Украинската армия: Унищожихме повече от 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха днес, че нанасяните от тях далечни удари са извадили от строя над 30% от капацитета на Русия за преработка на суров петрол, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Това твърдение, направено от Генералния щаб на ВСУ в публикация във Фейсбук, не е проверено по независим път. До момента няма реакция от руска страна.
При ударите са били засегнати 16 големи руски петролни рафинерии и терминали, а над 40 преработвателни предприятия в страната са спрели работа, казаха представители на украинските власти - твърдение, което също не е проверено по независим път. Според цитираните източници заради международните санкции Русия не е в състояние да поправи повредените съоръжения, тъй като заместването на вноса се е оказало неефикасно. В резултат руският капацитет за преработка и износ на петрол намалява, казаха те.
През последните седмици ВСУ редовно нанасят удари, най-вече с дронове, по енергийни обекти в Русия.
В началото на този месец руските власти признаха за първи път, че добивът на петрол в страната е намалял.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано през деня, че лидерите на страните от Г-7 са се обединили около оценката, че Русия не печели войната срещу Украйна, и са обсъдили възможността за нови санкции срещу Москва с цел да я принудят да седне на масата за преговори, цитира думите му "Ройтерс".
Зеленски направи изявлението чрез видеовръзка по време на интервю за форума Reuters NEXT Europe в Лондон.
По думите му участниците в срещата на върха на Г-7 във Франция са обсъдили допълнителен натиск върху Русия, който да създаде условия за постигане на мирно споразумение.
Украинският държавен глава предупреди също, че Русия може да бъде изправена пред много трудна зима, ако до тогава не бъде постигнато мирно уреждане на конфликта.
Според Зеленски това се дължи на засилващите се украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура, които оказват все по-сериозен натиск върху руската икономика и енергийна система.
Президентът на Украйна коментира и отношенията със Съединените щати, като посочи, че американският президент Доналд Тръмп е реагирал "много положително" на искането на Киев за увеличаване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана.
Украйна многократно е настоявала за разширяване на западната военна помощ, особено в областта на противовъздушната отбрана, заради продължаващите руски удари с ракети и безпилотни летателни апарати по украински градове и критична инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин гол от кръста надолу без кон.
Коментиран от #10, #37, #75, #76
23:25 16.06.2026
2 Бензиностанцията с ракети
Печатат талони!
Коментиран от #22, #31
23:26 16.06.2026
3 Патриарха
Коментиран от #47
23:27 16.06.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #20
23:27 16.06.2026
5 Дрът русодебил
23:28 16.06.2026
6 Бизнесмен
23:28 16.06.2026
7 Мдаа
Днес беше обявено окончателното решение в 10-годишния спор между Русия и Украйна. Делото приключи с решителна победа за Русия; многобройните искания на Украйна, обвиняващи Русия в нарушаване на десетки членове от Конвенцията на ООН по морско право, бяха отхвърлени. Усилията на Киев да оспори суверенитета на Русия над Крим и прилежащите води се провалиха. Хагският арбитражен съд отказа на Киев каквото и да е „обезщетение“ или „репарации“ от Русия за експлоатацията на природни ресурси в кримските води. Опитът на Украйна, с подкрепата на западните страни, да обяви Керченския проток за „международен“, позволяващ преминаване на кораби на всяка държава, включително военни кораби, също се провали. Хагският арбитражен съд отхвърли абсурдното и цинично искане на Украйна за демонтиране на Кримския мост. Всички украински обвинения в предполагаеми екологични щети от Русия в кримските води също бяха отхвърлени. „Това арбитражно решение е значително поражение за Украйна и Запада в „правната война“, която те разгърнаха срещу Русия“.
Мдаа...
Коментиран от #14, #16, #17, #19, #25, #30
23:28 16.06.2026
8 Трол
Коментиран от #13, #73
23:30 16.06.2026
9 Да ама не
Те имат 2300 тона злато, могат да воюват 80 г.
Коментиран от #18, #28, #57, #59, #80
23:30 16.06.2026
10 Саша Грей
До коментар #1 от "Путин гол от кръста надолу без кон.":Никогда.
23:31 16.06.2026
11 ОНЯ С ДРОНЯ
ОБИЧАМЕ ДВИЖУХАТА.
23:31 16.06.2026
12 хаха
23:31 16.06.2026
13 Чет пост
До коментар #8 от "Трол":номер 9 за твое инфо
23:32 16.06.2026
14 Ти чете ли внимателно
До коментар #7 от "Мдаа":съдебното решение, което е 800 страници на английски език?
23:32 16.06.2026
15 Така се унищожава
Коментиран от #79
23:32 16.06.2026
16 Не да питали ВСУ
До коментар #7 от "Мдаа":Мдаа...
23:33 16.06.2026
17 Интересно
До коментар #7 от "Мдаа":Дали е точно така?
