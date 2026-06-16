Високо напрежение! Руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ламанша, Москва потвърди

Руска фрегата е произвела предупредителни изстрели по цивилна яхта в Ламанша, която се е приближила до нея, съобщава "Ройтерс". До момента британското министерство на отбраната не е коментирало случая.
В неделя британски командоси се качиха на борда и прехванаха санкциониран руски петролен танкер в Ламанша, с което за първи път започна операция за нарушаване на приходите от петрол, които помагат за финансирането на войната на Русия в Украйна.
Британските въоръжени сили са прехванали кораб, свързан с т.нар. руски „сенчест флот“, в Ламанша, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия, пише БТА.
Министерството на отбраната на Обединеното кралство уточни, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шестчасова операция. Според ведомството това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания.
Танкерът „Смиртос“ ще бъде временно преместен в специално обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за потенциални рискове за безопасността и околната среда.
В операцията са участвали и въздухоплавателни средства от Морската авиационна група, включително хеликоптери „Чинук“, „Мерлин Mk4“ и „Уайлдкет“, самолет П-8 на Кралските военновъздушни сили, както и военните кораби „Ейч Ем Ес Съдърленд“ и „Ейч Ем Ес Ледбъри“.
В изявление премиерът Киър Стармър заяви, че операцията представлява нов удар срещу Русия и ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин срещу Украйна, че няма да останат извън обсега на британските власти.
Той изрази благодарност към участниците в операцията, включително военнослужещите и служителите на правоохранителните органи, които, по думите му, работят денонощно за сигурността на страната.
Министърът на отбраната Дан Джарвис заяви, че подобни операции изискват високо ниво на професионализъм, умения и смелост.
По негови думи Русия разчита на своя „сенчест флот“, за да финансира войната в Украйна, а настоящата операция нанася удар по способността на Кремъл да поддържа тази агресия.
Отделно, вчера военноморските сили заявиха, че два британски кораба са проследили руската фрегата "Адмирал Григорович" в Ламанша, западно от Брест във Франция.
Русия потвърди тази вечер, че военен кораб е произвел предупредителни изстрели в Ламанша по британска яхта, "която се е движела опасно близо", предаде ТАСС.
Великобритания съобщи за инцидента по-рано днес.
Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди за случая, като каза в изявление, че екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович"е забелязал в 12:45 ч. московско (и българско) време цивилната ветроходна яхта под британски флаг "Светло бъдеще" (Bright Future) да се приближава опасно близо до кораба с включен двигател. Моряците първо изстреляли сигнални ракети и подали звукови сигнали, но яхтата продължила курса си към фрегатата, достигайки на 150 метра от нея. Тогава командирът на руския военен кораб издал заповед да бъдат произведени предупредителни изстрели, след които британският плавателен съд веднага започнал да се отдалечава. Няма пострадали хора.
"Екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович" действаше в строго съответствие с международните навигационни правила и предприе всички необходими мерки за предотвратяване на инцидент", подчертаха от Министерството на отбраната на Руската федерация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #5, #25
19:14 16.06.2026
2 ЗАМИРИСАЛО Е НА БРИТАНСКО КАФЯВО
Коментиран от #88
19:14 16.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #174
19:15 16.06.2026
4 Сталин
Коментиран от #37
19:16 16.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Без име":жалко че не са гръмнали коритото , както Ердоган двата таралясника СУ-строят му АЕЦ от благодарност
Коментиран от #92
19:17 16.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Софиянец
Коментиран от #43
19:18 16.06.2026
8 Очевидно
19:19 16.06.2026
9 стоян георгиев
Коментиран от #20, #30
19:20 16.06.2026
10 Не ги жалете, а вземете пример от САЩ
19:20 16.06.2026
11 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
19:21 16.06.2026
12 Мишел
Коментиран от #18, #36
19:21 16.06.2026
13 Румен Решетников
Сигурно са изпратили сигнали, че се предават!!!
