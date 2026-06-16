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Високо напрежение! Руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ламанша, Москва потвърди
  Тема: Украйна

Високо напрежение! Руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ламанша, Москва потвърди

16 Юни, 2026 19:11, обновена 16 Юни, 2026 21:47 6 878 187

  • русия-
  • великобритания-
  • ламанш-
  • нато-
  • фрегата-
  • петрол-
  • танкер

В неделя британски командоси се качиха на борда и прехванаха санкциониран руски петролен танкер в Ламанша, с което за първи път започна операция за нарушаване на приходите от петрол на Кремъл

Високо напрежение! Руска фрегата стреля по цивилна яхта в Ламанша, Москва потвърди - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руска фрегата е произвела предупредителни изстрели по цивилна яхта в Ламанша, която се е приближила до нея, съобщава "Ройтерс". До момента британското министерство на отбраната не е коментирало случая.

В неделя британски командоси се качиха на борда и прехванаха санкциониран руски петролен танкер в Ламанша, с което за първи път започна операция за нарушаване на приходите от петрол, които помагат за финансирането на войната на Русия в Украйна.

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Британските въоръжени сили са прехванали кораб, свързан с т.нар. руски „сенчест флот“, в Ламанша, съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия, пише БТА.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство уточни, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шестчасова операция. Според ведомството това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания.

Танкерът „Смиртос“ ще бъде временно преместен в специално обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за потенциални рискове за безопасността и околната среда.

В операцията са участвали и въздухоплавателни средства от Морската авиационна група, включително хеликоптери „Чинук“, „Мерлин Mk4“ и „Уайлдкет“, самолет П-8 на Кралските военновъздушни сили, както и военните кораби „Ейч Ем Ес Съдърленд“ и „Ейч Ем Ес Ледбъри“.

В изявление премиерът Киър Стармър заяви, че операцията представлява нов удар срещу Русия и ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин срещу Украйна, че няма да останат извън обсега на британските власти.

Той изрази благодарност към участниците в операцията, включително военнослужещите и служителите на правоохранителните органи, които, по думите му, работят денонощно за сигурността на страната.

Министърът на отбраната Дан Джарвис заяви, че подобни операции изискват високо ниво на професионализъм, умения и смелост.

По негови думи Русия разчита на своя „сенчест флот“, за да финансира войната в Украйна, а настоящата операция нанася удар по способността на Кремъл да поддържа тази агресия.

Отделно, вчера военноморските сили заявиха, че два британски кораба са проследили руската фрегата "Адмирал Григорович" в Ламанша, западно от Брест във Франция.

Русия потвърди тази вечер, че военен кораб е произвел предупредителни изстрели в Ламанша по британска яхта, "която се е движела опасно близо", предаде ТАСС.

Великобритания съобщи за инцидента по-рано днес.

Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди за случая, като каза в изявление, че екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович"е забелязал в 12:45 ч. московско (и българско) време цивилната ветроходна яхта под британски флаг "Светло бъдеще" (Bright Future) да се приближава опасно близо до кораба с включен двигател. Моряците първо изстреляли сигнални ракети и подали звукови сигнали, но яхтата продължила курса си към фрегатата, достигайки на 150 метра от нея. Тогава командирът на руския военен кораб издал заповед да бъдат произведени предупредителни изстрели, след които британският плавателен съд веднага започнал да се отдалечава. Няма пострадали хора.

"Екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович" действаше в строго съответствие с международните навигационни правила и предприе всички необходими мерки за предотвратяване на инцидент", подчертаха от Министерството на отбраната на Руската федерация.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    163 43 Отговор
    И кво? Проследили руската фрегата, защото за друго нямат топки.

    Коментиран от #5, #25

    19:14 16.06.2026

  • 2 ЗАМИРИСАЛО Е НА БРИТАНСКО КАФЯВО

    167 35 Отговор
    Трябвало е пиратите да се опитат да се качат на фрегатата.

    Коментиран от #88

    19:14 16.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    50 119 Отговор
    я!!!! Матушката и фрегата ли имала? тримачтова?

    Коментиран от #174

    19:15 16.06.2026

  • 4 Сталин

    124 34 Отговор
    Да бе по яхта стрелял. Повярвахме ви на глупостите.

    Коментиран от #37

    19:16 16.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    37 99 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    жалко че не са гръмнали коритото , както Ердоган двата таралясника СУ-строят му АЕЦ от благодарност

    Коментиран от #92

    19:17 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Софиянец

    122 29 Отговор
    Трябваше директно да я думнат! Краварите как стрелят без да питат по лодки и корабчета в мексиканския залив!

