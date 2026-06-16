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Лошото момче на Кремъл: Киев не се интересува от международното право! Руската армия трябва да продължи да смазва въоръжените бойци на Украйна
  Тема: Украйна

Лошото момче на Кремъл: Киев не се интересува от международното право! Руската армия трябва да продължи да смазва въоръжените бойци на Украйна

16 Юни, 2026 21:11 801 103

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий медведев-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • крим-
  • олександър сирски

Трябва да продължим да унищожаваме въоръжените им сили независимо от службата или местоположението им, подчерта още Дмитрий Медведев

Лошото момче на Кремъл: Киев не се интересува от международното право! Руската армия трябва да продължи да смазва въоръжените бойци на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Киев не се интересува от международното право или международните съдилища, така че Русия трябва да продължава да смазва Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и да унищожава украинския флот, включително военноморските му дронове. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от Фокус.

"Бандеровската "Украйна" не дава и пет пари за международното право и международните съдилища. Тя разбира само езика на силата", написа той, коментирайки решението на арбитражния съд в Хага в полза на Русия по делото за правата върху крайбрежните води на Черно море в близост до Крим, Керченския пролив и Азовско море.

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''Следователно Русия трябва да унищожи флота на Бандера, който се обновява от европейските негодници, включително техните военноморски дронове. Трябва да унищожим търговските им кораби, превозващи военни товари, ако приемем, че всички техни плавателни съдове са ангажирани с това. Трябва да продължим да унищожаваме въоръжените им сили, независимо от службата или местоположението им'', подчерта Медведев.

Постоянният арбитражен съд в Хага обяви окончателното си решение по 10-годишния арбитраж между Русия и Украйна относно правата на крайбрежната държава в Керченския проток, Азовско море и водите на Черно море около Крим. Арбитражният панел, съставен от петима независими арбитри от Алжир, Обединеното кралство, Мексико, Русия и Република Корея, взе единодушно решение в полза на Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    24 22 Отговор
    Правилно! Бой докато не дойдат да се влачат по корем заедно с урсулите!

    Коментиран от #11, #63

    21:12 16.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 8 Отговор
    Я, позволиха Ви да споменете решението на съда в Хага👏👏👏👏👏

    Коментиран от #10

    21:12 16.06.2026

  • 3 Варна 3

    21 26 Отговор
    Руската рамия ще смаже украинци... ама друг път. Рафинерии горят, заводи горят!

    Коментиран от #15, #20, #21

    21:13 16.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    18 24 Отговор
    Просия гори, гори ясно. Просия ще приключи. Слава на Украйна.

    Коментиран от #17, #32

    21:14 16.06.2026

  • 6 един БЪЛГАРИН

    5 3 Отговор
    Положението е Чорная пантера влачи стадо сурикати

    21:15 16.06.2026

  • 7 Джамбаз

    11 10 Отговор
    Работайте братья!

    Коментиран от #13, #76

    21:15 16.06.2026

  • 8 Боклуко

    16 17 Отговор
    Отиди на фронта да ги смазваш.Кво се криеш с Пусин и другите кремълски боклуци из бункерите?

    Коментиран от #27, #30

    21:15 16.06.2026

  • 9 Не бе Медведка

    13 14 Отговор
    Нрябва да се пресуши леговището на фашизма. Няма смисъл да убивате бедните украински селяни на фронта. От кога Путин се кани да бие по "центъра на приемане на решенията "? Еми кво чакате? И цялата логистика на доставка от запада на части и готови оръжия и боеприпаси. Пресушете всички канали на доставка. И парите? Милиардите как стигат до Киев? Еми що има още банки там? Не ви разбирам приоритетите!!

    21:16 16.06.2026

  • 10 Кухоглава копейка

    10 12 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А на теб какъв ти е кяра?

    Коментиран от #25

    21:16 16.06.2026

  • 11 Дали няма да се влачат руснаците

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Щото те вече го правят . Иначе най - смешната война последните 150 години . След Руско - Японската от 1905 та . Знам , че не я знаеш - ми попрочети :):)
    Много ще ти хареса , сигурен съм

    21:16 16.06.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 14 Отговор
    РУСОФОБИ КВО РЕВЕТЕ БРЕ ?
    .....
    КАТО ПОЧНАТ ДА БЯГАТ БАНДЕРИТЕ С ТОРБИТЕ С ОТКРАДНАТИ ЕВРО ПАРИ , ГИ ЧАКАТЕ КРАЙ ВАРНА И ГИ ДЕРЕТЕ :)

    Коментиран от #71

    21:17 16.06.2026

  • 13 Йосиф Кобзон

    10 5 Отговор

    До коментар #7 от "Джамбаз":

    Работят.Даже преработени идват.

