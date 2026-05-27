Йотова: Оставката на Сарафов е само началото

Оставката на Борислав Сарафов е само началото. Така президентът Илияна Йотова коментира оттеглянето на директора на Националната следствена служба и заместник главен прокурор.

Тя заяви, че очаква предложенията за промяна в Закона за съдебната власт да са готови до средата на юни месец.

По думите ѝ властта се е справила "бързо и резултатно" с наводненията в страната.

"Мисля, че постепенно ще се възстанови целият регион (Севлиево). Аз лично бях още в събота в непрекъсната връзка с кмета на Априлци", заяви държавният глава.

Президентът коментира и смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград.

"Не е въпросът само до крайната степен с правосъдието. Ние сме изпуснали много други първи и начални етапи - още от училище, още от превенцията, още от безкомпромисната разправа с всички, които дръзнат да се занимават с разпространение на наркотици (...) Става въпрос за закупуване на наркотици онлайн. Крайно време е да се справим с тези сайтове в онлайн пространството. Няма контрол, който да бъде осъществен на 100%. Трябва да има други намини, по които да се справим с доставчиците", каза Йотова.