    Коментиран от #43

    19:18 16.06.2026

  • 8 Очевидно

    113 22 Отговор
    Цивилния кораб е бил малко военизирани. Камери, дронове, и други недоказуеми девайси.

    19:19 16.06.2026

  • 9 стоян георгиев

    118 27 Отговор
    Пак евроатлантически сензации! Това си е нормално процедура, я доближете някое оборско корито да видите какво ще стане! Та ние не можем базите им на българска територия да доближим!

    Коментиран от #20, #30

    19:20 16.06.2026

  • 10 Не ги жалете, а вземете пример от САЩ

    113 18 Отговор
    и следващият път - огън на поражение! И ги пишете трафиканти на фентанил. Туй то.

    19:20 16.06.2026

  • 11 аz СВО Победа 81

    35 77 Отговор
    Само албанците още не са арестували руска гемия.
    🤣🤣🤣

    19:21 16.06.2026

  • 12 Мишел

    94 34 Отговор
    Русия започна да заглушава Старлинк над увеличаващи се части от своята територия и да ползва своя спътникова система.

    Коментиран от #18, #36

    19:21 16.06.2026

  • 13 Румен Решетников

    27 77 Отговор
    Ватенките са го снесли, когато са видяли двата британски кораба!
    Сигурно са изпратили сигнали, че се предават!!!

    19:22 16.06.2026

  • 14 Иван Станков

    25 47 Отговор
    Украинците ще му пратят едно морско бебе, спокойно.

    19:22 16.06.2026

  • 15 Открай време

    77 23 Отговор
    Англите печелят от пиратство. Национална традиция. Като на нашите социално ,,слаби,,.

    19:22 16.06.2026

  • 16 гост

    28 77 Отговор
    не проследяване а потапяне....от друго не разбира руската пасмина

    Коментиран от #51, #74

    19:23 16.06.2026

  • 17 Киану Рийвс

    31 64 Отговор
    Руски терористи. Потопявай директно.

    19:23 16.06.2026

  • 18 Дано

    20 28 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    някой ден и теб да те заглушат...

    19:24 16.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Копейкин Костя

    27 49 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Кой ще те пусне до военна база, ватенка?
    В никоя държава няма да те пуснат!
    Съмнявам се, че и до мирния курорт на крепостните в Камчия няма да те пуснат, щото е забранен за българи!

    19:25 16.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Луганск

    80 25 Отговор
    Гнилата малка Великобритания трябва да бъде унищожена с ядрена експлозия!

    Руската фрегата на Черноморския флот" Адмирал Григорович " изстреля няколко предупредителни изстрела към яхта под британски флаг, която се опита да се приближи до него. Това съобщават британските медии.

    По данни на 2 и 0, инцидентът с руската фрегата се е случил онзи ден в пролива Ла Манш. Яхта с британски флаг се приближи твърде близо до кораба. След като яхтата не реагира на словесното предупреждение, бяха изстреляни няколко предупредителни изстрела. В резултат на това на яхтата имаше остър недостиг на тоалетна хартия и памперси!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #48, #101, #106

    19:25 16.06.2026

  • 23 Пиратите на острова

    52 18 Отговор
    нападат цивилни кораби. Тук мълчат!

    19:26 16.06.2026

  • 24 оня с коня

    8 43 Отговор
    Да питаме ли klf m,dlr Руснак в Ламанша и стреля по цивилни?Неее,той прави това което си мисли че му е позволено,но следва да осъзнае че НЕ му е позволено ...ПО УСТАВ:)

    19:26 16.06.2026

  • 25 Хахахаха

    19 48 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    И кво? Рашите стрелят по цивилни, щот за друго нямат топки!

    Коментиран от #29

    19:26 16.06.2026

  • 26 Крайцерът Москва вика фрегатата за среща

    18 47 Отговор
    В програмата: Запознаване с подводната фауна, прожекция на реч на вожда, патриотичен филм, концерт на Кобзон.
    Място: На дъното.

    Коментиран от #126

    19:27 16.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Щом реват тролеите

    40 22 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Браво на рашата. Размаза фашизма за втори път.

    Коментиран от #35, #183

    19:28 16.06.2026

  • 30 Хахахаха

    16 48 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Руските карабли, само ВСУ ги оправя. Те винаги имат право да ги доближат.

    Коментиран от #38, #62

    19:28 16.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 9689

    64 14 Отговор
    Сенчест флот значи флот който не е застрахован при англосаксонски застраховател.

    Коментиран от #42

    19:28 16.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахахаха

    15 44 Отговор

    До коментар #29 от "Щом реват тролеите":

    Рашата, освен че ти е промила мозъка, друго не виждам да е направила.

