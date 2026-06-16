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Володимир Зеленски: Всички в Г-7 са единодушни! Владимир Путин не печели тази война
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Всички в Г-7 са единодушни! Владимир Путин не печели тази война

16 Юни, 2026 16:41 2 168 188

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Украинският държавен глава предупреди също, че Русия може да бъде изправена пред много трудна зима, ако до тогава не бъде постигнато мирно уреждане на конфликта

Володимир Зеленски: Всички в Г-7 са единодушни! Владимир Путин не печели тази война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че лидерите на страните от Г-7 са се обединили около оценката, че Русия не печели войната срещу Украйна, и са обсъдили възможността за нови санкции срещу Москва с цел да я принудят да седне на масата за преговори, цитира думите му "Ройтерс".

Зеленски направи изявлението чрез видеовръзка по време на интервю за форума Reuters NEXT Europe в Лондон.

По думите му участниците в срещата на върха на Г-7 във Франция са обсъдили допълнителен натиск върху Русия, който да създаде условия за постигане на мирно споразумение.

Украинският държавен глава предупреди също, че Русия може да бъде изправена пред много трудна зима, ако до тогава не бъде постигнато мирно уреждане на конфликта.

Според Зеленски това се дължи на засилващите се украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура, които оказват все по-сериозен натиск върху руската икономика и енергийна система.

Президентът на Украйна коментира и отношенията със Съединените щати, като посочи, че американският президент Доналд Тръмп е реагирал "много положително" на искането на Киев за увеличаване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана.

Украйна многократно е настоявала за разширяване на западната военна помощ, особено в областта на противовъздушната отбрана, заради продължаващите руски удари с ракети и безпилотни летателни апарати по украински градове и критична инфраструктура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    83 19 Отговор
    Вова ще спечели, когато Г-7 иде в историята.

    Коментиран от #12

    16:42 16.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мими Кучева🐕

    128 17 Отговор
    Комика си е комик!🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #28

    16:43 16.06.2026

  • 4 брендо

    119 16 Отговор
    на тоя пак са му пробутали некачествена стока.

    16:44 16.06.2026

  • 5 Наркоманията до къде води

    132 18 Отговор
    Г7 са седем задлъжняли държави. И те така били казали. Пхахаха. Казали, че укра печели, завладя Русия. Мухаха.

    Коментиран от #9

    16:44 16.06.2026

  • 6 2222

    24 119 Отговор
    Русийката е безобразно жалка страна. Украйна я бомби всеки ден. Какво ще стане с Мексико, ако изпрати 2 дрона към САЩ? Отговорете си, жални копейки.

    Коментиран от #21, #66

    16:44 16.06.2026

  • 7 Хасковски каунь

    91 13 Отговор
    Що се евакуирате от Крематорск, Славянск ?

    16:45 16.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 2222

    20 86 Отговор

    До коментар #5 от "Наркоманията до къде води":

    Тя и русийката задлъжня към Китай. Ще плаща с територия, понеже денъги свершили.

    Коментиран от #49, #50, #159

    16:45 16.06.2026

  • 10 Многоходовото

    19 85 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:46 16.06.2026

  • 11 Съдията

    97 14 Отговор
    И руснаците ей сега ще те послушат. То бива, бива да нямаш връзка с реалността, ама тоя явно яко е объркал дрогата. Добре те снабдяваше Брендо, що смени дилъра?!😂

    Коментиран от #20, #22, #111

    16:46 16.06.2026

  • 12 1945

    31 16 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    той няма да е жив тогава

    Коментиран от #18

    16:46 16.06.2026

  • 13 Добри новини

    19 82 Отговор
    Километрови опашки на руските бензиностанции обхванаха Москва и други големи градове.
    Траса Москва - Питер
    Санкциите на СБУ за горива работят 🔥

    Коментиран от #152

    16:46 16.06.2026

  • 14 Хахахаха

    15 57 Отговор
    Тупин докато не огроби раша, няма да спре.

    16:47 16.06.2026

  • 15 Българин

    102 12 Отговор
    Грешка.Украйна загуби тази война.Не пишете глупости.Скоро Зеленски трябва да подпише капитулацията си.На Запада така им оттърва,защото подкрепят войната и карат Киев да воюва.Русия не може да я победите.

    Коментиран от #39

    16:47 16.06.2026

  • 16 Пожелателно мислене

    84 9 Отговор
    Единодушно, разбира се! Единодушно на всички в Г7 им се иска да си делнат Русия. Но пижелателното мислене - колкото много и да им се иска - не винаги отговаря на фактите! А те говорят друго!

    16:47 16.06.2026

  • 17 руската мечка

    17 63 Отговор
    ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    16:47 16.06.2026

  • 18 честен ционист

    13 10 Отговор

    До коментар #12 от "1945":

    Все 3-4 год ще изкара.

