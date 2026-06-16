Лошото момче на Кремъл: Киев не се интересува от международното право! Руската армия трябва да продължи да смазва въоръжените бойци на Украйна

Киев не се интересува от международното право или международните съдилища, така че Русия трябва да продължава да смазва Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и да унищожава украинския флот, включително военноморските му дронове. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от Фокус.
"Бандеровската "Украйна" не дава и пет пари за международното право и международните съдилища. Тя разбира само езика на силата", написа той, коментирайки решението на арбитражния съд в Хага в полза на Русия по делото за правата върху крайбрежните води на Черно море в близост до Крим, Керченския пролив и Азовско море.
''Следователно Русия трябва да унищожи флота на Бандера, който се обновява от европейските негодници, включително техните военноморски дронове. Трябва да унищожим търговските им кораби, превозващи военни товари, ако приемем, че всички техни плавателни съдове са ангажирани с това. Трябва да продължим да унищожаваме въоръжените им сили, независимо от службата или местоположението им'', подчерта Медведев.
Постоянният арбитражен съд в Хага обяви окончателното си решение по 10-годишния арбитраж между Русия и Украйна относно правата на крайбрежната държава в Керченския проток, Азовско море и водите на Черно море около Крим. Арбитражният панел, съставен от петима независими арбитри от Алжир, Обединеното кралство, Мексико, Русия и Република Корея, взе единодушно решение в полза на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #11, #63
21:12 16.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #10
21:12 16.06.2026
3 Варна 3
Коментиран от #15, #20, #21
21:13 16.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #17, #32
21:14 16.06.2026
6 един БЪЛГАРИН
21:15 16.06.2026
7 Джамбаз
Коментиран от #13, #76
21:15 16.06.2026
8 Боклуко
Коментиран от #27, #30
21:15 16.06.2026
9 Не бе Медведка
21:16 16.06.2026
10 Кухоглава копейка
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А на теб какъв ти е кяра?
Коментиран от #25
21:16 16.06.2026
11 Дали няма да се влачат руснаците
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Щото те вече го правят . Иначе най - смешната война последните 150 години . След Руско - Японската от 1905 та . Знам , че не я знаеш - ми попрочети :):)
Много ще ти хареса , сигурен съм
21:16 16.06.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
КАТО ПОЧНАТ ДА БЯГАТ БАНДЕРИТЕ С ТОРБИТЕ С ОТКРАДНАТИ ЕВРО ПАРИ , ГИ ЧАКАТЕ КРАЙ ВАРНА И ГИ ДЕРЕТЕ :)
Коментиран от #71
21:17 16.06.2026
13 Йосиф Кобзон
До коментар #7 от "Джамбаз":Работят.Даже преработени идват.
21:17 16.06.2026
14 ЕВРОПА
Коментиран от #34
21:18 16.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 не може да бъде
21:18 16.06.2026
17 🇷🇺 Русия 🇷🇺
До коментар #5 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Слава на Русия! Продължавайте да мачкате бандерите руски братя!🇷🇺👏
Коментиран от #31, #35, #38
21:18 16.06.2026
18 Дедо ,
21:19 16.06.2026
19 дядо дръмпир се смее на кремълци.....
Коментиран от #75
21:19 16.06.2026
20 ганев
До коментар #3 от "Варна 3":МАКСУДА...ЗАПРИ СЕ
21:19 16.06.2026
21 хахахахха
До коментар #3 от "Варна 3":това е само в мечтите ви и пропагандите ви, реалността е различна
Коментиран от #29
21:19 16.06.2026
22 Дон Корлеоне
21:20 16.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Лев Главинчев
21:20 16.06.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Кухоглава копейка":Ми никакъв. Ама си е душевна чикикия, да видя как ВИЕ те , като гладни вълчета на Месечина❗
Два дни рИветИ, че публикувам ЛЪ-ЖИ❗
А сега , като ви (ГО) з@шлевха в лицето,
вече питате какъв ми е кяра❗
Нямам КЯР, ама ми е КЕФ, да гледам как се гънете като глисти излезли току що на светло❗
Коментиран от #33, #61
21:21 16.06.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОНЕ ЗНАЯТ КАК ХХХ БАТЯ :)
......
