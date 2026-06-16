Без течаща вода! Израелски заселници унищожиха водопровода на палестинско село на Западния бряг

Незаконни израелски заселници унищожиха водопровод, обслужващ палестинско село в окупирания Западен бряг, прекъсвайки достъпа до вода за жителите, съобщи TRT World.
По първоначална информация е разрушен главния и единствен водопровод, захранващ село Ум Сафа, северозападно от Рамала. Това се се случило докато заселниците са проправяли нов път за селищата близо до района. Жителите на Ум Сафа са останали без течаща вода.
Палестинското село е жертва на ескалираща агресия от страна на израелските заселници от околните незаконни селища и аванпостове.
Окупираният Западен бряг е свидетел на скок в атаките от незаконни израелски заселници и израелската армия, насочени към палестинска земеделска земя, включително палежи, разрушения с булдозери и ограничения върху достъпа на фермерите до собствеността им, особено в близост до незаконни селища и аванпостове.
Израелският всекидневник "Йедиот Ахронот" съобщи по-рано тази седмица, че правителството на премиера Бенямин Нетаняху планира да отпусне около 2 милиона долара от държавния бюджет за финансиране на екстремистката заселническа група "Хилтоп Младеж".
Групировката, чиито членове живеят предимно в незаконни селища в окупирания Западен бряг, е извършвала многократни нападения срещу палестинците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #11
21:43 16.06.2026
2 Варна 3
21:44 16.06.2026
3 Варненец
Коментиран от #9
21:44 16.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да,бе
21:48 16.06.2026
7 Баба Гошка
21:48 16.06.2026
8 ЕВРЕИТЕ,.....
21:49 16.06.2026
9 Сталин
До коментар #3 от "Варненец":Варненец почивката свърши,бегай да лъскаш тоалетните на американския военноморски щаб във Варна,а и да не забравиш като свърши смяната да минеш при портиера да си прибереш банана дето заработи днес
21:49 16.06.2026
10 Сталин
-Йозеф Паул Гьобелс
21:50 16.06.2026
11 Хаха
До коментар #1 от "Сталин":Сталин е избил много повече в лагерите
Коментиран от #12
21:51 16.06.2026
12 Сталин
До коментар #11 от "Хаха":Сталин е избил само негодници и предатели ,но е пропуснал и много други,и както казват сега в Русия - Сталин мало разстрелял
21:55 16.06.2026
13 плевен
-А какво е предизвикало тези действия? Защо не са разрушили водопровода но съседното село2
Няма ли най- после да чуем позицията и на израелската страна? Когато дават да говорят само едните, това се нарича цензура. В случая - арабска. Или в Европа това е задължителна практика за тези ,които не харесва Брюксел.
Коментиран от #14, #18
21:56 16.06.2026
14 Сталин
До коментар #13 от "плевен":Абе плевен ти на коя планета си,сега ли излизаш от пещерата
21:58 16.06.2026
15 Госあ
22:06 16.06.2026
16 Яяяяяя
22:28 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Незаконни
До коментар #13 от "плевен":Територии дори и по законите на ционистките правителства по света . израел като цяло е незаконно формирование на окупирани палестински територии. Какво мнение може да се търси от терористи и убийци .
22:34 16.06.2026
19 Реалист
22:34 16.06.2026
20 Антон
22:52 16.06.2026
21 Геноцидът се извършва пред очите ни!
22:53 16.06.2026
22 стоян георгиев
Време е иранците да ги върнат в газовите камери!
22:56 16.06.2026
23 Интересно
22:59 16.06.2026
24 Али
23:02 16.06.2026