    16:47 16.06.2026

  • 19 Швейк

    21 64 Отговор
    Изводът е един-във тази идиотска война Путин проигра и гащите си

    16:48 16.06.2026

  • 20 Хахахаха

    13 31 Отговор

    До коментар #11 от "Съдията":

    Като няма да слушат, ще получават дронове. Нема проблеми.

    16:48 16.06.2026

  • 21 питай

    9 20 Отговор

    До коментар #6 от "2222":

    Иранците

    16:48 16.06.2026

  • 22 Хахахаха

    14 51 Отговор

    До коментар #11 от "Съдията":

    А забравих, той тупин има бункер, не го е страх. За руснаците навън, не е сигурно.

    Коментиран от #30

    16:49 16.06.2026

  • 23 Читател

    24 6 Отговор
    Лудия ще им каже нямате карти

    16:49 16.06.2026

  • 24 Пич

    33 4 Отговор
    Царя е гол!!!

    Приказка ли?!

    Друг път!!!

    16:49 16.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хахахаха

    12 42 Отговор
    Другия път тупин да пише - Скъпи, скъпи, скъпи, скъпи, скъпи Доналд! Само с едно скъпи, не става.

    16:50 16.06.2026

  • 28 Точно в това е руската

    14 57 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    трагедия. Един комик фалира Русия и я направи за посмишище и унижение пред целия свят:)

    16:51 16.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Съдията

    23 8 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Хаха, маха, на кой му пука за тебе сиромаха.😂

    16:51 16.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ПОМОЩ

    61 10 Отговор
    54 страни сме и неможем да победим РФ , искаме още помощ , моля ви помогнете още 20 - 30 държави ако помогнат може да се справим . МОЛЯ на колене помагайте !
    Зеленият паразит и кърлеж .

    16:53 16.06.2026

  • 33 Бе то и за Тръмпоча уж са съгласни, че е

    48 7 Отговор
    спечелил войната с Иран, ама сега вече се е съгласил да плаща $300 000 000 000 репарации. А световната история не помни спечелил война, който да е плащал репарации!

    16:53 16.06.2026

  • 34 корона

    40 8 Отговор
    До последния украинец !

    16:54 16.06.2026

  • 35 Българин

    28 7 Отговор
    То ти и тези сте кат бай ви Тръмпчо,инфлацията е добро нещо,да си му мислят абдалите от които вземаме данъци за войните

    16:54 16.06.2026

  • 36 Даа!

    35 8 Отговор
    Затова когато квартален хулиган ,започне да дуе бузи,старото правило е задължително: Биеш докато мърда.Още в първите минути! И след това,още малко! Да не може да шава със дни! Там е грешката на Путин и първият му Генщаб.Няма галене,няма пазене,защото били братски народ.Така щеше да запази живота на милиони обикновени граждани / мъжете на Незалежная. А той ,с мекия брус!

    16:55 16.06.2026

  • 37 Даа...

    16 11 Отговор
    Владетелят на Беларус Лукашенко се извинява на Президент Зеленски за „пазарните му изказвания“, особено за фразата „Пушил тук-там, намушкан тук-там“, с която го характеризира пред съдебните журналисти.
    "Ако Владимир Александрович се обиди, му се извинявам. Може би не трябваше да го казвам, имайки предвид, че все още се бори. Преди всичко много добре разбира, че от Беларус не се очакват военни действия и особено от мен.
    "Беларус е за украинските въоръжени сили като на презентационната плоча. Много добре разбираме, че най-важните ни комунални съоръжения са под обстрел. Както обясниха, вече са постигнали 500 такива цели. "
    "Това е една от причините, поради които страната ни никога няма да участва в руско-украинската война. "

    16:55 16.06.2026

  • 38 С клоуните

    44 10 Отговор
    Всички се шегуват!
    Тази война я сътвориха САЩ и Запада в лицето на фашистката измет.
    И тези удари срещу Русия са в резултат на масираната атака на Великобритания, Франция и Германия! Подкрепяни ои мусулинска Италия, дребосъците като Естония, Латвия ….. и раздута от Румъния, България, Полша, Чехия.
    9846
    Русия е костелив орех!
    И

    Коментиран от #63

    16:56 16.06.2026

  • 39 В тази война

    12 35 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран, Сирия, Армения и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #91

    16:56 16.06.2026

  • 40 Уникално

    8 34 Отговор
    Колкото повече копейки толкова по-бързо ще отеме дошманина на руския народ Путин в черния канал на историята. Зеленски ще бъде възпяван, Путин заплюван

    Коментиран от #55

    16:56 16.06.2026

  • 41 Вие сте бунаци

    15 15 Отговор
    Аааааа, не! Радев каза че който има атомни бомби не може да е победен.Големите бомби са гаранция за непобедимост , добави Радев!

    Коментиран от #48, #61

    16:56 16.06.2026

  • 42 Само като ги видиш

    35 10 Отговор
    Кои обгрижват малоумника наркоман и ти е ясно, за какво иде реч!