ТРИБУНАЛ , ВОКЗАЛ , СИБИРЕ И 20-ЙСТАЧКА НА
МАГИСТРАЛАТА СИБИР - КИТАЙ :)
21:21 16.06.2026
27 Атина Палада
До коментар #8 от "Боклуко":Ха,че те на фронта ги смазват.. Бандерите барабар с чуждия легион на фронта нямат никакъв шанс ,защото са негодни..Обучавани от натовски инструктори,които са още по негодни:)Те могат само да правят терористични актове ,но терористични актове могат да правят и децата..
Коментиран от #36, #45
21:22 16.06.2026
28 Ние
21:22 16.06.2026
29 Разберете това
До коментар #21 от "хахахахха":Пропагандата има за цел простия човек
Коментиран от #57, #101
21:22 16.06.2026
30 Копейки,
До коментар #8 от "Боклуко":В коя страна има опашки и купони за бензин? Коментирайте.В България има Интернет.
Коментиран от #50, #92
21:24 16.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Източна ромелия
До коментар #5 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Тя щото Укрия и тя не гори всеки ден
21:24 16.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #17 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":Във вашата Просия няма добре обучени руски терористи, както нападат страната ни
Коментиран от #53
21:25 16.06.2026
36 Верно ли бе?
До коментар #27 от "Атина Палада":Ла йно.
Коментиран от #41, #42
21:25 16.06.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
споменаха ли това решение на Хага🤔🤔🤔
21:25 16.06.2026
38 Диктор
До коментар #17 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":Русия (Проссия) е дъщерята на Монголия.
Коментиран от #66, #81
21:26 16.06.2026
39 Атина Палада
Коментиран от #48, #90
21:26 16.06.2026
40 Въпросът е
21:26 16.06.2026
41 Ами
До коментар #36 от "Верно ли бе?":отивай в тоалетната. Не сме длъжни да ни миришеш!
21:26 16.06.2026
42 Атина Палада
До коментар #36 от "Верно ли бе?":Шошон, верно е :)
21:26 16.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хм Хм
До коментар #27 от "Атина Палада":Предполагам сте прав. Славяните не могат да се бият и са глупави, защото са славяни. Най-добре е да си бурятин или монгол, налЕ?
Коментиран от #103
21:27 16.06.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Само да не се Н@@КАШ, като извадя ловната карабина😀😀😀😀
Коментиран от #52, #56
21:28 16.06.2026
47 гост
21:28 16.06.2026
48 Тролея циганин
До коментар #39 от "Атина Палада":представител на деградиралият запад, пак отркраднал ник. После защо запада е станал като цигански коптор.
21:28 16.06.2026
49 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
РУЗКИ ДОМУЗ.
21:28 16.06.2026
50 Амии
До коментар #30 от "Копейки,":Само В Куба ,в Севрна Корея няма опашки
21:28 16.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Варна 3
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":С лъжи нищо не се постига, така че по-скоро хващайте пътя към Москва.
Коментиран от #58, #59, #62
21:29 16.06.2026
53 🇷🇺 Русия 🇷🇺
До коментар #35 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":че то бандерите си обучавате терористи,вие се целите в цивилни, именно затова руснаците ви мачкат
21:30 16.06.2026
54 Винкело
21:30 16.06.2026
55 ЕВРЕИНА МЕНДЕЛ
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ПИЯНИЦАТА НЕ ЗНАЕ
КЪДЕ СЕ НАМИРА ,
НО БИЛ ЛОШО МОМЧЕ.
РУСКИЯ РЕЗИЛ Е ТОТАЛЕН
21:31 16.06.2026
56 гост
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ша извадиш на баба си кюлотите , тва ще извадиш !! Покрай ТАСС и Известия почнахте и вие сънищата си да разправяте , хахахах !!
