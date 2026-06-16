Без течаща вода! Израелски заселници унищожиха водопровода на палестинско село на Западния бряг

Незаконни израелски заселници унищожиха водопровод, обслужващ палестинско село в окупирания Западен бряг, прекъсвайки достъпа до вода за жителите, съобщи TRT World.

По първоначална информация е разрушен главния и единствен водопровод, захранващ село Ум Сафа, северозападно от Рамала. Това се се случило докато заселниците са проправяли нов път за селищата близо до района. Жителите на Ум Сафа са останали без течаща вода.

Палестинското село е жертва на ескалираща агресия от страна на израелските заселници от околните незаконни селища и аванпостове.

Окупираният Западен бряг е свидетел на скок в атаките от незаконни израелски заселници и израелската армия, насочени към палестинска земеделска земя, включително палежи, разрушения с булдозери и ограничения върху достъпа на фермерите до собствеността им, особено в близост до незаконни селища и аванпостове.

Израелският всекидневник "Йедиот Ахронот" съобщи по-рано тази седмица, че правителството на премиера Бенямин Нетаняху планира да отпусне около 2 милиона долара от държавния бюджет за финансиране на екстремистката заселническа група "Хилтоп Младеж".

Групировката, чиито членове живеят предимно в незаконни селища в окупирания Западен бряг, е извършвала многократни нападения срещу палестинците.