    21:17 16.06.2026

  • 14 ЕВРОПА

    15 16 Отговор
    Слава на украинските герои! Смажете руските терористи, понеже с колегите ни от ЕК ще довършим Проссия!

    Коментиран от #34

    21:18 16.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 не може да бъде

    10 13 Отговор
    На пристанището в Одеса има пожар който се вижда отдалече и който вече втори ден не може да бъде потушен - в руските медии се твърди /предполага че при опит за изстрелване на ракета Фламинго ракетата е експлодирала което е предизвикало верижна реакция от експлозии -въпросът е дали е диверсия или ракетата се е взривила заради некачествено твърдо гориво /което ползва/!?

    21:18 16.06.2026

  • 17 🇷🇺 Русия 🇷🇺

    17 16 Отговор

    До коментар #5 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Слава на Русия! Продължавайте да мачкате бандерите руски братя!🇷🇺👏

    Коментиран от #31, #35, #38

    21:18 16.06.2026

  • 18 Дедо ,

    9 8 Отговор
    радвайте се хора, че този не е Президента. Който разбрал, разбрал!

    21:19 16.06.2026

  • 19 дядо дръмпир се смее на кремълци.....

    11 10 Отговор
    Покажете какво представлява масква след снощните удари на всу.......не е за гледане....не е и създадено от ИИ, а си е реалност.Да не говорим ,че много участъци от фронта се разпадат ,но не украинците губят ,а просия фронта и се разпада от липса на логистика.

    Коментиран от #75

    21:19 16.06.2026

  • 20 ганев

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    МАКСУДА...ЗАПРИ СЕ

    21:19 16.06.2026

  • 21 хахахахха

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    това е само в мечтите ви и пропагандите ви, реалността е различна

    Коментиран от #29

    21:19 16.06.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    9 9 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    21:20 16.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лев Главинчев

    11 8 Отговор
    Лукашенко публично се извини на Зеленски. Знаете ли какво значи това, копейки? Значи, че Путин е пътник и Лукашенко знае какво ще се случи с него като бърза да се откачи от него и да го предаде. А знаете ли какво значи това за вас? Белене, Скравена, кирка, прасета...

    21:20 16.06.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "Кухоглава копейка":

    Ми никакъв. Ама си е душевна чикикия, да видя как ВИЕ те , като гладни вълчета на Месечина❗
    Два дни рИветИ, че публикувам ЛЪ-ЖИ❗
    А сега , като ви (ГО) з@шлевха в лицето,
    вече питате какъв ми е кяра❗
    Нямам КЯР, ама ми е КЕФ, да гледам как се гънете като глисти излезли току що на светло❗

    Коментиран от #33, #61

    21:21 16.06.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 7 Отговор
    БАНДЕРИТЕ ИСТЕРИЧАТ
    ПОНЕ ЗНАЯТ КАК ХХХ БАТЯ :)
    ......
    ТРИБУНАЛ , ВОКЗАЛ , СИБИРЕ И 20-ЙСТАЧКА НА
    МАГИСТРАЛАТА СИБИР - КИТАЙ :)

    21:21 16.06.2026

  • 27 Атина Палада

    8 8 Отговор

    До коментар #8 от "Боклуко":

    Ха,че те на фронта ги смазват.. Бандерите барабар с чуждия легион на фронта нямат никакъв шанс ,защото са негодни..Обучавани от натовски инструктори,които са още по негодни:)Те могат само да правят терористични актове ,но терористични актове могат да правят и децата..

    Коментиран от #36, #45

    21:22 16.06.2026

  • 28 Ние

    5 8 Отговор
    Води ни Путине!!!

    21:22 16.06.2026

  • 29 Разберете това

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "хахахахха":

    Пропагандата има за цел простия човек

    Коментиран от #57, #101

    21:22 16.06.2026

  • 30 Копейки,

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Боклуко":

    В коя страна има опашки и купони за бензин? Коментирайте.В България има Интернет.

