"Берлин: Има шанс мирните преговори между Киев и Москва да започнат това лято"

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че има шанс за започване на нови мирни преговори с Русия това лято, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В интервю за телевизия RTL Вадефул каза, че нито Украйна, нито Русия имат решаващо военно предимство.
"Сега има шанс, според мен, да започнем преговори това лято", е заявил Вадефул. "Възможно е да е достигнал етап, в който наистина (той) да го обмисля сериозно", добави той, визирайки руския президент Владимир Путин.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано през деня, че лидерите на страните от Г-7 са се обединили около оценката, че Русия не печели войната срещу Украйна и са обсъдили възможността за нови санкции срещу Москва с цел да я принудят да седне на масата за преговори, цитира думите му "Ройтерс".
Зеленски направи изявлението чрез видеовръзка по време на интервю за форума Reuters NEXT Europe в Лондон.
По думите му участниците в срещата на върха на Г-7 във Франция са обсъдили допълнителен натиск върху Русия, който да създаде условия за постигане на мирно споразумение.
Украинският държавен глава предупреди също, че Русия може да бъде изправена пред много трудна зима, ако до тогава не бъде постигнато мирно уреждане на конфликта.
Според Зеленски това се дължи на засилващите се украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура, които оказват все по-сериозен натиск върху руската икономика и енергийна система.
Президентът на Украйна коментира и отношенията със Съединените щати, като посочи, че американският президент Доналд Тръмп е реагирал "много положително" на искането на Киев за увеличаване на доставките на ракети за противовъздушна отбрана.
Украйна многократно е настоявала за разширяване на западната военна помощ, особено в областта на противовъздушната отбрана, заради продължаващите руски удари с ракети и безпилотни летателни апарати по украински градове и критична инфраструктура.
Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с американския президент Доналд Тръмп и лидерите на останалите страни от Г-7 на срещата на върха на групата във френския град Евиан, предаде ДПА.
“Смятам, че беше много кооперативен, освен това го видях да слуша много внимателно”, каза Мерц за Тръмп по отношение на разговорите за войната в Украйна.
Мерц каза, че това му е дало известна доза оптимизъм, че европейската и американската страна сега ще работят заедно, за да доведат до край войната на Русия в Украйна.
Германският канцлер по-рано каза, че разговорите са били белязани от “наистина голямо трансатлантическо и европейско единство”.
Мерц заяви също, че Берлин се готви да участва в запазването на мира в Близкия изток, след временното споразумение между Иран и САЩ за край на войната в региона.
“Винаги сме казвали, че сме готови да изиграем своята роля. Всъщност вече изпратихме първите лодки и кораби за разчистване на мини в региона”, заяви германският канцлер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На фотката
Коментиран от #38
22:43 16.06.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #5, #7
22:43 16.06.2026
3 Съдията
22:44 16.06.2026
4 Трипио
22:44 16.06.2026
5 Шваб
До коментар #2 от "Атина Палада":Щото побеждаване само в нета
Коментиран от #15
22:44 16.06.2026
6 30 милиона руснаци живеят на Запад
Коментиран от #8, #9, #12, #13
22:44 16.06.2026
7 Ол1гофрен,
До коментар #2 от "Атина Палада":Къде пише,че някой иска преговори?
Коментиран от #11, #19
22:46 16.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Па БГ
До коментар #6 от "30 милиона руснаци живеят на Запад":от 9 млн. стана 5 млн.
Свинска Бандера от43млн. стана 18 млн. 10 млн украинци се преместиха в Русия.
Коментиран от #29
22:47 16.06.2026
10 Войната ще свърши
Коментиран от #14
22:48 16.06.2026
11 В заглавието
До коментар #7 от "Ол1гофрен,":В статията
22:48 16.06.2026
12 Атина Палада
До коментар #6 от "30 милиона руснаци живеят на Запад":Тези 5 милиона руснаци на Запад са емигриралите украинци след започването на конфликта .Останалите 20 милиона украинци емигрираха в Русия ..Затова днес Русия е близо 150 милиона а Украйна от 42,3 милиона останаха я има ,я няма 20 милиона старци в Украйна
Коментиран от #24
22:48 16.06.2026
13 Браво на руснаците
До коментар #6 от "30 милиона руснаци живеят на Запад":Да е жива и здрава Русия. Толкова отпадък изкара да го видим.