    16:57 16.06.2026

  • 43 Реалист

    9 11 Отговор

    До коментар #29 от "Анкета":

    Бавно, мъчително и къpваво ...

    16:57 16.06.2026

  • 44 Супер, довечера отваряйте

    27 7 Отговор
    шампанското и празнувайте победата.

    16:58 16.06.2026

  • 45 Първанов

    14 33 Отговор
    Няма човек в историята на Русия докарал й повече злини от Путин! Поне се увековечи, влезе в галерията на сатрапите, като номер 1

    Коментиран от #67

    16:58 16.06.2026

  • 46 Атина Палада

    34 9 Отговор
    Ха ха ха,събрали се белите нослета,шмръкнали и казали- ние победихме:))))) Белият прах може и да прави мозък@ на пихтия ,но пък дава крилаааааа:)))

    Коментиран от #52

    16:58 16.06.2026

  • 47 Берлин

    26 9 Отговор
    Пинчери слушат окракърлеж,и той ги убеждава ние,ние, сега, дайте парите още,ха ха ха, смешници.

    Коментиран от #59

    17:00 16.06.2026

  • 48 Кажи честно ... 🤣

    6 8 Отговор

    До коментар #41 от "Вие сте бунаци":

    Е, това що не го е казал на Тръмп ?!
    Ааа той пък на него му се кара по телефона за самолетите и за визите.
    Ядосан му е бил и не му го е казал, оставил го е да се изложи с Иран.

    17:00 16.06.2026

  • 49 Мишел

    27 8 Отговор

    До коментар #9 от "2222":

    Не се надявай. Държавният външен дълг на Русия е 25.65% от нейния годишен брутен вътрешен продукт . Русия може да го изплати с БВП от едно тримесечие . Към Китай Русия практически няма дълг.
    Напомням, външният дълг на САЩ е 101% от неговия БВП.

    Коментиран от #70

    17:00 16.06.2026

  • 50 Факуракис

    6 8 Отговор

    До коментар #9 от "2222":

    Мусаре и теб ще те викат за нотариус.?

    17:00 16.06.2026

  • 51 На фронта е патова ситуация

    9 23 Отговор
    и кошмар за този който напада. Между двете армии има една 20-25км. ивица наречена "Зона на смъртта". Високо в небето летят разузнавателни дронове с камери с голяма резолюция които разпознават един войник руснак ли е или украинец. За всяка цел се изстрелват по един или няколко дрона които уцелват с голяма вероятност. Тази зона се минава за 5 часа пеш или за 1 час с МПС. Вероятността да не те забележат е практически 0%, да те ударят почти 100%. Затова украинците са в глуха отбрана, а и разполагат с повече и по-качествени дронове. Руснаците губят много личен състав защото не се отказват да атакуват.
    Един руснак говори за фронта: "Дойде нова рота от 100 бойци която се готви да атакува украинските позиции. Украинците веднага я забелязаха и след 15 минути дойде един камион с дронове. Ето така воюваме".

    Коментиран от #65

    17:00 16.06.2026

  • 52 Сус

    7 5 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Ма, некомпетентна перачке

    17:00 16.06.2026

  • 53 Ами не печели

    11 10 Отговор
    Нали затова го вкарахте в нея,да я изгуби и да съсипете федерацията.Между другото,Запада заложи на вас и не сгреши.Корав народ се оказахте.На ваше място,ние,на третия ден щяхме да свием знамената.

    17:01 16.06.2026

  • 54 Бай онзи

    1 6 Отговор
    Не бе,не,какво говориш? Казвам ти ,че нямам сестра!!!

    17:01 16.06.2026

  • 55 Атина Палада

    22 8 Отговор

    До коментар #40 от "Уникално":

    Да,Зеленски ще бъде възпяван от европейските народи,защото фалира и разпадна порочният ЕС и освободи европейците от робството .

    Коментиран от #64

    17:01 16.06.2026

  • 56 Киро

    14 7 Отговор
    Само така си мслите алооо Г-7 .

    17:02 16.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тома

    13 11 Отговор
    От Г-7 казаха на зеле че най хубавият прайд беше в София Там всички победиха

    Коментиран от #90, #105, #157

    17:03 16.06.2026

  • 59 Че то пинчерът е Русия.

    9 13 Отговор

    До коментар #47 от "Берлин":

    Едно истинско икономическо джудже :) Пред нея всички изглеждат гиганти :)

    17:03 16.06.2026

  • 60 В.Н.Л

    9 18 Отговор
    Разбира се, че не я печели! Нормалният свят няма да остави руският окупатор отново да се изживява за победител, това са уроците след ВСВ които западат си е научил. Не и изтокът!

    17:03 16.06.2026

  • 61 Кой е нападнал РФ,

    9 13 Отговор

    До коментар #41 от "Вие сте бунаци":

    че и да я превзема? ЯО не може да се употреби срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?