19:22 16.06.2026
14 Иван Станков
19:22 16.06.2026
15 Открай време
19:22 16.06.2026
16 гост
Коментиран от #51, #74
19:23 16.06.2026
17 Киану Рийвс
19:23 16.06.2026
18 Дано
До коментар #12 от "Мишел":някой ден и теб да те заглушат...
19:24 16.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Копейкин Костя
До коментар #9 от "стоян георгиев":Кой ще те пусне до военна база, ватенка?
В никоя държава няма да те пуснат!
Съмнявам се, че и до мирния курорт на крепостните в Камчия няма да те пуснат, щото е забранен за българи!
19:25 16.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Луганск
Руската фрегата на Черноморския флот" Адмирал Григорович " изстреля няколко предупредителни изстрела към яхта под британски флаг, която се опита да се приближи до него. Това съобщават британските медии.
По данни на 2 и 0, инцидентът с руската фрегата се е случил онзи ден в пролива Ла Манш. Яхта с британски флаг се приближи твърде близо до кораба. След като яхтата не реагира на словесното предупреждение, бяха изстреляни няколко предупредителни изстрела. В резултат на това на яхтата имаше остър недостиг на тоалетна хартия и памперси!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #48, #101, #106
19:25 16.06.2026
23 Пиратите на острова
19:26 16.06.2026
24 оня с коня
19:26 16.06.2026
25 Хахахаха
До коментар #1 от "Без име":И кво? Рашите стрелят по цивилни, щот за друго нямат топки!
Коментиран от #29
19:26 16.06.2026
26 Крайцерът Москва вика фрегатата за среща
Място: На дъното.
Коментиран от #126
19:27 16.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Щом реват тролеите
До коментар #25 от "Хахахаха":Браво на рашата. Размаза фашизма за втори път.
Коментиран от #35, #183
19:28 16.06.2026
30 Хахахаха
До коментар #9 от "стоян георгиев":Руските карабли, само ВСУ ги оправя. Те винаги имат право да ги доближат.
Коментиран от #38, #62
19:28 16.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 9689
Коментиран от #42
19:28 16.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахахаха
До коментар #29 от "Щом реват тролеите":Рашата, освен че ти е промила мозъка, друго не виждам да е направила.
Коментиран от #44
19:29 16.06.2026
36 Саша Грей
До коментар #12 от "Мишел":Това е доста похвално. Четох, че наскоро руснаците изстреляли 16 спътника за интернет връзка, които "били" по-напреднали от Старлинк, които са 11 000 и трябва до две години да станат 90 000. Дали да коментирам повече?
Коментиран от #45
19:29 16.06.2026
37 мичман
До коментар #4 от "Сталин":Пред заплахата яхтата случайно да се взриви в борда по-добре да я дистанцират предупредително. Доста руски кораби изплуваха отрицателно след среща с неизяснени морски обекти.
19:29 16.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 така, така
Чаках да разбера каква е тая яхта, кой е бил на нея, що се бута между шамарите, а какво получавам - пропаганда за пиратството.
19:30 16.06.2026
40 Без име
19:30 16.06.2026
41 БРИТИТЕ СА ЮНАЦИ
19:30 16.06.2026
42 Румен Решетников
До коментар #32 от "9689":Сенчест флот значи, че ако стане беля с кораба, Рассия ще твърди, че това не е нейн кораб!
Коментиран от #176
19:31 16.06.2026
43 И това
До коментар #7 от "Софиянец":Ще стане. Засега руснаците все още запазват хладнокръвие пред наглите и безотговорни провокации на западналите уроди, но в един момент може да им писне и тогава ще стане страшно. Това дето се случва в Украйна ще изглежда като закачка в детската градина в сравнение с боя дето ще отнесе западът .