    Коментиран от #50, #92

    21:24 16.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Източна ромелия

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Тя щото Укрия и тя не гори всеки ден

    21:24 16.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    9 5 Отговор

    До коментар #17 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":

    Във вашата Просия няма добре обучени руски терористи, както нападат страната ни

    Коментиран от #53

    21:25 16.06.2026

  • 36 Верно ли бе?

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Ла йно.

    Коментиран от #41, #42

    21:25 16.06.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 7 Отговор
    Абе в СИНЬОЖЪЛТОТО студио на КАН1
    споменаха ли това решение на Хага🤔🤔🤔

    21:25 16.06.2026

  • 38 Диктор

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":

    Русия (Проссия) е дъщерята на Монголия.

    Коментиран от #66, #81

    21:26 16.06.2026

  • 39 Атина Палада

    6 7 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #48, #90

    21:26 16.06.2026

  • 40 Въпросът е

    7 5 Отговор
    На колко водки е бил товарища ,кат се възбудил

    21:26 16.06.2026

  • 41 Ами

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Верно ли бе?":

    отивай в тоалетната. Не сме длъжни да ни миришеш!

    21:26 16.06.2026

  • 42 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Верно ли бе?":

    Шошон, верно е :)

    21:26 16.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хм Хм

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Предполагам сте прав. Славяните не могат да се бият и са глупави, защото са славяни. Най-добре е да си бурятин или монгол, налЕ?

    Коментиран от #103

    21:27 16.06.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Само да не се Н@@КАШ, като извадя ловната карабина😀😀😀😀

    Коментиран от #52, #56

    21:28 16.06.2026

  • 47 гост

    7 2 Отговор
    Абе стига с това лошо момче бе , авторе , какво момче е тоя пропаднал алкаш , дори собствените му подчинени го имат за дебил и го подиграват зад гърба му , сложен там да лае простотии , които Путлер не смее сам да каже , макар че му се ще !! Ама знае , че сте стане за смях , затова кара придворния си шут , на него му е все тая , той е свикнал да го тъпчат , важното е да си заслужи дажбата и службичката !!

    21:28 16.06.2026

  • 48 Тролея циганин

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    представител на деградиралият запад, пак отркраднал ник. После защо запада е станал като цигански коптор.

    21:28 16.06.2026

  • 49 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    6 1 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУЗКИ ДОМУЗ.

    21:28 16.06.2026

  • 50 Амии

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Копейки,":

    Само В Куба ,в Севрна Корея няма опашки

    21:28 16.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Варна 3

    8 1 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    С лъжи нищо не се постига, така че по-скоро хващайте пътя към Москва.

    Коментиран от #58, #59, #62

    21:29 16.06.2026

  • 53 🇷🇺 Русия 🇷🇺

    2 6 Отговор

    До коментар #35 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    че то бандерите си обучавате терористи,вие се целите в цивилни, именно затова руснаците ви мачкат

    21:30 16.06.2026

  • 54 Винкело

    2 4 Отговор
    Те си играйкат на добро ченге - лошо ченге, ама се молете след Путин да не дойде Медведев, че ще продължи да си държи на лошото и тогаз онуй да им е яко.

    21:30 16.06.2026

  • 55 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ

    6 1 Отговор
    БИЛ ЛОШО МОМЧЕ.

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ПИЯНИЦАТА НЕ ЗНАЕ
    КЪДЕ СЕ НАМИРА ,
    НО БИЛ ЛОШО МОМЧЕ.

    РУСКИЯ РЕЗИЛ Е ТОТАЛЕН

    21:31 16.06.2026

  • 56 гост

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ша извадиш на баба си кюлотите , тва ще извадиш !! Покрай ТАСС и Известия почнахте и вие сънищата си да разправяте , хахахах !!

    Коментиран от #95

    21:31 16.06.2026

  • 57 Именно

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Разберете това":

    затова тебе е уцелила,че и я разпространяваш

    21:31 16.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 🇷🇺 Русия 🇷🇺

    1 7 Отговор

    До коментар #31 от "Любопитен":

    Не,руснак съм,а вие циганин ли сте?

