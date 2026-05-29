ВСУ извършиха масирана атака с дронове срещу Волгоградска област

Тази нощ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършиха масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу обекти в руската Волгоградска област. Мащабното нападение доведе до задействане на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) в целия регион.

Губернаторът на областта Андрей Бочаров официално потвърди, че под ударите е попаднала многоетажна жилищна сграда. Местни източници съобщават за счупени прозорци и щети по фасадата.

Регистрирано е падение на дрон или отломки на територията на детска градина в град Волжски.Според първоначалните данни падащи отломки от свалени апарати са предизвикали пожар във военно съоръжение.

Медийни публикации в UNN и ZN.ua отбелязват, че взривове са чути и в близост до ключови предприятия на руския военно-промишлен комплекс и местния нефтопреработващ завод (НПЗ).

Губернаторът съобщава, че няма регистрирани пострадали или загинали граждани вследствие на ударите по цивилните обекти. Ситуацията продължава да се изяснява от аварийните служби.

Руското Министерство на отбраната и местните власти докладват за активна работа на силите за ПВО, които са унищожили множество дронове от самолетен тип над територията на областта.

Атаката се явява част от по-широка вълна от украински удари с безпилотници през последните дни, засягащи още Крим и граничните руски региони.