    17:04 16.06.2026

  • 62 Клоуни

    15 9 Отговор
    Русия щяла да студува зимата а вие на запад ше се греете и живеете в мета вселената като ви удари руския атом🤣🤣🤣🤣🤣

    17:04 16.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Забавен си

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "2222":

    Всеки ден границата на САЩ прелитат стотици дронове с различно предназначение.
    Бъдещото не е весело.

    17:06 16.06.2026

  • 67 Запознат

    29 7 Отговор

    До коментар #45 от "Първанов":

    Ха ха ха "Путин не печели тази война" ама зеления реве да му връщали укри от Европата че пушечното месо е на свършване - нашите козячета да се готвят.

    17:06 16.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хуяков

    12 8 Отговор

    До коментар #68 от "Ташаков":

    Козячета пак напълнихте гащите

    17:07 16.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 хихи

    9 10 Отговор
    копейките пак напълниха гащите🤣👍

    Коментиран от #84

    17:09 16.06.2026

  • 75 За какво ти е да използваш ЯО,

    11 11 Отговор
    всичко ценно - заводи, инфраструктура, жилища, културни и спортни центрове, тоалетни чинии и хората включително просто изчезват. "После нас - тишина" е крилатия лозунг на руските РВСН, че и песен имат такава.Та нали демилитаризираш и денацифицираш? Според Кремъл дори няма държава Украйна и всичките ѝ жители са руснаци, кои всъщност убиваш?! Ще има милиони зомбита болни от лъчева болест - какво ще ги правиш, ще ги лекуваш ли след като си ги "асвабадил"? Да не говорим в какво ще се превърне и РФ при ответния удар, НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така, дори зомбираният руснак ще разбере какво е направило едно старо джудже завряло се в бункера и мечтаещо за вечна власт и живот. Кой ще живее в тази радиоактивна пепел, как ще се възстанови тая пустиня?

    Коментиран от #83, #87, #95, #109

    17:09 16.06.2026

  • 76 Наркомане

    21 8 Отговор
    Колко % превзе от Русия?
    Колко % окупирани територии върна ?
    Русия превзе 25 % от Украйна, най богатите области които даваха
    80% от бюджета на Украйна.
    Оставяш с 20% приходи.
    Кой печели войната,

    17:10 16.06.2026

  • 77 стоян георгиев

    8 6 Отговор
    Бухахах, дбили!

    17:10 16.06.2026

  • 78 Учуден

    6 8 Отговор

    До коментар #70 от "Фалита и бедността на една държава":

    "Да нямаш външен дълг е много лошо"

    Значи според козяшката пропаганда банките дето дават кредити на "богатите" са "изостанали и неплатежоспособни".

    17:10 16.06.2026

  • 79 Атина Палада

    13 7 Отговор

    До коментар #70 от "Фалита и бедността на една държава":

    А да имаш външен дълг ,който покриваш с нов дълг е фалит..Това са напредничавите страни .....

    17:10 16.06.2026

  • 80 ПУТИНАЦИСТ

    10 9 Отговор
    ПРЕЗ 2022 И 2023 ГОДИНА

    ГЛЕДАХМЕ ВОЙНАТА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА.

    СЕГА ГЛЕДАМЕ ВОЙНАТА

    ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ.

    ТАВАРИШ ВОВКА ПЪIНЕХОД

    СПАСИБА ЗА ДВИЖУХАТА.

    Коментиран от #93

    17:10 16.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Соломон

    7 3 Отговор

    До коментар #73 от "Сюлеймане":

    Вервам ти.Никой не е луд докато някой който не е луд ти каже че си луд

    17:11 16.06.2026

  • 83 Абе

    5 8 Отговор

    До коментар #75 от "За какво ти е да използваш ЯО,":

    Не може да не си правен вгъс.

    17:11 16.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Атлантик

    14 7 Отговор
    Дайте му нещо качествено да жули , стига го тъпкахте с тези боклуци, мозъкът му е каша.

    17:11 16.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Учуден

    14 8 Отговор

    До коментар #75 от "За какво ти е да използваш ЯО,":

    "НАТО няма да остави това престъпление срещу човечеството току-така"

    И какво ще направи НАТО - всеки ще се крие както като Тръмп искаше помощ срещу Иран.