22:49 16.06.2026
14 Атина Палада
До коментар #10 от "Войната ще свърши":Не,когато си отиде режима в Брюксел...
Коментиран от #16
22:50 16.06.2026
15 иванИандрей
До коментар #5 от "Шваб":Лошо ни е
22:51 16.06.2026
16 Амчи
До коментар #14 от "Атина Палада":той не е ли фашистки?
Коментиран от #21
22:53 16.06.2026
17 руската мечка
Коментиран от #20
22:54 16.06.2026
18 Мишел
Коментиран от #31
22:56 16.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Атина Палада
До коментар #16 от "Амчи":В Брюксел е фашистки..А Киев са само говорители..Все едно да обвиняваш по телевизията там говорителката по новините ,която чете какво са й написали ..) Какво й е написано,тя си го издекламира и точка. Работният й ден е свършил..
Коментиран от #22
23:02 16.06.2026
22 Аз мислех
До коментар #21 от "Атина Палада":че са и изпълнители!
Коментиран от #39
23:05 16.06.2026
23 Тити на Кака
Коментиран от #25, #33
23:06 16.06.2026
24 Руската пропаганда
До коментар #12 от "Атина Палада":Има за цел глупака.
Коментиран от #34
23:07 16.06.2026
25 Ол1гофрен,
До коментар #23 от "Тити на Кака":Путин каза в Петербург,че има паритет на бойното поле.
Коментиран от #35
23:08 16.06.2026
26 Санкциите работят
23:08 16.06.2026
27 Али
23:08 16.06.2026
28 Победена държава
23:08 16.06.2026
29 Дали?
До коментар #9 от "Па БГ":Колко копейки се преместиха е руската свинеферма?
Коментиран от #32
23:10 16.06.2026
30 ЛЕШНИЦИ И ДРУГИ
23:10 16.06.2026
31 Трамп
До коментар #18 от "Мишел":Кой слуша тая медиийка лъжлива бе
23:11 16.06.2026
32 Ами
До коментар #29 от "Дали?":копейката е руска монета бре глу...
23:11 16.06.2026
33 Абе
До коментар #23 от "Тити на Кака":Аз мисля че пусинчо е равностоен почти.
23:11 16.06.2026
34 Така е
До коментар #24 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака за глупава пропаганда и евтини лъжи срещу Русия!
Коментиран от #37, #40
23:13 16.06.2026
35 Пропагандата
До коментар #25 от "Ол1гофрен,":винаги се цели в глупака!
23:14 16.06.2026
36 Ъъъ
А защо да има преговори? Русия губи войната, ме знае как да спечели, икономиката е пред колапс, Украйна поразява цели дълбоко в Русия, спря настъплението по цялата фронтова линия.... И в един момент, ама дайте да преговаряме! 🤔
23:15 16.06.2026
37 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #34 от "Така е":Да ти се изхождат хората на главата 😄.
23:15 16.06.2026
38 хаха🤣
До коментар #1 от "На фотката":остави наркомана, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣фалира Рашка и разказа играта на руските крепостни, спря им нета и въведе купонна система по северно корейския модел🤣
23:17 16.06.2026
39 Атина Палада
До коментар #22 от "Аз мислех":А аз мисля,че са пушечно месо за фронта,както и останалите наемници от цял свят,където ги наричат доброволци :) А за ударите с дроновете в Русия се прави от Западняците ,в частност Англия, Франция и Германия..Просто от територията на Украйна техни военни атакуват с дронове Русия..Страх ги е с ракети ,защото тогава работата ще стане дебела ...Сега западняците се разбързаха за преговори ,защото се изплашиха ,че Русия ще остави Украйна без излаз на море,а на тях им е важно излаза на море...Без излаз на море , Украйна става безинтересна .. Разбира се,това е мое мнение и не го налагам...
23:18 16.06.2026
40 хаха 🤣
До коментар #34 от "Така е":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣
23:18 16.06.2026
41 Дзак
23:20 16.06.2026