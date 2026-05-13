Владимир Путин: Руската армия ще продължи да модернизира ядрената си мощ

Руският президент Владимир Путин обяви днес, че Москва ще продължи да модернизира стратегическите си ядрени сили и да разработва ракетни системи, които по думите му ще бъдат способни да преодоляват всякакви настоящи и бъдещи отбранителни системи, предаде Ройтерс, като се позова на информация от руски държавни агенции, цитирани от БТА.

Вчера Путин каза, че Русия ще разположи новата си стратегическа ядрена ракета "Сармат“, проектирана да носи ядрени бойни глави за удари на хиляди километри - в САЩ и Европа, още в края на тази година. Руският лидер я описа като "най-мощната в света".