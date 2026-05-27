Богдан Богданов: Трябва пълна прозрачност за работата на особения управител. Такава няма към момента

27 Май, 2026 22:24

По думите му особен управител трябва да има, защото "това е единственият начин, по който България може да запази дерогацията, която беше дадена"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НС задължи Румен Спецов да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката.

"Орязаните правомощия на Спецов ще станат истински, след като бъде приет законопроектът на второ четене. Промените в момента са в правилната посока, ние заради това ги подкрепихме днес. Основният аргумент е, че трябва да има по-стриктен контрол около особения управител. Другият аргумент, който заявихме още миналата година, беше, че няма как особеният управител да функционира при разширени правомощия и липса на контрол - било то съдебен или административен. Основният проблем, който видяхме при приемането на тези промени, беше именно възможността да се продават акции и дялове на дружеството. Това никога не е било първоначалната идея на особения управител", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че промените бяха направени след 20-секундната комисия, без да има становище и оценка на риска.

"Промените, които в момента се предлагат, са в правилната посока. Ние ще имаме предложение между първо и второ четене. В момента отчетите, които дава особеният управител, нямат никакви критерии, по които да се определя какви трябва да бъдат. Трябва да е ясно както на народните представители, така и на изпълнителната власт какви са конкретните стъпки, предприети на седмична база, защото виждаме влошено финансово състояние на дружеството. Това донякъде е разбираемо, гледайки производствените обеми, ограниченията за износ на горива", допълни Богданов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му особен управител трябва да има, защото "това е единственият начин, по който България може да запази дерогацията, която беше дадена".

"По този начин ние да имаме възможност да запазим оперативния капацитет на рафинерията. Трябва да има пълна прозрачност как работи особеният управител. Такава няма към момента. Другото, което е изключително важно, е това, за което ние апелирахме от самото начало - да бъде направен финансов одит на дружествата в момента, в който стъпи особеният управител, за да е ясно какво поема държавата като контрол. Това беше изпуснато, не беше направено, надявам се, че ще бъде направено сега", коментира още гостът.

Богданов поясни, че имаме проблем с горивата, а все още сме с най-ниските акцизи в Европа.

"Има недостиг на горива в целия регион, имаме добър оперативен капацитет на рафинерията, би ли било възможно да се повиши производственият капацитет така, че да имаме достатъчно горива. Ние нямаме достъп до конкретните оперативни данни на дружеството. Това е работа на особения управител, неговия екип, включително и министърът на икономиката. Цените на горивата биха могли да се повишават, ако имаме конкуренция на пазара", добави народният представител.

"Ключовата тема около бюджета е той да бъде в разумните параметри. Видяхме индикации, че започва да се говори за потенциално теглене на нов дълг. Съображенията, които имаме, са за екипа, който изготвя бюджета - той изготвя два бюджета. Варианти има, няма нужда плашим хората и бизнеса. Това, което трябва да се случи в момента, е просто - всички онези кражби, течове, взимане на средства, да не ходят в дупки", категоричен е Богдан Богданов.

Попитан защо "Прогресивна България" днес не подкрепиха изслушването на Теодора Георгиева, той отговори: "Не знам, не чух аргументи от колегите, мълчаливо отказаха".


