Киев не се интересува от международното право или международните съдилища, така че Русия трябва да продължава да смазва Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и да унищожава украинския флот, включително военноморските му дронове. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от Фокус.

"Бандеровската "Украйна" не дава и пет пари за международното право и международните съдилища. Тя разбира само езика на силата", написа той, коментирайки решението на арбитражния съд в Хага в полза на Русия по делото за правата върху крайбрежните води на Черно море в близост до Крим, Керченския пролив и Азовско море.

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''Следователно Русия трябва да унищожи флота на Бандера, който се обновява от европейските негодници, включително техните военноморски дронове. Трябва да унищожим търговските им кораби, превозващи военни товари, ако приемем, че всички техни плавателни съдове са ангажирани с това. Трябва да продължим да унищожаваме въоръжените им сили, независимо от службата или местоположението им'', подчерта Медведев.

Постоянният арбитражен съд в Хага обяви окончателното си решение по 10-годишния арбитраж между Русия и Украйна относно правата на крайбрежната държава в Керченския проток, Азовско море и водите на Черно море около Крим. Арбитражният панел, съставен от петима независими арбитри от Алжир, Обединеното кралство, Мексико, Русия и Република Корея, взе единодушно решение в полза на Русия.