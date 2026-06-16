Това е малка война, но в Иран е голяма! Доналд Тръмп смята, че сделката с Техеран няма да бъде нарушена, ако Израел атакува Ливан

Споразумението, постигнато между Вашингтон и Техеран, няма да бъде нарушено, дори ако Израел продължи да атакува Ливан. Това заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция, според The ​​Guardian, цитиран от Фокус.

''Считам това за малка война, но в Иран е голяма война'', отбеляза Тръмп.

Висш служител от американската администрация поясни по-рано днес, че изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан ''не е било условие на сделката''. ''Сделката е прекратяване на огъня и няма да бъде едностранна. Ако Иран не успее да контролира ''Хизбула'' и те атакуват израелски позиции или градове, Израел ще има право да се защити и да отговори''.

В същото време Тръмп разкритикува операцията на Израел в Бейрут тази неделя. Той заяви, че това ''не е трябвало да се случва, особено в специален ден, когато сме толкова близо до мирно споразумение с Иран''.

На 15 юни председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф подписа меморандум за разбирателство между Вашингтон и Техеран. От американска страна подписите бяха направени от президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Същия ден израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията на Израел няма да се изтегли от ''зоната за безопасност'', създадена в Южен Ливан, въпреки споразумението между САЩ и Иран.

Нов кръг от преговори между САЩ и Иран за отмяна на санкциите и разрешаване на конфликта около иранската ядрена програма ще започне с подписването на меморандума за разбирателство в Женева в петък, обяви днес и иранският външен министър Абас Арагчи, предава ТАСС.

''Меморандумът за разбирателство между Иран и САЩ беше финализиран в неделя и скоро ще бъде официално подписан, вероятно в петък, на място, което ще бъде определено. Едновременно с това ще започне нов кръг от преговори между Иран и САЩ с цел постигане на окончателно споразумение'', обяви той на среща с чуждестранни посланици, акредитирани в Иран.

По-рано официални лица от САЩ, Иран и Пакистан, който действа като медиатор, потвърдиха сключването на споразумение между Вашингтон и Техеран. Планирано е то да бъде подписано официално в Женева на 19 юни. Както отбеляза Техеран, през 60-дневния период след подписването на меморандума страните ще обсъдят, наред с други неща, ядрената програма на Техеран. От 15 юни САЩ обявиха, че прекратят морската си блокада на ирански пристанища, както и незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан.

Папа Лъв XIV приветства днес временното споразумение между САЩ и Иран за край на регионалната война в Близкия изток, като заяви, че "благодари на Господ" за това, че двете страни ще подпишат официално сделката в петък, предаде Ройтерс.

Папата американец, който си навлече гнева на президента на родната си страна Доналд Тръмп след своите критики по адрес на войната срещу Иран, изрази надежда споразумението да сложи край на войната завинаги.

"Все още има няколко въпроса за решаване, но винаги е по-добре това да стане чрез диалог, чрез преговори, а не чрез връщане към война", каза главата на Римокатолическата църква пред резиденцията си в Кастел Гандолфо, Италия.

"Надявам се, че това наистина е решение на войната, че войната наистина свърши и че може да продължим напред", добави той, говорейки пред журналисти.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Техеран няма да се сдобие с ядрени оръжия ''независимо от споразумението'' между Съединените американски щати и Иран, съобщава Times of Israel.

Той оцени, че предотвратяването на ядрените оръжия на Иран е неговата ''мисия в живота'', като същевременно декларира, че Израел ще продължи да действа самостоятелно, за да защити интересите си за сигурност.

Нетаняху подчерта още, че по време на пресконференцията, че съвместните американско-израелски атаки срещу Иран са били успешни, заявявайки, че израелските действия са премахнали, както той каза, ''непосредствената ядрена заплаха''. Израелският премиер беше изключително категоричен пред журналистите, заявявайки дословно: ''Със или без сделка, Иран няма да има ядрени оръжия - нито днес, нито утре. Докато аз съм премиер на Израел, това няма да се случи''.

Той повтори твърдението, че Иран представлява ''непосредствена опасност'', добавяйки, че тази заплаха е била елиминирана в сътрудничество със САЩ. В края на изявлението си премиерът обобщи мащаба на военните действия срещу Техеран:

''Започнахме най-голямата военна операция в историята на Израел. Насочихме се към ядрени учени, елиминирахме лидерите на терористичния режим, унищожихме ядрени съоръжения, ракетни фабрики и военна инфраструктура. Унищожихме техния военноморски флот и военновъздушни сили''.

Междувременно Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките си в Ливан, предаде Ройтерс.

Изявлението бе публикувано тази вечер от Висшето съвместно командване на иранските въоръжени сили, след като най-малко четирима души бяха убити при израелски атаки с дронове в Южен Ливан по-рано днес.

В неделя САЩ и Иран обявиха меморандум за разбирателство с цел слагане на край на войната в Близкия изток.

Израел обаче не е страна по споразумението.

Всяка израелска атака срещу Ливан би нарушила сделката, предупреди, от своя страна, по-рано днес иранският министър на външните работи Абас Арагчи.