19:31 16.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Както каза Сергей Ауслендер
До коментар #36 от "Саша Грей":Да сравняваш руския спътников интернет със Старлинк е като да сравняваш мотокултиватор с Тесла.
Коментиран от #65
19:32 16.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Цензура
19:33 16.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Така е
До коментар #48 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака, за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
Коментиран от #54
19:34 16.06.2026
50 ТАСС
19:34 16.06.2026
51 Тоя, пък.
До коментар #16 от "гост":Явно нямаш мозък какво ще се случи после? - Потапяне на обратняшкото островче !!!
19:34 16.06.2026
52 Реално
19:36 16.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Така е
До коментар #49 от "Така е":Руската пропаганда има за цел само глупаците.
Коментиран от #55, #175
19:37 16.06.2026
55 Точно така
До коментар #54 от "Така е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака, за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
19:39 16.06.2026
56 ВВП
Коментиран от #63
19:39 16.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ДАЙ, ДАЙ ОЩЕ ЧЕ ..
19:40 16.06.2026
59 Киър Стармър
Иначе няма какво да се хвалиш с провалите си и дребното пиратство. Нищо не успявате да свършите, според публикация на Bloomberg, Русия вече изнася повече на ден, отколкото средногодишно за периода 2022-2024, и със сигурност повече от 2025. Числата са безмилостни и еднозначно показват, че всичките малобритански акцийки са едно нелепо плашене на гаргите.
19:40 16.06.2026
60 военен неможач
19:41 16.06.2026
61 ВВП
19:41 16.06.2026
62 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Хахахаха":Колко кораба има Украйна лумпурино ?
19:43 16.06.2026
63 Нищо руско не и откраднал
До коментар #56 от "ВВП":Нефтът е платинен при качване на танкера.
Корабът е гръцки, горивото е на Мозамбик.
19:45 16.06.2026
64 Абе маачкай
19:48 16.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ако бях командващ ракетните войски
19:51 16.06.2026
67 Компетентен
Танкерите също могат да бъдат въоръжавани. Два взвода вагнеровци, въоръжени с шмайзери, тежки картечници и РПГ, много бързо ще научат обратняците на възпитание.
19:53 16.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ток и Жици
Коментиран от #71
19:55 16.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Майстора
До коментар #69 от "Ток и Жици":След срещата с мен и Теслата ще бъдеш откаран подут в един фризер и след това закопан .Явно родата тии ще черпят ,че са се оттървали от един Боkkk Луккк ☝️😬!
Коментиран от #75, #164
20:00 16.06.2026
72 миии
До коментар #57 от "А ко правим с глупака":може да го върнем на части на техните,или да нахраним гладните улични кученца
20:02 16.06.2026
73 Дзак
20:06 16.06.2026
74 Ветеран от протеста
До коментар #16 от "гост":Дългият ,това ,че си дълъг не ми пречи да тигго потопя дъллл Боко в дррр.Тиа анна .алл.
20:06 16.06.2026
75 Анонимен
До коментар #71 от "Майстора":На какво?
Коментиран от #77
20:07 16.06.2026
76 Английски пирати облечени като жени
20:07 16.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Лъжи
20:15 16.06.2026
79 Анонимен
20:15 16.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Вуте
20:22 16.06.2026
83 Така Така
20:23 16.06.2026
84 Европейският съд в Хага:
20:24 16.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Голям
Коментиран от #109
20:28 16.06.2026
87 Т Живков
20:29 16.06.2026
88 Руснаците са гръмнали
До коментар #2 от "ЗАМИРИСАЛО Е НА БРИТАНСКО КАФЯВО":защото са много страхливи. Предупредили са другата яхта да не се приближава, че ги е страх :))))
20:29 16.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Вежливия лос
Розовия маскалски мегдан си проси атома.
Коментиран от #94
20:30 16.06.2026
91 ХиХи
Коментиран от #95
20:32 16.06.2026
92 Ердоган
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":плати за наглостта си като купи С-400 и ракети за комплекса за милиарди. Отделно турчина има много да връща на Путин, че го спаси от готвения му преврат.
