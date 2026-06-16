Високо напрежение! Руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ламанша, Москва потвърди

Руска фрегата е произвела предупредителни изстрели по цивилна яхта в Ламанша, която се е приближила до нея, съобщава "Ройтерс". До момента британското министерство на отбраната не е коментирало случая.

В неделя британски командоси се качиха на борда и прехванаха санкциониран руски петролен танкер в Ламанша, с което за първи път започна операция за нарушаване на приходите от петрол, които помагат за финансирането на войната на Русия в Украйна.

Още новини от Украйна

Британските въоръжени сили са прехванали кораб, свързан с т.нар. руски „сенчест флот“, в Ламанша, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия, пише БТА.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство уточни, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шестчасова операция. Според ведомството това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания.

Танкерът „Смиртос“ ще бъде временно преместен в специално обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за потенциални рискове за безопасността и околната среда.

В операцията са участвали и въздухоплавателни средства от Морската авиационна група, включително хеликоптери „Чинук“, „Мерлин Mk4“ и „Уайлдкет“, самолет П-8 на Кралските военновъздушни сили, както и военните кораби „Ейч Ем Ес Съдърленд“ и „Ейч Ем Ес Ледбъри“.

В изявление премиерът Киър Стармър заяви, че операцията представлява нов удар срещу Русия и ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин срещу Украйна, че няма да останат извън обсега на британските власти.

Той изрази благодарност към участниците в операцията, включително военнослужещите и служителите на правоохранителните органи, които, по думите му, работят денонощно за сигурността на страната.

Министърът на отбраната Дан Джарвис заяви, че подобни операции изискват високо ниво на професионализъм, умения и смелост.

По негови думи Русия разчита на своя „сенчест флот“, за да финансира войната в Украйна, а настоящата операция нанася удар по способността на Кремъл да поддържа тази агресия.

Отделно, вчера военноморските сили заявиха, че два британски кораба са проследили руската фрегата "Адмирал Григорович" в Ламанша, западно от Брест във Франция.

Русия потвърди тази вечер, че военен кораб е произвел предупредителни изстрели в Ламанша по британска яхта, "която се е движела опасно близо", предаде ТАСС.

Великобритания съобщи за инцидента по-рано днес.

Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди за случая, като каза в изявление, че екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович"е забелязал в 12:45 ч. московско (и българско) време цивилната ветроходна яхта под британски флаг "Светло бъдеще" (Bright Future) да се приближава опасно близо до кораба с включен двигател. Моряците първо изстреляли сигнални ракети и подали звукови сигнали, но яхтата продължила курса си към фрегатата, достигайки на 150 метра от нея. Тогава командирът на руския военен кораб издал заповед да бъдат произведени предупредителни изстрели, след които британският плавателен съд веднага започнал да се отдалечава. Няма пострадали хора.

"Екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович" действаше в строго съответствие с международните навигационни правила и предприе всички необходими мерки за предотвратяване на инцидент", подчертаха от Министерството на отбраната на Руската федерация.