Толкова е лесно, все едно стреляме по яребици. Това са думи на командира на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди. Така той описа украинските удари с дронове по камионите и цистерните, с които руските сили се опитват да достигнат Крим по сухопътния път след като украинската армия повреди моста Чонхар и той стана неизползваем за руснаците. Мадяр добави, че украинските въоръжени сили ще поемат пълен контрол над тази ключова магистрала към полуострова и съвсем скоро ще изолират напълно Крим, така че за руснаците ще е невъзможно да снабдяват там частите си с провизии и боеприпаси от окупираната южна част на Украйна

    Коментиран от #50

    23:47 16.06.2026

  • 46 Хомосексуалисти за Путин

    9 0 Отговор
    Ура!

    Коментиран от #60

    23:47 16.06.2026

  • 47 Многоходовото

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Патриарха":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #51, #54

    23:47 16.06.2026

  • 48 В Санкт Петербург

    8 4 Отговор
    Вече чакат по 3 часа
    Да заредят на Бензиностанциите.
    За къде са тръгнали
    Руските Мусори ?
    Ще пътуват за Крим ли ?

    23:48 16.06.2026

  • 49 Бай Пешо моториста

    1 2 Отговор
    Голям залък хапни, голяма дума не казвай. Народна мъдрост.

    23:48 16.06.2026

  • 50 Пропагандата

    1 8 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    винаги уцелва глупака!

    Коментиран от #56

    23:48 16.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Интересно

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Така е":

    Глупаците интересуват ли се от РФ?

    Коментиран от #53

    23:49 16.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Толкова Много Ходове

    7 2 Отговор

    До коментар #47 от "Многоходовото":

    Че Дъртия Ботокс
    Забрави какъв Беше
    Планът.

    Даже и Орешника се оказа
    Калпав Ход .

    23:52 16.06.2026

  • 55 ежко

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Неграмотен си, но акъл даваш.Евала!

    23:52 16.06.2026

  • 56 хихи

    8 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пропагандата":

    а русо0гейт@ците какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😂 😂 😂

    23:55 16.06.2026

  • 57 Хаха

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Да ама не":

    Путин разпродаде златния резерв.

    Коментиран от #71

    23:55 16.06.2026

  • 58 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Така е":

    Щом казваш. И сигурно непрекъснато се повтаря.

    23:57 16.06.2026

  • 59 Надявай се :)

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Да ама не":

    След Крим: Въведоха ограничения и купони за зареждане на горива и в други области на Русия. Ситуацията в Крим е тежка. Междувременно в анексирания Крим продължават да се образуват
    километрични опашки за бензин. На пазара на горива се очаква кризата да засегне по-голямата част от страната. Z-каналите свързват проблемите с горивото на полуострова със засилените
    атаки на украинската армия срещу нефтопреработвателните заводи в руските региони, блокирането на пътя в Джанкой — така наречения сухоземен коридор към Крим — и повредите на
    фериботите в резултат на атаки с безпилотни летателни апарати.

    23:57 16.06.2026

  • 60 Нравестити

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "Хомосексуалисти за Путин":

    И от нас УРА,УРА УРА....

    23:59 16.06.2026

  • 61 Оказа се

    9 5 Отговор
    че Концертът на Газманов
    На ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН
    Се провалил
    От Реална Опасност от
    Падащи Отломки.

    Но има още една Малка подробност.

    Срещу Газманов е започнало някакво
    Разследване за укриване на Данъци.

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    А бре Тия в Кремъл
    Защо не оставят
    ТУРБО ПУТРИОТИТЕ
    Да правят ДЕНГИ.

    Да Викаш

    ГОЙДАААА
    ГОЙДАААА

    Явно не върши много работа в Мускалието.

    Коментиран от #74

    23:59 16.06.2026

  • 62 Мишел

    6 4 Отговор
    Руският петрол стигна до ситуация "форсмажор" заради мощните украински удари с дронове по руски петролни рафинерии. Това означава наличие на извънредни обстоятелства, за да не се плащат неустойки на търговските партньори.

    23:59 16.06.2026

  • 63 Мишел

    7 5 Отговор
    След успешни атаки с далекобойни дронове са ударени Московската рафинерия на "Газпром нефт" и рафинерията "ТАНЕКО" (TANECO) на "Татнефт" в Татарстан. И двете рафинерии горят и са спрели работа, съобщава "Ройтерс".

    00:01 17.06.2026

  • 64 Заради Проблемът

    7 3 Отговор
    Със Горивата

    В Кремля имат предложение

    Да понижат качеството

    На Бензин и Дизел .

    Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Ще трябва да се спасява

    СВРЪХ БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА.

    00:03 17.06.2026

  • 65 Напиши нещо ново,

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Така е":

    денонощно пишеш едно и също:) Да не би да нямаш собствено мнение и позиция по темите. Така създаваш цялостно впечатление, че русофилите са глупави хора, без мнение и достатъчна информираност. Т.е. без да искаш правиш услуга на противниците на Русия. :)

    Коментиран от #68

    00:04 17.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 НЕ НЕ СЪЗДАВА ВПЕЧАТЛЕНИЕТО

    7 2 Отговор

    До коментар #65 от "Напиши нещо ново,":

    ЧЕ РУСОФИЛКИТЕ СА
    ГЛУПАВИ .

    ТОЙ СИ Е ПРОЗЗТ
    ПО РОЖДЕНИЕ.

    00:11 17.06.2026

  • 69 Унищожили ууукрите

    1 7 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    00:11 17.06.2026

  • 70 Кольо

    1 8 Отговор
    Дори и да е вярно, имат още 70 % , а украинските са нула, както кораби и самолети.

    00:12 17.06.2026

  • 71 Розав пудел с бустер

    1 8 Отговор

    До коментар #57 от "Хаха":

    Ти ли купи златния резерв на Путин, та знаеш, хахахах

    Коментиран от #72

    00:16 17.06.2026

  • 72 Руският министър на икономиката

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "Розав пудел с бустер":

    Руските резервите са в по-голямата си част изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на
    предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс.

    00:18 17.06.2026

  • 73 Дефакто

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Трол":

    Русия претърпя не само фатални финансови загуби, но и стратегическа геополитическа катастрофа.

    00:20 17.06.2026

  • 74 Кефиш ма

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Оказа се":

    Турих ти плюс

    00:23 17.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Си истинският президент на

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин гол от кръста надолу без кон.":

    Рф
    Когато аз кажа, тогиз!!!

    00:27 17.06.2026

  • 77 Истината ли

    2 3 Отговор
    Укро фукльовцо,бе.РУСИЯ ИМА КЪМ 160 РАФИНВРИИ И ПРЕРАБОТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ,А ТЕЗИ ЛАЙ...на..Р.и СА ЗАСЕГНАЛИ 8-10 ОТ ТЯХ! ТА,ТОВА 30% ЛИ СА??

    Коментиран от #78

    00:29 17.06.2026

  • 78 Вежливия лос

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Истината ли":

    Добър вечер капей
    Вземи въздух, успакойся.

    00:30 17.06.2026

  • 79 Самите руснаци го

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Така се унищожава":

    обявиха, хазната е празна разпродават Руския Държавния Резерв. Путин поиска от руснаците да правят "доброволни" вноски в бюджета :)))

    00:39 17.06.2026

  • 80 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да ама не":

    "Те имат 2300 тона злато"

    имаХА! Вече нямат бе бидло кухорого!

    00:53 17.06.2026

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