Коментиран от #95
21:31 16.06.2026
57 Именно
До коментар #29 от "Разберете това":затова тебе е уцелила,че и я разпространяваш
21:31 16.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 🇷🇺 Русия 🇷🇺
До коментар #31 от "Любопитен":Не,руснак съм,а вие циганин ли сте?
Коментиран от #77, #87
21:32 16.06.2026
61 Вежливия лос
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Добър вечер копейка
И тъй да е, нали знаеш: Царя дава ама пъдаря де дава.
Пий една йени ракъ
Коментиран от #72
21:33 16.06.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #52 от "Варна 3":Аз в МаЦква МОГА да отида, ама
ти в Фашингтън не можеш❗
Ама джафкай, поне за къшей хляб
ще ти отпуснат❗
Коментиран от #68
21:33 16.06.2026
63 Град Козлодуй
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не успя да направи.
21:33 16.06.2026
64 Захарова
21:34 16.06.2026
65 Ристо Смока
Сега трае като...путин ка! Подир малко кат се очочори...па ше зафане а фърга АТОМА по целиот свет..
Тва пусто пиенье шго довръши,..га е ва
Кхъхъхъхъ
21:34 16.06.2026
66 ЕДИН ДЪРТ ШУШЛЯК
До коментар #38 от "Диктор":Не СЛУЧАЙНО
ПИЕ ЕЛЕКСИРИ
НА МОНГОЛСКИ ШАМАНИ
ИСКА ДА ЖИВЕЕ
150 ГОДИНИ
ДАНО ПОНЕ БОТОКСА
ДА НЕ МУ СЕ РАЗЛОЖИ
ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ГРОЗНА КАРТИНКА.
21:34 16.06.2026
67 Варна 3
До коментар #58 от "Онзи":Със сигурност сте по монголски произход. Наслаждавайте се в Московието!
21:34 16.06.2026
68 Можеш
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ама не щеш. Като цял свят.
Коментиран от #78
21:35 16.06.2026
69 Дон Корлеоне
21:35 16.06.2026
70 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #59 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Руският рай означава мизерия, бедност и просия.
Коментиран от #85
21:35 16.06.2026
71 Те не реват, а се
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":подиграват на глупаците в Кремъл. Толкова са неадекватни, че сами се фалираха :)))
Коментиран от #86
21:35 16.06.2026
72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #61 от "Вежливия лос":Ха, здравей❗
Тъкмо питах къде е ОНОДЕНИЯТ ЛОС❗
Или вече си Вежлива Лос-ка🤔
Коментиран от #83
21:36 16.06.2026
73 Слава на Русия
Коментиран от #80, #82
21:36 16.06.2026
74 хахахахха
21:36 16.06.2026
75 Куравей Вадев
До коментар #19 от "дядо дръмпир се смее на кремълци.....":Дядо Димитре ,ако тиго отперем в дррртия г333 въпреки ,че се имаш за голям курназ ще забравиш и за мачетето и за куцукането .
Коментиран от #84
21:36 16.06.2026
76 РАБОТИМ РАБОТИМ
До коментар #7 от "Джамбаз":ВСИЧКИ РАБОТИМ
ЗА ДА НИ ДАДАТ
БИЛЕТИ
ЗА КОНЦЕРТА НА КАБЗОН.
21:37 16.06.2026
77 Варна 3
До коментар #60 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":Руснак или монголец, едно към едно. Тогава отивайте в Проzzия да живеете, ако искате спокойствие. По-точно в Сибир.
21:37 16.06.2026
78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #68 от "Можеш":А ти искаш , ама не можеш-
ТръНп не пуска клошари, имал бол❗
21:37 16.06.2026
79 Димата
21:37 16.06.2026
80 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #73 от "Слава на Русия":Вашият ви нос тече. Като идвате от Проссия.
21:38 16.06.2026
81 да питам
До коментар #38 от "Диктор":Пуся наистина ли е монголец или само външно изглежда като монголец ?
