Володимир Зеленски: Всички в Г-7 са единодушни! Владимир Путин не печели тази война

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че лидерите на страните от Г-7 са се обединили около оценката, че Русия не печели войната срещу Украйна, и са обсъдили възможността за нови санкции срещу Москва с цел да я принудят да седне на масата за преговори, цитира думите му "Ройтерс".
Зеленски направи изявлението чрез видеовръзка по време на интервю за форума Reuters NEXT Europe в Лондон.
По думите му участниците в срещата на върха на Г-7 във Франция са обсъдили допълнителен натиск върху Русия, който да създаде условия за постигане на мирно споразумение.
Украинският държавен глава предупреди също, че Русия може да бъде изправена пред много трудна зима, ако до тогава не бъде постигнато мирно уреждане на конфликта.
Според Зеленски това се дължи на засилващите се украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура, които оказват все по-сериозен натиск върху руската икономика и енергийна система.
Президентът на Украйна коментира и отношенията със Съединените щати, като посочи, че американският президент Доналд Тръмп е реагирал "много положително" на искането на Киев за увеличаване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана.
Украйна многократно е настоявала за разширяване на западната военна помощ, особено в областта на противовъздушната отбрана, заради продължаващите руски удари с ракети и безпилотни летателни апарати по украински градове и критична инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #12
16:42 16.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мими Кучева🐕
Коментиран от #28
16:43 16.06.2026
4 брендо
16:44 16.06.2026
5 Наркоманията до къде води
Коментиран от #9
16:44 16.06.2026
6 2222
Коментиран от #21, #66
16:44 16.06.2026
7 Хасковски каунь
16:45 16.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 2222
До коментар #5 от "Наркоманията до къде води":Тя и русийката задлъжня към Китай. Ще плаща с територия, понеже денъги свершили.
Коментиран от #49, #50, #159
16:45 16.06.2026
10 Многоходовото
16:46 16.06.2026
11 Съдията
Коментиран от #20, #22, #111
16:46 16.06.2026
12 1945
До коментар #1 от "честен ционист":той няма да е жив тогава
Коментиран от #18
16:46 16.06.2026
13 Добри новини
Траса Москва - Питер
Санкциите на СБУ за горива работят 🔥
Коментиран от #152
16:46 16.06.2026
14 Хахахаха
16:47 16.06.2026
15 Българин
Коментиран от #39
16:47 16.06.2026
16 Пожелателно мислене
16:47 16.06.2026
17 руската мечка
16:47 16.06.2026
18 честен ционист
До коментар #12 от "1945":Все 3-4 год ще изкара.
16:47 16.06.2026
19 Швейк
16:48 16.06.2026
20 Хахахаха
До коментар #11 от "Съдията":Като няма да слушат, ще получават дронове. Нема проблеми.
16:48 16.06.2026
21 питай
До коментар #6 от "2222":Иранците
16:48 16.06.2026
22 Хахахаха
До коментар #11 от "Съдията":А забравих, той тупин има бункер, не го е страх. За руснаците навън, не е сигурно.
Коментиран от #30
16:49 16.06.2026
23 Читател
16:49 16.06.2026
24 Пич
Приказка ли?!
Друг път!!!
16:49 16.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хахахаха
16:50 16.06.2026
28 Точно в това е руската
До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":трагедия. Един комик фалира Русия и я направи за посмишище и унижение пред целия свят:)
16:51 16.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Съдията
До коментар #22 от "Хахахаха":Хаха, маха, на кой му пука за тебе сиромаха.😂
16:51 16.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ПОМОЩ
Зеленият паразит и кърлеж .
16:53 16.06.2026
33 Бе то и за Тръмпоча уж са съгласни, че е
16:53 16.06.2026
34 корона
16:54 16.06.2026
35 Българин
16:54 16.06.2026
36 Даа!
16:55 16.06.2026
37 Даа...
"Ако Владимир Александрович се обиди, му се извинявам. Може би не трябваше да го казвам, имайки предвид, че все още се бори. Преди всичко много добре разбира, че от Беларус не се очакват военни действия и особено от мен.
"Беларус е за украинските въоръжени сили като на презентационната плоча. Много добре разбираме, че най-важните ни комунални съоръжения са под обстрел. Както обясниха, вече са постигнали 500 такива цели. "
"Това е една от причините, поради които страната ни никога няма да участва в руско-украинската война. "
16:55 16.06.2026
38 С клоуните
Тази война я сътвориха САЩ и Запада в лицето на фашистката измет.