    Коментиран от #44

    19:29 16.06.2026

  • 36 Саша Грей

    25 26 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Това е доста похвално. Четох, че наскоро руснаците изстреляли 16 спътника за интернет връзка, които "били" по-напреднали от Старлинк, които са 11 000 и трябва до две години да станат 90 000. Дали да коментирам повече?

    Коментиран от #45

    19:29 16.06.2026

  • 37 мичман

    14 17 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Пред заплахата яхтата случайно да се взриви в борда по-добре да я дистанцират предупредително. Доста руски кораби изплуваха отрицателно след среща с неизяснени морски обекти.

    19:29 16.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 така, така

    51 10 Отговор
    Темата в заглавието е коментиран в един абзац на публикацията, но след това ни залива поток информация за героизма на британските командоси при реализирането на пиратски действия. Ми да бяхте използвали друго заглавие бе, що подвеждате читателя?

    Чаках да разбера каква е тая яхта, кой е бил на нея, що се бута между шамарите, а какво получавам - пропаганда за пиратството.

    19:30 16.06.2026

  • 40 Без име

    26 7 Отговор
    Руснаците друго пишат, английските медии също пишат друго. :-)

    19:30 16.06.2026

  • 41 БРИТИТЕ СА ЮНАЦИ

    30 10 Отговор
    Само когато воюват чрез проксита като бандерите.

    19:30 16.06.2026

  • 42 Румен Решетников

    13 27 Отговор

    До коментар #32 от "9689":

    Сенчест флот значи, че ако стане беля с кораба, Рассия ще твърди, че това не е нейн кораб!

    Коментиран от #176

    19:31 16.06.2026

  • 43 И това

    55 11 Отговор

    До коментар #7 от "Софиянец":

    Ще стане. Засега руснаците все още запазват хладнокръвие пред наглите и безотговорни провокации на западналите уроди, но в един момент може да им писне и тогава ще стане страшно. Това дето се случва в Украйна ще изглежда като закачка в детската градина в сравнение с боя дето ще отнесе западът .

    19:31 16.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Както каза Сергей Ауслендер

    12 46 Отговор

    До коментар #36 от "Саша Грей":

    Да сравняваш руския спътников интернет със Старлинк е като да сравняваш мотокултиватор с Тесла.

    Коментиран от #65

    19:32 16.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Цензура

    43 12 Отговор
    Страхотна "смелост" се иска - да нападнеш невъоръжен търговски кораб !!! Срещу руската бойна фрегата смели ли сте, гнъсни обрaтняци? Тоя стармър вместо да си гледа държавата, в която хората вдигнаха революция срещу терорът на мигрите, закриляни от собствената им държава, тръгнал да са зъби на Русия?

    19:33 16.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Така е

    28 13 Отговор

    До коментар #48 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака, за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #54

    19:34 16.06.2026

  • 50 ТАСС

    9 17 Отговор
    Пиня е уведомен,той беше в бункера .

    19:34 16.06.2026

  • 51 Тоя, пък.

    25 9 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Явно нямаш мозък какво ще се случи после? - Потапяне на обратняшкото островче !!!

    19:34 16.06.2026

  • 52 Реално

    10 18 Отговор
    Аз не съм видял терористите от Мордор да стрелят по не цивилни обекти.

    19:36 16.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Така е

    10 20 Отговор

    До коментар #49 от "Така е":

    Руската пропаганда има за цел само глупаците.

    Коментиран от #55, #175

    19:37 16.06.2026

  • 55 Точно така

    22 8 Отговор

    До коментар #54 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака, за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    19:39 16.06.2026

  • 56 ВВП

    25 8 Отговор
    Kir,Стърмър е откраднал нещо което е руско..Затова Британия ще има дебели проблеми..Подобно на окропитеците ..

    Коментиран от #63

    19:39 16.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ДАЙ, ДАЙ ОЩЕ ЧЕ ..

    27 8 Отговор
    ЕЙ , НЯМА ЛИ ДА ПОТЪНЕ ТОЯ ОСТРОВ ! СВЕТА ЧАКА С НЕТЪРПЕНИЕ ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ , ГОЛЯМ СВЕТОВЕН ПРАЗНИК ЩЕ ДА Е !!

    19:40 16.06.2026

  • 59 Киър Стармър

    28 9 Отговор
    не знам кой и какво няма да остане извън обсега на британските власти, ама ти внимавай да не влезеш в обсега на руските власти.

    Иначе няма какво да се хвалиш с провалите си и дребното пиратство. Нищо не успявате да свършите, според публикация на Bloomberg, Русия вече изнася повече на ден, отколкото средногодишно за периода 2022-2024, и със сигурност повече от 2025. Числата са безмилостни и еднозначно показват, че всичките малобритански акцийки са едно нелепо плашене на гаргите.

