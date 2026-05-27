Румен Христов: Контролът върху "Лукойл" е нужен, но без да се прекалява

27 Май, 2026 22:07

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След оставката на Борислав Сарафов и решението на парламента да ограничи правомощията на Румен Спецов като особен управител на "Лукойл", въпросът вече не е кой управлява. Днес обаче България наблюдава как прокуратурата излиза от поредна институционална криза без ясни отговори, докато икономиката навлиза в нов режим на политически надзор. Спецов вече ще бъде под засилен съдебен и административен контрол, с отчети всеки месец към властта - ход, който опозицията нарече опит за овладяване на рафинерията.

"На всяко правителство е добре да му се дават 100 дни, за да видим посоката, в която тръгва. Добре е да видим какви са стъпките и какви са случващите се неща в ресорите. По-тихи и обрани сме, следейки какво се случва в държавата", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов в "Денят ON AIR".

Според него контрол върху "Лукойл" трябва да има, въпросът е да не е прекомерен.

"Тези ограничения за акции и недвижими имоти има някаква логика в тях. Отчетът, който се изисква от Спецов всеки месец, е добре - да видим как вървят нещата в рафинерията. Сумата от около 3 млрд. лв., която се споменава, е зле. Освен загубите, които има за миналата година, се декапитализира. Постъпления в бюджета от рафинерията може би не трябва да чакаме тази година, а и следващата", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Сарафов е направил крачка назад, което е добре за системата и за България, посочи депутатът.

"Демерджиев изрази своите резерви към Сарафов. Това, че стана без гръм и трясък, е по-добре. Винаги съм бил скептичен към държавната намеса в икономиката. Че ще бъдат наблюдавани изкъсо, не е лошо, но някои твърдения не са миродавни. Големите вериги могат да поръчат голямо количество и да получат отстъпка. А ние сме дребни производители и преговорите с всеки малък производител са трудни. Всичко, което не е антипазарно, ще подкрепим", обясни гостът. По думите му таван на цените може да доведе до липса на производители и на дефицит, което говори за повишаване на цените.

"Трябва да се внимава с това да не изкривим пазарните отношения. Бюджетът ще бъде доста напрегнат. Трудно ще е на колегите, но те имат 131 души и могат да си го приемат. Въпросът е да ограничим бюджетния дефицит до 3% и да говорим за балансиран бюджет. Постепенно трябва да свиваме разходите", изтъкна Христов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    8 0 Отговор
    Не трябва да има контрол ,освен от този да не си плати данъците ! Румене тази фабрика е частна собственост ,руска и не може никой да има претенции над нея ,освен собственика защото следват корупция и рушвети ...спецов е заработил над милион евро за 6 м..дедесаря

    22:10 27.05.2026

  • 2 Тоз

    9 0 Отговор
    и той изтакова поредното клише!

    22:14 27.05.2026

  • 3 кокор спецова

    7 1 Отговор
    а пък мъжъ ми му е управител

    22:14 27.05.2026

  • 4 Дресиран евроатлантик

    10 0 Отговор
    Кой е този сееераст?

    22:14 27.05.2026

  • 5 Румен

    5 0 Отговор
    гумен !

    22:16 27.05.2026

  • 6 РУМЕН ХРИСТОВ НЕЩО

    6 0 Отговор
    МНОГО ЧЕСТО ВЗЕ ДА ИЗЛИЗА ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА....ГУЗЕН МИ СЕ ВИДИ...МАЙ ЩЕ СА НУЖНИ ПАРИ ЗА НОВИ ЗАТВОРИ...

    22:21 27.05.2026

  • 7 остър завой

    6 0 Отговор
    Откакто паднаха от власт седесарите и гербаджиите станаха много умни и започнаха да раздават акъл. Сега се сетиха, че има много работа за вършене. Нека ГЕРБ и СДС да кажат кой сектор оставиха в цветущо състояние на следващите управленци.

    22:29 27.05.2026

  • 8 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Гледам тоЪ и се сещам за Зарков...
    "...Бедни,бедни Македонски,защо......"

    22:29 27.05.2026

  • 9 Анонимен

    3 0 Отговор
    Нещо омекнахте но ако имате вина за нещо няма да ви се размине

    22:30 27.05.2026

  • 10 ДрБр

    4 0 Отговор
    Този кой беше?

    22:39 27.05.2026

  • 11 Големите вериги

    2 1 Отговор
    внасят стоки по западен стандарт,който е с по дълъг срок на годност поради по хладния климат и стоките на промоция горчат,отначало витрините им не бяха затворени,освен това всички стоки са с лимон .Използвайте сода бикарбонат за неутрализирането му.Сега и транспорта вдига цената.

    22:39 27.05.2026

  • 12 Казва го

    5 0 Отговор
    Палячото с едно такси избиратели

    23:00 27.05.2026

  • 13 Каквото ти кажат

    1 2 Отговор
    Господарите ти от Кремъл робе

    23:02 27.05.2026

  • 14 Перо

    5 0 Отговор
    Тоя “законодател” от 15 мандата, дава акъл как да се оправим! Лукойл фигурира с рафинерията като регистрирана в Швейцария фирма и риска от съдебен иск за щети, в международния търговски арбитраж в Париж е за € 3 млрд. и е реален за загуба от БГ! Тези които са виновни, заради санкциите от ЕС, няма да си мръднат пръста и са на принципа, “има, дава”! Правителството мълчи по случая и медиите нищо не отразяват!

    23:05 27.05.2026

  • 15 социалист -анти капиталист

    4 0 Отговор
    СДС направи такава жалка държава , каквато е в момента .Масовата приватизация , демек кражба я направи точно СДС .Заради тях в момента плащате за здравеопазване и зъболечени , платени детски градини ,платени пътища , платено образование , тези неща бяха покрити от данъците на хората и бяха безплатни .Унищожиха народа ни мазните Седесари

    23:21 27.05.2026

  • 16 Какво

    1 0 Отговор
    Се обаждаш,като Тиквата и Дебелян го покровителстват този Спецове,за да крадат от всеки танкер по 20 милиона.И после пак ние бедняците да им плащаме масрафа.Че чак му гарантираха административна и съдебна безотговорност.Какеи са тези дивотии.?Свикнали сте да крадете и да не отговаряте за нищо.Къде дават така?Като не може да управлява и не разбира да си подава оставката.А ако ни съдят Спецове да ходи в затвора.Да си плаща той масрафите.Да си продаде имотите в Дубай и другаде и да си покрива золумите.

    23:49 27.05.2026