И тези удари срещу Русия са в резултат на масираната атака на Великобритания, Франция и Германия! Подкрепяни ои мусулинска Италия, дребосъците като Естония, Латвия ….. и раздута от Румъния, България, Полша, Чехия.
9846
Русия е костелив орех!
И
Коментиран от #63
16:56 16.06.2026
39 В тази война
До коментар #15 от "Българин":най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран, Сирия, Армения и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #91
16:56 16.06.2026
40 Уникално
Коментиран от #55
16:56 16.06.2026
41 Вие сте бунаци
Коментиран от #48, #61
16:56 16.06.2026
42 Само като ги видиш
16:57 16.06.2026
43 Реалист
До коментар #29 от "Анкета":Бавно, мъчително и къpваво ...
16:57 16.06.2026
44 Супер, довечера отваряйте
16:58 16.06.2026
45 Първанов
Коментиран от #67
16:58 16.06.2026
46 Атина Палада
Коментиран от #52
16:58 16.06.2026
47 Берлин
Коментиран от #59
17:00 16.06.2026
48 Кажи честно ... 🤣
До коментар #41 от "Вие сте бунаци":Е, това що не го е казал на Тръмп ?!
Ааа той пък на него му се кара по телефона за самолетите и за визите.
Ядосан му е бил и не му го е казал, оставил го е да се изложи с Иран.
17:00 16.06.2026
49 Мишел
До коментар #9 от "2222":Не се надявай. Държавният външен дълг на Русия е 25.65% от нейния годишен брутен вътрешен продукт . Русия може да го изплати с БВП от едно тримесечие . Към Китай Русия практически няма дълг.
Напомням, външният дълг на САЩ е 101% от неговия БВП.
Коментиран от #70
17:00 16.06.2026
50 Факуракис
До коментар #9 от "2222":Мусаре и теб ще те викат за нотариус.?
17:00 16.06.2026
51 На фронта е патова ситуация
Един руснак говори за фронта: "Дойде нова рота от 100 бойци която се готви да атакува украинските позиции. Украинците веднага я забелязаха и след 15 минути дойде един камион с дронове. Ето така воюваме".
Коментиран от #65
17:00 16.06.2026
52 Сус
До коментар #46 от "Атина Палада":Ма, некомпетентна перачке
17:00 16.06.2026
53 Ами не печели
17:01 16.06.2026
54 Бай онзи
17:01 16.06.2026
55 Атина Палада
До коментар #40 от "Уникално":Да,Зеленски ще бъде възпяван от европейските народи,защото фалира и разпадна порочният ЕС и освободи европейците от робството .
Коментиран от #64
17:01 16.06.2026
56 Киро
17:02 16.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Тома
Коментиран от #90, #105, #157
17:03 16.06.2026
59 Че то пинчерът е Русия.
До коментар #47 от "Берлин":Едно истинско икономическо джудже :) Пред нея всички изглеждат гиганти :)
17:03 16.06.2026
60 В.Н.Л
17:03 16.06.2026
61 Кой е нападнал РФ,
До коментар #41 от "Вие сте бунаци":че и да я превзема? ЯО не може да се употреби срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?
17:04 16.06.2026
62 Клоуни
17:04 16.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Забавен си
До коментар #6 от "2222":Всеки ден границата на САЩ прелитат стотици дронове с различно предназначение.
Бъдещото не е весело.
17:06 16.06.2026
67 Запознат
До коментар #45 от "Първанов":Ха ха ха "Путин не печели тази война" ама зеления реве да му връщали укри от Европата че пушечното месо е на свършване - нашите козячета да се готвят.
17:06 16.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хуяков
До коментар #68 от "Ташаков":Козячета пак напълнихте гащите
17:07 16.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 хихи
Коментиран от #84
17:09 16.06.2026
75 За какво ти е да използваш ЯО,
Коментиран от #83, #87, #95, #109
17:09 16.06.2026
76 Наркомане
Колко % окупирани територии върна ?
Русия превзе 25 % от Украйна, най богатите области които даваха
80% от бюджета на Украйна.
Оставяш с 20% приходи.
Кой печели войната,
17:10 16.06.2026
77 стоян георгиев
17:10 16.06.2026
78 Учуден
До коментар #70 от "Фалита и бедността на една държава":"Да нямаш външен дълг е много лошо"
Значи според козяшката пропаганда банките дето дават кредити на "богатите" са "изостанали и неплатежоспособни".
17:10 16.06.2026
79 Атина Палада
До коментар #70 от "Фалита и бедността на една държава":А да имаш външен дълг ,който покриваш с нов дълг е фалит..Това са напредничавите страни .....
17:10 16.06.2026
80 ПУТИНАЦИСТ
ГЛЕДАХМЕ ВОЙНАТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.
