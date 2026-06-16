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Това е малка война, но в Иран е голяма! Доналд Тръмп смята, че сделката с Техеран няма да бъде нарушена, ако Израел атакува Ливан

Това е малка война, но в Иран е голяма! Доналд Тръмп смята, че сделката с Техеран няма да бъде нарушена, ако Израел атакува Ливан

16 Юни, 2026 22:11, обновена 16 Юни, 2026 22:29 884 21

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По-рано официални лица от САЩ, Иран и Пакистан, който действа като медиатор, потвърдиха сключването на споразумение между Вашингтон и Техеран

Това е малка война, но в Иран е голяма! Доналд Тръмп смята, че сделката с Техеран няма да бъде нарушена, ако Израел атакува Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Споразумението, постигнато между Вашингтон и Техеран, няма да бъде нарушено, дори ако Израел продължи да атакува Ливан. Това заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция, според The ​​Guardian, цитиран от Фокус.

''Считам това за малка война, но в Иран е голяма война'', отбеляза Тръмп.

Висш служител от американската администрация поясни по-рано днес, че изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан ''не е било условие на сделката''. ''Сделката е прекратяване на огъня и няма да бъде едностранна. Ако Иран не успее да контролира ''Хизбула'' и те атакуват израелски позиции или градове, Израел ще има право да се защити и да отговори''.

В същото време Тръмп разкритикува операцията на Израел в Бейрут тази неделя. Той заяви, че това ''не е трябвало да се случва, особено в специален ден, когато сме толкова близо до мирно споразумение с Иран''.

На 15 юни председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф подписа меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран. От американска страна подписите бяха направени от президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Същия ден израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията на Израел няма да се изтегли от ''зоната за безопасност'', създадена в Южен Ливан, въпреки споразумението между САЩ и Иран.

Нов кръг от преговори между САЩ и Иран за отмяна на санкциите и разрешаване на конфликта около иранската ядрена програма ще започне с подписването на меморандума за разбирателство в Женева в петък, обяви днес и иранският външен министър Абас Арагчи, предава ТАСС.

''Меморандумът за разбирателство между Иран и САЩ беше финализиран в неделя и скоро ще бъде официално подписан, вероятно в петък, на място, което ще бъде определено. Едновременно с това ще започне нов кръг от преговори между Иран и САЩ с цел постигане на окончателно споразумение'', обяви той на среща с чуждестранни посланици, акредитирани в Иран.

По-рано официални лица от САЩ, Иран и Пакистан, който действа като медиатор, потвърдиха сключването на споразумение между Вашингтон и Техеран. Планирано е то да бъде подписано официално в Женева на 19 юни. Както отбеляза Техеран, през 60-дневния период след подписването на меморандума страните ще обсъдят, наред с други неща, ядрената програма на Техеран. От 15 юни САЩ обявиха, че прекратят морската си блокада на ирански пристанища, както и незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан.

Папа Лъв XIV приветства днес временното споразумение между САЩ и Иран за край на регионалната война в Близкия изток, като заяви, че "благодари на Господ" за това, че двете страни ще подпишат официално сделката в петък, предаде Ройтерс.

Папата американец, който си навлече гнева на президента на родната си страна Доналд Тръмп след своите критики по адрес на войната срещу Иран, изрази надежда споразумението да сложи край на войната завинаги.

"Все още има няколко въпроса за решаване, но винаги е по-добре това да стане чрез диалог, чрез преговори, а не чрез връщане към война", каза главата на Римокатолическата църква пред резиденцията си в Кастел Гандолфо, Италия.

"Надявам се, че това наистина е решение на войната, че войната наистина свърши и че може да продължим напред", добави той, говорейки пред журналисти.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Техеран няма да се сдобие с ядрени оръжия ''независимо от споразумението'' между Съединените американски щати и Иран, съобщава Times of Israel.

Той оцени, че предотвратяването на ядрените оръжия на Иран е неговата ''мисия в живота'', като същевременно декларира, че Израел ще продължи да действа самостоятелно, за да защити интересите си за сигурност.

Нетаняху подчерта още, че по време на пресконференцията, че съвместните американско-израелски атаки срещу Иран са били успешни, заявявайки, че израелските действия са премахнали, както той каза, ''непосредствената ядрена заплаха''. Израелският премиер беше изключително категоричен пред журналистите, заявявайки дословно: ''Със или без сделка, Иран няма да има ядрени оръжия - нито днес, нито утре. Докато аз съм премиер на Израел, това няма да се случи''.