    19:40 16.06.2026

  • 60 военен неможач

    20 4 Отговор
    Отново подвеждащо заглавие на ФАКТИ. Вече е прекалено . Изтривайте, ще ви се върне. Господ вижда всичко.

    19:41 16.06.2026

  • 61 ВВП

    23 8 Отговор
    Преди 200 год са крали индиански и Португалски френски ,холандски кораби...после са пропаднали ..Сега крадат от РФ ..И ше се радват ако се спасят .от унищожението..

    19:41 16.06.2026

  • 62 Ха ХаХа

    18 7 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Колко кораба има Украйна лумпурино ?

    19:43 16.06.2026

  • 63 Нищо руско не и откраднал

    17 5 Отговор

    До коментар #56 от "ВВП":

    Нефтът е платинен при качване на танкера.
    Корабът е гръцки, горивото е на Мозамбик.

    19:45 16.06.2026

  • 64 Абе маачкай

    17 3 Отговор
    Кенееевният остров на извратеняяците нещо много се отпуска. Ще изчезнат под водата.

    19:48 16.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ако бях командващ ракетните войски

    12 4 Отговор
    Планетата щеше отдавна да се е разхвърчала на отломки в космоса без да чакам заповед за това

    19:51 16.06.2026

  • 67 Компетентен

    33 4 Отговор
    В междунродното право няма понятие "сенчест флот". Всяка държава си има териториални води, в които може да допуска или да не допуска който си реши.... но откритото море е достъпно за всички !!! Има и някои тесни протоци, за които важи правилото за "открито море", Ла манш е един от тях. Никой няма право да забранява на когото и да било да плава в открито море. Нападението срещу кораб в открито море, е пиратство, още повече когато е отвличан за откуп, дори и да го наричат "глоба".
    Танкерите също могат да бъдат въоръжавани. Два взвода вагнеровци, въоръжени с шмайзери, тежки картечници и РПГ, много бързо ще научат обратняците на възпитание.

    19:53 16.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ток и Жици

    4 27 Отговор
    След срещата с цивилната яхта pyccкий корабль спешно се отправил към базата в Калининград за дефeкaлизaция, дезинфекция и почистване.

    Коментиран от #71

    19:55 16.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Майстора

    14 4 Отговор

    До коментар #69 от "Ток и Жици":

    След срещата с мен и Теслата ще бъдеш откаран подут в един фризер и след това закопан .Явно родата тии ще черпят ,че са се оттървали от един Боkkk Луккк ☝️😬!

    Коментиран от #75, #164

    20:00 16.06.2026

  • 72 миии

    8 3 Отговор

    До коментар #57 от "А ко правим с глупака":

    може да го върнем на части на техните,или да нахраним гладните улични кученца

    20:02 16.06.2026

  • 73 Дзак

    19 3 Отговор
    Очевидно се смятат за достатъчно силни да проверяват кораби. Докато не им направят клопка и танкерът да се окаже въоръжен!

    20:06 16.06.2026

  • 74 Ветеран от протеста

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Дългият ,това ,че си дълъг не ми пречи да тигго потопя дъллл Боко в дррр.Тиа анна .алл.

    20:06 16.06.2026

  • 75 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #71 от "Майстора":

    На какво?

    Коментиран от #77

    20:07 16.06.2026

  • 76 Английски пирати облечени като жени

    19 3 Отговор
    "Отделно, вчера военноморските сили заявиха, че два британски кораба са проследили руската фрегата "Адмирал Григорович" в Ламанша, западно от Брест във Франция." проследи ли са я били.. Хахахаххаххахах, шматчиците като видят батко и се свиват нейде из тъмните ъгли хахахахха

    20:07 16.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Лъжи

    5 17 Отговор
    Русия остана без кораби, всичко е при джак

    20:15 16.06.2026

  • 79 Анонимен

    7 5 Отговор
    Някой търси под вола теле!

    20:15 16.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Вуте

    18 2 Отговор
    Прехванали кораб. Това ли е сега политкоректната дума за отвличане? Не е ли това форма на пиратство?

    20:22 16.06.2026

  • 83 Така Така

    15 3 Отговор
    Целият остров трябва да го потопят руснациге

    20:23 16.06.2026

  • 84 Европейският съд в Хага:

    19 2 Отговор
    Хахаха! Сега чий е Крим, шекелдажри на Оземпика?!

    20:24 16.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Голям

    6 12 Отговор
    Бой по празните руски кратуни.