    Коментиран от #97

    17:12 16.06.2026

  • 88 така, така

    22 7 Отговор
    Нелепата пропаганда отдавна се опитва да представя мечтанията на наркомана като реалност, но поне де.билите в ЕС се правеха на хора, стъпили на земята.
    Днес става все по-ясно, че елита на Г-7 е изгубил и малкото останъл разсъдък щом вярва в небивалиците на умствено деградиралия наркоман. По-голямата част от това перченене на нефелните е театрална игра за наивници, за тъ.пия електорат, както те си мислят. Обаче, някак все ми се струва, че от многото преиграване, тия няма да могат да излязат от роля и ще се наложи да сърбаме резултатите от безумията им, продиктувани от болестната им липса на връзка с реалността.
    Имаше един лаф, че от високо най-лесно се пада, но да не забравяме и за страданието, което такова падане може да причини. Де.билите в Г-7 може и да се опитат да се скатаят след погрома си, но европейците ще го отнесем. Икономическото фиаско на ЕС като нищо може да се окаже най-малката цена за търпението, което проявяваме към тия. Мисля, че е крайно време да започнем да отказваме следването на всякакви недомислици и санкции, хрумнали в главите на болни хора, ако не отговарят на нашия интерес. Държавите в Г-7 като искат да се закопават, но ние не трябва да им правим компания в пътя към ада.
    За украинците хич не ми е жал - щом си търпят недоразумението, значи са съгласни да стават разходен материал, обаче ние защо трябва да го отнасяме заради някакви неадеквати.

    17:12 16.06.2026

  • 89 фен на сидеров

    10 7 Отговор
    Г-7 = 7-те глобални глупака !

    17:13 16.06.2026

  • 90 КИРКОРОВ

    7 10 Отговор

    До коментар #58 от "Тома":

    ЗАВИЖДАШ ЛИ ?

    А С КОНЦЕРТЪТ НА ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    НА ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН,

    И ПАРАДА НА ВМФ

    В САНКТ ПЕТЕРБУРГ

    КАКВО СТАНА ?

    ХАХАХА

    17:13 16.06.2026

  • 91 хахахахха

    9 6 Отговор

    До коментар #39 от "В тази война":

    фантазии на евтини тролчета,щеше да е забавно ако не беше толкова жалко

    17:13 16.06.2026

  • 92 ШамАнски сеанс

    9 6 Отговор
    ДемЕк тоя от Г-7 + Зелената гъсеница правят шамАнски сеанс за победа над Путин.

    17:14 16.06.2026

  • 93 Запознат

    13 7 Отговор

    До коментар #80 от "ПУТИНАЦИСТ":

    "СЕГА ГЛЕДАМЕ ВОЙНАТА ПРЕЗ ПРОЗОРЦИТЕ"

    Говориш за укрите ли? Между другото пуснаха ли им тока в Кииф.

    Коментиран от #98, #114

    17:14 16.06.2026

  • 94 Хахаха!🎺🥳😀

    9 7 Отговор
    Заложихме на клоуна и си загубихме залога. Лошото е че заложихме пари, взети на заем и сме потънали в дългове комарджии.

    17:14 16.06.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 азз

    9 6 Отговор
    Всичките сте едни луди калинки....ама си и вярвате...

    17:17 16.06.2026

  • 97 За Москва са предвидени

    7 7 Отговор

    До коментар #87 от "Учуден":

    27 термоядрени бомби, за Питер по-малко.

    17:18 16.06.2026

  • 98 Соломон

    7 7 Отговор

    До коментар #93 от "Запознат":

    Как са опашките за бензин в Москва

    17:18 16.06.2026

  • 99 ПРЕЗ 2000 ГОДИНА

    9 8 Отговор
    ВЛАДИМИР

    ГДЕ КУРСК:

    ОНА УТАНУЛА .

    ПРЕЗ 2026 ГОДИНА

    ВЛАДИМИР ГДЕ НАШИ

    ДЕТИ И МУЖЧИНИ?

    ОНИ УМРЕЛИ.


    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:18 16.06.2026

  • 100 Дядо Господ

    4 6 Отговор
    точно обратното

    17:19 16.06.2026

  • 101 Копейки

    9 6 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    17:19 16.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    9 2 Отговор

    До коментар #58 от "Тома":

    Потвърждаваме 😘

    17:22 16.06.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 ежко

    14 7 Отговор
    Значи събраха се и Зеленски ги убеди,че не си дават безпричинно парите.Русия не печели войнта, ама пък Украйна хич не я печели!Само,че Украина вече няма хора,за разлика от Русия.Украйна си самопричини национална катастрофа.Вече е наполовина обезлюдена.

    17:22 16.06.2026

  • 108 Факти

    9 15 Отговор
    Путин загуби:
    - 80% от Украйна
    - европейския пазар
    - черноморския флот
    - сигурност и независимост на блатото
    - безброй руснаци

    Коментиран от #115, #118

    17:23 16.06.2026

  • 109 Хахаха!🎺🥳😀

    9 9 Отговор

    До коментар #75 от "За какво ти е да използваш ЯО,":

    Хирошима живее и процъфтява. Радиацията бързо намалява. За японците САЩ са пръв съюзник и приятел.
    Урките да са благодарни на Владимир Владимирович Путин, че РФ не ги зачатка с атома.

    Коментиран от #126

    17:23 16.06.2026

  • 110 ЕН БИ СИ

    15 8 Отговор
    Нръмп е заявил на Зеленски не на определена среща а мимоходом из културите, че трябва да отиде в Москва, защото положението на фронта за ВСУ е отчайващо
    Абсурдно е чрез дронове да победите Русия заявил Тръмп.В отговор ще получите изпепеляващи отговори
    Сателитите доказват че ракетата ударила манастира е украинска Патриот.
    Нито Макрон, нито ЕС може да ти помогне

    17:24 16.06.2026

  • 111 Те руснаците казват същото.