Коментиран от #97
20:33 16.06.2026
93 Няма край руският позор
20:33 16.06.2026
94 ЖикТак
До коментар #90 от "Вежливия лос":Пижмияжката компот
20:34 16.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 едва ли
До коментар #81 от "Джелатина":твърде е кух,но го има в списъка,чудя се дали на някой it да дам 300 евра за адреса му,или направо на руските служби
Коментиран от #108
20:36 16.06.2026
97 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #92 от "Ердоган":че освободи АЗОВ ци ..колко има да връща?
Коментиран от #113, #114
20:36 16.06.2026
98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #95 от "Вежливия лос":ДОБЪР ВЕЧЕР, КОЛЕГА❗🖕❗
"Русия спечели в Хага продължилата над 10 години съдебната битка за Крим и Азовско море,
показва решение на Международния съд
от 15 юни.
Днес беше обявено окончателното решение по продължилото 10 години дело между Русия и Украйна. Усилията на Киев да оспори суверенитета на Русия над Крим и прилежащите води претърпяха крах. Делото завърши с убедителна победа за Русия; многобройните искания на Украйна, която обвини Русия в нарушаване на десетки членове от Конвенцията на ООН по морско право, бяха отхвърлени. Арбитражът в Хага отказа на Киев всякакви „компенсации“ и „репарации“ от Русия за използването на природни ресурси в акваторията на Крим.
Отхвърлено е искането на Киев да се признае за нарушение на международното право провъзгласяването от Русия на суверенитет над цялото Азовско море."❗
Коментиран от #102, #104, #107
20:37 16.06.2026
99 От високо напрежение
20:38 16.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Санитар от Карлуково
До коментар #22 от "Луганск":Колегите са на път! Стаята е оправена! Но, доктора не е оптимист....
20:39 16.06.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Да де
До коментар #98 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не са питали ВСУ.
Коментиран от #110
20:39 16.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #104 от "Да де":И това ВСУ каква инстанция е , че да го питат🤔❓
Нали ПО ПЕЙКИТЕ рИвяхтИ с пълно гърло ХАГА, ХАГА, ПУТИН В ХАГА.....❗
А сега ....в Хага били Путинофили 😀😀😀
20:43 16.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Е, те
До коментар #97 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":турците са ибрекчии, хитри и отмъстителни са, но не забравят кой е бил авер в трудно време.
20:45 16.06.2026
114 Бате, мани фашагите, помниш ли ,че
До коментар #97 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тогава ердо ходи до Москва и се просна на килимчето пред Императора!?
"Аман -заман Прости ...грешка стана!!!"
20:46 16.06.2026
115 Джелатина
До коментар #111 от "Копейкотрошач":Аз не троша ,филибелийска пттт.каа Майна ,направо хвърчат кухи кратуни 🎃 !
20:46 16.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #107 от "Вежливия лос":Добре те е научила баба ти 😀❗
" На калъп да та фанат, шъ отричаш, бабинуту!"
Лака нощ, колежке❗😉
20:47 16.06.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 да питам
До коментар #111 от "Копейкотрошач":а твоето джендърско вратле колко ще издържи,за индивиди като тебе имам едно специално захабено ръждиво мачете😉
20:49 16.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Здравей тъ пейка
До коментар #117 от "Вежливия лос":Върви ли лазенето днес или пак пречат на глупака да троли?
20:50 16.06.2026
123 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #117 от "Вежливия лос":Йени ракъто е мноо скъпа бре гьотт. веррен ,сам си варя сливовица и употребявам умерено ,ама ти откъде да разбираш кат те мрррдатт у пъррр делло ☝️😬 .
