"Берлин: Има шанс мирните преговори между Киев и Москва да започнат това лято"

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че има шанс за започване на нови мирни преговори с Русия това лято, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за телевизия RTL Вадефул каза, че нито Украйна, нито Русия имат решаващо военно предимство.

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"Сега има шанс, според мен, да започнем преговори това лято", е заявил Вадефул. "Възможно е да е достигнал етап, в който наистина (той) да го обмисля сериозно", добави той, визирайки руския президент Владимир Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано през деня, че лидерите на страните от Г-7 са се обединили около оценката, че Русия не печели войната срещу Украйна и са обсъдили възможността за нови санкции срещу Москва с цел да я принудят да седне на масата за преговори, цитира думите му "Ройтерс".

Зеленски направи изявлението чрез видеовръзка по време на интервю за форума Reuters NEXT Europe в Лондон.

По думите му участниците в срещата на върха на Г-7 във Франция са обсъдили допълнителен натиск върху Русия, който да създаде условия за постигане на мирно споразумение.

Украинският държавен глава предупреди също, че Русия може да бъде изправена пред много трудна зима, ако до тогава не бъде постигнато мирно уреждане на конфликта.

Според Зеленски това се дължи на засилващите се украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура, които оказват все по-сериозен натиск върху руската икономика и енергийна система.

Президентът на Украйна коментира и отношенията със Съединените щати, като посочи, че американският президент Доналд Тръмп е реагирал "много положително" на искането на Киев за увеличаване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана.

Украйна многократно е настоявала за разширяване на западната военна помощ, особено в областта на противовъздушната отбрана, заради продължаващите руски удари с ракети и безпилотни летателни апарати по украински градове и критична инфраструктура.

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с американския президент Доналд Тръмп и лидерите на останалите страни от Г-7 на срещата на върха на групата във френския град Евиан, предаде ДПА.

“Смятам, че беше много кооперативен, освен това го видях да слуша много внимателно”, каза Мерц за Тръмп по отношение на разговорите за войната в Украйна.

Мерц каза, че това му е дало известна доза оптимизъм, че европейската и американската страна сега ще работят заедно, за да доведат до край войната на Русия в Украйна.

Германският канцлер по-рано каза, че разговорите са били белязани от “наистина голямо трансатлантическо и европейско единство”.

Мерц заяви също, че Берлин се готви да участва в запазването на мира в Близкия изток, след временното споразумение между Иран и САЩ за край на войната в региона.

“Винаги сме казвали, че сме готови да изиграем своята роля. Всъщност вече изпратихме първите лодки и кораби за разчистване на мини в региона”, заяви германският канцлер.