    Коментиран от #109

    20:28 16.06.2026

  • 87 Т Живков

    4 12 Отговор
    Само.Ватенкоте миризливи разбират само от дървото.

    20:29 16.06.2026

  • 88 Руснаците са гръмнали

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "ЗАМИРИСАЛО Е НА БРИТАНСКО КАФЯВО":

    защото са много страхливи. Предупредили са другата яхта да не се приближава, че ги е страх :))))

    20:29 16.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Вежливия лос

    4 15 Отговор
    Добър вечер, копейки
    Розовия маскалски мегдан си проси атома.

    Коментиран от #94

    20:30 16.06.2026

  • 91 ХиХи

    8 2 Отговор
    Еми била е под санкции, ко праят англетата по Руски танкери

    Коментиран от #95

    20:32 16.06.2026

  • 92 Ердоган

    11 5 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    плати за наглостта си като купи С-400 и ракети за комплекса за милиарди. Отделно турчина има много да връща на Путин, че го спаси от готвения му преврат.

    Коментиран от #97

    20:33 16.06.2026

  • 93 Няма край руският позор

    5 11 Отговор
    Няма.

    20:33 16.06.2026

  • 94 ЖикТак

    4 3 Отговор

    До коментар #90 от "Вежливия лос":

    Пижмияжката компот

    20:34 16.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 едва ли

    4 4 Отговор

    До коментар #81 от "Джелатина":

    твърде е кух,но го има в списъка,чудя се дали на някой it да дам 300 евра за адреса му,или направо на руските служби

    Коментиран от #108

    20:36 16.06.2026

  • 97 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 9 Отговор

    До коментар #92 от "Ердоган":

    че освободи АЗОВ ци ..колко има да връща?

    Коментиран от #113, #114

    20:36 16.06.2026

  • 98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 5 Отговор

    До коментар #95 от "Вежливия лос":

    ДОБЪР ВЕЧЕР, КОЛЕГА❗🖕❗

    "Русия спечели в Хага продължилата над 10 години съдебната битка за Крим и Азовско море,

    показва решение на Международния съд
    от 15 юни.

    Днес беше обявено окончателното решение по продължилото 10 години дело между Русия и Украйна. Усилията на Киев да оспори суверенитета на Русия над Крим и прилежащите води претърпяха крах. Делото завърши с убедителна победа за Русия; многобройните искания на Украйна, която обвини Русия в нарушаване на десетки членове от Конвенцията на ООН по морско право, бяха отхвърлени. Арбитражът в Хага отказа на Киев всякакви „компенсации“ и „репарации“ от Русия за използването на природни ресурси в акваторията на Крим.

    Отхвърлено е искането на Киев да се признае за нарушение на международното право провъзгласяването от Русия на суверенитет над цялото Азовско море."❗

    Коментиран от #102, #104, #107

    20:37 16.06.2026

  • 99 От високо напрежение

    5 6 Отговор
    Путлето получил силна перисталтика.Напълнил куфарчето

    20:38 16.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Санитар от Карлуково

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Луганск":

    Колегите са на път! Стаята е оправена! Но, доктора не е оптимист....

    20:39 16.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Да де

    4 8 Отговор

    До коментар #98 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не са питали ВСУ.

    Коментиран от #110

    20:39 16.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 6 Отговор

    До коментар #104 от "Да де":

    И това ВСУ каква инстанция е , че да го питат🤔❓
    Нали ПО ПЕЙКИТЕ рИвяхтИ с пълно гърло ХАГА, ХАГА, ПУТИН В ХАГА.....❗
    А сега ....в Хага били Путинофили 😀😀😀

    20:43 16.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Е, те

    5 2 Отговор

    До коментар #97 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    турците са ибрекчии, хитри и отмъстителни са, но не забравят кой е бил авер в трудно време.

    20:45 16.06.2026

  • 114 Бате, мани фашагите, помниш ли ,че

    7 6 Отговор

    До коментар #97 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тогава ердо ходи до Москва и се просна на килимчето пред Императора!?
    "Аман -заман Прости ...грешка стана!!!"

    20:46 16.06.2026

  • 115 Джелатина

    3 3 Отговор

    До коментар #111 от "Копейкотрошач":

    Аз не троша ,филибелийска пттт.каа Майна ,направо хвърчат кухи кратуни 🎃 !

