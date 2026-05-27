Йотова: Оставката на Сарафов е само началото

27 Май, 2026 18:04

  • илияна йотова-
  • промени-
  • съдебна власт

Тя заяви, че очаква предложенията за промяна в Закона за съдебната власт да са готови до средата на юни месец

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оставката на Борислав Сарафов е само началото. Така президентът Илияна Йотова коментира оттеглянето на директора на Националната следствена служба и заместник главен прокурор.

Тя заяви, че очаква предложенията за промяна в Закона за съдебната власт да са готови до средата на юни месец.

По думите ѝ властта се е справила "бързо и резултатно" с наводненията в страната.

"Мисля, че постепенно ще се възстанови целият регион (Севлиево). Аз лично бях още в събота в непрекъсната връзка с кмета на Априлци", заяви държавният глава.

Президентът коментира и смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград.

"Не е въпросът само до крайната степен с правосъдието. Ние сме изпуснали много други първи и начални етапи - още от училище, още от превенцията, още от безкомпромисната разправа с всички, които дръзнат да се занимават с разпространение на наркотици (...) Става въпрос за закупуване на наркотици онлайн. Крайно време е да се справим с тези сайтове в онлайн пространството. Няма контрол, който да бъде осъществен на 100%. Трябва да има други намини, по които да се справим с доставчиците", каза Йотова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    9 1 Отговор
    Засега гърмят бушоните, няма никой в затвора, айде да видим има още 80 дни.

    Коментиран от #13

    18:06 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    5 7 Отговор
    Началото за избирането на Еврото за Главен прокурор.

    18:06 27.05.2026

  • 3 Сиси

    8 6 Отговор
    Ти и Радев, почнахте да давате акъл на ЕС. Оправихте България, тръгнахте мозъци да руските. Тоз му било началото на оня краят. Я се засрамете и не ни правете за резил пред света!

    18:09 27.05.2026

  • 4 хехе

    9 2 Отговор
    Ако сарафа заедно с джуджетата станат клиенти на следствието тогава може да повЕрвам, че това е само началото.

    18:09 27.05.2026

  • 5 Тома

    8 1 Отговор
    Сарафа и той иска да се отърве и да си отиде на заслужила почивка в палата си в Гърция но мафията не го пуска

    18:09 27.05.2026

  • 6 Гресирана ватенка

    3 1 Отговор
    Браво стрино😁

    18:17 27.05.2026

  • 7 Йотката

    2 2 Отговор
    си мисли, че хората не виждат очевадното - Сарафов се изсули и няма да бъде подведен под отговорност. Горе-долу като бившия щеф Йоцкин изсули се да не го сгащят след приключване на мандата през септември. Сега тоя селски тарикат се разхожда по света и ръси акъл

    18:19 27.05.2026

  • 8 Горски

    3 0 Отговор
    Същото се случи и с Васил Божков /Черепа/ За малко цялото му семейство да отиде в небитието, но го съжалиха. Сарафов за кой път подава оставка?! Реформата ще е нашите хора сменят вашите хора. А защо все още съществува тази длъжност "главен прокурор"? Нали искаме независими и не влияещи се от никой прокурори? Нали от Подмяната и Комунистическа България предложиха те Сарафов на мястото на Гешев? Спрете заплатите на всички с изтекъл мандат! Какви политически покровители? И какъв модел? Причината да се стигне до тук със Сарафов е само и единствено защото ВСС отказа да си свърши работата и да го свали от поста след изтичане на временният му мандат. Има поне три внесени преписки до ВСС с искане, те да си свършат работата и да го свалят от поста! Всяко искане беше отхвърлено без да се предоставя отговор за защо ВСС продължава в разрез със законите да държи Сарафов на поста.

    18:26 27.05.2026

  • 9 Перо

    6 1 Отговор
    Пак намери причина да се изяви, въпреки липсата на мероприятия! Във всяка манджа мерудия! Не разбра ли, че няма да я изберат за Президент!

    Коментиран от #12

    18:26 27.05.2026

  • 10 Горски

    3 0 Отговор
  • 11 Да ти Пик --я !

    6 0 Отговор
    На Президента !

    И Предишния !

    18:41 27.05.2026

  • 12 Не разбра ли ?

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Че тук Има !

    Заговор !

    И Твоето място !

    Е Точно Определено !

    18:44 27.05.2026

  • 13 Май Няма да им стигнат !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Нито 800 !

    Нито 800 хиляди Дни !

    Оти Немат !

    Интерес !

    18:47 27.05.2026

  • 14 ганю

    3 1 Отговор
    Сарафов е бушон
    иститинския проблем е иван костов,лозан панов,христо йорданов,
    иво прокофиев,гриша ганчев,сашо дончев,цветан василев,огнян донев и т.н

    18:48 27.05.2026

  • 15 Нищо

    4 0 Отговор
    не е казала другарката , нищо не е коментирала , никога не е говорила прав текст и конкретно ! Безполезна , по - скоро вредна !

    18:50 27.05.2026

  • 16 Само ѝ

    3 0 Отговор
    виж "коментара" относно 16 годишното момиче , дете още , дано е на по - добро място ! Хладнокръвно нищо и обещания , които до сега се оказаха абсолютни лъжи ! Защо не споменава за "студента философ" , за жертвите му , за семействата им ? Те имена нямат ли ?

    18:54 27.05.2026

