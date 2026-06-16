Володимир Зеленски: Всички в Г-7 са единодушни! Владимир Путин не печели тази война

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че лидерите на страните от Г-7 са се обединили около оценката, че Русия не печели войната срещу Украйна, и са обсъдили възможността за нови санкции срещу Москва с цел да я принудят да седне на масата за преговори, цитира думите му "Ройтерс".

Зеленски направи изявлението чрез видеовръзка по време на интервю за форума Reuters NEXT Europe в Лондон.

По думите му участниците в срещата на върха на Г-7 във Франция са обсъдили допълнителен натиск върху Русия, който да създаде условия за постигане на мирно споразумение.

Украинският държавен глава предупреди също, че Русия може да бъде изправена пред много трудна зима, ако до тогава не бъде постигнато мирно уреждане на конфликта.

Според Зеленски това се дължи на засилващите се украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура, които оказват все по-сериозен натиск върху руската икономика и енергийна система.

Президентът на Украйна коментира и отношенията със Съединените щати, като посочи, че американският президент Доналд Тръмп е реагирал "много положително" на искането на Киев за увеличаване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана.

Украйна многократно е настоявала за разширяване на западната военна помощ, особено в областта на противовъздушната отбрана, заради продължаващите руски удари с ракети и безпилотни летателни апарати по украински градове и критична инфраструктура.