СЕГА ГЛЕДАМЕ ВОЙНАТА
ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ.
ТАВАРИШ ВОВКА ПЪIНЕХОД
СПАСИБА ЗА ДВИЖУХАТА.
Коментиран от #93
17:10 16.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Соломон
До коментар #73 от "Сюлеймане":Вервам ти.Никой не е луд докато някой който не е луд ти каже че си луд
17:11 16.06.2026
83 Абе
До коментар #75 от "За какво ти е да използваш ЯО,":Не може да не си правен вгъс.
17:11 16.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Атлантик
17:11 16.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Учуден
До коментар #75 от "За какво ти е да използваш ЯО,":"НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така"
И какво ще направи НАТО - всеки ще се крие както като Тръмп искаше помощ срещу Иран.
Коментиран от #97
17:12 16.06.2026
88 така, така
Днес става все по-ясно, че елита на Г-7 е изгубил и малкото останъл разсъдък щом вярва в небивалиците на умствено деградиралия наркоман. По-голямата част от това перченене на нефелните е театрална игра за наивници, за тъ.пия електорат, както те си мислят. Обаче, някак все ми се струва, че от многото преиграване, тия няма да могат да излязат от роля и ще се наложи да сърбаме резултатите от безумията им, продиктувани от болестната им липса на връзка с реалността.
Имаше един лаф, че от високо най-лесно се пада, но да не забравяме и за страданието, което такова падане може да причини. Де.билите в Г-7 може и да се опитат да се скатаят след погрома си, но европейците ще го отнесем. Икономическото фиаско на ЕС като нищо може да се окаже най-малката цена за търпението, което проявяваме към тия. Мисля, че е крайно време да започнем да отказваме следването на всякакви недомислици и санкции, хрумнали в главите на болни хора, ако не отговарят на нашия интерес. Държавите в Г-7 като искат да се закопават, но ние не трябва да им правим компания в пътя към ада.
За украинците хич не ми е жал - щом си търпят недоразумението, значи са съгласни да стават разходен материал, обаче ние защо трябва да го отнасяме заради някакви неадеквати.
17:12 16.06.2026
89 фен на сидеров
17:13 16.06.2026
90 КИРКОРОВ
До коментар #58 от "Тома":ЗАВИЖДАШ ЛИ ?
А С КОНЦЕРТЪТ НА ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ
НА ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН,
И ПАРАДА НА ВМФ
В САНКТ ПЕТЕРБУРГ
КАКВО СТАНА ?
ХАХАХА
17:13 16.06.2026
91 хахахахха
До коментар #39 от "В тази война":фантазии на евтини тролчета,щеше да е забавно ако не беше толкова жалко
17:13 16.06.2026
92 ШамАнски сеанс
17:14 16.06.2026
93 Запознат
До коментар #80 от "ПУТИНАЦИСТ":"СЕГА ГЛЕДАМЕ ВОЙНАТА ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ"
Говориш за укрите ли? Между другото пуснаха ли им тока в Кииф.
Коментиран от #98, #114
17:14 16.06.2026
94 Хахаха!🎺🥳😀
17:14 16.06.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 азз
17:17 16.06.2026
97 За Москва са предвидени
До коментар #87 от "Учуден":27 термоядрени бомби, за Питер по-малко.
17:18 16.06.2026
98 Соломон
До коментар #93 от "Запознат":Как са опашките за бензин в Москва
17:18 16.06.2026
99 ПРЕЗ 2000 ГОДИНА
ГДЕ КУРСК:
ОНА УТАНУЛА .
ПРЕЗ 2026 ГОДИНА
ВЛАДИМИР ГДЕ НАШИ
ДЕТИ И МУЖЧИНИ?
ОНИ УМРЕЛИ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:18 16.06.2026
100 Дядо Господ
17:19 16.06.2026
101 Копейки
17:19 16.06.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #58 от "Тома":Потвърждаваме 😘
17:22 16.06.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 ежко
17:22 16.06.2026
108 Факти
- 80% от Украйна
- европейския пазар
- черноморския флот
- сигурност и независимост на блатото
- безброй руснаци
Коментиран от #115, #118
17:23 16.06.2026
109 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #75 от "За какво ти е да използваш ЯО,":Хирошима живее и процъфтява. Радиацията бързо намалява. За японците САЩ са пръв съюзник и приятел.
Урките да са благодарни на Владимир Владимирович Путин, че РФ не ги зачатка с атома.
Коментиран от #126
17:23 16.06.2026
110 ЕН БИ СИ
Абсурдно е чрез дронове да победите Русия заявил Тръмп.В отговор ще получите изпепеляващи отговори
Сателитите доказват че ракетата ударила манастира е украинска Патриот.