    20:46 16.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 4 Отговор

    До коментар #107 от "Вежливия лос":

    Добре те е научила баба ти 😀❗
    " На калъп да та фанат, шъ отричаш, бабинуту!"
    Лака нощ, колежке❗😉

    20:47 16.06.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 да питам

    6 4 Отговор

    До коментар #111 от "Копейкотрошач":

    а твоето джендърско вратле колко ще издържи,за индивиди като тебе имам едно специално захабено ръждиво мачете😉

    20:49 16.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Здравей тъ пейка

    3 3 Отговор

    До коментар #117 от "Вежливия лос":

    Върви ли лазенето днес или пак пречат на глупака да троли?

    20:50 16.06.2026

  • 123 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 3 Отговор

    До коментар #117 от "Вежливия лос":

    Йени ракъто е мноо скъпа бре гьотт. веррен ,сам си варя сливовица и употребявам умерено ,ама ти откъде да разбираш кат те мрррдатт у пъррр делло ☝️😬 .

    20:52 16.06.2026

  • 124 м да

    2 4 Отговор

    До коментар #117 от "Вежливия лос":

    ти май ще пийнеш антифризче,но първо ще пробваме на синчето ти как ще подейства,ще е приятна гледка😇

    20:52 16.06.2026

  • 125 ?????

    11 3 Отговор
    "Цивилните" яхти е добре да не се приближават до военни фрегати.
    Да спазват радиопредупреждения и да гледат за сигнални ракети за да не се налага да бягат от предупредителен обстрел.

    20:53 16.06.2026

  • 126 Дядо Ильо войвода

    2 7 Отговор

    До коментар #26 от "Крайцерът Москва вика фрегатата за среща":

    Крайцерът Москва беше потопен с най-активно участие на ВБР. Само дето още не смеят да си го признаят. Неша ново за тях. Защо? Въпросът е риторичен. Стига до темата за топките и препраща към думи на Д.Списаревски.

    Коментиран от #134, #138

    20:54 16.06.2026

  • 127 Артилерист

    8 3 Отговор
    "Григоревич" е закъсняла малко, иначе английските командоси щяха да преплуват Ламанша състезателно. Но времето когато няма да закъснее, ако не персонално, то поне ракетите й ще са навреме...

    Коментиран от #132

    20:54 16.06.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Сега

    3 2 Отговор
    Кой ще мие палубата?

    20:55 16.06.2026

  • 130 Хахаха!🎺🥳😀

    12 2 Отговор
    Яхтата е била на английски наркотрафиканти. Трябвало е директно да я пратят на дъното, както правят САЩ.

    20:56 16.06.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Хахаха!🎺🥳😀

    11 2 Отговор

    До коментар #127 от "Артилерист":

    "Григоревич" има красиви ракети "Гранит", които направо ще разпилеят английските наркотрафиканти на парчета.

    20:58 16.06.2026

  • 133 Само така

    10 3 Отговор
    Браво!!! Евала на руснацици.

    21:03 16.06.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Мирчо Спасов

    2 13 Отговор
    Лукашенко публично се извини на Зеленски. Знаете ли какво значи това, копейки? Значи, че Путин е пътник и Лукашенко знае какво ще се случи с него като бърза да се откачи от него и да го предаде. А знаете ли какво значи това за вас? Белене, Скравена, кирка, прасета...

    Коментиран от #139, #140, #143, #145, #170

    21:07 16.06.2026

  • 136 дядо поп

    9 1 Отговор
    Руска фрегата произвела предупредителни изстрели по яхта , голям международен проблем. Американски военноморски и военновъздушни сили потопиха десетки яхти и лодки и то по подозрение , че пренасят наркотици , пълен пас на международните медии.

    21:10 16.06.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Чиниш ми се

    3 0 Отговор

    До коментар #135 от "Мирчо Спасов":

    Прикрит ПП пийй, дираzzzин ,истински лама Петроханец ☝️!

    21:12 16.06.2026

  • 141 Ами Нети

    4 0 Отговор

    До коментар #139 от "Кххй":

    Трепи на май кясси пттт катта мрррзлива !

    21:13 16.06.2026

  • 142 Така ли

    6 0 Отговор

    До коментар #139 от "Кххй":

    Срещнеш ли центак трепИ,заедно с родата му,такава и3мет не трябва да съществува!

    Коментиран от #149

    21:13 16.06.2026

  • 143 хахахахха

    7 0 Отговор

    До коментар #135 от "Мирчо Спасов":

    на такава пошла лъжа и в детската градина няма да ти се вържат,тия западняци са много зле,че да наемат толкова кухи тролчета като тебе

    21:15 16.06.2026

  • 144 Баба Яга

    7 1 Отговор
    Ами ако Русия удари лондонскити Сити за да премахне приходите на тая гадна страна??! Абе тиу защо не си заврат своите санкции в своето дебело дърто Д.??!