    8 13 Отговор

    До коментар #11 от "Съдията":

    Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде
    спряна. Целта на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не
    техни."

    Коментиран от #116

    17:24 16.06.2026

  • 112 м даааа

    8 7 Отговор

    До коментар #102 от "да питам":

    опорки за 2 цента и щракай с пръсти,пръщиш от интелект🤣

    17:24 16.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 СИМОНЯН

    8 6 Отговор

    До коментар #93 от "Запознат":

    ДЕЦАТА МИ СПЯТ В КОРИДОРА.

    ХАХАХА ХАХА ХАХА

    А КАК БЕШЕ ПРЕЗ 2022

    ГОСПОДИ ТОВА Е УКРАЙНА

    2-3 ДНЯ

    ХАХА хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #119

    17:25 16.06.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 хахахахха

    9 7 Отговор

    До коментар #111 от "Те руснаците казват същото.":

    как си мислиш че някой ще повярва на тия лъжи,как може изобщо западняците да си дават парите за такива кухи драскачи като тебе?

    17:26 16.06.2026

  • 117 ТИ КАТО КАКЪВ СИ ТАМ.

    11 7 Отговор
    Вземаш се на много голям. И "справедливост"" раздаваш и анализи правиш. Русите ти завзеха 1/4 територия ти още плямпаш. Всички "големи" са със тебе за да накажат и те.

    17:26 16.06.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Алексей Арестович

    11 8 Отговор

    До коментар #114 от "СИМОНЯН":

    Ако руснаците не ни смитаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    17:28 16.06.2026

  • 120 Чуденка

    7 8 Отговор
    Гледам в едно клипче събрали горящи московски рафинерии и заводи. Ма те много успокояващ пламък имат, защо са нервни москалите ?!

    17:28 16.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Ъхъ ъхъ

    4 7 Отговор
    Не пиши групости розовяко тъп

    17:30 16.06.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Две бомби по 20кТ,

    9 3 Отговор

    До коментар #109 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    а сега една е 750кт, има и по-мощни. Японците бяха пред капитулация, срещу тях беше вече целият свят, САЩ нямаше да живеят в Япония и не са съседни държави, никой друг нямаше такова оръжие да им отмъсти. Сега ситуацията е съвсем различа.

    Коментиран от #130

    17:32 16.06.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Механик

    8 7 Отговор
    Не знам вие, но аз имам чувството, че тия всички са на някакви много силни транквиланти. Глупост след глупост и между двете глупости, нова глупост.

    17:39 16.06.2026

  • 130 Хахаха!🎺🥳😀

    3 8 Отговор

    До коментар #126 от "Две бомби по 20кТ,":

    Какво е различното? Само САЩ и РФ имат значителни запаси от ЯО. Никоя страна няма да жертва своите градове, за да защити Киев и Зеленски. Путин се страхува да поеме отговорност.

    17:40 16.06.2026

  • 131 Хей Зеления

    3 7 Отговор
    Не говори така ще те чуе дребния и ще ти прати още орещник и ще почнеш да плачеш пред света.Тази война е безмислена защото продължи повече от четри години и паднаха много жертви.

    17:41 16.06.2026

  • 132 Григор

    9 9 Отговор
    "Всички в Г-7 са единодушни! Владимир Путин не печели тази война"
    Като лозунг звучи чудесно, а като реалности как изглежда? Кога Украйна ще си върне загубените територии? Отговорът е: никога! Ще загуби ли Донбас изцяло? Със сигурност, защото сега контролира едва 10% от него и е въпрос на време да загуби и тях. Има ли опасност Украйна да загуби още територии? Със сигурност! Загубата на Одеса ще е катастрофа, защото ще я отреже от Черно море. Добре е политиците от Г-7 да махнат розовите очила и да слязат на земята. И Радев им каза,че е глупост да твърдиш,че можеш да победиш ядрена свръх сила! Кога ще стане това и как?!

    17:41 16.06.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Хахаха!🎺🥳😀

    3 5 Отговор

    До коментар #133 от "Не си добре":

    Тия, които преди 30 години са били бебета, сега са на фронта, а жените украинки са тия, които са народили врагове на Русия. Атом и булдозери, а след 10 години заселване на територията с хора от Бангладеш.

    17:46 16.06.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 зарежи

    5 6 Отговор
    Щом се налага 10 души да се съберат и да умуват печели ли някой войната или не.

    Нещо като съвременните спорове - мъж ли е някой атлет или жена.
    Стигне ли се до подобни задълбочени спорове, зарежи.

    17:47 16.06.2026

  • 139 Силата на Москва е в свирката .

    7 5 Отговор
    Добре, че е костя да отсрами копейките .