Нито Макрон, нито ЕС може да ти помогне
17:24 16.06.2026
111 Те руснаците казват същото.
До коментар #11 от "Съдията":Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде
спряна. Целта на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не
техни."
Коментиран от #116
17:24 16.06.2026
112 м даааа
До коментар #102 от "да питам":опорки за 2 цента и щракай с пръсти,пръщиш от интелект🤣
17:24 16.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 СИМОНЯН
До коментар #93 от "Запознат":ДЕЦАТА МИ СПЯТ В КОРИДОРА.
ХАХАХА ХАХА ХАХА
А КАК БЕШЕ ПРЕЗ 2022
ГОСПОДИ ТОВА Е УКРАЙНА
2-3 ДНЯ
ХАХА хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #119
17:25 16.06.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 хахахахха
До коментар #111 от "Те руснаците казват същото.":как си мислиш че някой ще повярва на тия лъжи,как може изобщо западняците да си дават парите за такива кухи драскачи като тебе?
17:26 16.06.2026
117 ТИ КАТО КАКЪВ СИ ТАМ.
17:26 16.06.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Алексей Арестович
До коментар #114 от "СИМОНЯН":Ако руснаците не ни смитаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
17:28 16.06.2026
120 Чуденка
17:28 16.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Ъхъ ъхъ
17:30 16.06.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Две бомби по 20кТ,
До коментар #109 от "Хахаха!🎺🥳😀":а сега една е 750кт, има и по-мощни. Японците бяха пред капитулация, срещу тях беше вече целият свят, САЩ нямаше да живеят в Япония и не са съседни държави, никой друг нямаше такова оръжие да им отмъсти. Сега ситуацията е съвсем различа.
Коментиран от #130
17:32 16.06.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Механик
17:39 16.06.2026
130 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #126 от "Две бомби по 20кТ,":Какво е различното? Само САЩ и РФ имат значителни запаси от ЯО. Никоя страна няма да жертва своите градове, за да защити Киев и Зеленски. Путин се страхува да поеме отговорност.
17:40 16.06.2026
131 Хей Зеления
17:41 16.06.2026
132 Григор
Като лозунг звучи чудесно, а като реалности как изглежда? Кога Украйна ще си върне загубените територии? Отговорът е: никога! Ще загуби ли Донбас изцяло? Със сигурност, защото сега контролира едва 10% от него и е въпрос на време да загуби и тях. Има ли опасност Украйна да загуби още територии? Със сигурност! Загубата на Одеса ще е катастрофа, защото ще я отреже от Черно море. Добре е политиците от Г-7 да махнат розовите очила и да слязат на земята. И Радев им каза,че е глупост да твърдиш,че можеш да победиш ядрена свръх сила! Кога ще стане това и как?!
17:41 16.06.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
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136 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #133 от "Не си добре":Тия, които преди 30 години са били бебета, сега са на фронта, а жените украинки са тия, които са народили врагове на Русия. Атом и булдозери, а след 10 години заселване на територията с хора от Бангладеш.
17:46 16.06.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 зарежи
Нещо като съвременните спорове - мъж ли е някой атлет или жена.
Стигне ли се до подобни задълбочени спорове, зарежи.
17:47 16.06.2026
139 Силата на Москва е в свирката .
Коментиран от #163, #167, #170
17:47 16.06.2026
140 Ами
До коментар #135 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Прати май. кясси ,на турските тираджии ,без това е свикнала ,някой я пара да изкара .
17:48 16.06.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 МЮРЕ,
17:50 16.06.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Ний ша Ва упрайм
17:53 16.06.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Смотльо,
17:53 16.06.2026
147 българин
17:53 16.06.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Клети, нещастни копейки 🤪
Алоо, kyxите лейки-копейки, продали душа, род и родина на дявола в Мордор, дали Украйна не разполага вече с ЯО ? Преди 9-ти май ви беше подхвърлено, но май само жужака разбра намека и не се е показвал от тогава от бункера.
Коментиран от #158
17:53 16.06.2026
150 Аааа..добре
17:54 16.06.2026
151 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
17:55 16.06.2026
152 Смотльо,
До коментар #13 от "Добри новини":Дай си имел да ти пратя колко опашки има .Вземе чети повече .
17:55 16.06.2026
153 Стига го продавахте този нефт!
Коментиран от #162
17:56 16.06.2026
154 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ
КАК Е ВЪЗМОЖНО
МОСКОВСКОТО НПЗ
СЕ НАМИРА САМО НА
16 КИЛОМЕТРА ОТ КРЕМЪЛ ,
НАЛИ МАСКВА Е НАЙ ОХРАНЯВАНИЯ
ГРАД В РУСИЯ.
