ВСУ извършиха масирана атака с дронове срещу Волгоградска област
ВСУ извършиха масирана атака с дронове срещу Волгоградска област

29 Май, 2026 06:11, обновена 29 Май, 2026 06:19 749 15

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършиха масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу обекти в руската Волгоградска област. Мащабното нападение доведе до задействане на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) в целия регион.

Губернаторът на областта Андрей Бочаров официално потвърди, че под ударите е попаднала многоетажна жилищна сграда. Местни източници съобщават за счупени прозорци и щети по фасадата.

Регистрирано е падение на дрон или отломки на територията на детска градина в град Волжски.Според първоначалните данни падащи отломки от свалени апарати са предизвикали пожар във военно съоръжение.

Медийни публикации в UNN и ZN.ua отбелязват, че взривове са чути и в близост до ключови предприятия на руския военно-промишлен комплекс и местния нефтопреработващ завод (НПЗ).

Губернаторът съобщава, че няма регистрирани пострадали или загинали граждани вследствие на ударите по цивилните обекти. Ситуацията продължава да се изяснява от аварийните служби.

Руското Министерство на отбраната и местните власти докладват за активна работа на силите за ПВО, които са унищожили множество дронове от самолетен тип над територията на областта.

Атаката се явява част от по-широка вълна от украински удари с безпилотници през последните дни, засягащи още Крим и граничните руски региони.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    16 10 Отговор
    Нека напомня на тези, които са забравили: Украйна е страна без история, без култура и без перспективи. Без европейски милиарди тя е нищо. Нейният национален герой е Бандера. Това е корумпирана, изостанала страна на бандити и алкохолици.

    06:26 29.05.2026

  • 11 Сатана Z

    2 6 Отговор
    Супер почва деня, а копейките ридаят пак по бунищата!

    Коментиран от #12, #14

    06:35 29.05.2026

  • 13 9ти септември

    1 1 Отговор
    А защо зелката риве

    06:41 29.05.2026

  • 14 Дръта чанта

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Чезни ве мухъл

    06:42 29.05.2026

  • 15 дядото

    4 1 Отговор
    да атакуват.щом тези в кремъл вече пета година отказват да решат въпроса на укро фашистите- да ги бият

    06:42 29.05.2026