Коментиран от #26
23:33 16.06.2026
18 Хахахаха
До коментар #9 от "Да ама не":Добре че си
Вярваш
Няма по Проззти Парчета от Купейките
Коментиран от #23, #55
23:33 16.06.2026
19 Руската пропаганда
До коментар #7 от "Мдаа":Има за цел глупака.
Коментиран от #27
23:34 16.06.2026
20 Мисли какаво пишеш
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Поне с какво имат да си ги бършат, докато украинците серяха на улицата миналата зима. Също и следващата
23:34 16.06.2026
21 ЗАТОВА ПЪК ОДЕКОЛОН
ЗА КАКВО ИМ Е БЕНЗИН
НА ТЕЗИ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ?
23:35 16.06.2026
22 Това са безспорни
До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":Факти.
23:35 16.06.2026
23 Вярвам
До коментар #18 от "Хахахаха":според западни источици
23:36 16.06.2026
24 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАЦКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
ТРЪГНАЛ ДА ПРЕВЗЕМА БЕРЛИН.
23:37 16.06.2026
25 Ол1гофрен,
До коментар #7 от "Мдаа":Русия не признава решенията на съдът в Хага.
23:37 16.06.2026
26 Мдаа
До коментар #17 от "Интересно":Интересно, че е точно така:
The tribunals final award, published Monday, stemmed from a case brought by Ukraine under the 1982 UN Convention on the Law of the Sea concerning coastal state rights in the Kerch Strait, the Sea of Azov and waters surrounding Crimea.
The court dismissed most of Ukraines claims and declined to order compensation, reparations or other remedies sought by Kyiv. It did, however, find deficiencies in environmental assessment procedures related to infrastructure projects across the Kerch Strait, including the Crimean Bridge, power cables and gas pipelines.
At the same time, it ruled that declaratory relief was sufficient, ordering no cessation, guarantees, reparations, or compensation.
Коментиран от #38
23:37 16.06.2026
27 Така е
До коментар #19 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #34, #42, #65
23:37 16.06.2026
28 Интересно
До коментар #9 от "Да ама не":Америка има три пъти повече, но ако държавата затвори кепенци надали ще издържи и шест месеца.
23:37 16.06.2026
29 Всяка вечер милиарди хора по света
Коментиран от #32
23:38 16.06.2026
30 хаха
До коментар #7 от "Мдаа":Това не е цялото решение. Съдът реши, че Русия е нарушила редица закони, но отхвърли повечето от исковете на Украйна.
Отхвърлянето е поради на процедурни основания. Не се отнася до самите искове.
Продължавай да се напъваш бе бидло неграмотно. ХАХАХА!
23:38 16.06.2026
31 ИМА И QR КОДОВЕ
До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":Но НЯМА ИНТЕРНЕТ.
РА РА РА РА
Коментиран от #40
23:38 16.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Маринов
23:40 16.06.2026
34 Скачай у нужнико бе въшлю 😀
До коментар #27 от "Така е":Да ти се изхождат хората на главата 😃😂.
Коментиран от #35
23:40 16.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Няма край путинското унижение
23:41 16.06.2026
37 Бай Ставри
До коментар #1 от "Путин гол от кръста надолу без кон.":Когато и леля ти се включи моето момче.
23:41 16.06.2026
38 Интересно
До коментар #26 от "Мдаа":Решението е спрямо компетенцията на съда. Ти имаш " допълнения".
23:41 16.06.2026
39 МОСКВИЧ
ГЛЕДАХМЕ ВОЙНАТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.
ПРЕЗ 2026 ГОДИНА
ГЛЕДАМЕ ВОЙНАТА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА.
МАСКВА ГОРИТ.
СПАСИБА ТАВАРИШ ВОВКА ПЬIНЕХОД.
23:41 16.06.2026
40 Путлето направо възстанови СССР
До коментар #31 от "ИМА И QR КОДОВЕ":Има купони за бензин...ама няма бензин.
23:43 16.06.2026
41 Тиква
23:43 16.06.2026
42 ТЕБЕ РУСКАТА ПРОПАГАНДА
До коментар #27 от "Така е":ОТДАВНА
ТЕ Е УДАРИЛА ПО
КУХАТА ЛЕЙКА.
Коментиран от #43, #44
23:44 16.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #42 от "ТЕБЕ РУСКАТА ПРОПАГАНДА":До нас иране !
23:46 16.06.2026
45 Мишел
Коментиран от #50
23:47 16.06.2026
46 Хомосексуалисти за Путин
Коментиран от #60
23:47 16.06.2026
47 Многоходовото
До коментар #3 от "Патриарха":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
Коментиран от #51, #54
23:47 16.06.2026
48 В Санкт Петербург
Да заредят на Бензиностанциите.
За къде са тръгнали
Руските Мусори ?
Ще пътуват за Крим ли ?
23:48 16.06.2026
49 Бай Пешо моториста
23:48 16.06.2026
50 Пропагандата
До коментар #45 от "Мишел":винаги уцелва глупака!