20:52 16.06.2026
124 м да
До коментар #117 от "Вежливия лос":ти май ще пийнеш антифризче,но първо ще пробваме на синчето ти как ще подейства,ще е приятна гледка😇
20:52 16.06.2026
125 ?????
Да спазват радиопредупреждения и да гледат за сигнални ракети за да не се налага да бягат от предупредителен обстрел.
20:53 16.06.2026
126 Дядо Ильо войвода
До коментар #26 от "Крайцерът Москва вика фрегатата за среща":Крайцерът Москва беше потопен с най-активно участие на ВБР. Само дето още не смеят да си го признаят. Неша ново за тях. Защо? Въпросът е риторичен. Стига до темата за топките и препраща към думи на Д.Списаревски.
Коментиран от #134, #138
20:54 16.06.2026
127 Артилерист
Коментиран от #132
20:54 16.06.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Сега
20:55 16.06.2026
130 Хахаха!🎺🥳😀
20:56 16.06.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #127 от "Артилерист":"Григоревич" има красиви ракети "Гранит", които направо ще разпилеят английските наркотрафиканти на парчета.
20:58 16.06.2026
133 Само така
21:03 16.06.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Мирчо Спасов
Коментиран от #139, #140, #143, #145, #170
21:07 16.06.2026
136 дядо поп
21:10 16.06.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Чиниш ми се
До коментар #135 от "Мирчо Спасов":Прикрит ПП пийй, дираzzzин ,истински лама Петроханец ☝️!
21:12 16.06.2026
141 Ами Нети
До коментар #139 от "Кххй":Трепи на май кясси пттт катта мрррзлива !
21:13 16.06.2026
142 Така ли
До коментар #139 от "Кххй":Срещнеш ли центак трепИ,заедно с родата му,такава и3мет не трябва да съществува!
Коментиран от #149
21:13 16.06.2026
143 хахахахха
До коментар #135 от "Мирчо Спасов":на такава пошла лъжа и в детската градина няма да ти се вържат,тия западняци са много зле,че да наемат толкова кухи тролчета като тебе
21:15 16.06.2026
144 Баба Яга
21:17 16.06.2026
145 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #135 от "Мирчо Спасов":Ква Скравена те гони бре гресирания ☝️,моя Прасчо така хубаво ще ти се зарадва и ще му се усладиш ,а остатъка ще сподели последното жилище на самотник без рода .Надали някой някога ще те открие точно там .
21:17 16.06.2026
146 пак лъжа
21:22 16.06.2026
147 БЕЗ ТА-Ш-АК.........
21:22 16.06.2026
148 Пешо z
21:25 16.06.2026
149 гробар
До коментар #142 от "Така ли":Давай ги насам след това ,никой не сме върнали .
21:28 16.06.2026
150 Комунист
21:37 16.06.2026
151 Жожи
21:44 16.06.2026
152 Скоро ще има англосаксонски рев!
Коментиран от #165
21:44 16.06.2026
153 Жожи
21:50 16.06.2026
154 Хмм
21:51 16.06.2026
155 Гост
Инцесите само гледат и мигат..
ПС
Гаранция отдолу е била поне 1 руска подводница..., която ония не моат я скиват и с очила!
21:57 16.06.2026
156 Смешник
Коментиран от #163
21:58 16.06.2026
157 от една песничка
играят танца на смъртта
21:59 16.06.2026
158 az СВО Победа 81
Коментиран от #161
22:00 16.06.2026
159 Защо
22:01 16.06.2026
160 Госあ
22:03 16.06.2026
161 Грешка
До коментар #158 от "az СВО Победа 81":най-добрите войници, най-добрите анализатори и в големите войни са на праеилната страна
22:05 16.06.2026
162 НА БРИТАНСКИТЕ ПИРАТИ
22:05 16.06.2026
163 Кой е
До коментар #156 от "Смешник":пу син и какво общо има с цивилизацията
22:07 16.06.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Ха ха ха ха
До коментар #152 от "Скоро ще има англосаксонски рев!":Английският флот векове наред е бил най-силният. Руският векове наред или се крие или тъне.