    Коментиран от #77, #87

    21:32 16.06.2026

  • 61 Вежливия лос

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Добър вечер копейка
    И тъй да е, нали знаеш: Царя дава ама пъдаря де дава.
    Пий една йени ракъ

    Коментиран от #72

    21:33 16.06.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "Варна 3":

    Аз в МаЦква МОГА да отида, ама
    ти в Фашингтън не можеш❗
    Ама джафкай, поне за къшей хляб
    ще ти отпуснат❗

    Коментиран от #68

    21:33 16.06.2026

  • 63 Град Козлодуй

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не успя да направи.

    21:33 16.06.2026

  • 64 Захарова

    5 0 Отговор
    Ну Димочка иди сюда пабухаем после ще фъргаш атомА

    21:34 16.06.2026

  • 65 Ристо Смока

    6 0 Отговор
    Те тва оповръщаното думаше за ... седмица в Лисабон! Кхъхъхъхъ...
    Сега трае като...путин ка! Подир малко кат се очочори...па ше зафане а фърга АТОМА по целиот свет..
    Тва пусто пиенье шго довръши,..га е ва
    Кхъхъхъхъ

    21:34 16.06.2026

  • 66 ЕДИН ДЪРТ ШУШЛЯК

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Диктор":

    Не СЛУЧАЙНО
    ПИЕ ЕЛЕКСИРИ
    НА МОНГОЛСКИ ШАМАНИ

    ИСКА ДА ЖИВЕЕ

    150 ГОДИНИ

    ДАНО ПОНЕ БОТОКСА
    ДА НЕ МУ СЕ РАЗЛОЖИ
    ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ГРОЗНА КАРТИНКА.

    21:34 16.06.2026

  • 67 Варна 3

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Онзи":

    Със сигурност сте по монголски произход. Наслаждавайте се в Московието!

    21:34 16.06.2026

  • 68 Можеш

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ама не щеш. Като цял свят.

    Коментиран от #78

    21:35 16.06.2026

  • 69 Дон Корлеоне

    3 0 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    21:35 16.06.2026

  • 70 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Руският рай означава мизерия, бедност и просия.

    Коментиран от #85

    21:35 16.06.2026

  • 71 Те не реват, а се

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    подиграват на глупаците в Кремъл. Толкова са неадекватни, че сами се фалираха :)))

    Коментиран от #86

    21:35 16.06.2026

  • 72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "Вежливия лос":

    Ха, здравей❗
    Тъкмо питах къде е ОНОДЕНИЯТ ЛОС❗
    Или вече си Вежлива Лос-ка🤔

    Коментиран от #83

    21:36 16.06.2026

  • 73 Слава на Русия

    3 5 Отговор
    Да живее братския Руски Народ , смело до Берлин напред да се на@ерат бандоровци и фашисти , до крак трепане Медведев !!!

    Коментиран от #80, #82

    21:36 16.06.2026

  • 74 хахахахха

    1 2 Отговор
    явно наистина е тегаво положението на бандерите,щом толкова сайтове и тролове бълват пропаганда,нещо определено се е случило за да почнат масово да лъжат

    21:36 16.06.2026

  • 75 Куравей Вадев

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "дядо дръмпир се смее на кремълци.....":

    Дядо Димитре ,ако тиго отперем в дррртия г333 въпреки ,че се имаш за голям курназ ще забравиш и за мачетето и за куцукането .

    Коментиран от #84

    21:36 16.06.2026

  • 76 РАБОТИМ РАБОТИМ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Джамбаз":

    ВСИЧКИ РАБОТИМ
    ЗА ДА НИ ДАДАТ
    БИЛЕТИ
    ЗА КОНЦЕРТА НА КАБЗОН.

    21:37 16.06.2026

  • 77 Варна 3

    6 0 Отговор

    До коментар #60 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":

    Руснак или монголец, едно към едно. Тогава отивайте в Проzzия да живеете, ако искате спокойствие. По-точно в Сибир.

    21:37 16.06.2026

  • 78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 4 Отговор

    До коментар #68 от "Можеш":

    А ти искаш , ама не можеш-
    ТръНп не пуска клошари, имал бол❗

    21:37 16.06.2026

  • 79 Димата

    4 0 Отговор
    Като малък пусках на гащите ,сега пускам на копейките в България ,да се хранят

    21:37 16.06.2026

  • 80 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Слава на Русия":

    Вашият ви нос тече. Като идвате от Проссия.

    21:38 16.06.2026

  • 81 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Диктор":

    Пуся наистина ли е монголец или само външно изглежда като монголец ?