    Коментиран от #163, #167, #170

    17:47 16.06.2026

  • 140 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #135 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Прати май. кясси ,на турските тираджии ,без това е свикнала ,някой я пара да изкара .

    17:48 16.06.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 МЮРЕ,

    3 5 Отговор
    НАДЯВА СЕ ДА ОЦЕЛЕЕ.ЗАЛАГАТ СВЕТЪТ НА РУЛЕТКА КАТО СЕ КРИЯТ В БУНКЕРИТЕ. САТАНИСТИ.

    17:50 16.06.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Ний ша Ва упрайм

    1 3 Отговор
    Смех! Но комент!

    17:53 16.06.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Смотльо,

    6 4 Отговор
    За това ли в интернет върви как сакато момче е отвлечено и пратено на фронта в Украйна ? Така ли печелиш войната ?

    17:53 16.06.2026

  • 147 българин

    4 3 Отговор
    А бе как от тия Г 7 не се намери един нормален.

    17:53 16.06.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Клети, нещастни копейки 🤪

    5 6 Отговор
    ⚡️Великобритания ще достави на Украйна 😁обогатен уран 😁 на стойност 280 милиона долара, — заяви премиерът Стармър.
    Алоо, kyxите лейки-копейки, продали душа, род и родина на дявола в Мордор, дали Украйна не разполага вече с ЯО ? Преди 9-ти май ви беше подхвърлено, но май само жужака разбра намека и не се е показвал от тогава от бункера.

    Коментиран от #158

    17:53 16.06.2026

  • 150 Аааа..добре

    3 3 Отговор
    Да знаем . Щот иначе по картите е друго . Ам щом Зельо е рекъл , так ще е ..Ха Ха

    17:54 16.06.2026

  • 151 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 3 Отговор
    Ся последно покрай "гаражите " успяха ли главата 🎃 на Сирски да открият или бездомни кучета още я разнасят като топка за боулинг ?

    17:55 16.06.2026

  • 152 Смотльо,

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Добри новини":

    Дай си имел да ти пратя колко опашки има .Вземе чети повече .

    17:55 16.06.2026

  • 153 Стига го продавахте този нефт!

    5 4 Отговор
    Уралсът стана 60 долара, Путя газ пикае. Имайте милост.

    Коментиран от #162

    17:56 16.06.2026

  • 154 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    5 5 Отговор
    Са БЕСНИ.

    КАК Е ВЪЗМОЖНО

    МОСКОВСКОТО НПЗ

    СЕ НАМИРА САМО НА

    16 КИЛОМЕТРА ОТ КРЕМЪЛ ,

    НАЛИ МАСКВА Е НАЙ ОХРАНЯВАНИЯ
    ГРАД В РУСИЯ.

    Има Разположени над 300 ПВО

    Системи
    И не могат да свалят
    Дронове които летят
    Със 200 км в час.


    ХАХА ХАХАХА

    НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ РЕЗИЛ
    НЯМА

    Хахахахаха хахахахаха

    17:57 16.06.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор
    Кога да очакваме поредната Перемога и Контранаступ или да изчакам пак до Димитровден ?

    17:57 16.06.2026

  • 157 Розовото пони Путин 🦄

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Тома":

    И аз много исках да отида, но трябваше да остана скрит в бункера🦄👯‍♂️😂

    17:57 16.06.2026

  • 158 Хахаха!🎺🥳😀

    5 5 Отговор

    До коментар #149 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Неуки юроде, Англия няма високо обогатен уран, а ЯО на нейна територия е американско. Дори Иран е по-напред от Англия в ядрените технологии.

    Коментиран от #168

    17:57 16.06.2026

  • 159 Град Козлодуй

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "2222":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    17:58 16.06.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #153 от "Стига го продавахте този нефт!":

    Стига си повтарял едно и също. Разбрахме вече, че не си умен.

    17:59 16.06.2026

  • 163 Мнение

    4 11 Отговор

    До коментар #139 от "Силата на Москва е в свирката .":

    Когато падне Одеса се чудя какъв колаж ще ви продиктуват от фермите на шорош, да надраскате?!

    18:00 16.06.2026

  • 164 Маринов

    4 10 Отговор
    Най после свалиха картите: война на Г7, от територията на Окраина, срещу Русия. Зеленият наркоман, както беше в немилост след онази среща с Тръмп, сега пъчи гърди и говори от името на "силните". И прави изводи, и си вярва.
    В Русия ще настъпят промени. В някои сайтове се появиха клипчета с участие на Сталин и плахия и нерешителен Путин. Това е показателно за какво ни подготвят. И това се очаква. Ще приключат бързо с тия глупости - декларации, търпимост на атаките на щаба предимно от англичани, който прави целеуказване и техните специалисти, които водят ракетите. А ракетите са английски и немски китове, сглобени накъде. Операции на Г7 + Окраина.