Коментиран от #89
21:38 16.06.2026
82 СЛАВА НА РУСКАТА КОЧИНА
До коментар #73 от "Слава на Русия":РАЗПАДАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА.
СКОРО ЩЕ ДОЙДЕ
НАЙ ЩАСТЛИВИЯТ ДЕН.
Коментиран от #98
21:38 16.06.2026
83 Вежливия лос
До коментар #72 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Добър вечер копейка
Отчаянието е лош съветник.
Пий една йени ракъ, а аз ще си сложа един минус, да ти дам преднина.
Коментиран от #91
21:39 16.06.2026
84 Даа
До коментар #75 от "Куравей Вадев":Щом си падаш по дядовци ,значи че си обратен и герантофил
Коментиран от #93
21:39 16.06.2026
85 Деффе.Qи.ралл
До коментар #70 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":След като обилно иьдрусам крушата след това се забърсвам хуубаво с със специална мека хартия 🇺🇦 и жълтото придобива кафяв оттенък .
Коментиран от #97
21:39 16.06.2026
86 Бъркаш се
До коментар #71 от "Те не реват, а се":От Кремъл (заедно с целия свят) се подиграват на евр0гейск@т@ к0чин@,че се фалира сама, като финансира терористичния режим на киев
21:40 16.06.2026
87 Коф русняк си па ти ма...
До коментар #60 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":Педерасина ЕБУЧАЯ? АааааааХахахаха
Со си ху Й .. чОрбан черножопая
Коментиран от #102
21:40 16.06.2026
88 Хахаха!🎺🥳😀
Тая нощ отново дум дум Киев, дум дум Лвов!
Коментиран от #99
21:40 16.06.2026
89 100% ШАЛОМОЧЕ
До коментар #81 от "да питам":ТОЗИ Е НЕДОСНИК
21:40 16.06.2026
90 Афродита
До коментар #39 от "Атина Палада":Чорапа нали каза, че ще ни изкарва от НАТО и ЕС ?
21:40 16.06.2026
91 Па той
До коментар #83 от "Вежливия лос":Няма пари за парцуца ти го караш да пие йни ракъ
21:40 16.06.2026
92 Чейнчаджията,
До коментар #30 от "Копейки,":изчаквайки си до последно рестото от 1 и 2 ценъчита рестото си ,да не влезнете вътре. Ей ,плъшоцо......😀
21:41 16.06.2026
93 Куравей Вадев
До коментар #84 от "Даа":Въпрос на гледна точка ☝️!
21:41 16.06.2026
94 ходещи
21:41 16.06.2026
95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #56 от "гост":На баба ТИ кюлотите са сред трофеите ми от
дамско бельо в скрина ми❗
21:41 16.06.2026
96 ЗАЩОТО
21:41 16.06.2026
97 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #85 от "Деффе.Qи.ралл":Бършете си отзад с трикольора на 🇷🇺. Понеже става за тоалетна.
Коментиран от #100
21:41 16.06.2026
98 м даааа
До коментар #82 от "СЛАВА НА РУСКАТА КОЧИНА":щом се разпадне фашисткия ес,света ще заживее по добре
21:42 16.06.2026
99 смърдиш
До коментар #88 от "Хахаха!🎺🥳😀":на мърша
21:42 16.06.2026
100 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
До коментар #97 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":долу уср@йна,киев ще гори!
21:43 16.06.2026
101 Така е
До коментар #29 от "Разберете това":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
21:43 16.06.2026
102 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #87 от "Коф русняк си па ти ма...":Славков ли беше или Сливков значение няма ,Лап Пай Уйотт ,кюстендилски хъесосс !
21:43 16.06.2026
103 Атина Палада
До коментар #45 от "Хм Хм":Какви славяни сънуваш у т.н. ВСУ бре г@лош? Колумбийци,англета и пр. все славяни ха ха ха Бандерите са фанатизирани буряги..А украинците ,където ги ловят по спирките за фронта ,със стъпването на фронта дезертират,защото не искат да умират за фашисткият Запад..
21:44 16.06.2026