    Коментиран от #89

    21:38 16.06.2026

  • 82 СЛАВА НА РУСКАТА КОЧИНА

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Слава на Русия":

    РАЗПАДАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА.

    СКОРО ЩЕ ДОЙДЕ
    НАЙ ЩАСТЛИВИЯТ ДЕН.

    Коментиран от #98

    21:38 16.06.2026

  • 83 Вежливия лос

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Добър вечер копейка
    Отчаянието е лош съветник.
    Пий една йени ракъ, а аз ще си сложа един минус, да ти дам преднина.

    Коментиран от #91

    21:39 16.06.2026

  • 84 Даа

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Куравей Вадев":

    Щом си падаш по дядовци ,значи че си обратен и герантофил

    Коментиран от #93

    21:39 16.06.2026

  • 85 Деффе.Qи.ралл

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    След като обилно иьдрусам крушата след това се забърсвам хуубаво с със специална мека хартия 🇺🇦 и жълтото придобива кафяв оттенък .

    Коментиран от #97

    21:39 16.06.2026

  • 86 Бъркаш се

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "Те не реват, а се":

    От Кремъл (заедно с целия свят) се подиграват на евр0гейск@т@ к0чин@,че се фалира сама, като финансира терористичния режим на киев

    21:40 16.06.2026

  • 87 Коф русняк си па ти ма...

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":

    Педерасина ЕБУЧАЯ? АааааааХахахаха
    Со си ху Й .. чОрбан черножопая

    Коментиран от #102

    21:40 16.06.2026

  • 88 Хахаха!🎺🥳😀

    1 4 Отговор
    Кухоглавите урки хвърлят луди пари за сайтове и клакьори, но с пропаганда война не се печели. Инак целия свят щеше да бъде Германия.
    Тая нощ отново дум дум Киев, дум дум Лвов!

    Коментиран от #99

    21:40 16.06.2026

  • 89 100% ШАЛОМОЧЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "да питам":

    ТОЗИ Е НЕДОСНИК

    21:40 16.06.2026

  • 90 Афродита

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Чорапа нали каза, че ще ни изкарва от НАТО и ЕС ?

    21:40 16.06.2026

  • 91 Па той

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Вежливия лос":

    Няма пари за парцуца ти го караш да пие йни ракъ

    21:40 16.06.2026

  • 92 Чейнчаджията,

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Копейки,":

    изчаквайки си до последно рестото от 1 и 2 ценъчита рестото си ,да не влезнете вътре. Ей ,плъшоцо......😀

    21:41 16.06.2026

  • 93 Куравей Вадев

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Даа":

    Въпрос на гледна точка ☝️!

    21:41 16.06.2026

  • 94 ходещи

    2 2 Отговор
    мъртъвци,смърдящи на руска мърша.

    21:41 16.06.2026

  • 95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "гост":

    На баба ТИ кюлотите са сред трофеите ми от
    дамско бельо в скрина ми❗

    21:41 16.06.2026

  • 96 ЗАЩОТО

    1 3 Отговор
    НИШО НЕВЕРНО НЕ Е КАЗАЛ МЕДВЕД........!

    21:41 16.06.2026

  • 97 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 1 Отговор

    До коментар #85 от "Деффе.Qи.ралл":

    Бършете си отзад с трикольора на 🇷🇺. Понеже става за тоалетна.

    Коментиран от #100

    21:41 16.06.2026

  • 98 м даааа

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "СЛАВА НА РУСКАТА КОЧИНА":

    щом се разпадне фашисткия ес,света ще заживее по добре

    21:42 16.06.2026

  • 99 смърдиш

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    на мърша

    21:42 16.06.2026

  • 100 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    долу уср@йна,киев ще гори!

    21:43 16.06.2026

  • 101 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Разберете това":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    21:43 16.06.2026

  • 102 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Коф русняк си па ти ма...":

    Славков ли беше или Сливков значение няма ,Лап Пай Уйотт ,кюстендилски хъесосс !

    21:43 16.06.2026

  • 103 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хм Хм":

    Какви славяни сънуваш у т.н. ВСУ бре г@лош? Колумбийци,англета и пр. все славяни ха ха ха Бандерите са фанатизирани буряги..А украинците ,където ги ловят по спирките за фронта ,със стъпването на фронта дезертират,защото не искат да умират за фашисткият Запад..

    21:44 16.06.2026

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