Той повтори твърдението, че Иран представлява ''непосредствена опасност'', добавяйки, че тази заплаха е била елиминирана в сътрудничество със САЩ. В края на изявлението си премиерът обобщи мащаба на военните действия срещу Техеран:

''Започнахме най-голямата военна операция в историята на Израел. Насочихме се към ядрени учени, елиминирахме лидерите на терористичния режим, унищожихме ядрени съоръжения, ракетни фабрики и военна инфраструктура. Унищожихме техния военноморски флот и военновъздушни сили''.

Междувременно Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките си в Ливан, предаде Ройтерс.

Изявлението бе публикувано тази вечер от Висшето съвместно командване на иранските въоръжени сили, след като най-малко четирима души бяха убити при израелски атаки с дронове в Южен Ливан по-рано днес.

В неделя САЩ и Иран обявиха меморандум за разбирателство с цел слагане на край на войната в Близкия изток.

Израел обаче не е страна по споразумението.

Всяка израелска атака срещу Ливан би нарушила сделката, предупреди, от своя страна, по-рано днес иранският министър на външните работи Абас Арагчи.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 4 Отговор
    Е как Дон Чо да каже, че е СВЪРШИЛ малките индиански брадвички😀😀😀

    22:14 16.06.2026

  • 2 Аз само,

    7 1 Отговор
    да попитам,какво се случва с Черната Пантера. Излезна ли от някъде?🤔

    Коментиран от #12

    22:16 16.06.2026

  • 3 Овчар

    7 4 Отговор
    Ако Хитлер и Русия бяха съюзници сега светът щеше да е по добър за живот..!

    22:17 16.06.2026

  • 4 Удри

    4 10 Отговор
    Рижия вдига тройно производството на ракети. Въпроса и тези ракети къде ще гърмят повече - в Иран или в Русия.

    22:17 16.06.2026

  • 5 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    8 5 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран??

    Коментиран от #21

    22:19 16.06.2026

  • 6 Бизнесмен

    3 8 Отговор
    Краварите си изчистиха складовете от старите бомби като ги хвърлиха върху Иран. Сега ги запълват с новите модификации.

    22:20 16.06.2026

  • 7 Хаха

    4 5 Отговор
    Бенджи Нетаняху само чака бай Дончо да се оттегли от Иран и ще им спре тока. Но докато чака вършее в Ливан.

    22:22 16.06.2026

  • 8 Дзак

    5 2 Отговор
    Мирът е победа за Иран. За десет години ще дръпнат. Имат всичко необходимо.

    22:23 16.06.2026

  • 9 Швейк

    7 1 Отговор
    Писна ми от тъпите му сделки

    22:25 16.06.2026

  • 10 Анджело

    6 3 Отговор
    Израел е обречена държава. Кауза Пердута

    22:27 16.06.2026

  • 11 Ахаа

    3 2 Отговор
    "Смятал" бил, тоест се надява, че ги е изkлатил и ония бесните, ще продължат да си безчинстват из Ливан докато иранците послушно спазват "сделката"? Надай се Дончо на ой!

    22:32 16.06.2026

  • 12 Нъц

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз само,":

    Толупясала се е в Банкя и не шава ич!

    22:34 16.06.2026

  • 13 Омръзна ми да повтарям,

    2 2 Отговор
    че Израел се ръководи само от съображения за националната си сигурност.
    Сделките на Тръмп не да израелски проблем.
    Ако Тръмп избяга от отговорност, Израел САМ ШЕ СВЪРШИ РАБОТАТА!

    22:34 16.06.2026

  • 14 име

    2 1 Отговор
    Това значи, че краварите обръщат гръб на хитлеряху и болните ционисти, които още от средата на 90-те плашат, че Иран ще се сдобие с ядрено оръжие до края на годината. Значи Иран може да си дупчи железния гевгир колкото иска.

    22:39 16.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бай Тошо

    1 0 Отговор
    Не Ви хареса коментара? Браво, Факти! И при бай Тошо, не беше такава цедка!

    22:54 16.06.2026

  • 19 Мдааа

    0 1 Отговор
    Петролът пада, пада и Путин!
    Копейки жалеят, зер Европа не им харесва, а СССР го няма, ами сега..

    23:07 16.06.2026

  • 20 Zахарова

    1 0 Отговор
    Китайци, иранци, американци ми разпраха таковата. А мислих да живея на Шанз Елизе в апартамент обещан и подарен ми от Вовата, а получих евродръжки. Ще карам старини в Пхенян

    23:10 16.06.2026

  • 21 Даааа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Защото същите тези "невинни" иранци твърдяха, че нямат обогатен уран за бомби, а всъщност се оказва, че са имали почти преработен на 80%.....и нормално Биби и рижавия ги подпукаха, а и ще ги довършат, ама нека свърши световното пи футбол и ги започват.... 🤣🤣🤣

    23:18 16.06.2026