    21:17 16.06.2026

  • 145 Майор Деянов, на всеки километър

    4 0 Отговор

    До коментар #135 от "Мирчо Спасов":

    Ква Скравена те гони бре гресирания ☝️,моя Прасчо така хубаво ще ти се зарадва и ще му се усладиш ,а остатъка ще сподели последното жилище на самотник без рода .Надали някой някога ще те открие точно там .

    21:17 16.06.2026

  • 146 пак лъжа

    5 0 Отговор
    "Стреля по" и "стреля предупредително" са различни неща, ама овцете кълват!

    21:22 16.06.2026

  • 147 БЕЗ ТА-Ш-АК.........

    7 0 Отговор
    ...............БИЛА ЦИВИЛНА .........🤣👀🤦‍♂️..........ВЕРНО ЛИ...........🤔

    21:22 16.06.2026

  • 148 Пешо z

    9 1 Отговор
    Има много Английски корита за потапяне.

    21:25 16.06.2026

  • 149 гробар

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "Така ли":

    Давай ги насам след това ,никой не сме върнали .

    21:28 16.06.2026

  • 150 Комунист

    7 2 Отговор
    Браво на руската фрегата !

    21:37 16.06.2026

  • 151 Жожи

    6 0 Отговор
    Гладните евролибералите започнаха за се занимават с пиратство

    21:44 16.06.2026

  • 152 Скоро ще има англосаксонски рев!

    11 1 Отговор
    Атакуването на руски кораб е равносилно на обяваване на война! Английските пирати си го търсят боя и ще го получат!

    Коментиран от #165

    21:44 16.06.2026

  • 153 Жожи

    8 0 Отговор
    Стармър: Русия разчитала на бля бля…,а Англия-на пиратство, щото го закъса яко за енергоносители

    21:50 16.06.2026

  • 154 Хмм

    2 0 Отговор
    Империята отговаря на удара

    21:51 16.06.2026

  • 155 Гост

    3 1 Отговор
    Русите се мандахерцат и пуцат насред Европа! Стоят в гьола и им дреме, че Г7 ги обявиха за губещи...
    Инцесите само гледат и мигат..
    ПС
    Гаранция отдолу е била поне 1 руска подводница..., която ония не моат я скиват и с очила!

    21:57 16.06.2026

  • 156 Смешник

    4 0 Отговор
    Путин не трябва да допуска такива клоуни като Стармър и Макрон да пирастват и конфискуват руски танкери Отговора срещу тия мекерета трябва да бъде суров и решителен

    Коментиран от #163

    21:58 16.06.2026

  • 157 от една песничка

    4 1 Отговор
    Пирати стари канибали
    играят танца на смъртта

    21:59 16.06.2026

  • 158 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    Англичаните си играят с огъня и ще се опарят....

    Коментиран от #161

    22:00 16.06.2026

  • 159 Защо

    1 1 Отговор
    не сте потопили бурлаки-те

    22:01 16.06.2026

  • 160 Госあ

    5 1 Отговор
    Да ги беха думнали ! После, ако се наложи и целия мъглив албион населен с интриганти и крадци.

    22:03 16.06.2026

  • 161 Грешка

    1 1 Отговор

    До коментар #158 от "az СВО Победа 81":

    най-добрите войници, най-добрите анализатори и в големите войни са на праеилната страна

    22:05 16.06.2026

  • 162 НА БРИТАНСКИТЕ ПИРАТИ

    3 0 Отговор
    Веднага са им се развалили тоалетните.

    22:05 16.06.2026

  • 163 Кой е

    1 2 Отговор

    До коментар #156 от "Смешник":

    пу син и какво общо има с цивилизацията

    22:07 16.06.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Ха ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #152 от "Скоро ще има англосаксонски рев!":

    Английският флот векове наред е бил най-силният. Руският векове наред или се крие или тъне.

    Баце, не случайно цял свят говори на английски, дори Путин.

    Коментиран от #171, #172

    22:11 16.06.2026

  • 166 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #164 от "Ток и Жици":

    Имате ли нещо общо, или просто така?

    Коментиран от #168

    22:12 16.06.2026

  • 167 Фелдмаршал сър Гутрие

    1 2 Отговор
    Британския спецназ САС е най елитния в света,непобедими,Мосад и тюлените им дишат прахта,най добри при диверсия,бой близка и средна дистанция съвършенни

    Коментиран от #178

    22:13 16.06.2026

  • 168 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #166 от "Анонимен":

    Правим се на интересни. Друго е да кажеш следене и подслушване!

    Коментиран от #169

    22:14 16.06.2026

  • 169 Пфу

    2 0 Отговор

    До коментар #168 от "Дзак":

    Интригантства!