Има Разположени над 300 ПВО
Системи
И не могат да свалят
Дронове които летят
Със 200 км в час.
ХАХА ХАХАХА
НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ РЕЗИЛ
НЯМА
Хахахахаха хахахахаха
17:57 16.06.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
17:57 16.06.2026
157 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #58 от "Тома":И аз много исках да отида, но трябваше да остана скрит в бункера🦄👯♂️😂
17:57 16.06.2026
158 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #149 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Неуки юроде, Англия няма високо обогатен уран, а ЯО на нейна територия е американско. Дори Иран е по-напред от Англия в ядрените технологии.
Коментиран от #168
17:57 16.06.2026
159 Град Козлодуй
До коментар #9 от "2222":Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
17:58 16.06.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #153 от "Стига го продавахте този нефт!":Стига си повтарял едно и също. Разбрахме вече, че не си умен.
17:59 16.06.2026
163 Мнение
До коментар #139 от "Силата на Москва е в свирката .":Когато падне Одеса се чудя какъв колаж ще ви продиктуват от фермите на шорош, да надраскате?!
18:00 16.06.2026
164 Маринов
В Русия ще настъпят промени. В някои сайтове се появиха клипчета с участие на Сталин и плахия и нерешителен Путин. Това е показателно за какво ни подготвят. И това се очаква. Ще приключат бързо с тия глупости - декларации, търпимост на атаките на щаба предимно от англичани, който прави целеуказване и техните специалисти, които водят ракетите. А ракетите са английски и немски китове, сглобени накъде. Операции на Г7 + Окраина.
18:01 16.06.2026
165 Арестович
Коментиран от #184
18:01 16.06.2026
166 Някой
Коментиран от #171
18:02 16.06.2026
167 Да те светна
До коментар #139 от "Силата на Москва е в свирката .":а твойта сила е да лигавиш черните патки на сиганетата,тебе и лука много ви хвалят
18:02 16.06.2026
168 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #158 от "Хахаха!🎺🥳😀":Как ли пък , точно дежурна копейка да не знае какво има и какво няма във Великобритания ?! 🤣🤣🤣
Хайде малко по скромно и се придържай в копиране на готовите текстове . 🤣🤣🤣
Коментиран от #179
18:03 16.06.2026
169 Путин
Двамата велики пълководци се изложиха.
18:03 16.06.2026
170 КРЕМЛЯ
До коментар #139 от "Силата на Москва е в свирката .":Предупреди :
МОСКВИЧИ
ИДЕ ГЛАД ЗА БЕНЗИН
ЗАПАСЯВАЙТЕ СЕ.
ОПАШКИТЕ ЗА БЕНЗИН В КРИМ
ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ КАТО МИНИАТЮРНИ
ПРЕД ТЕЗИ КОИТО
ЩЕ БЪДАТ В 13 МИЛИОННА МАСКВА.
18:04 16.06.2026
171 Град Козлодуй
До коментар #166 от "Някой":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
18:05 16.06.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Старшина Партенков, запасняк
Язък за питите, дето го меси мойта другарка!
И за шарената сол ми е жал!
18:07 16.06.2026
175 Хайде бе
18:08 16.06.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 1111
18:10 16.06.2026
178 Кажи честно ... 🤣
Себе си ли убеждават или пък се съмняват, че може да е вярно, че Пуйло губи войната ?
🤣🤣🤣
18:10 16.06.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Хахаха!🎺🥳😀
Нямат атомни технологии. Ракетите са американски, на повече от половин век и не са тествани.
Коментиран от #187
18:12 16.06.2026
182 Муцинца къде сте,
18:12 16.06.2026
183 БУНКЕРНИЯ КАШИК
ГОЛЯМ ШУШЛЯК.
ЕДНА МАЦКВА
НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.
18:12 16.06.2026
184 хахахахха
До коментар #165 от "Арестович":слабаците много мечтаете,само с мечтите и си оставате🤣
18:13 16.06.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Да те светна
До коментар #176 от "ХирУшима":с подобни коментари срещу Русия и Путин като нищо да последваш съдбата на на вАлни 😜,или карикатуриста който намериха в Полша
18:19 16.06.2026
187 Чиниш ми се
До коментар #181 от "Хахаха!🎺🥳😀":Дърт минедчия.
18:22 16.06.2026
188 ЖАЛКИ ПРОПАДНАЛИ ЗАВИСИМИ ОТ ДРОГ ДЖУДЖЕ
18:26 16.06.2026