    18:01 16.06.2026

  • 165 Арестович

    8 7 Отговор
    Президентът Зеленски е абсолютно прав. Пред Раша предстоят много трудни месеци.

    Коментиран от #184

    18:01 16.06.2026

  • 166 Някой

    4 7 Отговор
    Хаха! Няма значение какво мислят седемте глупаци и Зельо - на фронта всичко се решава от силата и оръжието. А там Русия напредва. Останалото е пропаганда.

    Коментиран от #171

    18:02 16.06.2026

  • 167 Да те светна

    1 7 Отговор

    До коментар #139 от "Силата на Москва е в свирката .":

    а твойта сила е да лигавиш черните патки на сиганетата,тебе и лука много ви хвалят

    18:02 16.06.2026

  • 168 Клети, нещастни копейки 🤪

    7 2 Отговор

    До коментар #158 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Как ли пък , точно дежурна копейка да не знае какво има и какво няма във Великобритания ?! 🤣🤣🤣
    Хайде малко по скромно и се придържай в копиране на готовите текстове . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #179

    18:03 16.06.2026

  • 169 Путин

    6 2 Отговор
    заседна в Донбас, Тръмп заседна в Иран.

    Двамата велики пълководци се изложиха.

    18:03 16.06.2026

  • 170 КРЕМЛЯ

    5 3 Отговор

    До коментар #139 от "Силата на Москва е в свирката .":

    Предупреди :

    МОСКВИЧИ

    ИДЕ ГЛАД ЗА БЕНЗИН

    ЗАПАСЯВАЙТЕ СЕ.

    ОПАШКИТЕ ЗА БЕНЗИН В КРИМ

    ЩЕ ИЗГЛЕЖДАТ КАТО МИНИАТЮРНИ

    ПРЕД ТЕЗИ КОИТО

    ЩЕ БЪДАТ В 13 МИЛИОННА МАСКВА.

    18:04 16.06.2026

  • 171 Град Козлодуй

    4 4 Отговор

    До коментар #166 от "Някой":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    18:05 16.06.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Старшина Партенков, запасняк

    3 3 Отговор
    Отказах се да чакам другаря Путин на Дунав мост!

    Язък за питите, дето го меси мойта другарка!
    И за шарената сол ми е жал!

    18:07 16.06.2026

  • 175 Хайде бе

    1 2 Отговор
    Но то какво друго да кажат

    18:08 16.06.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 1111

    1 2 Отговор
    Събрали се някви клошари у кръчмата без кръчмаря и дрънкат глупости.

    18:10 16.06.2026

  • 178 Кажи честно ... 🤣

    2 3 Отговор
    Копейките що са се газирали толкова много от изявление на Г-7, щом не му вярват ?
    Себе си ли убеждават или пък се съмняват, че може да е вярно, че Пуйло губи войната ?
    🤣🤣🤣

    18:10 16.06.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    Знаем, знаем. Англия само се кокушини с минала слава. Сега са регионална сила.
    Нямат атомни технологии. Ракетите са американски, на повече от половин век и не са тествани.

    Коментиран от #187

    18:12 16.06.2026

  • 182 Муцинца къде сте,

    0 0 Отговор
    и аз успях да избягам от АКДБ

    18:12 16.06.2026

  • 183 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    2 2 Отговор
    СЕ ОКАЗА

    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ЕДНА МАЦКВА

    НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ.

    18:12 16.06.2026

  • 184 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #165 от "Арестович":

    слабаците много мечтаете,само с мечтите и си оставате🤣

    18:13 16.06.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Да те светна

    2 2 Отговор

    До коментар #176 от "ХирУшима":

    с подобни коментари срещу Русия и Путин като нищо да последваш съдбата на на вАлни 😜,или карикатуриста който намериха в Полша

    18:19 16.06.2026

  • 187 Чиниш ми се

    0 0 Отговор

    До коментар #181 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Дърт минедчия.

    18:22 16.06.2026

  • 188 ЖАЛКИ ПРОПАДНАЛИ ЗАВИСИМИ ОТ ДРОГ ДЖУДЖЕ

    1 0 Отговор
    ДА,ДААА! ОТ ДРОГАТА СЕ ИЗПЕРКВА !!! ИДВА МОМЕНТ , В КОЙТО СЕ ЛУЧВА ТОВА !! ЕТО ВИ ПРИМЕР С ВСИЧКИ ТЕЗИ НА СНИМКАТА !! ТЕ НЕ ОСЪЗНАВАТ ,ЧЕ ПЕРКОВЦИ С РОЗОВИ ВИДЕНИЯ !! И ТЕЗИ ИЗТУЩЕНИ ОТ ДРОГИРАНЕ ХОРИЦА СА УПРАВЛЯВАЩИ!!!КАКВО СВЯСТНО ДА ОЧАКВАШ ОТ ТЕЯ ДЖУДЖЕТА !!СВЕТА ПРОПАДА ТОТАЛНО!!

    18:26 16.06.2026

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