    22:16 16.06.2026

  • 170 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "Мирчо Спасов":

    Няма проблем. Ще сме заедно!

    22:17 16.06.2026

  • 171 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #165 от "Ха ха ха ха":

    ....векове наред Е БИЛ.... ❗

    Днес НЯМА и една ядрена подводница която да изпрати дори да прекоси Ламанша под вода🤔

    22:18 16.06.2026

  • 172 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #165 от "Ха ха ха ха":

    Статия от ТОЗИ МЕСЕЦ не от ТАСС, а
    в The Telegraph:
    "Лондон няма нито една ядрена подводница, годна за експлоатация в морето."
    🤔🤔🤔🤔

    22:20 16.06.2026

  • 173 А ето и подробностите

    6 1 Отговор
    Танкера от "сенчестия флот" е бил всъщност гръцки плаващ под чужд флаг. Наречен е "сенчест" защото не е застрахован в британската "Лойд", а в друг застраховател.
    Интерес в социалните медии събуди факта, как екипа на ВВС е заснемал ОТ самия танкер, приближаването на британските командоси до танкера и смелото им качване. Как са се оказали операторите на ВВС там, преди качването на борда от "командосите"?
    Цялата сценка мирише на лоша режисура:)
    Ама нали трябва лузъра Стармър да покаже "сила"! А британските медии слугуват

    22:21 16.06.2026

  • 174 Абе,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    М.А.Ц.Е. , това да не са ти господарите от англията , с умрелия флот ?!

    22:23 16.06.2026

  • 175 ДО БЕЗМОЗЪЧНИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Така е":

    КАТО ТЕБЕ СРИГА САМО ТАЯ ОТ ТЕЛЕМАРАТОНА ЗА КАСТРЮЛИ
    В ПРЕВОД ТЕЯ С ТЕНДЖЕРИ ВМЕСТО ГЛАВИ

    22:24 16.06.2026

  • 176 Изплакни си мозъка

    9 0 Отговор

    До коментар #42 от "Румен Решетников":

    Сенчест означава , че е застрахован дртугаде , а не в британскта Ллойд.
    Чети образовай се!
    А кораба е гръцки.

    22:25 16.06.2026

  • 177 Какво,

    1 0 Отговор
    Ли е имало на тази фрегата?🤭

    22:26 16.06.2026

  • 178 АМ ЧИ ПРАТЕТЕ ГО

    0 1 Отговор

    До коментар #167 от "Фелдмаршал сър Гутрие":

    В КОНСТАНТИНОВКА
    МУШМУРОЦИ

    22:27 16.06.2026

  • 179 Атома

    3 1 Отговор
    Дано да се случи скоро и да яняма тая помогна яма на пияници,пирати и просто,,,,,,ти....тутки

    22:30 16.06.2026

  • 180 сноу

    1 0 Отговор
    Кравите трябва да си стоят в обора и да преживят ,че сутрин паките чакат с гюмовете..те все по често посягат и на дъртата камила..

    22:34 16.06.2026

  • 181 Летец Пешеходец

    0 3 Отговор
    Айде при "Москва", това ръждиво корито "Адмирал..." някой си. Руският флот е гола вода, както и авиацията на Русия. Ако НАТО ги подпука, ще ги приключи за една седмица.

    Коментиран от #182

    22:36 16.06.2026

  • 182 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #181 от "Летец Пешеходец":

    Ако можеше..... отдавна да ги е подпукало❗
    Ама ти това го знаеш , нали❗

    Коментиран от #185

    22:38 16.06.2026

  • 183 Напиши нищо ново, така само

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Щом реват тролеите":

    излагаш Русия :) Като повтаряш и пишеш едно и също всеки ден по 200 пъти, показва не само че нямаш собствено мнение и позиция по темите, но и създаваш впечатление, че русофилите са глупави хора, без мнение и достатъчна информираност. Т.е. без да искаш правиш услуга на противниците на Русия. Нищо чудно, че Русия е в такова окаяно положение, също като поддръжниците си. :)

    22:38 16.06.2026

  • 184 Мишел

    0 1 Отговор
    След успешни атаки с далекобойни дронове са ударени Московската рафинерия на "Газпром нефт" и рафинерията "ТАНЕКО" (TANECO) на "Татнефт" в Татарстан. И двете рафинерии горят и са спрели работа, съобщава "Ройтерс".

    22:41 16.06.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 000

    1 0 Отговор
    Дните на путин са преброени. В Русия ще дойде националист-хардлайнер.

    23:03 16.06.2026

  • 187 Жожоба

    1 0 Отговор
    Агент 007 се е опитал да си прави номерата от филмите.

    23:11 16.06.2026

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