Баце, не случайно цял свят говори на английски, дори Путин.
Коментиран от #171, #172
22:11 16.06.2026
166 Анонимен
До коментар #164 от "Ток и Жици":Имате ли нещо общо, или просто така?
Коментиран от #168
22:12 16.06.2026
167 Фелдмаршал сър Гутрие
Коментиран от #178
22:13 16.06.2026
168 Дзак
До коментар #166 от "Анонимен":Правим се на интересни. Друго е да кажеш следене и подслушване!
Коментиран от #169
22:14 16.06.2026
169 Пфу
До коментар #168 от "Дзак":Интригантства!
22:16 16.06.2026
170 Име
До коментар #135 от "Мирчо Спасов":Няма проблем. Ще сме заедно!
22:17 16.06.2026
171 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #165 от "Ха ха ха ха":....векове наред Е БИЛ.... ❗
Днес НЯМА и една ядрена подводница която да изпрати дори да прекоси Ламанша под вода🤔
22:18 16.06.2026
172 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #165 от "Ха ха ха ха":Статия от ТОЗИ МЕСЕЦ не от ТАСС, а
в The Telegraph:
"Лондон няма нито една ядрена подводница, годна за експлоатация в морето."
🤔🤔🤔🤔
22:20 16.06.2026
173 А ето и подробностите
Интерес в социалните медии събуди факта, как екипа на ВВС е заснемал ОТ самия танкер, приближаването на британските командоси до танкера и смелото им качване. Как са се оказали операторите на ВВС там, преди качването на борда от "командосите"?
Цялата сценка мирише на лоша режисура:)
Ама нали трябва лузъра Стармър да покаже "сила"! А британските медии слугуват
22:21 16.06.2026
174 Абе,
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":М.А.Ц.Е. , това да не са ти господарите от англията , с умрелия флот ?!
22:23 16.06.2026
175 ДО БЕЗМОЗЪЧНИТЕ
До коментар #54 от "Така е":КАТО ТЕБЕ СРИГА САМО ТАЯ ОТ ТЕЛЕМАРАТОНА ЗА КАСТРЮЛИ
В ПРЕВОД ТЕЯ С ТЕНДЖЕРИ ВМЕСТО ГЛАВИ
22:24 16.06.2026
176 Изплакни си мозъка
До коментар #42 от "Румен Решетников":Сенчест означава , че е застрахован дртугаде , а не в британскта Ллойд.
Чети образовай се!
А кораба е гръцки.
22:25 16.06.2026
177 Какво,
22:26 16.06.2026
178 АМ ЧИ ПРАТЕТЕ ГО
До коментар #167 от "Фелдмаршал сър Гутрие":В КОНСТАНТИНОВКА
МУШМУРОЦИ
22:27 16.06.2026
179 Атома
22:30 16.06.2026
180 сноу
22:34 16.06.2026
181 Летец Пешеходец
Коментиран от #182
22:36 16.06.2026
182 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #181 от "Летец Пешеходец":Ако можеше..... отдавна да ги е подпукало❗
Ама ти това го знаеш , нали❗
Коментиран от #185
22:38 16.06.2026
183 Напиши нищо ново, така само
До коментар #29 от "Щом реват тролеите":излагаш Русия :) Като повтаряш и пишеш едно и също всеки ден по 200 пъти, показва не само че нямаш собствено мнение и позиция по темите, но и създаваш впечатление, че русофилите са глупави хора, без мнение и достатъчна информираност. Т.е. без да искаш правиш услуга на противниците на Русия. Нищо чудно, че Русия е в такова окаяно положение, също като поддръжниците си. :)
22:38 16.06.2026
184 Мишел
22:41 16.06.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 000
23:03 16.06.2026
187 Жожоба
23:11 16.06.2026