Коментиран от #56
23:48 16.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Интересно
До коментар #35 от "Така е":Глупаците интересуват ли се от РФ?
Коментиран от #53
23:49 16.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Толкова Много Ходове
До коментар #47 от "Многоходовото":Че Дъртия Ботокс
Забрави какъв Беше
Планът.
Даже и Орешника се оказа
Калпав Ход .
23:52 16.06.2026
55 ежко
До коментар #18 от "Хахахаха":Неграмотен си, но акъл даваш.Евала!
23:52 16.06.2026
56 хихи
До коментар #50 от "Пропагандата":а русо0гейт@ците какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😂 😂 😂
23:55 16.06.2026
57 Хаха
До коментар #9 от "Да ама не":Путин разпродаде златния резерв.
Коментиран от #71
23:55 16.06.2026
58 Интересно
До коментар #53 от "Така е":Щом казваш. И сигурно непрекъснато се повтаря.
23:57 16.06.2026
59 Надявай се :)
До коментар #9 от "Да ама не":След Крим: Въведоха ограничения и купони за зареждане на горива и в други области на Русия. Ситуацията в Крим е тежка. Междувременно в анексирания Крим продължават да се образуват
километрични опашки за бензин. На пазара на горива се очаква кризата да засегне по-голямата част от страната. Z-каналите свързват проблемите с горивото на полуострова със засилените
атаки на украинската армия срещу нефтопреработвателните заводи в руските региони, блокирането на пътя в Джанкой — така наречения сухоземен коридор към Крим — и повредите на
фериботите в резултат на атаки с безпилотни летателни апарати.
23:57 16.06.2026
60 Нравестити
До коментар #46 от "Хомосексуалисти за Путин":И от нас УРА,УРА УРА....
23:59 16.06.2026
61 Оказа се
На ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН
Се провалил
От Реална Опасност от
Падащи Отломки.
Но има още една Малка подробност.
Срещу Газманов е започнало някакво
Разследване за укриване на Данъци.
Хахаха хахахахаха хахахахаха
А бре Тия в Кремъл
Защо не оставят
ТУРБО ПУТРИОТИТЕ
Да правят ДЕНГИ.
Да Викаш
ГОЙДАААА
ГОЙДАААА
Явно не върши много работа в Мускалието.
Коментиран от #74
23:59 16.06.2026
62 Мишел
23:59 16.06.2026
63 Мишел
00:01 17.06.2026
64 Заради Проблемът
В Кремля имат предложение
Да понижат качеството
На Бензин и Дизел .
Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Ще трябва да се спасява
СВРЪХ БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА.
00:03 17.06.2026
65 Напиши нещо ново,
До коментар #27 от "Така е":денонощно пишеш едно и също:) Да не би да нямаш собствено мнение и позиция по темите. Така създаваш цялостно впечатление, че русофилите са глупави хора, без мнение и достатъчна информираност. Т.е. без да искаш правиш услуга на противниците на Русия. :)
Коментиран от #68
00:04 17.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 НЕ НЕ СЪЗДАВА ВПЕЧАТЛЕНИЕТО
До коментар #65 от "Напиши нещо ново,":ЧЕ РУСОФИЛКИТЕ СА
ГЛУПАВИ .
ТОЙ СИ Е ПРОЗЗТ
ПО РОЖДЕНИЕ.
00:11 17.06.2026
69 Унищожили ууукрите
00:11 17.06.2026
70 Кольо
00:12 17.06.2026
71 Розав пудел с бустер
До коментар #57 от "Хаха":Ти ли купи златния резерв на Путин, та знаеш, хахахах
Коментиран от #72
00:16 17.06.2026
72 Руският министър на икономиката
До коментар #71 от "Розав пудел с бустер":Руските резервите са в по-голямата си част изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на
предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс.
00:18 17.06.2026
73 Дефакто
До коментар #8 от "Трол":Русия претърпя не само фатални финансови загуби, но и стратегическа геополитическа катастрофа.
00:20 17.06.2026
74 Кефиш ма
До коментар #61 от "Оказа се":Турих ти плюс
00:23 17.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Си истинският президент на
До коментар #1 от "Путин гол от кръста надолу без кон.":Рф
Когато аз кажа, тогиз!!!
00:27 17.06.2026
77 Истината ли
Коментиран от #78
00:29 17.06.2026
78 Вежливия лос
До коментар #77 от "Истината ли":Добър вечер капей
Вземи въздух, успакойся.
00:30 17.06.2026
79 Самите руснаци го
До коментар #15 от "Така се унищожава":обявиха, хазната е празна разпродават Руския Държавния Резерв. Путин поиска от руснаците да правят "доброволни" вноски в бюджета :)))
00:39 17.06.2026
80 хаха
До коментар #9 от "Да ама не":"Те имат 2300 тона злато"
имаХА! Вече нямат бе бидло кухорого!
00:53 17.06.2026