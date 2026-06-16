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Без течаща вода! Израелски заселници унищожиха водопровода на палестинско село на Западния бряг

Без течаща вода! Израелски заселници унищожиха водопровода на палестинско село на Западния бряг

16 Юни, 2026 21:41 789 24

  • израел-
  • западен бряг-
  • рамала-
  • фатах-
  • бенямин нетаняху-
  • газа-
  • хамас

По първоначална информация е разрушен главния и единствен водопровод, захранващ село Ум Сафа, северозападно от Рамала

Без течаща вода! Израелски заселници унищожиха водопровода на палестинско село на Западния бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Незаконни израелски заселници унищожиха водопровод, обслужващ палестинско село в окупирания Западен бряг, прекъсвайки достъпа до вода за жителите, съобщи TRT World.

По първоначална информация е разрушен главния и единствен водопровод, захранващ село Ум Сафа, северозападно от Рамала. Това се се случило докато заселниците са проправяли нов път за селищата близо до района. Жителите на Ум Сафа са останали без течаща вода.

Палестинското село е жертва на ескалираща агресия от страна на израелските заселници от околните незаконни селища и аванпостове.

Окупираният Западен бряг е свидетел на скок в атаките от незаконни израелски заселници и израелската армия, насочени към палестинска земеделска земя, включително палежи, разрушения с булдозери и ограничения върху достъпа на фермерите до собствеността им, особено в близост до незаконни селища и аванпостове.

Израелският всекидневник "Йедиот Ахронот" съобщи по-рано тази седмица, че правителството на премиера Бенямин Нетаняху планира да отпусне около 2 милиона долара от държавния бюджет за финансиране на екстремистката заселническа група "Хилтоп Младеж".

Групировката, чиито членове живеят предимно в незаконни селища в окупирания Западен бряг, е извършвала многократни нападения срещу палестинците.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    22 4 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    Коментиран от #11

    21:43 16.06.2026

  • 2 Варна 3

    9 6 Отговор
    Нямам думи. Страни-агресори като Проссия, САЩ и Израел съсипаха света ни.

    21:44 16.06.2026

  • 3 Варненец

    6 13 Отговор
    Голям праз, в раша 90% от селата никога не са имали течаща вода, няма и да имат.

    Коментиран от #9

    21:44 16.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да,бе

    15 0 Отговор
    Истинският Холокост предстои...

    21:48 16.06.2026

  • 7 Баба Гошка

    10 1 Отговор
    Тез иззссраелци са по- противни и от нашите "заселници". От врат. После ще ви продават мандарини от тез заграбени земи

    21:48 16.06.2026

  • 8 ЕВРЕИТЕ,.....

    9 1 Отговор
    ....НЕСАОРА

    21:49 16.06.2026

  • 9 Сталин

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Варненец":

    Варненец почивката свърши,бегай да лъскаш тоалетните на американския военноморски щаб във Варна,а и да не забравиш като свърши смяната да минеш при портиера да си прибереш банана дето заработи днес

    21:49 16.06.2026

  • 10 Сталин

    17 3 Отговор
    "Ако някой е атакуван от евреите,това е сигурен знак за добродетелта на този човек.Този който не е преследван от евреите и който е награждаван от тях е безполезен и опасен."

    -Йозеф Паул Гьобелс

    21:50 16.06.2026

  • 11 Хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Сталин е избил много повече в лагерите

    Коментиран от #12

    21:51 16.06.2026

  • 12 Сталин

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Сталин е избил само негодници и предатели ,но е пропуснал и много други,и както казват сега в Русия - Сталин мало разстрелял

    21:55 16.06.2026

  • 13 плевен

    2 12 Отговор
    -И какво точно означава "незаконни заселници"? По чии закони?
    -А какво е предизвикало тези действия? Защо не са разрушили водопровода но съседното село2
    Няма ли най- после да чуем позицията и на израелската страна? Когато дават да говорят само едните, това се нарича цензура. В случая - арабска. Или в Европа това е задължителна практика за тези ,които не харесва Брюксел.

    Коментиран от #14, #18

    21:56 16.06.2026

  • 14 Сталин

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "плевен":

    Абе плевен ти на коя планета си,сега ли излизаш от пещерата

    21:58 16.06.2026

  • 15 Госあ

    13 1 Отговор
    невинни мошета - няма !!!

    22:06 16.06.2026

  • 16 Яяяяяя

    6 0 Отговор
    Колко демократично

    22:28 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Незаконни

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "плевен":

    Територии дори и по законите на ционистките правителства по света . израел като цяло е незаконно формирование на окупирани палестински територии. Какво мнение може да се търси от терористи и убийци .

    22:34 16.06.2026

  • 19 Реалист

    4 0 Отговор
    Кой ще им спретне един нов аушвиц на тез еврейчета:)

    22:34 16.06.2026

  • 20 Антон

    3 0 Отговор
    Докато съществува незаконната държава Израел светът няма да е дабро място за живеене! Когато Израел престане да съществува облаците над главите на хората ще се разсеят!

    22:52 16.06.2026

  • 21 Геноцидът се извършва пред очите ни!

    2 0 Отговор
    Нека да не забравяме, че днешната Евротеритория “България” подкрепя и подпомага геноцида и етническото прочистване, извършвани от еврейската държава и САЩ със съдействието на Европейския съюз и Британия. Освен това, престъпните ционисти и техни помагачи се радват на БЕЗНАКАЗАНОСТ и са фактически над закона…

    22:53 16.06.2026

  • 22 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Мръсни фашисти! И бандеровците бяха спрели водата към Крим, ама руснаците ги смляха!
    Време е иранците да ги върнат в газовите камери!

    22:56 16.06.2026

  • 23 Интересно

    1 0 Отговор
    Защо ги наричат "заселници", когато всъщност са нашественици извършващи системен геноцид?

    22:59 16.06.2026

  • 24 Али

    1 1 Отговор
    Супер, дори им е малко нац иганите.

    23:02 16.06.2026