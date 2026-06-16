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Берлин: Има шанс мирните преговори между Киев и Москва да започнат това лято
  Тема: Украйна

Берлин: Има шанс мирните преговори между Киев и Москва да започнат това лято

16 Юни, 2026 22:41 548 41

  • русия-
  • украйна-
  • германия-
  • нато-
  • йохан вадефул-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

В интервю Йохан Вадефул каза, че нито Украйна, нито Русия имат решаващо военно предимство

Берлин: Има шанс мирните преговори между Киев и Москва да започнат това лято - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че има шанс за започване на нови мирни преговори с Русия това лято, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за телевизия RTL Вадефул каза, че нито Украйна, нито Русия имат решаващо военно предимство.

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"Сега има шанс, според мен, да започнем преговори това лято", е заявил Вадефул. "Възможно е да е достигнал етап, в който наистина (той) да го обмисля сериозно", добави той, визирайки руския президент Владимир Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано през деня, че лидерите на страните от Г-7 са се обединили около оценката, че Русия не печели войната срещу Украйна и са обсъдили възможността за нови санкции срещу Москва с цел да я принудят да седне на масата за преговори, цитира думите му "Ройтерс".

Зеленски направи изявлението чрез видеовръзка по време на интервю за форума Reuters NEXT Europe в Лондон.

По думите му участниците в срещата на върха на Г-7 във Франция са обсъдили допълнителен натиск върху Русия, който да създаде условия за постигане на мирно споразумение.

Украинският държавен глава предупреди също, че Русия може да бъде изправена пред много трудна зима, ако до тогава не бъде постигнато мирно уреждане на конфликта.

Според Зеленски това се дължи на засилващите се украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура, които оказват все по-сериозен натиск върху руската икономика и енергийна система.

Президентът на Украйна коментира и отношенията със Съединените щати, като посочи, че американският президент Доналд Тръмп е реагирал "много положително" на искането на Киев за увеличаване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана.

Украйна многократно е настоявала за разширяване на западната военна помощ, особено в областта на противовъздушната отбрана, заради продължаващите руски удари с ракети и безпилотни летателни апарати по украински градове и критична инфраструктура.

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с американския президент Доналд Тръмп и лидерите на останалите страни от Г-7 на срещата на върха на групата във френския град Евиан, предаде ДПА.

“Смятам, че беше много кооперативен, освен това го видях да слуша много внимателно”, каза Мерц за Тръмп по отношение на разговорите за войната в Украйна.

Мерц каза, че това му е дало известна доза оптимизъм, че европейската и американската страна сега ще работят заедно, за да доведат до край войната на Русия в Украйна.

Германският канцлер по-рано каза, че разговорите са били белязани от “наистина голямо трансатлантическо и европейско единство”.

Мерц заяви също, че Берлин се готви да участва в запазването на мира в Близкия изток, след временното споразумение между Иран и САЩ за край на войната в региона.

“Винаги сме казвали, че сме готови да изиграем своята роля. Всъщност вече изпратихме първите лодки и кораби за разчистване на мини в региона”, заяви германският канцлер.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На фотката

    9 6 Отговор
    На наркомана палми Флиза.

    Коментиран от #38

    22:43 16.06.2026

  • 2 Атина Палада

    17 6 Отговор
    След като Русия не печели войната,значи вие сте победителите:) защо искате преговори?

    Коментиран от #5, #7

    22:43 16.06.2026

  • 3 Съдията

    14 6 Отговор
    Те и утре може да започнат. Зеленски трябва да вдигне бялото знаме и готово 😂

    22:44 16.06.2026

  • 4 Трипио

    10 7 Отговор
    Пак некви глупости във жалкото сайтче

    22:44 16.06.2026

  • 5 Шваб

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Щото побеждаване само в нета

    Коментиран от #15

    22:44 16.06.2026

  • 6 30 милиона руснаци живеят на Запад

    6 14 Отговор
    Само при управлението на Путлето 5 милиона напуснаха Русия.

    Коментиран от #8, #9, #12, #13

    22:44 16.06.2026

  • 7 Ол1гофрен,

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Къде пише,че някой иска преговори?

    Коментиран от #11, #19

    22:46 16.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Па БГ

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "30 милиона руснаци живеят на Запад":

    от 9 млн. стана 5 млн.
    Свинска Бандера от43млн. стана 18 млн. 10 млн украинци се преместиха в Русия.

    Коментиран от #29

    22:47 16.06.2026

  • 10 Войната ще свърши

    11 6 Отговор
    когато си отиде фашисткият и терористичен режим в Украйна! До тогава няма да спре!

    Коментиран от #14

    22:48 16.06.2026

  • 11 В заглавието

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Ол1гофрен,":

    В статията

    22:48 16.06.2026

  • 12 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "30 милиона руснаци живеят на Запад":

    Тези 5 милиона руснаци на Запад са емигриралите украинци след започването на конфликта .Останалите 20 милиона украинци емигрираха в Русия ..Затова днес Русия е близо 150 милиона а Украйна от 42,3 милиона останаха я има ,я няма 20 милиона старци в Украйна

    Коментиран от #24

    22:48 16.06.2026

  • 13 Браво на руснаците

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "30 милиона руснаци живеят на Запад":

    Да е жива и здрава Русия. Толкова отпадък изкара да го видим.

    22:49 16.06.2026

  • 14 Атина Палада

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Войната ще свърши":

    Не,когато си отиде режима в Брюксел...

    Коментиран от #16

    22:50 16.06.2026

  • 15 иванИандрей

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Шваб":

    Лошо ни е

    22:51 16.06.2026

  • 16 Амчи

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    той не е ли фашистки?

    Коментиран от #21

    22:53 16.06.2026

  • 17 руската мечка

    6 7 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #20

    22:54 16.06.2026

  • 18 Мишел

    6 4 Отговор
    След успешни атаки с далекобойни дронове са ударени Московската рафинерия на "Газпром нефт" и рафинерията "ТАНЕКО" (TANECO) на "Татнефт" в Татарстан. И двете рафинерии горят и са спрели работа, съобщава "Ройтерс".

    Коментиран от #31

    22:56 16.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Амчи":

    В Брюксел е фашистки..А Киев са само говорители..Все едно да обвиняваш по телевизията там говорителката по новините ,която чете какво са й написали ..) Какво й е написано,тя си го издекламира и точка. Работният й ден е свършил..

    Коментиран от #22

    23:02 16.06.2026

  • 22 Аз мислех

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    че са и изпълнители!

    Коментиран от #39

    23:05 16.06.2026

  • 23 Тити на Кака

    2 2 Отговор
    Немският кретен явно не помни правилото, че представители на капитулирали държави могат да преговарят като равни с победителите си само след като армията им се изправи физически срещу противника и постигне минимум паритет на бойното поле.

    Коментиран от #25, #33

    23:06 16.06.2026

  • 24 Руската пропаганда

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #34

    23:07 16.06.2026

  • 25 Ол1гофрен,

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Тити на Кака":

    Путин каза в Петербург,че има паритет на бойното поле.

    Коментиран от #35

    23:08 16.06.2026

  • 26 Санкциите работят

    1 1 Отговор
    По-голям е шанса мирните преговори между Киев и Москва да започнат следващото лято.

    23:08 16.06.2026

  • 27 Али

    3 2 Отговор
    Привет на путягите и на джуджагите.

    23:08 16.06.2026

  • 28 Победена държава

    2 2 Отговор
    Германия - много е компроментирана в международен план, за да прави такива заявления. С тях става още по-незначителна и губи традиционния си авторитет на стабилна държава. Никой в света не си и въобразява, че тя е фактор за решаване на украинската криза.Просто смешно изявление, нещо като 190 тата победа на Тръмп над Иран.

    23:08 16.06.2026

  • 29 Дали?

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Па БГ":

    Колко копейки се преместиха е руската свинеферма?

    Коментиран от #32

    23:10 16.06.2026

  • 30 ЛЕШНИЦИ И ДРУГИ

    2 2 Отговор
    ДО ПОСЛЕДНИЯ БАНДЕР

    23:10 16.06.2026

  • 31 Трамп

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Кой слуша тая медиийка лъжлива бе

    23:11 16.06.2026

  • 32 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Дали?":

    копейката е руска монета бре глу...

    23:11 16.06.2026

  • 33 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тити на Кака":

    Аз мисля че пусинчо е равностоен почти.

    23:11 16.06.2026

  • 34 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за глупава пропаганда и евтини лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #37, #40

    23:13 16.06.2026

  • 35 Пропагандата

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ол1гофрен,":

    винаги се цели в глупака!

    23:14 16.06.2026

  • 36 Ъъъ

    4 1 Отговор
    "Берлин: Има шанс мирните преговори между Киев и Москва да започнат това лято"

    А защо да има преговори? Русия губи войната, ме знае как да спечели, икономиката е пред колапс, Украйна поразява цели дълбоко в Русия, спря настъплението по цялата фронтова линия.... И в един момент, ама дайте да преговаряме! 🤔

    23:15 16.06.2026

  • 37 Рипай у нужнико въшлю😀

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Така е":

    Да ти се изхождат хората на главата 😄.

    23:15 16.06.2026

  • 38 хаха🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "На фотката":

    остави наркомана, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣фалира Рашка и разказа играта на руските крепостни, спря им нета и въведе купонна система по северно корейския модел🤣

    23:17 16.06.2026

  • 39 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Аз мислех":

    А аз мисля,че са пушечно месо за фронта,както и останалите наемници от цял свят,където ги наричат доброволци :) А за ударите с дроновете в Русия се прави от Западняците ,в частност Англия, Франция и Германия..Просто от територията на Украйна техни военни атакуват с дронове Русия..Страх ги е с ракети ,защото тогава работата ще стане дебела ...Сега западняците се разбързаха за преговори ,защото се изплашиха ,че Русия ще остави Украйна без излаз на море,а на тях им е важно излаза на море...Без излаз на море , Украйна става безинтересна .. Разбира се,това е мое мнение и не го налагам...

    23:18 16.06.2026

  • 40 хаха 🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Така е":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    23:18 16.06.2026

  • 41 Дзак

    0 0 Отговор
    Когато слуша внимателно, обикновено човек си прави свои изводи!

    23:20 16.06.2026

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